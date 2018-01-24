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Бордо
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Бордо - Лион

До начала игры осталось 2 дня 14 часов 11 минут, которая состоится 28.01.2018.
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Прогнозы на матч Бордо - Лион
Бордо
16.2% (11)
Ничья:
13.2% (9)
Лион
70.6% (48)

Вы не участвовали в прогнозе

Лион:
39.7% (27)
Лион:
14.7% (10)
Бордо:
11.8% (8)
Лион:
7.4% (5)
Ничья:
5.9% (4)
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