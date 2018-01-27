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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 8914
Анже
1:0
Конец матча
Амьен
0'
1:0
6' Гол
Капелле Пьеррик
37' Желтая карточка
Дибасси Бакай
54' Желтая карточка
Зунгу Бонгани
60' Желтая карточка
Павлович Матео
90' Желтая карточка
Аденон Халед
90'+5
Второй тайм
95'
Анже заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
94'
Пуйо Лоик из команды Анже делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
94'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Аденон Халед из команды Амьен.
94'
Игроки ФК "Анже" начинают контратаку, будет интересно, думаю.

93'
Тактическая замена. Тэт Флавьен уходит с поля и его заменяет Канга Вилфрид
Фол, нарушение
93'
Гуано Принс-Десир наказан за толчок Павлович Матео
Угловой
92'
Какута Гаэль из команды Амьен подал угловой слева.
92'
Манко Венсан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Офсайд
91'
Туре Тома из команды Анже в офсайде
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Желтая карточка
91'
Аденон Халед получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
90'
Аденон Халед из команды Амьен опасно и грубо сыграл. Тэт Флавьен пострадал.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
90'
Удар от ворот произведет Амьен
89'
Удар от ворот произведет Амьен
89'
ШАНС! Туре Тома нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Фол, нарушение
88'
Бодмер Матьё из команды Амьен играет слишком грубо. Траоре Исмаэль оказался на газоне.
Фол, нарушение
88'
Экамби Карл Токо нарушает правила. Аденон Халед пострадал
Фол, нарушение
88'
Манзала Хариссон наказан за толчок Манко Венсан
Фол, нарушение
87'
Тэт Флавьен коснулся мяча рукой.
86'
Тактическая замена. Капелле Пьеррик уходит с поля и его заменяет Туре Тома
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Андро Йоанн из команды Анже поставил подножку. Пострадал Какута Гаэль
84'
Сегодняшная посещаемость составляет 8914 болельщиков
83'
Удар от ворот произведет Амьен
83'
Экамби Карл Токо не смог попасть в створ ударом издали
82'
Мангани Томас из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
82'
Павлович Матео наказан за толчок Какута Гаэль
Фол, нарушение
81'
Бодмер Матьё наказан за толчок Павлович Матео
80'
Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Андро Йоанн из команды Анже отправил кросс в штрафную...
80'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
79'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
79'
Тактическая замена. Кеткеофомфон Билли уходит с поля и его заменяет Пуйо Лоик
78'
Экамби Карл Токо из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
78'
Фофана Гессума из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
77'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Хорошую попытку сделал Мангани Томас. Удар в створ, но вратарь начеку
76'
Экамби Карл Токо из команды Анже сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
75'
Тактическая замена. Конате Мусса уходит с поля и его заменяет Бодмер Матьё
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
74'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
74'
Плохо сыграл Павлович Матео - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
73'
Какута Гаэль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Траоре Исмаэль из команды Анже поставил подножку. Пострадал Конате Мусса
71'
Удар от ворот произведет Анже
71'
Тактическая замена. Зунгу Бонгани уходит с поля и его заменяет Фофана Гессума
70'
Экамби Карл Токо из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
70'
Аденон Халед из команды Амьен играет слишком грубо. Экамби Карл Токо оказался на газоне.
69'
Удар от ворот произведет Амьен
69'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
68'
Тэт Флавьен из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
68'
Мангани Томас из команды Анже разыграл угловой с левого угла.
68'
Аденон Халед предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
68'
Зунгу Бонгани наказан за толчок Тэт Флавьен
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Экамби Карл Токо из команды Анже поставил подножку. Пострадал Сиссоко Исса
66'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
66'
Кеткеофомфон Билли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
66'
Сиссоко Исса нарушает правила. Капелле Пьеррик пострадал
65'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Монкондю Томас из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Сантамария Батист
Травма, повреждение
63'
Мангани Томас возвращается на поле, всё в порядке.
63'
Удар от ворот произведет Амьен
63'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
62'
Ох, нехорошо это выглядит. Мангани Томас получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
62'
Мангани Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
62'
Аденон Халед наказан за толчок Мангани Томас
61'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
61'
Какута Гаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Желтая карточка
60'
Павлович Матео получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
60'
Безумный фол. Павлович Матео грубо играет против соперника. Пострадал Конате Мусса
59'
Удар от ворот произведет Амьен
Фол, нарушение
58'
Зунгу Бонгани наказан за толчок Экамби Карл Токо
58'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
57'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
57'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Анже поставил подножку. Пострадал Какута Гаэль
56'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Мендоса Стивен из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
55'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
55'
Кеткеофомфон Билли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Желтая карточка
54'
Зунгу Бонгани получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
54'
Безумный фол. Зунгу Бонгани грубо играет против соперника. Пострадал Кеткеофомфон Билли
54'
Игроки ФК "Анже" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
53'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
53'
Манзала Хариссон из команды Амьен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
52'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
51'
Павлович Матео наказан за толчок Аденон Халед
51'
Кеткеофомфон Билли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Мендоса Стивен из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Капелле Пьеррик
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
49'
Гартнер Регис не дал случится голу! Экамби Карл Токо должен был забивать, но Гартнер Регис сделал отличный сейв
48'
Опасность! Кеткеофомфон Билли из команды Анже отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
48'
Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Кеткеофомфон Билли из команды Анже отправил кросс в штрафную...
48'
Экамби Карл Токо нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Кеткеофомфон Билли пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
46'
Сиссоко Исса наказан за толчок Капелле Пьеррик
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда Анже играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
47'
Удар от ворот произведет Анже
45'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
44'
Удар от ворот произведет Анже
Угловой
44'
Какута Гаэль из команды Амьен разыграл угловой с левого угла.
44'
Павлович Матео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
44'
Какута Гаэль из команды Амьен подал угловой слева.
43'
Монкондю Томас пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
43'
Манко Венсан из команды Анже играет слишком грубо. Какута Гаэль оказался на газоне.
42'
Удар от ворот произведет Амьен
42'
Шанс! Капелле Пьеррик из команды Анже пробил головой, но мимо
41'
Манко Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Травма, повреждение
40'
Сиссоко Исса возвращается на поле, всё в порядке.
40'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
39'
Ох, нехорошо это выглядит. Сиссоко Исса получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
38'
Сиссоко Исса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Мангани Томас из команды Анже отправил кросс в штрафную...
38'
Гартнер Регис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Кеткеофомфон Билли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
37'
Дибасси Бакай получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
37'
Дибасси Бакай из команды Амьен опасно и грубо сыграл. Кеткеофомфон Билли пострадал.
36'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
35'
Конате Мусса из команды Амьен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
35'
Дибасси Бакай из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
35'
Кеткеофомфон Билли пробует нанести удар издали, но Гартнер Регис держит все под контролем
33'
Мендоса Стивен нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Какута Гаэль из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
31'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
31'
Какута Гаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Капелле Пьеррик из команды Анже поставил подножку. Пострадал Зунгу Бонгани
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
30'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
29'
Траоре Исмаэль из команды Анже играет слишком грубо. Аденон Халед оказался на газоне.
Угловой
28'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой слева.
28'
Гуано Принс-Десир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Капелле Пьеррик из команды Анже отправил кросс в штрафную...
26'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
Угловой
26'
Какута Гаэль из команды Амьен подал угловой справа.
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
26'
Андро Йоанн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Игроки ФК "Амьен" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
25'
Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Кеткеофомфон Билли из команды Анже подал угловой слева.
25'
Капелле Пьеррик из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
24'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Мангани Томас из команды Анже делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
22'
Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Сантамария Батист навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Дибасси Бакай наказан за толчок Кеткеофомфон Билли
Фол, нарушение
20'
Безумный фол. Дибасси Бакай грубо играет против соперника. Пострадал Сантамария Батист
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
20'
Траоре Исмаэль из команды Анже хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
20'
Мендоса Стивен из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
18'
Гакпе Серж получил травму и заменен. Манзала Хариссон выходит на поле.
Офсайд
18'
Экамби Карл Токо из команды Анже в офсайде
Фол, нарушение
17'
Тэт Флавьен наказан за толчок Зунгу Бонгани
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
14'
Удар от ворот произведет Амьен
14'
ШАНС! Экамби Карл Токо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
14'
Кеткеофомфон Билли из команды Анже отправил кросс в штрафную...
13'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
12'
Экамби Карл Токо нанес удар, мяч был парирован, но Гартнер Регис не удержал его в руках.
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Манко Венсан из команды Анже поставил подножку. Пострадал Мендоса Стивен
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
10'
Тэт Флавьен пробует нанести удар издали, но Гартнер Регис держит все под контролем
9'
Удар от ворот произведет Анже
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Капелле Пьеррик забивает!
6'
Кеткеофомфон Билли нанес удар издали, а Гартнер Регис отбил его обратно в игру!
6'
Игроки ФК "Анже" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Офсайд
5'
Конате Мусса из команды Амьен в офсайде
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
4'
Какута Гаэль из команды Амьен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
2'
Удар от ворот произведет Амьен
2'
Мангани Томас не смог попасть в створ ударом издали
1'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Амьен". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Анже 1:0 Амьен
Анже
70.5% (122)
Ничья:
27.2% (47)
Амьен
2.3% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Анже:
45.7% (79)
Ничья:
20.2% (35)
Анже:
12.7% (22)
Анже:
9.8% (17)
Ничья:
4% (7)
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