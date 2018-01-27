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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 13200
Метц
2:1
Конец матча
Ницца
0'
15' Желтая карточка
Сери Жан-Мишель
31' Желтая карточка
Бюрнер Патрик
33' Желтая карточка
Дианье Фаллу
38' Красная карточка
Лис-Мелу Пьерр
45' Желтая карточка
Балотелли Марио
1:0
50' Гол
Ру Нолан
51' Желтая карточка
Ру Нолан
57' Желтая карточка
Ньякат Мусса
1:0
57' Не забитый пенальти
Балотелли Марио
1:1
58' Гол
Балотелли Марио
2:1
62' Гол
Ру Нолан
67' Желтая карточка
Коад Рено
79' Желтая карточка
Данте Бонфим
87' Желтая карточка
Кнепе-Ганаго Игнатиус
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Фол, нарушение
94'
Судья свистит. Балотелли Марио атаковал сзади соперника. Это Булая Фарид заработал своей команде штрафной
93'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Балотелли Марио отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Коад Рено из команды Метц поставил подножку. Пострадал Балотелли Марио

91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Балотелли Марио из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Коад Рено
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
90'
Пальмьери Жульян из команды Метц опасно и грубо сыграл. Тамез Адриен пострадал.
90'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Миличевич Даниел из команды Метц отправил кросс в штрафную...
89'
Ignatius Knepe Ganago выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
89'
Миличевич Даниел из команды Метц подал угловой справа.
88'
Сегодняшная посещаемость составляет 13200 болельщиков
88'
Тактическая замена. Ру Нолан уходит с поля и его заменяет Ibrahima Niane
Травма, повреждение
87'
Ру Нолан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
87'
Ignatius Knepe Ganago получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
87'
Безумный фол. Ignatius Knepe Ganago грубо играет против соперника. Пострадал Ру Нолан
86'
Кавасима Эйдзи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Бюрнер Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Ру Нолан из команды Метц поставил подножку. Пострадал Бюрнер Патрик
85'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
85'
Ру Нолан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Сарр Маланг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
84'
Тактическая замена. Срарфи Бассем уходит с поля и его заменяет Ignatius Knepe Ganago
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Коад Рено из команды Метц поставил подножку. Пострадал Балотелли Марио
84'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Манджек Жорж из команды Метц поставил подножку. Пострадал Тамез Адриен
83'
Удар от ворот произведет Ницца
83'
ШАНС! Ривьер Эммануэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
83'
Коад Рено из команды Метц отправил кросс в штрафную...
82'
Тактическая замена. Сери Жан-Мишель уходит с поля и его заменяет Макенго Жан-Виктор
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Срарфи Бассем из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Манджек Жорж
80'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Желтая карточка
79'
Данте Бонфим получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
79'
Данте Бонфим из команды Ницца опасно и грубо сыграл. Ру Нолан пострадал.
79'
Удар от ворот произведет Ницца
78'
Булая Фарид не смог попасть в створ ударом издали
78'
Коад Рено из команды Метц делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
78'
Булая Фарид из команды Метц делает передачу одноклубнику.
77'
Балью Иван из команды Метц отправил кросс в штрафную...
76'
Тактическая замена. Молле Флоран уходит с поля и его заменяет Булая Фарид
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Колин Расин из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Молле Флоран
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
75'
Тактическая замена. Менди Нампалис уходит с поля и его заменяет Тамез Адриен
Фол, нарушение
75'
Плеа Алассан из команды Ницца опасно и грубо сыграл. Коад Рено пострадал.
Фол, нарушение
74'
Ру Нолан коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
73'
Молле Флоран из команды Метц опасно и грубо сыграл. Менди Нампалис пострадал.
72'
Удар от ворот произведет Ницца
71'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
71'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Плеа Алассан из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Балью Иван
71'
Балью Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Бюрнер Патрик из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
70'
Удар от ворот произведет Метц
70'
Как он промахнулся? Срарфи Бассем имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Пальмьери Жульян из команды Метц поставил подножку. Пострадал Срарфи Бассем
Офсайд
68'
Данте Бонфим из команды Ницца в офсайде
67'
Сери Жан-Мишель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
67'
Коад Рено получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
67'
Коад Рено из команды Метц опасно и грубо сыграл. Плеа Алассан пострадал.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
64'
Коад Рено наказан за толчок Колин Расин
64'
Тактическая замена. Ривьерес Жонатан уходит с поля и его заменяет Балью Иван
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Балотелли Марио из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Дианье Фаллу
62'
Молле Флоран сделал результативную передачу.
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Ру Нолан изменил счет на табло!
62'
Молле Флоран из команды Метц отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Менди Нампалис из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Манджек Жорж
61'
Судья сигнализирует, что Манджек Жорж из команды Метц поставил подножку. Пострадал Плеа Алассан
61'
Сарр Маланг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Миличевич Даниел из команды Метц подал угловой слева.
60'
Данте Бонфим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
Миличевич Даниел из команды Метц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Офсайд
60'
Манджек Жорж из команды Метц в офсайде
60'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Коад Рено из команды Метц отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
60'
Миличевич Даниел нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
58'
ГОЛ! Легко закончил атаку Балотелли Марио из команды Ницца, забив в пустые ворота!
Описание гола
57'
ОН ПРОМАЗАЛ - Балотелли Марио пробил пенальти, но вратарь отбил в поле.
Желтая карточка
57'
Ньякат Мусса получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
57'
ПЕНАЛЬТИ - Ньякат Мусса из команды Метц привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Срарфи Бассем.
57'
Плеа Алассан из команды Ницца делает пас партнеру.
56'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
55'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Манджек Жорж из команды Метц поставил подножку. Пострадал Срарфи Бассем
Желтая карточка
51'
Ру Нолан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Ру Нолан из команды Метц поставил подножку. Пострадал Бюрнер Патрик
50'
Манджек Жорж сделал результативную передачу.
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Ру Нолан из команды Метц переиграл вратаря дальним ударом!
50'
Ру Нолан из команды Метц идет с мячом вперед на обострение...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
49'
Удар от ворот произведет Ницца
49'
Шанс! Ру Нолан из команды Метц пробил головой, но мимо
49'
Пальмьери Жульян из команды Метц отправил кросс в штрафную...
48'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
48'
Коад Рено наказан за толчок Балотелли Марио
47'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
48'
Молле Флоран из команды Метц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Желтая карточка
47'
Балотелли Марио получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
47'
Балотелли Марио из команды Ницца опасно и грубо сыграл. Пальмьери Жульян пострадал.
47'
Удар от ворот произведет Ницца
46'
Удар от ворот произведет Ницца
46'
Молле Флоран не смог попасть в створ ударом издали
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
45'
Хорошую попытку сделал Молле Флоран. Удар в створ, но вратарь начеку
44'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Манджек Жорж из команды Метц отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Молле Флоран из команды Метц поставил подножку. Пострадал Плеа Алассан
42'
Ривьер Эммануэль пробил головой, вратарь справился с ударом.
42'
Ривьерес Жонатан из команды Метц отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Колин Расин из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Коад Рено
40'
Удар от ворот произведет Ницца
40'
Молле Флоран не смог попасть в створ ударом издали
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
38'
Миличевич Даниел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
УДАЛЕНИЕ! - Лис-Мелу Пьерр увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
37'
Безумный фол. Лис-Мелу Пьерр грубо играет против соперника. Пострадал Миличевич Даниел
37'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Сарр Маланг из команды Ницца хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
36'
Миличевич Даниел из команды Метц отправил кросс в штрафную...
35'
Срарфи Бассем пробил головой, вратарь справился с ударом.
35'
Балотелли Марио из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
35'
Коад Рено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Менди Нампалис из команды Ницца сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
34'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца подал угловой справа.
34'
Срарфи Бассем мяч отрикошетил от ворот
34'
Менди Нампалис из команды Ницца делает пас партнеру.
Желтая карточка
33'
Дианье Фаллу получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
33'
Дианье Фаллу из команды Метц опасно и грубо сыграл. Балотелли Марио пострадал.
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Коад Рено из команды Метц поставил подножку. Пострадал Срарфи Бассем
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Миличевич Даниел из команды Метц поставил подножку. Пострадал Данте Бонфим
32'
Удар от ворот произведет Ницца
32'
Шанс! Манджек Жорж из команды Метц пробил головой, но мимо
31'
Пальмьери Жульян из команды Метц отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
31'
Бюрнер Патрик получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Бюрнер Патрик из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Миличевич Даниел
30'
Миличевич Даниел из команды Метц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
30'
Лис-Мелу Пьерр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Миличевич Даниел из команды Метц подал угловой слева.
29'
Шанс! Манджек Жорж из команды Метц пробил головой, но мимо
29'
Миличевич Даниел навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Колин Расин из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Молле Флоран
27'
Удар от ворот произведет Метц
27'
Как он промахнулся? Балотелли Марио имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
27'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца делает пас партнеру.
27'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Срарфи Бассем нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Угловой
27'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца подал угловой справа.
26'
Балотелли Марио нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
25'
Назначен штрафной. Пострадал Срарфи Бассем, его свалил Ривьерес Жонатан.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
24'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
23'
Балотелли Марио из команды Ницца в офсайде
23'
Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
23'
Миличевич Даниел из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Удар от ворот произведет Метц
22'
Плеа Алассан не смог попасть в створ ударом издали
21'
Ривьер Эммануэль пробил головой, вратарь справился с ударом.
21'
Ру Нолан из команды Метц отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
20'
Матч возобновится спорным мячом
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
19'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Ривьер Эммануэль пробил головой, вратарь справился с ударом.
16'
Ру Нолан из команды Метц делает передачу одноклубнику.
16'
Миличевич Даниел навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
16'
Манджек Жорж на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
15'
Сери Жан-Мишель получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
15'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца толкнул локтем оппонента. Это Манджек Жорж заработал фол
15'
Колин Расин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Ривьерес Жонатан из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Колин Расин из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Коад Рено
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
13'
Судья свистит. Манджек Жорж атаковал сзади соперника. Это Плеа Алассан заработал своей команде штрафной
13'
Лис-Мелу Пьерр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Миличевич Даниел из команды Метц отправил кросс в штрафную...
Угловой
13'
Миличевич Даниел из команды Метц разыграл угловой с правого угла.
13'
Молле Флоран из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
После дальнего удара, который нанес Лис-Мелу Пьерр мяч отбит вратарем
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Колин Расин из команды Ницца нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
11'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца делает пас партнеру.
Фол, нарушение
11'
Судья свистит. Коад Рено атаковал сзади соперника. Это Срарфи Бассем заработал своей команде штрафной
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Ривьер Эммануэль из команды Метц поставил подножку. Пострадал Данте Бонфим
9'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
8'
Балотелли Марио из команды Ницца в офсайде
7'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
7'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Коад Рено из команды Метц поставил подножку. Пострадал Плеа Алассан
7'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
7'
Пальмьери Жульян из команды Метц отправил кросс в штрафную...
6'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Миличевич Даниел из команды Метц делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
6'
Молле Флоран пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
5'
Менди Нампалис из команды Ницца играет слишком грубо. Молле Флоран оказался на газоне.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
Фол, нарушение
2'
Судья свистит. Коад Рено атаковал сзади соперника. Это Сери Жан-Мишель заработал своей команде штрафной
2'
Удар от ворот произведет Ницца
1'
Ривьер Эммануэль не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Миличевич Даниел из команды Метц поставил подножку. Пострадал Бюрнер Патрик
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Метц". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Метц 2:1 Ницца
Метц
8.1% (14)
Ничья:
19.1% (33)
Ницца
72.8% (126)

Вы не участвовали в прогнозе

Ницца:
41.6% (72)
Ничья:
16.2% (28)
Ницца:
15.6% (27)
Ницца:
9.8% (17)
Метц:
4.6% (8)
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