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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 19028
Тулуза
1:0
Конец матча
Труа
0'
3' Красная карточка
Жиродон Джимми
1:0
11' Гол
Саного Яя
38' Желтая карточка
Габриэль дос Сантос
43' Желтая карточка
Вискаррондо Освальдо
47' Желтая карточка
Сангаре Ибрахим
86' Желтая карточка
Азамум Карим
90' Желтая карточка
Тинан Жонатан
90'+5
Второй тайм
95'
Тулуза заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
94'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
94'
Имбула Ганелли из команды Тулуза в офсайде
94'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

Желтая карточка
93'
Тинан Жонатан получил желтую карточку от судьи
92'
Ньян Адама нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
92'
Безумный фол. Тинан Жонатан грубо играет против соперника. Пострадал Каюзак Янник
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Угловой
91'
Делор Анди из команды Тулуза разыграл угловой с левого угла.
91'
Имбула Ганелли нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Силла Иссиага из команды Тулуза делает пас партнеру.
90'
Силла Иссиага из команды Тулуза идет с мячом вперед на обострение...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
90'
Удар от ворот произведет Тулуза
90'
Тинан Жонатан из команды Труа делает неудачный навес.
89'
Удар от ворот произведет Тулуза
89'
Плохо сыграл Диоп Исса - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
89'
Габриэль дос Сантос из команды Труа отправил кросс в штрафную...
89'
Вискаррондо Освальдо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Мишлен Клеман из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
88'
Сегодняшная посещаемость составляет 19028 болельщиков
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Вискаррондо Освальдо из команды Труа поставил подножку. Пострадал Имбула Ганелли
Желтая карточка
86'
Азамум Карим получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
86'
Безумный фол. Азамум Карим грубо играет против соперника. Пострадал Сангаре Ибрахим
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Хауи Саиф-Эдин из команды Труа поставил подножку. Пострадал Имбула Ганелли
86'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Удар от ворот произведет Тулуза
85'
Отличный пас сделал Депланье Матье из команды Труа. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
83'
Удар от ворот произведет Тулуза
83'
Тактическая замена. Жан Корентин уходит с поля и его заменяет Мишлен Клеман
82'
Ньян Адама нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Яго Стив из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Грандсир Самуэль
81'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
80'
Тактическая замена. Дурмаз Джимми уходит с поля и его заменяет Мубандже Жак-Франсуа
79'
Сангаре Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа подал угловой справа.
78'
Дурмаз Джимми пробует нанести удар издали, но Желязны Эрвин держит все под контролем
78'
Имбула Ганелли нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Делор Анди нанес удар, мяч был парирован, но Желязны Эрвин не удержал его в руках.
78'
ШАНС! Делор Анди вышел один-на-один с голкипером...
78'
Жан Корентин из команды Тулуза сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
78'
Игроки ФК "Тулуза" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
78'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Удар от ворот произведет Тулуза
77'
Тактическая замена. Конфес Алуа уходит с поля и его заменяет Тинан Жонатан
76'
Конфес Алуа из команды Труа делает неудачный навес.
76'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
75'
Желязны Эрвин взял и забрал мяч на выходе
Угловой
75'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза подал угловой справа.
75'
Желязны Эрвин из команды Труа сделал отличный сейв!
75'
Каюзак Янник нанес удар головой, но Желязны Эрвин перевел мяч на угловой!
75'
Дурмаз Джимми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
74'
Азамум Карим из команды Труа играет слишком грубо. Дурмаз Джимми оказался на газоне.
73'
Удар от ворот произведет Труа
73'
Сангаре Ибрахим нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Фол, нарушение
72'
Конфес Алуа из команды Труа играет слишком грубо. Сангаре Ибрахим оказался на газоне.
70'
Желязны Эрвин взял и забрал мяч на выходе
70'
Силла Иссиага из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
70'
Делор Анди наказан за толчок Габриэль дос Сантос
69'
Удар от ворот произведет Труа
Угловой
69'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза подал угловой справа.
69'
Вискаррондо Освальдо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Имбула Ганелли нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Жан Корентин из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
68'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Удар от ворот произведет Труа
67'
Имбула Ганелли нанес удар, но промахнулся очень сильно.
67'
Силла Иссиага из команды Тулуза делает пас партнеру.
66'
Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
66'
Хауи Саиф-Эдин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Дурмаз Джимми из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Депланье Матье
65'
Делор Анди нанес удар головой, но Желязны Эрвин спокойно отбил мяч.
65'
Имбула Ганелли из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
65'
Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
65'
Ньян Адама из команды Труа плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
65'
Азамум Карим выбил мяч подальше от ворот.
64'
Удар от ворот произведет Труа
64'
Каюзак Янник из команды Тулуза нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
63'
Вискаррондо Освальдо из команды Труа хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
63'
Жан Корентин из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
Офсайд
62'
Делор Анди из команды Тулуза в офсайде
62'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
61'
Делор Анди из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Азамум Карим из команды Труа поставил подножку. Пострадал Сангаре Ибрахим
Фол, нарушение
59'
Назначен штрафной. Пострадал Желязны Эрвин, его свалил Сангаре Ибрахим.
Угловой
59'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза подал угловой справа.
58'
Жан Корентин из команды Тулуза делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Травма, повреждение
57'
Жан Корентин возвращается на поле, всё в порядке.
57'
Удар от ворот произведет Труа
57'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза пробил со штрафного, но очень мимо цели.
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
56'
Ох, нехорошо это выглядит. Жан Корентин получил травму и медбригада забирает его с поля.
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Травма, повреждение
55'
Жан Корентин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
55'
Траоре Шарль из команды Труа опасно и грубо сыграл. Жан Корентин пострадал.
53'
Удар от ворот произведет Труа
53'
Делор Анди из команды Тулуза сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
53'
Силла Иссиага из команды Тулуза делает передачу одноклубнику.
53'
Тактическая замена. Саного Яя уходит с поля и его заменяет Делор Анди
Фол, нарушение
52'
Вискаррондо Освальдо из команды Труа толкнул локтем оппонента. Это Саного Яя заработал фол
51'
Удар от ворот произведет Труа
51'
Отличный пас сделал Имбула Ганелли из команды Тулуза. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
50'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Дурмаз Джимми из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Хауи Саиф-Эдин
49'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
47'
Сангаре Ибрахим получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
47'
Безумный фол. Сангаре Ибрахим грубо играет против соперника. Пострадал Грандсир Самуэль
Фол, нарушение
47'
Азамум Карим из команды Труа опасно и грубо сыграл. Имбула Ганелли пострадал.
47'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Грандсир Самуэль из команды Труа отправил кросс в штрафную...
46'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
48'
Амьен-Аду Кельвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Азамум Карим из команды Труа отправил кросс в штрафную...
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Грандсир Самуэль из команды Труа поставил подножку. Пострадал Жан Корентин
45'
Имбула Ганелли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Хауи Саиф-Эдин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
45'
Каюзак Янник из команды Тулуза толкнул локтем оппонента. Это Конфес Алуа заработал фол
44'
Удар от ворот произведет Труа
44'
Саного Яя из команды Тулуза наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
44'
Дурмаз Джимми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
43'
Вискаррондо Освальдо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Вискаррондо Освальдо из команды Труа поставил подножку. Пострадал Дурмаз Джимми
43'
Вискаррондо Освальдо ошибается в защите.
41'
Удар от ворот произведет Труа
40'
Сангаре Ибрахим не смог попасть в створ ударом издали
40'
Траоре Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
40'
Желязны Эрвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
40'
Дурмаз Джимми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
40'
Саного Яя возвращается на поле, всё в порядке.
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
39'
Ох, нехорошо это выглядит. Саного Яя получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
39'
Саного Яя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
38'
Габриэль дос Сантос получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
38'
Безумный фол. Габриэль дос Сантос грубо играет против соперника. Пострадал Саного Яя
38'
Конфес Алуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Яго Стив из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
Угловой
38'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза разыграл угловой с правого угла.
37'
Грандсир Самуэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза делает неудачный навес.
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Жан Корентин из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Траоре Шарль
Фол, нарушение
33'
Яго Стив наказан за толчок Траоре Шарль
32'
Сангаре Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа подал угловой справа.
32'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Силла Иссиага из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Депланье Матье
31'
Силла Иссиага из команды Тулуза отдал передачу, которая была заблокирована.
31'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза делает пас партнеру.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
29'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
28'
Каюзак Янник из команды Тулуза играет слишком грубо. Ньян Адама оказался на газоне.
28'
Вискаррондо Освальдо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Силла Иссиага из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
28'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Ньян Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза подал угловой справа.
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
27'
Дарбион Стефан получил травму и заменен. Грандсир Самуэль выходит на поле.
Травма, повреждение
27'
Ох, нехорошо это выглядит. Дарбион Стефан получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
26'
Дарбион Стефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Желязны Эрвин отбил мяч на угловой после удара Саного Яя из штрафной площади.
25'
Жан Корентин из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
24'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Депланье Матье из команды Труа отправил кросс в штрафную...
23'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Удар от ворот произведет Труа
22'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза делает неудачный навес.
Офсайд
21'
Саного Яя из команды Тулуза в офсайде
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
20'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
20'
Имбула Ганелли из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
19'
Вискаррондо Освальдо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
19'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Удар от ворот произведет Тулуза
16'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
15'
Удар от ворот произведет Труа
14'
Жан Корентин не смог попасть в створ ударом издали
14'
Отличные скиллы показывает Жан Корентин, обводя своих соперников
13'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Жан Корентин сделал результативную передачу.
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Саного Яя классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
11'
Жан Корентин из команды Тулуза делает отличный кросс...
11'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Габриэль дос Сантос из команды Труа.
10'
Конфес Алуа из команды Труа отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
10'
Удар от ворот произведет Труа
10'
Имбула Ганелли нанес удар, но промахнулся очень сильно.
9'
Саного Яя нанес удар, мяч был парирован, но Желязны Эрвин не удержал его в руках.
9'
Вискаррондо Освальдо ошибается в защите.
8'
Удар от ворот произведет Труа
8'
Сангаре Ибрахим выбил мяч подальше от ворот.
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
7'
Тактическая замена. Пеле Брайан уходит с поля и его заменяет Габриэль дос Сантос
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
6'
Хорошую попытку сделал Имбула Ганелли. Удар в створ, но вратарь начеку
5'
Саного Яя из команды Тулуза плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
5'
Жан Корентин из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 79% времени, а гости – 21%.
5'
Удар от ворот произведет Труа
5'
Жан Корентин не смог попасть в створ ударом издали
5'
Жан Корентин пробил со штрафного прямо в стенку
3'
УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Жиродон Джимми удален с поля!
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Жиродон Джимми из команды Труа поставил подножку. Пострадал Саного Яя
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Труа". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Тулуза 1:0 Труа
Тулуза
82.7% (143)
Ничья:
16.2% (28)
Труа
1.2% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Тулуза:
45.1% (78)
Тулуза:
24.9% (43)
Ничья:
12.7% (22)
Тулуза:
9.8% (17)
Ничья:
1.7% (3)
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