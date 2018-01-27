Стадион: Стад дю Рудуру Зрители: 13761
17' Желтая карточкаКарлос Диего Сантос
30' Желтая карточкаКрхин Рене
40' Желтая карточкаПаллуа Николя
50' Желтая карточкаДиалло Мустафа
0:1
61' ГолТомассон Адриен
64' Желтая карточкаИкоко Джордан
0:2
86' ПенальтиСала Эмилиано
0:3
90' ГолНгом Санти
Второй тайм
94'
Нант заслуженно побеждает в отличном матче
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
93'
Жиротто Андрей сделал результативную передачу.
93'
Г О О О О Л - Santy Ngom изменил счет на табло!
93'
Отличные скиллы показывает Santy Ngom, обводя своих соперников
91'
91'
Диалло Мустафа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
90'
Тюрам Маркус нарушает правила. Карлос Диего Сантос пострадал
90'
Santy Ngom из команды Нант играет слишком грубо. Коко Маркус оказался на газоне.
90'
90'
Отличный пас сделал Кербра Кристоф из команды Генгам. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
89'
Сала Эмилиано из команды Нант толкнул локтем оппонента. Это Табану Франк заработал фол
88'
Сегодняшная посещаемость составляет 13761 болельщиков
88'
87'
Santy Ngom коснулся мяча рукой.
86'
Г О О О О Л - Сала Эмилиано из команды Нант забивает с точки!
85'
ПЕНАЛЬТИ! - Диалло Мустафа играет рукой в штрафной! Диалло Мустафа вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
85'
Бриан Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Тактическая замена. Ронжье Валентин уходит с поля и его заменяет Santy Ngom
84'
Ронжье Валентин мяч отрикошетил от ворот
83'
Сала Эмилиано из команды Нант нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.
83'
ШАНС! Сала Эмилиано вышел один-на-один с голкипером...
82'
Томассон Адриен из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
82'
82'
81'
81'
Отличный пас сделал Бриан Джимми из команды Генгам. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
81'
80'
Табану Франк из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
80'
Карлос Диего Сантос бьет со штрафного в створ, но Юнссон Карл-Юхан держит все под контролем
79'
Диалло Мустафа из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Томассон Адриен пострадал.
78'
77'
Тактическая замена. До Лука уходит с поля и его заменяет Блас Людовик
76'
Сала Эмилиано из команды Нант вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Кербра Кристоф не пострадал и надо продолжать игру!
76'
76'
Бенезе Николя из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
75'
75'
Тактическая замена. Крхин Рене уходит с поля и его заменяет Туре Абдулайе
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
75'
Диалло Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Табану Франк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
Ронжье Валентин из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
73'
73'
Коко Маркус из команды Генгам делает неудачный навес.
72'
Диалло Мустафа наказан за толчок Ронжье Валентин
72'
72'
Тюрам Маркус из команды Генгам наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
72'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой справа.
71'
Икоко Джордан из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
71'
71'
Коко Маркус из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
71'
Тюрам Маркус нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
69'
Тюрам Маркус из команды Генгам сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
68'
67'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
67'
Табану Франк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Карлос Диего Сантос наказан за толчок Тюрам Маркус
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
65'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
64'
Томассон Адриен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
Икоко Джордан получил желтую карточку от судьи
64'
Безумный фол. Икоко Джордан грубо играет против соперника. Пострадал Томассон Адриен
63'
Тактическая замена. Салибур Янис уходит с поля и его заменяет Тюрам Маркус
63'
Тактическая замена. Нгбакото Йени уходит с поля и его заменяет Бенезе Николя
63'
Бриан Джимми из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Жиротто Андрей пострадал.
61'
Качаниклич Алекс сделал результативную передачу.
61'
Г О О О О Л - Томассон Адриен изменил счет на табло!
61'
Качаниклич Алекс из команды Нант делает навес прямо в штрафную.
60'
Судья сигнализирует, что Карлос Диего Сантос из команды Нант поставил подножку. Пострадал Нгбакото Йени
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
60'
Назначен штрафной. Пострадал Нгбакото Йени, его свалил Ронжье Валентин.
59'
Коко Маркус возвращается на поле, всё в порядке.
59'
Матч возобновится спорным мячом
59'
Ох, нехорошо это выглядит. Коко Маркус получил травму и медбригада забирает его с поля.
58'
Коко Маркус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
Сала Эмилиано нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Жиротто Андрей из команды Нант делает навес прямо в штрафную.
57'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Качаниклич Алекс из команды Нант отправил кросс в штрафную...
57'
56'
Тактическая замена. Бамму Ясин уходит с поля и его заменяет Качаниклич Алекс
56'
Томассон Адриен из команды Нант отдал передачу, которая была заблокирована.
55'
Бриан Джимми из команды Генгам делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
55'
54'
54'
Табану Франк из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
54'
54'
Табану Франк из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
Салибур Янис нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Юнссон Карл-Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Дюбуа Лео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Диалло Мустафа получил желтую карточку от судьи
50'
Безумный фол. Диалло Мустафа грубо играет против соперника. Пострадал Томассон Адриен
50'
Бамму Ясин из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
49'
49'
49'
ШАНС! Томассон Адриен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
48'
Джиджи Коффи из команды Нант отправил кросс в штрафную...
48'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
48'
46'
Салибур Янис из команды Генгам отдал передачу, которая была заблокирована.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
46'
45'
45'
45'
Салибур Янис из команды Генгам подал угловой справа.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
45'
Салибур Янис из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
44'
43'
Карлос Диего Сантос из команды Нант опасно и грубо сыграл. Коко Маркус пострадал.
43'
Плохо сыграл Табану Франк - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
43'
Бамму Ясин из команды Нант делает передачу одноклубнику.
42'
Томассон Адриен мяч отрикошетил от ворот
42'
Жиротто Андрей из команды Нант сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
42'
Табану Франк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
41'
Салибур Янис не смог попасть в створ ударом издали
41'
41'
Нгбакото Йени навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Паллуа Николя - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
40'
Судья сигнализирует, что Паллуа Николя из команды Нант поставил подножку. Пострадал Салибур Янис
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
39'
38'
Томассон Адриен из команды Нант играет слишком грубо. Икоко Джордан оказался на газоне.
36'
Томассон Адриен из команды Нант в офсайде
36'
Сала Эмилиано из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
Диалло Мустафа из команды Генгам играет слишком грубо. Ронжье Валентин оказался на газоне.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
35'
34'
Игроки ФК "Нант" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
33'
32'
31'
31'
Судья сигнализирует, что Бамму Ясин из команды Нант поставил подножку. Пострадал Бриан Джимми
30'
Крхин Рене получил желтую карточку от судьи
30'
Крхин Рене наказан за толчок Икоко Джордан
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
29'
Безумный фол. Крхин Рене грубо играет против соперника. Пострадал Диалло Мустафа
29'
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Ронжье Валентин из команды Нант толкнул локтем оппонента. Это Диалло Мустафа заработал фол
26'
26'
26'
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
24'
Томассон Адриен нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Плохо сыграл Юнссон Карл-Юхан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
24'
До Лука наказан за толчок Крхин Рене
23'
23'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
21'
21'
21'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Кербра Кристоф из команды Генгам.
21'
Опасность! Ронжье Валентин из команды Нант отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
21'
Сорбон Жереми ошибается в защите.
20'
Матч возобновится спорным мячом
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
19'
19'
18'
Салибур Янис пробил со штрафного прямо в стенку
17'
Карлос Диего Сантос получает желтую карточку за игру рукой
16'
Карлос Диего Сантос коснулся мяча рукой.
16'
16'
Бамму Ясин из команды Нант опасно и грубо сыграл. Бриан Джимми пострадал.
15'
Табану Франк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
15'
До Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Бамму Ясин из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
Бамму Ясин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Нгбакото Йени из команды Генгам подал угловой слева.
13'
Карлос Диего Сантос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
12'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
9'
9'
Бамму Ясин не смог попасть в створ ударом издали
8'
8'
8'
Нгбакото Йени из команды Генгам делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
7'
Судья свистит. Джиджи Коффи атаковал сзади соперника. Это Салибур Янис заработал своей команде штрафной
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
5'
5'
3'
Крхин Рене из команды Нант толкнул локтем оппонента. Это Диалло Мустафа заработал фол
3'
3'
Нгбакото Йени нанес удар, но промахнулся очень сильно.
2'
2'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Нант". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal du Roudourou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Генгам 0:3 Нант
Генгам
28.3% (49)
Ничья:
48.6% (84)
Нант
23.1% (40)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
42.8% (74)
1:0 Генгам:
16.2% (28)
1:2 Нант:
13.3% (23)
2:1 Генгам:
9.8% (17)
0:1 Нант:
5.8% (10)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация