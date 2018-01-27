Стадион: Раймон Копа Зрители: 8914
1:0
6' ГолКапелле Пьеррик
37' Желтая карточкаДибасси Бакай
54' Желтая карточкаЗунгу Бонгани
60' Желтая карточкаПавлович Матео
90' Желтая карточкаАденон Халед
Второй тайм
95'
Анже заслуженно побеждает в отличном матче
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
94'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Аденон Халед из команды Амьен.
94'
93'
Тактическая замена. Тэт Флавьен уходит с поля и его заменяет Канга Вилфрид
93'
Гуано Принс-Десир наказан за толчок Павлович Матео
92'
Какута Гаэль из команды Амьен подал угловой слева.
92'
Манко Венсан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Аденон Халед получил желтую карточку от судьи
90'
Аденон Халед из команды Амьен опасно и грубо сыграл. Тэт Флавьен пострадал.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
90'
89'
89'
ШАНС! Туре Тома нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
88'
Бодмер Матьё из команды Амьен играет слишком грубо. Траоре Исмаэль оказался на газоне.
88'
Экамби Карл Токо нарушает правила. Аденон Халед пострадал
88'
Манзала Хариссон наказан за толчок Манко Венсан
87'
Тэт Флавьен коснулся мяча рукой.
86'
Тактическая замена. Капелле Пьеррик уходит с поля и его заменяет Туре Тома
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
85'
Судья сигнализирует, что Андро Йоанн из команды Анже поставил подножку. Пострадал Какута Гаэль
84'
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83'
83'
Экамби Карл Токо не смог попасть в створ ударом издали
82'
Мангани Томас из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
82'
Павлович Матео наказан за толчок Какута Гаэль
81'
Бодмер Матьё наказан за толчок Павлович Матео
80'
80'
Андро Йоанн из команды Анже отправил кросс в штрафную...
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
79'
79'
79'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
79'
Тактическая замена. Кеткеофомфон Билли уходит с поля и его заменяет Пуйо Лоик
78'
Экамби Карл Токо из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
78'
Фофана Гессума из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
77'
77'
Хорошую попытку сделал Мангани Томас. Удар в створ, но вратарь начеку
76'
Экамби Карл Токо из команды Анже сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
75'
Тактическая замена. Конате Мусса уходит с поля и его заменяет Бодмер Матьё
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
74'
74'
74'
Плохо сыграл Павлович Матео - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
73'
Какута Гаэль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
73'
Судья сигнализирует, что Траоре Исмаэль из команды Анже поставил подножку. Пострадал Конате Мусса
71'
71'
Тактическая замена. Зунгу Бонгани уходит с поля и его заменяет Фофана Гессума
70'
Экамби Карл Токо из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
70'
Аденон Халед из команды Амьен играет слишком грубо. Экамби Карл Токо оказался на газоне.
69'
69'
69'
69'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
68'
Тэт Флавьен из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
68'
Мангани Томас из команды Анже разыграл угловой с левого угла.
68'
Аденон Халед предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Зунгу Бонгани наказан за толчок Тэт Флавьен
67'
Судья сигнализирует, что Экамби Карл Токо из команды Анже поставил подножку. Пострадал Сиссоко Исса
66'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
66'
66'
Сиссоко Исса нарушает правила. Капелле Пьеррик пострадал
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
63'
Судья сигнализирует, что Монкондю Томас из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Сантамария Батист
63'
Мангани Томас возвращается на поле, всё в порядке.
63'
63'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
62'
Ох, нехорошо это выглядит. Мангани Томас получил травму и медбригада забирает его с поля.
62'
Мангани Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Аденон Халед наказан за толчок Мангани Томас
61'
61'
Какута Гаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
60'
Павлович Матео получил желтую карточку от судьи
60'
Безумный фол. Павлович Матео грубо играет против соперника. Пострадал Конате Мусса
59'
58'
Зунгу Бонгани наказан за толчок Экамби Карл Токо
58'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
57'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
57'
57'
Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Анже поставил подножку. Пострадал Какута Гаэль
56'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Мендоса Стивен из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
55'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
54'
Зунгу Бонгани получил желтую карточку от судьи
54'
Безумный фол. Зунгу Бонгани грубо играет против соперника. Пострадал Кеткеофомфон Билли
54'
53'
53'
Манзала Хариссон из команды Амьен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
52'
51'
Павлович Матео наказан за толчок Аденон Халед
51'
51'
Судья сигнализирует, что Мендоса Стивен из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Капелле Пьеррик
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
49'
Гартнер Регис не дал случится голу! Экамби Карл Токо должен был забивать, но Гартнер Регис сделал отличный сейв
48'
Опасность! Кеткеофомфон Билли из команды Анже отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
48'
48'
Кеткеофомфон Билли из команды Анже отправил кросс в штрафную...
48'
Экамби Карл Токо нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Кеткеофомфон Билли пробил со штрафного прямо в стенку
46'
Сиссоко Исса наказан за толчок Капелле Пьеррик
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда Анже играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
47'
Монкондю Томас наказан за толчок Кеткеофомфон Билли
47'
45'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
44'
44'
Какута Гаэль из команды Амьен разыграл угловой с левого угла.
44'
Павлович Матео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Какута Гаэль из команды Амьен подал угловой слева.
43'
Монкондю Томас пробил со штрафного прямо в стенку
43'
Манко Венсан из команды Анже играет слишком грубо. Какута Гаэль оказался на газоне.
42'
42'
Шанс! Капелле Пьеррик из команды Анже пробил головой, но мимо
41'
Манко Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Сиссоко Исса возвращается на поле, всё в порядке.
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
39'
Ох, нехорошо это выглядит. Сиссоко Исса получил травму и медбригада забирает его с поля.
38'
Сиссоко Исса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
38'
Мангани Томас из команды Анже отправил кросс в штрафную...
38'
Гартнер Регис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
37'
Дибасси Бакай получил желтую карточку от судьи
37'
Дибасси Бакай из команды Амьен опасно и грубо сыграл. Кеткеофомфон Билли пострадал.
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
35'
Конате Мусса из команды Амьен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
35'
Дибасси Бакай из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
35'
Кеткеофомфон Билли пробует нанести удар издали, но Гартнер Регис держит все под контролем
33'
Мендоса Стивен нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Какута Гаэль из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
31'
31'
Какута Гаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Судья сигнализирует, что Капелле Пьеррик из команды Анже поставил подножку. Пострадал Зунгу Бонгани
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
30'
29'
29'
Траоре Исмаэль из команды Анже играет слишком грубо. Аденон Халед оказался на газоне.
28'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой слева.
28'
Гуано Принс-Десир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Капелле Пьеррик из команды Анже отправил кросс в штрафную...
26'
26'
Какута Гаэль из команды Амьен подал угловой справа.
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
26'
Андро Йоанн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Игроки ФК "Амьен" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
25'
25'
Кеткеофомфон Билли из команды Анже подал угловой слева.
25'
Капелле Пьеррик из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
24'
22'
Мангани Томас из команды Анже делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
22'
22'
Сантамария Батист навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Дибасси Бакай наказан за толчок Кеткеофомфон Билли
20'
Безумный фол. Дибасси Бакай грубо играет против соперника. Пострадал Сантамария Батист
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
20'
Траоре Исмаэль из команды Анже хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
20'
Мендоса Стивен из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
18'
Гакпе Серж получил травму и заменен. Манзала Хариссон выходит на поле.
18'
Экамби Карл Токо из команды Анже в офсайде
17'
Тэт Флавьен наказан за толчок Зунгу Бонгани
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
14'
14'
ШАНС! Экамби Карл Токо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
14'
Кеткеофомфон Билли из команды Анже отправил кросс в штрафную...
13'
13'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
12'
Экамби Карл Токо нанес удар, мяч был парирован, но Гартнер Регис не удержал его в руках.
11'
Судья сигнализирует, что Манко Венсан из команды Анже поставил подножку. Пострадал Мендоса Стивен
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
10'
Тэт Флавьен пробует нанести удар издали, но Гартнер Регис держит все под контролем
9'
Гуано Принс-Десир наказан за толчок Экамби Карл Токо
9'
6'
Г О О О О Л - Капелле Пьеррик забивает!
6'
Кеткеофомфон Билли нанес удар издали, а Гартнер Регис отбил его обратно в игру!
6'
5'
Конате Мусса из команды Амьен в офсайде
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
4'
Какута Гаэль из команды Амьен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
2'
2'
Мангани Томас не смог попасть в створ ударом издали
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Амьен". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Анже 1:0 Амьен
Анже
70.5% (122)
Ничья:
27.2% (47)
Амьен
2.3% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Анже:
45.7% (79)
1:1 Ничья:
20.2% (35)
2:1 Анже:
12.7% (22)
2:0 Анже:
9.8% (17)
0:0 Ничья:
4% (7)
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