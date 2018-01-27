Стадион: Жоффруа Гишар Зрители: 21559
2:1
Конец матча
0:1
11' ГолРоделен Ронни
1:1
35' ГолНтеп Пауль-Жорж
64' Желтая карточкаМ'Вила Янн
2:1
78' ГолБамба Джонатан
83' Желтая карточкаПетерс Стеф
90' Желтая карточкаГабриэль Сильва
Второй тайм
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Сент-Этьенн вырывает победу
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Сантини Иван из команды Кан играет слишком грубо. Перрен Лоик оказался на газоне.
93'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
92'
[3] - столько добавил арбитр времени.
92'
Гильберт Фредерик наказан за толчок Рюффье Стефан
92'
Петерс Стеф из команды Кан подал угловой справа.
91'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
91'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
91'
Берич Роберт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
91'
Петерс Стеф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
Габриэль Сильва получил желтую карточку от судьи
90'
Судья сигнализирует, что Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Роделен Ронни
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
89'
Кан совершает вбрасывание на своей половине поля
88'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн делает неудачный навес.
88'
Судья сигнализирует, что Гильберт Фредерик из команды Кан поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
88'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Бамба Джонатан нанес удар, мяч был парирован, но Веркутр Реми не удержал его в руках.
87'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн находит одноклубника четким пасом пяткой.
86'
Берич Роберт наказан за толчок Джику Александр
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
85'
85'
Берич Роберт не смог попасть в створ ударом издали
85'
Санко Баиссама из команды Кан играет слишком грубо. Диуссе Ассан оказался на газоне.
84'
Сегодняшная посещаемость составляет 21559 болельщиков
83'
Петерс Стеф получил желтую карточку от судьи
83'
Судья свистит. Петерс Стеф атаковал сзади соперника. Это Бамба Джонатан заработал своей команде штрафной
83'
Тактическая замена. Фере Жюльен уходит с поля и его заменяет Н'Кололо Жордан
83'
Тактическая замена. Женевуа Ромен уходит с поля и его заменяет Базиль Эрве
80'
80'
Сельнес Оле не смог попасть в створ ударом издали
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
80'
79'
Отличный гол забил Бамба Джонатан
78'
Кабелла Реми сделал результативную передачу.
78'
Г О О О О Л - Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн переиграл вратаря дальним ударом!
77'
Судья сигнализирует, что Роделен Ронни из команды Кан поставил подножку. Пострадал Берич Роберт
76'
Янко Саиди из команды Сент-Этьенн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
76'
Янко Саиди из команды Сент-Этьенн идет с мячом вперед на обострение...
75'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
75'
Бессат Венсан из команды Кан делает неудачный навес.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
74'
74'
Тактическая замена. М'Вила Янн уходит с поля и его заменяет Сельнес Оле
73'
Роделен Ронни из команды Кан играет слишком грубо. Диуссе Ассан оказался на газоне.
73'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
73'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
72'
Судья сигнализирует, что Диуссе Ассан из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Санко Баиссама
72'
Сантини Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн подал угловой слева.
71'
Кабелла Реми мяч отрикошетил от ворот
70'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
70'
Шанс! Сантини Иван из команды Кан пробил головой, но мимо
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
69'
Рюффье Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
68'
Рюффье Стефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Петерс Стеф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
68'
Перрен Лоик из команды Сент-Этьенн играет слишком грубо. Санко Баиссама оказался на газоне.
67'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
66'
Выглядело как неплохой момент. Амума Ромен из команды Сент-Этьенн закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
66'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
65'
Гильберт Фредерик наказан за толчок Габриэль Сильва
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
65'
65'
Сантини Иван из команды Кан делает передачу одноклубнику.
65'
Веркутр Реми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
М'Вила Янн получил желтую карточку от судьи
64'
М'Вила Янн из команды Сент-Этьенн опасно и грубо сыграл. Женевуа Ромен пострадал.
64'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Тактическая замена. Монне-Паке Кевин уходит с поля и его заменяет Бамба Джонатан
63'
Тактическая замена. Нтеп Пауль-Жорж уходит с поля и его заменяет Амума Ромен
61'
Сантини Иван из команды Кан в офсайде
61'
60'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн толкнул локтем оппонента. Это Санко Баиссама заработал фол
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
58'
58'
58'
57'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
56'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн делает неудачный навес.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
54'
53'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Сантини Иван имел все шансы забить, но Рюффье Стефан сделал отличный сейв!
52'
Головой пробил Сантини Иван, но голкипер отбил его в поле!
52'
52'
Сантини Иван мяч отрикошетил от ворот
51'
51'
Судья сигнализирует, что М'Вила Янн из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Роделен Ронни
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
48'
Берич Роберт из команды Сент-Этьенн в офсайде
48'
Кабелла Реми отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
48'
Судья сигнализирует, что Да Сильва Дамьен из команды Кан поставил подножку. Пострадал Нтеп Пауль-Жорж
47'
Монне-Паке Кевин нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Берич Роберт из команды Сент-Этьенн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
47'
Игроки ФК "Сент-Этьенн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
46'
46'
Сантини Иван мяч отрикошетил от ворот
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
46'
Шанс! Сантини Иван из команды Кан пробил головой, но мимо
46'
45'
45'
Судья сигнализирует, что Санко Баиссама из команды Кан поставил подножку. Пострадал Диуссе Ассан
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
42'
Судья сигнализирует, что Сантини Иван из команды Кан поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
40'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Нтеп Пауль-Жорж нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
37'
Роделен Ронни из команды Кан отправил кросс в штрафную...
35'
Монне-Паке Кевин сделал результативную передачу.
35'
Г О О О О Л - Нтеп Пауль-Жорж изменил счет на табло!
35'
35'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн идет с мячом вперед на обострение...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
35'
Матч возобновится спорным мячом
34'
Судье придется покинуть поле и его заменит резервный арбитр
33'
Игра остановлена из-за технических проблем.
32'
Петерс Стеф отправляет мяч отличным ударом со штрафного в штангу. Не повезло.
31'
Судья сигнализирует, что Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Фере Жюльен
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
30'
Бессат Венсан мяч отрикошетил от ворот
30'
30'
Роделен Ронни нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Санко Баиссама из команды Кан делает пас партнеру.
28'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Нтеп Пауль-Жорж из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
27'
М'Вила Янн коснулся мяча рукой.
26'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Берич Роберт из команды Сент-Этьенн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
26'
Игроки ФК "Сент-Этьенн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
26'
Бессат Венсан нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
25'
Гильберт Фредерик из команды Кан навешивает в штрафную с рикошетом.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
25'
Безумный фол. Диуссе Ассан грубо играет против соперника. Пострадал Санко Баиссама
24'
Матч возобновится спорным мячом
24'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
23'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Судья сигнализирует, что Фере Жюльен из команды Кан поставил подножку. Пострадал Габриэль Сильва
23'
23'
22'
22'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Сантини Иван из команды Кан плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
22'
Фере Жюльен из команды Кан забрасывает мяч в штрафную.
21'
Судья сигнализирует, что Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Джику Александр
20'
20'
Роделен Ронни из команды Кан делает пас партнеру.
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
18'
18'
Шанс! Перрен Лоик из команды Сент-Этьенн пробил головой, но мимо
18'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн подал угловой слева.
18'
Берич Роберт мяч отрикошетил от ворот
17'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн подал угловой справа.
17'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
17'
Петерс Стеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Берич Роберт мяча так и не получил
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
14'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Гильберт Фредерик из команды Кан навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
12'
Судья сигнализирует, что Да Сильва Дамьен из команды Кан поставил подножку. Пострадал Берич Роберт
11'
Гильберт Фредерик сделал результативную передачу.
11'
Г О О О О Л - Роделен Ронни изменил счет на табло!
11'
11'
10'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
9'
Фере Жюльен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
9'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
8'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
8'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
7'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Судья сигнализирует, что Петерс Стеф из команды Кан поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
6'
6'
Шанс! Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн пробил головой, но мимо
6'
Кабелла Реми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Судья сигнализирует, что Петерс Стеф из команды Кан поставил подножку. Пострадал Берич Роберт
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
4'
Судья сигнализирует, что Женевуа Ромен из команды Кан поставил подножку. Пострадал Нтеп Пауль-Жорж
3'
Петерс Стеф из команды Кан играет слишком грубо. Янко Саиди оказался на газоне.
2'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
2'
Шанс! Роделен Ронни из команды Кан пробил головой, но мимо
2'
2'
Сантини Иван нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
1'
1'
Диуссе Ассан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кан". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сент-Этьен 2:1 Кан
Сент-Этьен
80.9% (140)
Ничья:
13.9% (24)
Кан
5.2% (9)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Сент-Этьен:
39.9% (69)
2:1 Сент-Этьен:
24.9% (43)
1:1 Ничья:
11.6% (20)
2:0 Сент-Этьен:
10.4% (18)
3:1 Сент-Этьен:
2.9% (5)
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