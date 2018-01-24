Текстовая онлайн трансляция матча Бордо - Лион

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Стадион: Матмю Атлантик
Предыдущие игры
Бордо (последние 20 матчей: +5 =3 -12)
- 20.01.2018 Нант 0:1 Бордо Л1
- 16.01.2018 Бордо 0:2 Кан Л1
- 13.01.2018 Труа 0:1 Бордо Л1
- 07.01.2018 Гранвиль 2:1 Бордо КФ
- 20.12.2017 Бордо 0:2 Монпелье Л1
- 17.12.2017 Ницца 1:0 Бордо Л1
- 12.12.2017 Тулуза 2:0 Бордо КЛ
- 08.12.2017 Бордо 0:3 Страсбург Л1
- 01.12.2017 Дижон 3:2 Бордо Л1
- 28.11.2017 Бордо 3:0 Сент-Этьен Л1
- 25.11.2017 Кан 1:0 Бордо Л1
- 19.11.2017 Бордо 1:1 Марсель Л1
- 03.11.2017 Ренн 1:0 Бордо Л1
- 28.10.2017 Бордо 0:2 Монако Л1
- 21.10.2017 Амьен 1:0 Бордо Л1
- 15.10.2017 Бордо 1:1 Нант Л1
- 30.09.2017 ПСЖ 6:2 Бордо Л1
- 23.09.2017 Бордо 3:1 Генгам Л1
- 15.09.2017 Тулуза 0:1 Бордо Л1
- 08.09.2017 Лилль 0:0 Бордо Л1
Лион (последние 20 матчей: +15 =2 -3)
- 24.01.2018 Монако 2:3 Лион КФ
- 21.01.2018 Лион 2:1 ПСЖ Л1
- 17.01.2018 Генгам 0:2 Лион Л1
- 14.01.2018 Лион 1:1 Анже Л1
- 06.01.2018 Нанси 2:3 Лион КФ
- 20.12.2017 Тулуза 1:2 Лион Л1
- 17.12.2017 Лион 2:0 Марсель Л1
- 13.12.2017 Монпелье 4:1 Лион КЛ
- 10.12.2017 Амьен 1:2 Лион Л1
- 07.12.2017 Аталанта 1:0 Лион ЛЕ
- 03.12.2017 Кан 1:2 Лион Л1
- 29.11.2017 Лион 1:2 Лилль Л1
- 26.11.2017 Ницца 0:5 Лион Л1
- 23.11.2017 Лион 4:0 Аполлон ЛЕ
- 19.11.2017 Лион 0:0 Монпелье Л1
- 05.11.2017 Сент-Этьен 0:5 Лион Л1
- 02.11.2017 Лион 3:0 Эвертон ЛЕ
- 29.10.2017 Лион 2:0 Метц Л1
- 22.10.2017 Труа 0:5 Лион Л1
- 19.10.2017 Эвертон 1:2 Лион ЛЕ
Последние игры между собой
Бордо: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Лион: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
- 19.08.2017 Лион 3:3 Бордо Лига 1
- 03.03.2017 Бордо 1:1 Лион Лига 1
- 10.09.2016 Лион 1:3 Бордо Лига 1
- 03.02.2016 Лион 3:0 Бордо Лига 1
- 26.09.2015 Бордо 3:1 Лион Лига 1
- 16.05.2015 Лион 1:1 Бордо Лига 1
- 21.12.2014 Бордо 0:5 Лион Лига 1
- 10.03.2014 Бордо 1:2 Лион Лига 1
- 20.10.2013 Лион 1:1 Бордо Лига 1
- 17.02.2013 Бордо 0:4 Лион Лига 1
- 30.09.2012 Лион 0:2 Бордо Лига 1
- 19.02.2012 Бордо 1:0 Лион Лига 1
- 08.02.2012 Лион 3:1 Бордо Кубок
- 24.09.2011 Лион 3:1 Бордо Лига 1
- 06.02.2011 Лион 0:0 Бордо Лига 1
- 19.09.2010 Бордо 2:0 Лион Лига 1
- 17.04.2010 Бордо 2:2 Лион Лига 1
- 07.04.2010 Бордо 1:0 Лион Лига чемпионов
- 30.03.2010 Лион 3:1 Бордо Лига чемпионов
- 13.12.2009 Лион 0:1 Бордо Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|22
|18
|2
|2
|68 - 17
|56
|2.
|Лион
|Заявка
|22
|14
|6
|2
|51 - 22
|48
|3.
|Марсель
|Заявка
|22
|14
|5
|3
|45 - 22
|47
|4.
|Монако
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|51 - 22
|46
|5.
|Нант
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|19 - 21
|34
|6.
|Ницца
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|28 - 31
|34
|7.
|Ренн
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|27 - 30
|31
|8.
|Монпелье
|Заявка
|22
|7
|10
|5
|20 - 15
|31
|9.
|Генгам
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|24 - 29
|29
|10.
|Кан
|Заявка
|22
|8
|3
|11
|14 - 24
|27
|11.
|Страсбург
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|27 - 37
|27
|12.
|Бордо
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|24 - 31
|26
|13.
|Амьен
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|20 - 25
|25
|14.
|Дижон
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|31 - 45
|25
|15.
|Труа
|Заявка
|22
|7
|3
|12
|22 - 31
|24
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|20 - 37
|23
|17.
|Лилль
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|20 - 33
|22
|18.
|Анже
|Заявка
|22
|4
|10
|8
|25 - 32
|22
|19.
|Тулуза
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|20 - 32
|20
|20.
|Метц
|Заявка
|22
|4
|3
|15
|18 - 38
|15
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Текстовая онлайн трансляция матча Бордо - ЛионДо начала игры осталось 2 дня 14 часов 11 минут, которая состоится 28.01.2018.
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Прогнозы на матч Бордо - Лион
Бордо
16.2% (11)
Ничья:
13.2% (9)
Лион
70.6% (48)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Лион:
39.7% (27)
0:1 Лион:
14.7% (10)
2:1 Бордо:
11.8% (8)
0:2 Лион:
7.4% (5)
1:1 Ничья:
5.9% (4)
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