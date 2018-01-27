Стадион: Сэн-Сэнфорьен Зрители: 13200
15' Желтая карточкаСери Жан-Мишель
31' Желтая карточкаБюрнер Патрик
33' Желтая карточкаДианье Фаллу
38' Красная карточкаЛис-Мелу Пьерр
45' Желтая карточкаБалотелли Марио
1:0
50' ГолРу Нолан
51' Желтая карточкаРу Нолан
57' Желтая карточкаНьякат Мусса
1:0
57' Не забитый пенальтиБалотелли Марио
1:1
58' ГолБалотелли Марио
2:1
62' ГолРу Нолан
67' Желтая карточкаКоад Рено
79' Желтая карточкаДанте Бонфим
87' Желтая карточкаКнепе-Ганаго Игнатиус
Новости после матча
Второй тайм
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Судья свистит. Балотелли Марио атаковал сзади соперника. Это Булая Фарид заработал своей команде штрафной
93'
92'
Балотелли Марио отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
91'
Судья сигнализирует, что Коад Рено из команды Метц поставил подножку. Пострадал Балотелли Марио
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Судья сигнализирует, что Балотелли Марио из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Коад Рено
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
90'
Пальмьери Жульян из команды Метц опасно и грубо сыграл. Тамез Адриен пострадал.
90'
89'
89'
Ignatius Knepe Ganago выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Миличевич Даниел из команды Метц подал угловой справа.
88'
Сегодняшная посещаемость составляет 13200 болельщиков
88'
Тактическая замена. Ру Нолан уходит с поля и его заменяет Ibrahima Niane
87'
Ру Нолан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
87'
Ignatius Knepe Ganago получил желтую карточку от судьи
87'
Безумный фол. Ignatius Knepe Ganago грубо играет против соперника. Пострадал Ру Нолан
86'
Кавасима Эйдзи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Бюрнер Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Судья сигнализирует, что Ру Нолан из команды Метц поставил подножку. Пострадал Бюрнер Патрик
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
85'
Ру Нолан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Сарр Маланг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
84'
Тактическая замена. Срарфи Бассем уходит с поля и его заменяет Ignatius Knepe Ganago
84'
Судья сигнализирует, что Коад Рено из команды Метц поставил подножку. Пострадал Балотелли Марио
84'
84'
Судья сигнализирует, что Манджек Жорж из команды Метц поставил подножку. Пострадал Тамез Адриен
83'
83'
ШАНС! Ривьер Эммануэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
82'
Тактическая замена. Сери Жан-Мишель уходит с поля и его заменяет Макенго Жан-Виктор
82'
Судья сигнализирует, что Срарфи Бассем из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Манджек Жорж
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
79'
Данте Бонфим получил желтую карточку от судьи
79'
Данте Бонфим из команды Ницца опасно и грубо сыграл. Ру Нолан пострадал.
79'
78'
Булая Фарид не смог попасть в створ ударом издали
78'
78'
Булая Фарид из команды Метц делает передачу одноклубнику.
77'
Балью Иван из команды Метц отправил кросс в штрафную...
76'
Тактическая замена. Молле Флоран уходит с поля и его заменяет Булая Фарид
76'
Судья сигнализирует, что Колин Расин из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Молле Флоран
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
75'
Тактическая замена. Менди Нампалис уходит с поля и его заменяет Тамез Адриен
75'
Плеа Алассан из команды Ницца опасно и грубо сыграл. Коад Рено пострадал.
74'
Ру Нолан коснулся мяча рукой.
73'
Молле Флоран из команды Метц опасно и грубо сыграл. Менди Нампалис пострадал.
72'
71'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
71'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
71'
Судья сигнализирует, что Плеа Алассан из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Балью Иван
71'
Балью Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Бюрнер Патрик из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
70'
70'
Как он промахнулся? Срарфи Бассем имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
69'
Судья сигнализирует, что Пальмьери Жульян из команды Метц поставил подножку. Пострадал Срарфи Бассем
68'
Данте Бонфим из команды Ницца в офсайде
67'
Сери Жан-Мишель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Коад Рено получил желтую карточку от судьи
67'
Коад Рено из команды Метц опасно и грубо сыграл. Плеа Алассан пострадал.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
64'
Коад Рено наказан за толчок Колин Расин
64'
Тактическая замена. Ривьерес Жонатан уходит с поля и его заменяет Балью Иван
63'
Судья сигнализирует, что Балотелли Марио из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Дианье Фаллу
62'
Молле Флоран сделал результативную передачу.
62'
Г О О О О Л - Ру Нолан изменил счет на табло!
62'
Молле Флоран из команды Метц отправил кросс в штрафную...
62'
Судья сигнализирует, что Менди Нампалис из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Манджек Жорж
61'
Судья сигнализирует, что Манджек Жорж из команды Метц поставил подножку. Пострадал Плеа Алассан
61'
Сарр Маланг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Миличевич Даниел из команды Метц подал угловой слева.
60'
Данте Бонфим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
Миличевич Даниел из команды Метц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Манджек Жорж из команды Метц в офсайде
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
60'
Миличевич Даниел нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
58'
ГОЛ! Легко закончил атаку Балотелли Марио из команды Ницца, забив в пустые ворота!
57'
ОН ПРОМАЗАЛ - Балотелли Марио пробил пенальти, но вратарь отбил в поле.
57'
Ньякат Мусса получил желтую карточку от судьи
57'
ПЕНАЛЬТИ - Ньякат Мусса из команды Метц привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Срарфи Бассем.
57'
Плеа Алассан из команды Ницца делает пас партнеру.
56'
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
55'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
54'
Судья сигнализирует, что Манджек Жорж из команды Метц поставил подножку. Пострадал Срарфи Бассем
51'
Ру Нолан получил желтую карточку от судьи
51'
Судья сигнализирует, что Ру Нолан из команды Метц поставил подножку. Пострадал Бюрнер Патрик
50'
Манджек Жорж сделал результативную передачу.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
49'
49'
48'
48'
Коад Рено наказан за толчок Балотелли Марио
47'
47'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
48'
Молле Флоран из команды Метц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
47'
Балотелли Марио получил желтую карточку от судьи
47'
Балотелли Марио из команды Ницца опасно и грубо сыграл. Пальмьери Жульян пострадал.
47'
46'
46'
Молле Флоран не смог попасть в створ ударом издали
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
45'
Хорошую попытку сделал Молле Флоран. Удар в створ, но вратарь начеку
44'
44'
Манджек Жорж из команды Метц отправил кросс в штрафную...
43'
Судья сигнализирует, что Молле Флоран из команды Метц поставил подножку. Пострадал Плеа Алассан
42'
42'
Ривьерес Жонатан из команды Метц отправил кросс в штрафную...
41'
Судья сигнализирует, что Колин Расин из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Коад Рено
40'
40'
Молле Флоран не смог попасть в створ ударом издали
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
38'
Миличевич Даниел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
УДАЛЕНИЕ! - Лис-Мелу Пьерр увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Безумный фол. Лис-Мелу Пьерр грубо играет против соперника. Пострадал Миличевич Даниел
37'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Сарр Маланг из команды Ницца хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
36'
35'
Срарфи Бассем пробил головой, вратарь справился с ударом.
35'
Балотелли Марио из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
35'
Коад Рено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Менди Нампалис из команды Ницца сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
34'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца подал угловой справа.
34'
Срарфи Бассем мяч отрикошетил от ворот
34'
Менди Нампалис из команды Ницца делает пас партнеру.
33'
Дианье Фаллу получил желтую карточку от судьи
33'
Дианье Фаллу из команды Метц опасно и грубо сыграл. Балотелли Марио пострадал.
33'
Судья сигнализирует, что Коад Рено из команды Метц поставил подножку. Пострадал Срарфи Бассем
33'
Судья сигнализирует, что Миличевич Даниел из команды Метц поставил подножку. Пострадал Данте Бонфим
32'
32'
Шанс! Манджек Жорж из команды Метц пробил головой, но мимо
31'
31'
Бюрнер Патрик получил желтую карточку от судьи
31'
Судья сигнализирует, что Бюрнер Патрик из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Миличевич Даниел
30'
Миличевич Даниел из команды Метц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
30'
Лис-Мелу Пьерр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Миличевич Даниел из команды Метц подал угловой слева.
29'
Шанс! Манджек Жорж из команды Метц пробил головой, но мимо
29'
Миличевич Даниел навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Судья сигнализирует, что Колин Расин из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Молле Флоран
27'
27'
Как он промахнулся? Балотелли Марио имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
27'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца делает пас партнеру.
27'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Срарфи Бассем нанес удар, но промахнулся очень сильно.
27'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца подал угловой справа.
26'
Балотелли Марио нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
25'
Назначен штрафной. Пострадал Срарфи Бассем, его свалил Ривьерес Жонатан.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
24'
23'
Балотелли Марио из команды Ницца в офсайде
23'
Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
23'
Миличевич Даниел из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
22'
Плеа Алассан не смог попасть в створ ударом издали
21'
20'
Матч возобновится спорным мячом
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
19'
17'
17'
16'
Миличевич Даниел навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
16'
Манджек Жорж на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Сери Жан-Мишель получил желтую карточку от судьи
15'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца толкнул локтем оппонента. Это Манджек Жорж заработал фол
15'
Колин Расин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Ривьерес Жонатан из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
14'
Судья сигнализирует, что Колин Расин из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Коад Рено
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
Судья свистит. Манджек Жорж атаковал сзади соперника. Это Плеа Алассан заработал своей команде штрафной
13'
Лис-Мелу Пьерр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
13'
Миличевич Даниел из команды Метц разыграл угловой с правого угла.
13'
Молле Флоран из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
После дальнего удара, который нанес Лис-Мелу Пьерр мяч отбит вратарем
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Колин Расин из команды Ницца нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
11'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца делает пас партнеру.
11'
Судья свистит. Коад Рено атаковал сзади соперника. Это Срарфи Бассем заработал своей команде штрафной
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
10'
Судья сигнализирует, что Ривьер Эммануэль из команды Метц поставил подножку. Пострадал Данте Бонфим
9'
8'
Балотелли Марио из команды Ницца в офсайде
7'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
7'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
7'
Судья сигнализирует, что Коад Рено из команды Метц поставил подножку. Пострадал Плеа Алассан
7'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
7'
6'
6'
Миличевич Даниел из команды Метц делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
6'
Молле Флоран пробил со штрафного прямо в стенку
5'
Менди Нампалис из команды Ницца играет слишком грубо. Молле Флоран оказался на газоне.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
2'
Судья свистит. Коад Рено атаковал сзади соперника. Это Сери Жан-Мишель заработал своей команде штрафной
2'
1'
Ривьер Эммануэль не смог попасть в створ ударом издали
1'
Судья сигнализирует, что Миличевич Даниел из команды Метц поставил подножку. Пострадал Бюрнер Патрик
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Метц". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Метц 2:1 Ницца
Метц
8.1% (14)
Ничья:
19.1% (33)
Ницца
72.8% (126)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Ницца:
41.6% (72)
1:1 Ничья:
16.2% (28)
0:1 Ницца:
15.6% (27)
0:2 Ницца:
9.8% (17)
1:0 Метц:
4.6% (8)
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