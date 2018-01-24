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Бавария
 
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Хоффенхайм
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Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Хоффенхайм

До начала игры осталось 2 дня 12 часов 45 минут, которая состоится 27.01.2018.
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Прогнозы на матч Бавария - Хоффенхайм
Бавария
96.8% (60)
Ничья:
1.6% (1)
Хоффенхайм
1.6% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Бавария:
32.3% (20)
Бавария:
27.4% (17)
Бавария:
12.9% (8)
Бавария:
11.3% (7)
Бавария:
9.7% (6)
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