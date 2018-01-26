Стадион: Стад Гастон Жерар Зрители: 10091
13' Желтая карточкаБальмон Флорен
1:0
30' ГолБальмон Флорен
34' Желтая карточкаХазри Вахби
1:1
41' ГолСарр Исмаила
43' Желтая карточкаРосье Валентен
52' Желтая карточкаАбейд Мехди
2:1
65' ГолТавареш Жулио
89' Желтая карточкаАндре Бенжамин
Новости после матча
Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Дижон вырывает победу
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 10091 болельщиков
95'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
94'
Мари Жордан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
94'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
94'
Судья сигнализирует, что Брэндон Льямас из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Мари Жордан
93'
92'
Желен Жереми из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
92'
Шанс! Мубеле Фирмин из команды Ренн пробил головой, но мимо
91'
Абейд Мехди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
91'
Андре Бенжамин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Абейд Мехди наказан за толчок Андре Бенжамин
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
89'
Андре Бенжамин получил желтую карточку от судьи
89'
Назначен штрафной. Пострадал Абейд Мехди, его свалил Прчич Саньин.
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
88'
Росье Валентен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
88'
Брэндон Льямас из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
86'
Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Абейд Мехди
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
85'
Бальмон Флорен из команды Дижон сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
85'
Тактическая замена. Бальмон Флорен уходит с поля и его заменяет Мари Жордан
84'
Судья сигнализирует, что Прчич Саньин из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Тавареш Жулио
84'
84'
83'
Тактическая замена. Сарр Исмаила уходит с поля и его заменяет Брэндон Льямас
83'
Судья сигнализирует, что Бааль Людовик из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Шека
81'
Тавареш Жулио нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Буриго Бенжамен пробует нанести удар издали, но Рейне Батист держит все под контролем
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
80'
80'
78'
Сарр Исмаила из команды Ренн делает неудачный навес.
77'
Отличные скиллы показывает Сарр Исмаила, обводя своих соперников
76'
Тактическая замена. Слити Наим уходит с поля и его заменяет Саид Уэсли
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
75'
75'
Абейд Мехди из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
75'
Квон Чхан Хун из команды Дижон разыграл угловой с правого угла.
75'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
Тактическая замена. Хазри Вахби уходит с поля и его заменяет Прчич Саньин
74'
Шека на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Траоре Амари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
Росье Валентен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
73'
73'
72'
72'
Хазри Вахби из команды Ренн подал угловой слева.
72'
Сарр Исмаила имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
72'
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
70'
Хазри Вахби наказан за толчок Слити Наим
70'
Тавареш Жулио наказан за толчок Бенсебаини Рами
70'
Дижон совершает вбрасывание на своей половине поля
69'
69'
Хазри Вахби из команды Ренн подал угловой слева.
68'
Тавареш Жулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
68'
Хазри Вахби нанес удар головой, но Рейне Батист перевел мяч на угловой!
68'
67'
Тактическая замена. Эну Адриен уходит с поля и его заменяет Мубеле Фирмин
67'
Тактическая замена. Саммаритано Фредерик уходит с поля и его заменяет Квон Чхан Хун
65'
Бальмон Флорен сделал результативную передачу.
65'
Г О О О О О О Л - Тавареш Жулио из команды Дижон с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
65'
Бальмон Флорен из команды Дижон делает пас партнеру.
65'
Отличные скиллы показывает Бальмон Флорен, обводя своих соперников
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
64'
Сарр Исмаила наказан за толчок Росье Валентен
62'
Шека нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Траоре Амари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
61'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
60'
Безумный фол. Траоре Амари грубо играет против соперника. Пострадал Слити Наим
58'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
58'
Эну Адриен коснулся мяча рукой.
58'
Саммаритано Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Ньяньон Жорис из команды Ренн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
58'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
57'
Хазри Вахби мяч отрикошетил от ворот
57'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Хазри Вахби и Буриго Бенжамен из команды Ренн.
57'
Хазри Вахби из команды Ренн разыграл угловой с правого угла.
57'
Буриго Бенжамен мяч отрикошетил от ворот
57'
Буриго Бенжамен из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
56'
56'
Как он промахнулся? Шека имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
56'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает пас партнеру.
56'
Бальмон Флорен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
55'
Андре Бенжамин нанес удар чуть мимо. Близко!
55'
Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
54'
Судья сигнализирует, что Абейд Мехди из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Хазри Вахби
53'
Траоре Амари из команды Ренн делает неудачный навес.
52'
Абейд Мехди сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
52'
Безумный фол. Абейд Мехди грубо играет против соперника. Пострадал Андре Бенжамин
52'
Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Слити Наим
51'
Сарр Исмаила нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Хазри Вахби из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
51'
Игроки ФК "Ренн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
51'
51'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой слева.
51'
Траоре Амари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Хаддади Уссама из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
51'
Хаддади Уссама из команды Дижон идет с мячом вперед на обострение...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
49'
Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
49'
Саммаритано Фредерик нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
48'
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Безумный фол. Абейд Мехди грубо играет против соперника. Пострадал Хазри Вахби
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Судья сигнализирует, что Сарр Исмаила из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Росье Валентен
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Ньяньон Жорис из команды Ренн.
45'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон делает навес прямо в штрафную.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
44'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
44'
Сарр Исмаила на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Судья подбегает и показывает Росье Валентен из команды Дижон отложенную желтую карточку за фол.
43'
Эну Адриен из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Ямбере Седрик пострадал.
43'
Эну Адриен из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
43'
Игроки ФК "Ренн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
43'
Росье Валентен из команды Дижон вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Сарр Исмаила не пострадал и надо продолжать игру!
42'
41'
Команда Ренн забила мяч, хотя лучше играли соперники
41'
Буриго Бенжамен сделал результативную передачу.
41'
Г О О О О Л - Сарр Исмаила классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
41'
Буриго Бенжамен из команды Ренн делает отличный кросс...
40'
Шека из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Андре Бенжамин пострадал.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
40'
Андре Бенжамин наказан за толчок Абейд Мехди
39'
39'
Бааль Людовик из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
39'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
38'
Шанс! Лаутоа Веслей из команды Дижон пробил головой, но мимо
38'
38'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон разыграл угловой с левого угла.
38'
Слити Наим нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Плохо сыграл Бенсебаини Рами - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
38'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает навес прямо в штрафную.
37'
Отличные скиллы показывает Хаддади Уссама, обводя своих соперников
37'
Игра в одни ворота сейчас. Дижон доминирует и владеет мячом
37'
Опасность предотвращена - Бааль Людовик из команды Ренн вступил в отбор удачно
37'
Отличные скиллы показывает Росье Валентен, обводя своих соперников
36'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Слити Наим из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
35'
35'
Хазри Вахби из команды Ренн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
34'
34'
Рефери не любит споров - именно за это Хазри Вахби сейчас получил желтую
34'
34'
Бааль Людовик из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
33'
Бальмон Флорен пробует нанести удар издали, но Коубек Томаш держит все под контролем
32'
32'
Бааль Людовик выбил мяч подальше от ворот.
30'
Росье Валентен сделал результативную передачу.
30'
Г О О О О Л - Бальмон Флорен изменил счет на табло!
30'
Росье Валентен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
30'
Опасность предотвращена - Росье Валентен из команды Дижон вступил в отбор удачно
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
28'
Тавареш Жулио из команды Дижон в офсайде
27'
Желен Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Лаутоа Веслей из команды Дижон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
27'
Слити Наим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Назначен штрафной. Пострадал Ямбере Седрик, его свалил Хазри Вахби.
27'
27'
Тавареш Жулио из команды Дижон нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
26'
26'
Бальмон Флорен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
26'
Шека нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
25'
Рейне Батист из команды Дижон сделал отличный сейв!
24'
Хазри Вахби бьет со штрафного в створ, но Рейне Батист держит все под контролем
24'
Безумный фол. Ямбере Седрик грубо играет против соперника. Пострадал Эну Адриен
24'
Эну Адриен из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
23'
23'
ШАНС! Саммаритано Фредерик нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
23'
Выглядело как неплохой момент. Бальмон Флорен из команды Дижон закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
23'
22'
22'
Отличные скиллы показывает Хазри Вахби, обводя своих соперников
22'
Желен Жереми из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
21'
Судья сигнализирует, что Ямбере Седрик из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Хазри Вахби
21'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
20'
20'
Сарр Исмаила из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
20'
20'
Хазри Вахби навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Судья сигнализирует, что Росье Валентен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Сарр Исмаила
19'
Росье Валентен из команды Дижон сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Бальмон Флорен не смог удачно сыграть.
18'
Траоре Амари из команды Ренн играет слишком грубо. Шека оказался на газоне.
17'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Опасность предотвращена - Ямбере Седрик из команды Дижон вступил в отбор удачно
17'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
15'
Эну Адриен из команды Ренн в офсайде
15'
Андре Бенжамин из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
14'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Слити Наим из команды Дижон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
14'
Сарр Исмаила на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
Бальмон Флорен сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
13'
Безумный фол. Бальмон Флорен грубо играет против соперника. Пострадал Сарр Исмаила
13'
13'
Росье Валентен из команды Дижон навешивает в штрафную с рикошетом.
11'
Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе
10'
Лаутоа Веслей из команды Дижон наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
10'
Плохо сыграл Бенсебаини Рами - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
10'
Слити Наим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Судья сигнализирует, что Бааль Людовик из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Росье Валентен
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
9'
9'
7'
7'
Тавареш Жулио из команды Дижон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
6'
Бенсебаини Рами наказан за толчок Тавареш Жулио
5'
5'
Сарр Исмаила из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
4'
Хазри Вахби из команды Ренн сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Эну Адриен не смог удачно сыграть.
3'
Слити Наим пробует нанести удар издали, но Коубек Томаш держит все под контролем
3'
Траоре Амари коснулся мяча рукой.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ренн". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Дижон 2:1 Ренн
Дижон
21.8% (39)
Ничья:
46.4% (83)
Ренн
31.8% (57)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
40.8% (73)
1:2 Ренн:
16.8% (30)
2:1 Дижон:
11.2% (20)
0:1 Ренн:
10.6% (19)
1:0 Дижон:
8.9% (16)
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