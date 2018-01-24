Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Монпелье

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Стадион: Парк де Пренс
Предыдущие игры
ПСЖ (последние 20 матчей: +16 =1 -3)
- 24.01.2018 ПСЖ 4:2 Генгам КФ
- 21.01.2018 Лион 2:1 ПСЖ Л1
- 17.01.2018 ПСЖ 8:0 Дижон Л1
- 14.01.2018 Нант 0:1 ПСЖ Л1
- 10.01.2018 Амьен 0:2 ПСЖ КЛ
- 07.01.2018 Ренн 1:6 ПСЖ КФ
- 20.12.2017 ПСЖ 3:1 Кан Л1
- 16.12.2017 Ренн 1:4 ПСЖ Л1
- 13.12.2017 Страсбург 2:4 ПСЖ КЛ
- 09.12.2017 ПСЖ 3:1 Лилль Л1
- 05.12.2017 Бавария 3:1 ПСЖ ЛЧ
- 02.12.2017 Страсбург 2:1 ПСЖ Л1
- 29.11.2017 ПСЖ 2:0 Труа Л1
- 26.11.2017 Монако 1:2 ПСЖ Л1
- 22.11.2017 ПСЖ 7:1 Селтик ЛЧ
- 18.11.2017 ПСЖ 4:1 Нант Л1
- 04.11.2017 Анже 0:5 ПСЖ Л1
- 31.10.2017 ПСЖ 5:0 Андерлехт ЛЧ
- 27.10.2017 ПСЖ 3:0 Ницца Л1
- 22.10.2017 Марсель 2:2 ПСЖ Л1
Монпелье (последние 20 матчей: +10 =7 -3)
- 24.01.2018 Монпелье 4:3 Лорьян КФ
- 20.01.2018 Монпелье 2:1 Тулуза Л1
- 17.01.2018 Амьен 1:1 Монпелье Л1
- 13.01.2018 Монпелье 0:0 Монако Л1
- 10.01.2018 Анже 0:1 Монпелье КЛ
- 06.01.2018 Понтарлье 1:1 Монпелье КФ
- 20.12.2017 Бордо 0:2 Монпелье Л1
- 16.12.2017 Монпелье 1:3 Метц Л1
- 13.12.2017 Монпелье 4:1 Лион КЛ
- 09.12.2017 Анже 1:1 Монпелье Л1
- 03.12.2017 Монпелье 1:1 Марсель Л1
- 29.11.2017 Генгам 0:0 Монпелье Л1
- 25.11.2017 Монпелье 3:0 Лилль Л1
- 19.11.2017 Лион 0:0 Монпелье Л1
- 04.11.2017 Монпелье 1:1 Амьен Л1
- 28.10.2017 Монпелье 0:1 Ренн Л1
- 24.10.2017 Генгам 0:2 Монпелье КЛ
- 20.10.2017 Сент-Этьен 0:1 Монпелье Л1
- 15.10.2017 Монпелье 2:0 Ницца Л1
- 06.10.2017 Жирона 3:2 Монпелье ТМК
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Монпелье: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
- 23.09.2017 Монпелье 0:0 ПСЖ Лига 1
- 22.04.2017 ПСЖ 2:0 Монпелье Лига 1
- 03.12.2016 Монпелье 3:0 ПСЖ Лига 1
- 05.03.2016 ПСЖ 0:0 Монпелье Лига 1
- 21.08.2015 Монпелье 0:1 ПСЖ Лига 1
- 16.05.2015 Монпелье 1:2 ПСЖ Лига 1
- 05.01.2015 Монпелье 0:3 ПСЖ Кубок Франции
- 20.12.2014 ПСЖ 0:0 Монпелье Лига 1
- 17.05.2014 ПСЖ 4:0 Монпелье Лига 1
- 22.01.2014 ПСЖ 1:2 Монпелье Кубок Франции
- 09.08.2013 Монпелье 1:1 ПСЖ Лига 1
- 29.03.2013 ПСЖ 1:0 Монпелье Лига 1
- 12.11.2012 Монпелье 1:1 ПСЖ Лига 1
- 20.02.2012 ПСЖ 2:2 Монпелье Лига 1
- 24.09.2011 Монпелье 0:3 ПСЖ Лига 1
- 13.03.2011 ПСЖ 2:2 Монпелье Лига 1
- 18.01.2011 Монпелье 1:0 ПСЖ Кубок лиги
- 31.10.2010 Монпелье 1:1 ПСЖ Лига 1
- 15.05.2010 ПСЖ 1:3 Монпелье Лига 1
- 08.08.2009 Монпелье 1:1 ПСЖ Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|22
|18
|2
|2
|68 - 17
|56
|2.
|Лион
|Заявка
|22
|14
|6
|2
|51 - 22
|48
|3.
|Марсель
|Заявка
|22
|14
|5
|3
|45 - 22
|47
|4.
|Монако
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|51 - 22
|46
|5.
|Нант
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|19 - 21
|34
|6.
|Ницца
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|28 - 31
|34
|7.
|Ренн
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|27 - 30
|31
|8.
|Монпелье
|Заявка
|22
|7
|10
|5
|20 - 15
|31
|9.
|Генгам
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|24 - 29
|29
|10.
|Кан
|Заявка
|22
|8
|3
|11
|14 - 24
|27
|11.
|Страсбург
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|27 - 37
|27
|12.
|Бордо
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|24 - 31
|26
|13.
|Амьен
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|20 - 25
|25
|14.
|Дижон
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|31 - 45
|25
|15.
|Труа
|Заявка
|22
|7
|3
|12
|22 - 31
|24
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|20 - 37
|23
|17.
|Лилль
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|20 - 33
|22
|18.
|Анже
|Заявка
|22
|4
|10
|8
|25 - 32
|22
|19.
|Тулуза
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|20 - 32
|20
|20.
|Метц
|Заявка
|22
|4
|3
|15
|18 - 38
|15
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Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - МонпельеДо начала игры осталось 1 день 14 часов 11 минут, которая состоится 27.01.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч ПСЖ - Монпелье
ПСЖ
98.8% (84)
Ничья:
1.2% (1)
Монпелье
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 ПСЖ:
38.8% (33)
3:1 ПСЖ:
20% (17)
3:0 ПСЖ:
20% (17)
2:1 ПСЖ:
9.4% (8)
4:0 ПСЖ:
5.9% (5)
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