Стадион: Мунисипал Зрители: 19028
3' Красная карточкаЖиродон Джимми
1:0
11' ГолСаного Яя
38' Желтая карточкаГабриэль дос Сантос
43' Желтая карточкаВискаррондо Освальдо
47' Желтая карточкаСангаре Ибрахим
86' Желтая карточкаАзамум Карим
90' Желтая карточкаТинан Жонатан
Второй тайм
95'
Тулуза заслуженно побеждает в отличном матче
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
94'
94'
Имбула Ганелли из команды Тулуза в офсайде
94'
93'
Вискаррондо Освальдо наказан за толчок Имбула Ганелли
93'
Тинан Жонатан получил желтую карточку от судьи
92'
Ньян Адама нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
92'
Безумный фол. Тинан Жонатан грубо играет против соперника. Пострадал Каюзак Янник
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Делор Анди из команды Тулуза разыграл угловой с левого угла.
91'
90'
Силла Иссиага из команды Тулуза делает пас партнеру.
90'
Силла Иссиага из команды Тулуза идет с мячом вперед на обострение...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
90'
90'
Тинан Жонатан из команды Труа делает неудачный навес.
89'
89'
Плохо сыграл Диоп Исса - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
89'
Габриэль дос Сантос из команды Труа отправил кросс в штрафную...
89'
89'
Мишлен Клеман из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
88'
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88'
Судья сигнализирует, что Вискаррондо Освальдо из команды Труа поставил подножку. Пострадал Имбула Ганелли
86'
Азамум Карим получил желтую карточку от судьи
86'
Безумный фол. Азамум Карим грубо играет против соперника. Пострадал Сангаре Ибрахим
86'
Судья сигнализирует, что Хауи Саиф-Эдин из команды Труа поставил подножку. Пострадал Имбула Ганелли
86'
85'
85'
Отличный пас сделал Депланье Матье из команды Труа. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
83'
83'
Тактическая замена. Жан Корентин уходит с поля и его заменяет Мишлен Клеман
82'
Ньян Адама нанес удар, но промахнулся очень сильно.
82'
Судья сигнализирует, что Яго Стив из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Грандсир Самуэль
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
80'
Тактическая замена. Дурмаз Джимми уходит с поля и его заменяет Мубандже Жак-Франсуа
79'
Сангаре Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа подал угловой справа.
78'
Дурмаз Джимми пробует нанести удар издали, но Желязны Эрвин держит все под контролем
78'
78'
Делор Анди нанес удар, мяч был парирован, но Желязны Эрвин не удержал его в руках.
78'
ШАНС! Делор Анди вышел один-на-один с голкипером...
78'
Жан Корентин из команды Тулуза сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
78'
Игроки ФК "Тулуза" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
78'
77'
77'
Тактическая замена. Конфес Алуа уходит с поля и его заменяет Тинан Жонатан
76'
Конфес Алуа из команды Труа делает неудачный навес.
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
75'
Желязны Эрвин взял и забрал мяч на выходе
75'
75'
Желязны Эрвин из команды Труа сделал отличный сейв!
75'
Каюзак Янник нанес удар головой, но Желязны Эрвин перевел мяч на угловой!
75'
74'
Азамум Карим из команды Труа играет слишком грубо. Дурмаз Джимми оказался на газоне.
73'
73'
Сангаре Ибрахим нанес удар, но промахнулся очень сильно.
72'
Конфес Алуа из команды Труа играет слишком грубо. Сангаре Ибрахим оказался на газоне.
70'
Желязны Эрвин взял и забрал мяч на выходе
70'
Силла Иссиага из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
70'
Делор Анди наказан за толчок Габриэль дос Сантос
69'
69'
69'
Вискаррондо Освальдо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
68'
68'
67'
67'
Имбула Ганелли нанес удар, но промахнулся очень сильно.
67'
Силла Иссиага из команды Тулуза делает пас партнеру.
66'
Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
66'
Хауи Саиф-Эдин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
Судья сигнализирует, что Дурмаз Джимми из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Депланье Матье
65'
Делор Анди нанес удар головой, но Желязны Эрвин спокойно отбил мяч.
65'
Имбула Ганелли из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
65'
Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
65'
Ньян Адама из команды Труа плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
65'
Азамум Карим выбил мяч подальше от ворот.
64'
64'
Каюзак Янник из команды Тулуза нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
63'
Вискаррондо Освальдо из команды Труа хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
63'
62'
Делор Анди из команды Тулуза в офсайде
62'
61'
Делор Анди из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
60'
Судья сигнализирует, что Азамум Карим из команды Труа поставил подножку. Пострадал Сангаре Ибрахим
59'
Назначен штрафной. Пострадал Желязны Эрвин, его свалил Сангаре Ибрахим.
59'
58'
Жан Корентин из команды Тулуза делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
57'
Жан Корентин возвращается на поле, всё в порядке.
57'
57'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза пробил со штрафного, но очень мимо цели.
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
56'
Ох, нехорошо это выглядит. Жан Корентин получил травму и медбригада забирает его с поля.
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
55'
Жан Корентин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Траоре Шарль из команды Труа опасно и грубо сыграл. Жан Корентин пострадал.
53'
53'
Делор Анди из команды Тулуза сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
53'
Силла Иссиага из команды Тулуза делает передачу одноклубнику.
53'
Тактическая замена. Саного Яя уходит с поля и его заменяет Делор Анди
52'
Вискаррондо Освальдо из команды Труа толкнул локтем оппонента. Это Саного Яя заработал фол
51'
51'
Отличный пас сделал Имбула Ганелли из команды Тулуза. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
50'
Судья сигнализирует, что Дурмаз Джимми из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Хауи Саиф-Эдин
49'
47'
Сангаре Ибрахим получил желтую карточку от судьи
47'
Безумный фол. Сангаре Ибрахим грубо играет против соперника. Пострадал Грандсир Самуэль
47'
Азамум Карим из команды Труа опасно и грубо сыграл. Имбула Ганелли пострадал.
47'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Грандсир Самуэль из команды Труа отправил кросс в штрафную...
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
48'
Амьен-Аду Кельвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Азамум Карим из команды Труа отправил кросс в штрафную...
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Судья сигнализирует, что Грандсир Самуэль из команды Труа поставил подножку. Пострадал Жан Корентин
45'
Имбула Ганелли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Хауи Саиф-Эдин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
45'
Каюзак Янник из команды Тулуза толкнул локтем оппонента. Это Конфес Алуа заработал фол
44'
44'
43'
Вискаррондо Освальдо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
43'
Судья сигнализирует, что Вискаррондо Освальдо из команды Труа поставил подножку. Пострадал Дурмаз Джимми
43'
Вискаррондо Освальдо ошибается в защите.
41'
40'
Сангаре Ибрахим не смог попасть в створ ударом издали
40'
Траоре Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
40'
Желязны Эрвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
40'
40'
Саного Яя возвращается на поле, всё в порядке.
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
39'
Ох, нехорошо это выглядит. Саного Яя получил травму и медбригада забирает его с поля.
39'
Саного Яя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Габриэль дос Сантос получил желтую карточку от судьи
38'
Безумный фол. Габриэль дос Сантос грубо играет против соперника. Пострадал Саного Яя
38'
Конфес Алуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза разыграл угловой с правого угла.
37'
Грандсир Самуэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
36'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза делает неудачный навес.
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Судья сигнализирует, что Жан Корентин из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Траоре Шарль
33'
Яго Стив наказан за толчок Траоре Шарль
32'
Сангаре Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа подал угловой справа.
32'
31'
Судья сигнализирует, что Силла Иссиага из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Депланье Матье
31'
Силла Иссиага из команды Тулуза отдал передачу, которая была заблокирована.
31'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза делает пас партнеру.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
29'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
28'
Каюзак Янник из команды Тулуза играет слишком грубо. Ньян Адама оказался на газоне.
28'
28'
Силла Иссиага из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
28'
28'
Ньян Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
27'
Дарбион Стефан получил травму и заменен. Грандсир Самуэль выходит на поле.
27'
Ох, нехорошо это выглядит. Дарбион Стефан получил травму и медбригада забирает его с поля.
26'
Дарбион Стефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Желязны Эрвин отбил мяч на угловой после удара Саного Яя из штрафной площади.
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
24'
23'
23'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Депланье Матье из команды Труа отправил кросс в штрафную...
23'
22'
22'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза делает неудачный навес.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
20'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
20'
Имбула Ганелли из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
19'
19'
19'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
16'
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
15'
14'
Жан Корентин не смог попасть в створ ударом издали
14'
Отличные скиллы показывает Жан Корентин, обводя своих соперников
13'
11'
Жан Корентин сделал результативную передачу.
11'
Г О О О О Л - Саного Яя классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
11'
Жан Корентин из команды Тулуза делает отличный кросс...
11'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Габриэль дос Сантос из команды Труа.
10'
Конфес Алуа из команды Труа отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
10'
10'
Имбула Ганелли нанес удар, но промахнулся очень сильно.
9'
Саного Яя нанес удар, мяч был парирован, но Желязны Эрвин не удержал его в руках.
9'
Вискаррондо Освальдо ошибается в защите.
8'
8'
Сангаре Ибрахим выбил мяч подальше от ворот.
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
7'
Тактическая замена. Пеле Брайан уходит с поля и его заменяет Габриэль дос Сантос
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
6'
Хорошую попытку сделал Имбула Ганелли. Удар в створ, но вратарь начеку
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 79% времени, а гости – 21%.
5'
5'
Жан Корентин не смог попасть в створ ударом издали
5'
Жан Корентин пробил со штрафного прямо в стенку
3'
УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Жиродон Джимми удален с поля!
3'
Судья сигнализирует, что Жиродон Джимми из команды Труа поставил подножку. Пострадал Саного Яя
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Труа". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Тулуза 1:0 Труа
Тулуза
82.7% (143)
Ничья:
16.2% (28)
Труа
1.2% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Тулуза:
45.1% (78)
2:1 Тулуза:
24.9% (43)
1:1 Ничья:
12.7% (22)
2:0 Тулуза:
9.8% (17)
0:0 Ничья:
1.7% (3)
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