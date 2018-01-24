Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Хоффенхайм

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Стадион: Аллианц Арена
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Бавария (последние 20 матчей: +19 =0 -1)
- 21.01.2018 Бавария 4:2 Вердер Б
- 12.01.2018 Байер Л 1:3 Бавария Б
- 09.01.2018 Бавария 5:3 Зонненхоф Гроссашпах ТМК
- 06.01.2018 Аль-Ахли Доха 0:6 Бавария ТМК
- 20.12.2017 Бавария 2:1 Боруссия Д КГ
- 16.12.2017 Штуттгарт 0:1 Бавария Б
- 13.12.2017 Бавария 1:0 Кёльн Б
- 09.12.2017 Айнтрахт Фр 0:1 Бавария Б
- 05.12.2017 Бавария 3:1 ПСЖ ЛЧ
- 02.12.2017 Бавария 3:1 Ганновер 96 Б
- 25.11.2017 Боруссия М 2:1 Бавария Б
- 22.11.2017 Андерлехт 1:2 Бавария ЛЧ
- 18.11.2017 Бавария 3:0 Аугсбург Б
- 04.11.2017 Боруссия Д 1:3 Бавария Б
- 31.10.2017 Селтик 1:2 Бавария ЛЧ
- 28.10.2017 Бавария 2:0 РБ Лейпциг Б
- 25.10.2017 РБ Лейпциг 1:1 Бавария КГ
- 21.10.2017 Гамбург 0:1 Бавария Б
- 18.10.2017 Бавария 3:0 Селтик ЛЧ
- 14.10.2017 Бавария 5:0 Фрайбург Б
Хоффенхайм (последние 20 матчей: +4 =7 -9)
- 20.01.2018 Хоффенхайм 1:4 Байер Л Б
- 13.01.2018 Вердер 1:1 Хоффенхайм Б
- 06.01.2018 Хоффенхайм 2:2 Эксельсиор ТМК
- 16.12.2017 Боруссия Д 2:1 Хоффенхайм Б
- 13.12.2017 Хоффенхайм 1:0 Штуттгарт Б
- 10.12.2017 Ганновер 96 2:0 Хоффенхайм Б
- 07.12.2017 Хоффенхайм 1:1 Лудогорец ЛЕ
- 02.12.2017 Хоффенхайм 4:0 РБ Лейпциг Б
- 26.11.2017 Гамбург 3:0 Хоффенхайм Б
- 23.11.2017 Брага 3:1 Хоффенхайм ЛЕ
- 18.11.2017 Хоффенхайм 1:1 Айнтрахт Фр Б
- 05.11.2017 Кёльн 0:3 Хоффенхайм Б
- 02.11.2017 Истанбул Башакшехир 1:1 Хоффенхайм ЛЕ
- 28.10.2017 Хоффенхайм 1:3 Боруссия М Б
- 25.10.2017 Вердер 1:0 Хоффенхайм КГ
- 22.10.2017 Вольфсбург 1:1 Хоффенхайм Б
- 19.10.2017 Хоффенхайм 3:1 Истанбул Башакшехир ЛЕ
- 14.10.2017 Хоффенхайм 2:2 Аугсбург Б
- 01.10.2017 Фрайбург 3:2 Хоффенхайм Б
- 28.09.2017 Лудогорец 2:1 Хоффенхайм ЛЕ
Последние игры между собой
Бавария: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Хоффенхайм: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
- 09.09.2017 Хоффенхайм 2:0 Бавария Бундеслига
- 15.07.2017 Бавария 1:0 Хоффенхайм Кубок Телеком. Лето
- 04.04.2017 Хоффенхайм 1:0 Бавария Бундеслига
- 05.11.2016 Бавария 1:1 Хоффенхайм Бундеслига
- 31.01.2016 Бавария 2:0 Хоффенхайм Бундеслига
- 22.08.2015 Хоффенхайм 1:2 Бавария Бундеслига
- 18.04.2015 Хоффенхайм 0:2 Бавария Бундеслига
- 22.11.2014 Бавария 4:0 Хоффенхайм Бундеслига
- 29.03.2014 Бавария 3:3 Хоффенхайм Бундеслига
- 02.11.2013 Хоффенхайм 1:2 Бавария Бундеслига
- 03.03.2013 Хоффенхайм 0:1 Бавария Бундеслига
- 06.10.2012 Бавария 2:0 Хоффенхайм Бундеслига
- 10.03.2012 Бавария 7:1 Хоффенхайм Бундеслига
- 01.10.2011 Хоффенхайм 0:0 Бавария Бундеслига
- 12.02.2011 Бавария 4:0 Хоффенхайм Бундеслига
- 21.09.2010 Хоффенхайм 1:2 Бавария Бундеслига
- 15.01.2010 Бавария 2:0 Хоффенхайм Бундеслига
- 08.08.2009 Хоффенхайм 1:1 Бавария Бундеслига
- 16.05.2009 Хоффенхайм 2:2 Бавария Бундеслига
- 05.12.2008 Бавария 2:1 Хоффенхайм Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|19
|15
|2
|2
|44 - 14
|47
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|31 - 28
|31
|3.
|Боруссия М
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|30 - 30
|31
|4.
|Байер Л
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|39 - 27
|31
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|30 - 25
|31
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|40 - 25
|30
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|24 - 20
|30
|8.
|Аугсбург
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|28 - 25
|27
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|29 - 27
|27
|10.
|Ганновер 96
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|28 - 29
|27
|11.
|Герта
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|27 - 27
|25
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|20 - 33
|23
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|19
|6
|2
|11
|16 - 24
|20
|14.
|Майнц
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|24 - 33
|20
|15.
|Вольфсбург
|Заявка
|19
|3
|11
|5
|22 - 24
|20
|16.
|Вердер
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|16 - 25
|16
|17.
|Гамбург
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|15 - 28
|15
|18.
|Кёльн
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|14 - 33
|12
-
Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - ХоффенхаймДо начала игры осталось 2 дня 12 часов 45 минут, которая состоится 27.01.2018.
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Прогнозы на матч Бавария - Хоффенхайм
Бавария
96.8% (60)
Ничья:
1.6% (1)
Хоффенхайм
1.6% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
3:1 Бавария:
32.3% (20)
2:0 Бавария:
27.4% (17)
2:1 Бавария:
12.9% (8)
3:0 Бавария:
11.3% (7)
1:0 Бавария:
9.7% (6)
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