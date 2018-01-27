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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 21559
Сент-Этьен
2:1
Конец матча
Кан
0'
0:1
11' Гол
Роделен Ронни
1:1
35' Гол
Нтеп Пауль-Жорж
64' Желтая карточка
М'Вила Янн
2:1
78' Гол
Бамба Джонатан
83' Желтая карточка
Петерс Стеф
90' Желтая карточка
Габриэль Сильва
90'+4
Второй тайм
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Сент-Этьенн вырывает победу
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Фол, нарушение
93'
Сантини Иван из команды Кан играет слишком грубо. Перрен Лоик оказался на газоне.
93'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
92'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
92'
Гильберт Фредерик наказан за толчок Рюффье Стефан

Угловой
92'
Петерс Стеф из команды Кан подал угловой справа.
91'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
91'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
91'
Берич Роберт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
91'
Петерс Стеф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
90'
Габриэль Сильва получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Роделен Ронни
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
89'
Кан совершает вбрасывание на своей половине поля
88'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн делает неудачный навес.
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Гильберт Фредерик из команды Кан поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
88'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Бамба Джонатан нанес удар, мяч был парирован, но Веркутр Реми не удержал его в руках.
87'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн находит одноклубника четким пасом пяткой.
Фол, нарушение
86'
Берич Роберт наказан за толчок Джику Александр
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
85'
Удар от ворот произведет Кан
85'
Берич Роберт не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
85'
Санко Баиссама из команды Кан играет слишком грубо. Диуссе Ассан оказался на газоне.
84'
Сегодняшная посещаемость составляет 21559 болельщиков
Желтая карточка
83'
Петерс Стеф получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
83'
Судья свистит. Петерс Стеф атаковал сзади соперника. Это Бамба Джонатан заработал своей команде штрафной
83'
Тактическая замена. Фере Жюльен уходит с поля и его заменяет Н'Кололо Жордан
83'
Тактическая замена. Женевуа Ромен уходит с поля и его заменяет Базиль Эрве
80'
Удар от ворот произведет Кан
80'
Сельнес Оле не смог попасть в створ ударом издали
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
80'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Отличный гол забил Бамба Джонатан
78'
Кабелла Реми сделал результативную передачу.
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн переиграл вратаря дальним ударом!
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Роделен Ронни из команды Кан поставил подножку. Пострадал Берич Роберт
76'
Янко Саиди из команды Сент-Этьенн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
76'
Янко Саиди из команды Сент-Этьенн идет с мячом вперед на обострение...
75'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
75'
Бессат Венсан из команды Кан делает неудачный навес.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
74'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Тактическая замена. М'Вила Янн уходит с поля и его заменяет Сельнес Оле
Фол, нарушение
73'
Роделен Ронни из команды Кан играет слишком грубо. Диуссе Ассан оказался на газоне.
73'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
73'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Диуссе Ассан из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Санко Баиссама
72'
Сантини Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн подал угловой слева.
71'
Кабелла Реми мяч отрикошетил от ворот
70'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
70'
Шанс! Сантини Иван из команды Кан пробил головой, но мимо
70'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
69'
Рюффье Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Петерс Стеф из команды Кан подал угловой слева.
68'
Рюффье Стефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Петерс Стеф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
68'
Перрен Лоик из команды Сент-Этьенн играет слишком грубо. Санко Баиссама оказался на газоне.
67'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
66'
Выглядело как неплохой момент. Амума Ромен из команды Сент-Этьенн закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
66'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
65'
Перрен Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Сантини Иван из команды Кан делает передачу одноклубнику.
65'
Веркутр Реми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
64'
М'Вила Янн получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
64'
М'Вила Янн из команды Сент-Этьенн опасно и грубо сыграл. Женевуа Ромен пострадал.
64'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Тактическая замена. Монне-Паке Кевин уходит с поля и его заменяет Бамба Джонатан
63'
Тактическая замена. Нтеп Пауль-Жорж уходит с поля и его заменяет Амума Ромен
Офсайд
61'
Сантини Иван из команды Кан в офсайде
61'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
60'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн толкнул локтем оппонента. Это Санко Баиссама заработал фол
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
58'
Перрен Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Бессат Венсан из команды Кан отправил кросс в штрафную...
58'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
57'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Удар от ворот произведет Кан
56'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн делает неудачный навес.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
54'
Удар от ворот произведет Кан
53'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Сантини Иван имел все шансы забить, но Рюффье Стефан сделал отличный сейв!
52'
Головой пробил Сантини Иван, но голкипер отбил его в поле!
Угловой
52'
Петерс Стеф из команды Кан подал угловой слева.
52'
Сантини Иван мяч отрикошетил от ворот
51'
Бессат Венсан из команды Кан отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что М'Вила Янн из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Роделен Ронни
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Офсайд
48'
Берич Роберт из команды Сент-Этьенн в офсайде
48'
Кабелла Реми отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Да Сильва Дамьен из команды Кан поставил подножку. Пострадал Нтеп Пауль-Жорж
47'
Монне-Паке Кевин нанес удар, но тот был заблокирован.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Берич Роберт из команды Сент-Этьенн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
47'
Игроки ФК "Сент-Этьенн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Угловой
46'
Петерс Стеф из команды Кан подал угловой слева.
46'
Сантини Иван мяч отрикошетил от ворот
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
46'
Шанс! Сантини Иван из команды Кан пробил головой, но мимо
46'
Бессат Венсан из команды Кан отправил кросс в штрафную...
45'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Санко Баиссама из команды Кан поставил подножку. Пострадал Диуссе Ассан
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Сантини Иван из команды Кан поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
40'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Нтеп Пауль-Жорж нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе
37'
Роделен Ронни из команды Кан отправил кросс в штрафную...
35'
Монне-Паке Кевин сделал результативную передачу.
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Нтеп Пауль-Жорж изменил счет на табло!
35'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
35'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн идет с мячом вперед на обострение...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
35'
Матч возобновится спорным мячом
34'
Судье придется покинуть поле и его заменит резервный арбитр
33'
Игра остановлена из-за технических проблем.
32'
Петерс Стеф отправляет мяч отличным ударом со штрафного в штангу. Не повезло.
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Фере Жюльен
31'
Перрен Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
30'
Бессат Венсан мяч отрикошетил от ворот
Угловой
30'
Фере Жюльен из команды Кан подал угловой справа.
30'
Роделен Ронни нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Санко Баиссама из команды Кан делает пас партнеру.
28'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Нтеп Пауль-Жорж из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
27'
М'Вила Янн коснулся мяча рукой.
26'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Берич Роберт из команды Сент-Этьенн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
26'
Игроки ФК "Сент-Этьенн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
26'
Бессат Венсан нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Фере Жюльен из команды Кан подал угловой справа.
25'
Гильберт Фредерик из команды Кан навешивает в штрафную с рикошетом.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
Фол, нарушение
25'
Безумный фол. Диуссе Ассан грубо играет против соперника. Пострадал Санко Баиссама
24'
Матч возобновится спорным мячом
24'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
23'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Фере Жюльен из команды Кан поставил подножку. Пострадал Габриэль Сильва
23'
Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе
23'
Бессат Венсан из команды Кан отправил кросс в штрафную...
22'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Сантини Иван из команды Кан плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
22'
Фере Жюльен из команды Кан забрасывает мяч в штрафную.
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Джику Александр
20'
Перрен Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Роделен Ронни из команды Кан делает пас партнеру.
20'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
18'
Удар от ворот произведет Кан
18'
Шанс! Перрен Лоик из команды Сент-Этьенн пробил головой, но мимо
Угловой
18'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн подал угловой слева.
18'
Берич Роберт мяч отрикошетил от ворот
Угловой
17'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн подал угловой справа.
17'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
17'
Петерс Стеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Берич Роберт мяча так и не получил
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
14'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Гильберт Фредерик из команды Кан навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Да Сильва Дамьен из команды Кан поставил подножку. Пострадал Берич Роберт
11'
Гильберт Фредерик сделал результативную передачу.
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Роделен Ронни изменил счет на табло!
11'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
11'
Удар от ворот произведет Кан
10'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
9'
Фере Жюльен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
9'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Удар от ворот произведет Кан
8'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
8'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
7'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Петерс Стеф из команды Кан поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
6'
Удар от ворот произведет Кан
6'
Шанс! Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн пробил головой, но мимо
6'
Кабелла Реми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Петерс Стеф из команды Кан поставил подножку. Пострадал Берич Роберт
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Женевуа Ромен из команды Кан поставил подножку. Пострадал Нтеп Пауль-Жорж
Фол, нарушение
3'
Петерс Стеф из команды Кан играет слишком грубо. Янко Саиди оказался на газоне.
2'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
2'
Шанс! Роделен Ронни из команды Кан пробил головой, но мимо
2'
Бессат Венсан из команды Кан отправил кросс в штрафную...
2'
Сантини Иван нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Перрен Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
1'
Фере Жюльен из команды Кан подал угловой справа.
1'
Диуссе Ассан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кан". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сент-Этьен 2:1 Кан
Сент-Этьен
80.9% (140)
Ничья:
13.9% (24)
Кан
5.2% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Сент-Этьен:
39.9% (69)
Сент-Этьен:
24.9% (43)
Ничья:
11.6% (20)
Сент-Этьен:
10.4% (18)
Сент-Этьен:
2.9% (5)
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