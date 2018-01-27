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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 13761
Генгам
0:3
Конец матча
Нант
0'
17' Желтая карточка
Карлос Диего Сантос
30' Желтая карточка
Крхин Рене
40' Желтая карточка
Паллуа Николя
50' Желтая карточка
Диалло Мустафа
0:1
61' Гол
Томассон Адриен
64' Желтая карточка
Икоко Джордан
0:2
86' Пенальти
Сала Эмилиано
0:3
90' Гол
Нгом Санти
90'+4
Второй тайм
94'
Нант заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
93'
Жиротто Андрей сделал результативную передачу.
Описание гола
93'
Г О О О О Л - Santy Ngom изменил счет на табло!
93'
Отличные скиллы показывает Santy Ngom, обводя своих соперников

91'
Удар от ворот произведет Генгам
Угловой
91'
Дюбуа Лео из команды Нант разыграл угловой с правого угла.
91'
Диалло Мустафа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
91'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
90'
Тюрам Маркус нарушает правила. Карлос Диего Сантос пострадал
Фол, нарушение
90'
Santy Ngom из команды Нант играет слишком грубо. Коко Маркус оказался на газоне.
90'
Удар от ворот произведет Нант
90'
Отличный пас сделал Кербра Кристоф из команды Генгам. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Фол, нарушение
89'
Сала Эмилиано из команды Нант толкнул локтем оппонента. Это Табану Франк заработал фол
88'
Сегодняшная посещаемость составляет 13761 болельщиков
88'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
87'
Santy Ngom коснулся мяча рукой.
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Сала Эмилиано из команды Нант забивает с точки!
Фол, нарушение
85'
ПЕНАЛЬТИ! - Диалло Мустафа играет рукой в штрафной! Диалло Мустафа вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
Угловой
85'
Дюбуа Лео из команды Нант подал угловой справа.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
85'
Бриан Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
85'
Дюбуа Лео из команды Нант подал угловой справа.
85'
Тактическая замена. Ронжье Валентин уходит с поля и его заменяет Santy Ngom
84'
Ронжье Валентин мяч отрикошетил от ворот
Угловой
84'
Дюбуа Лео из команды Нант подал угловой справа.
83'
Сала Эмилиано из команды Нант нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.
83'
ШАНС! Сала Эмилиано вышел один-на-один с голкипером...
82'
Томассон Адриен из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
82'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Удар от ворот произведет Нант
81'
Отличный пас сделал Бриан Джимми из команды Генгам. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
81'
Игроки ФК "Генгам" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
80'
Табану Франк из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
80'
Карлос Диего Сантос бьет со штрафного в створ, но Юнссон Карл-Юхан держит все под контролем
Фол, нарушение
79'
Диалло Мустафа из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Томассон Адриен пострадал.
78'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Тактическая замена. До Лука уходит с поля и его заменяет Блас Людовик
Фол, нарушение
76'
Сала Эмилиано из команды Нант вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Кербра Кристоф не пострадал и надо продолжать игру!
76'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Бенезе Николя из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
75'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Тактическая замена. Крхин Рене уходит с поля и его заменяет Туре Абдулайе
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
75'
Дюбуа Лео из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
75'
Диалло Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
74'
Дюбуа Лео из команды Нант подал угловой справа.
74'
Табану Франк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
Ронжье Валентин из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
73'
Удар от ворот произведет Нант
73'
Коко Маркус из команды Генгам делает неудачный навес.
Фол, нарушение
72'
Диалло Мустафа наказан за толчок Ронжье Валентин
72'
Удар от ворот произведет Нант
72'
Тюрам Маркус из команды Генгам наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
72'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой справа.
71'
Икоко Джордан из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
71'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Коко Маркус из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
71'
Тюрам Маркус нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
69'
Тюрам Маркус из команды Генгам сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
68'
Игрок из команды Генгам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
67'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
67'
Табану Франк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
66'
Карлос Диего Сантос наказан за толчок Тюрам Маркус
65'
Удар от ворот произведет Генгам
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
65'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
64'
Томассон Адриен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
64'
Икоко Джордан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
64'
Безумный фол. Икоко Джордан грубо играет против соперника. Пострадал Томассон Адриен
63'
Тактическая замена. Салибур Янис уходит с поля и его заменяет Тюрам Маркус
63'
Тактическая замена. Нгбакото Йени уходит с поля и его заменяет Бенезе Николя
Фол, нарушение
63'
Бриан Джимми из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Жиротто Андрей пострадал.
61'
Качаниклич Алекс сделал результативную передачу.
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Томассон Адриен изменил счет на табло!
61'
Качаниклич Алекс из команды Нант делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Карлос Диего Сантос из команды Нант поставил подножку. Пострадал Нгбакото Йени
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
60'
Назначен штрафной. Пострадал Нгбакото Йени, его свалил Ронжье Валентин.
Травма, повреждение
59'
Коко Маркус возвращается на поле, всё в порядке.
59'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
59'
Ох, нехорошо это выглядит. Коко Маркус получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
58'
Коко Маркус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
Сала Эмилиано нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Жиротто Андрей из команды Нант делает навес прямо в штрафную.
57'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Качаниклич Алекс из команды Нант отправил кросс в штрафную...
57'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Тактическая замена. Бамму Ясин уходит с поля и его заменяет Качаниклич Алекс
56'
Томассон Адриен из команды Нант отдал передачу, которая была заблокирована.
55'
Бриан Джимми из команды Генгам делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
55'
Удар от ворот произведет Генгам
54'
Крхин Рене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Табану Франк из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
54'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Табану Франк из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
Салибур Янис нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Дюбуа Лео из команды Нант делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
51'
Юнссон Карл-Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Дюбуа Лео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
50'
Диалло Мустафа получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
50'
Безумный фол. Диалло Мустафа грубо играет против соперника. Пострадал Томассон Адриен
50'
Бамму Ясин из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
49'
Удар от ворот произведет Нант
49'
Удар от ворот произведет Генгам
49'
ШАНС! Томассон Адриен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
48'
Джиджи Коффи из команды Нант отправил кросс в штрафную...
48'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
48'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Салибур Янис из команды Генгам отдал передачу, которая была заблокирована.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
46'
Крхин Рене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Игрок из команды Генгам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
45'
Крхин Рене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Салибур Янис из команды Генгам подал угловой справа.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
45'
Салибур Янис из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Игроки ФК "Генгам" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
44'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
43'
Карлос Диего Сантос из команды Нант опасно и грубо сыграл. Коко Маркус пострадал.
43'
Плохо сыграл Табану Франк - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
43'
Бамму Ясин из команды Нант делает передачу одноклубнику.
Угловой
43'
Дюбуа Лео из команды Нант подал угловой справа.
42'
Томассон Адриен мяч отрикошетил от ворот
42'
Дюбуа Лео из команды Нант отправил кросс в штрафную...
42'
Жиротто Андрей из команды Нант сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
Угловой
42'
Дюбуа Лео из команды Нант подал угловой справа.
42'
Табану Франк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Удар от ворот произведет Нант
41'
Салибур Янис не смог попасть в створ ударом издали
41'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Нгбакото Йени навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
40'
Паллуа Николя - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Паллуа Николя из команды Нант поставил подножку. Пострадал Салибур Янис
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
39'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
38'
Томассон Адриен из команды Нант играет слишком грубо. Икоко Джордан оказался на газоне.
Офсайд
36'
Томассон Адриен из команды Нант в офсайде
36'
Сала Эмилиано из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
35'
Диалло Мустафа из команды Генгам играет слишком грубо. Ронжье Валентин оказался на газоне.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
35'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Игроки ФК "Нант" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
33'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Удар от ворот произведет Генгам
31'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Бамму Ясин из команды Нант поставил подножку. Пострадал Бриан Джимми
31'
Дюбуа Лео из команды Нант делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Желтая карточка
30'
Крхин Рене получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
30'
Крхин Рене наказан за толчок Икоко Джордан
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Фол, нарушение
29'
Безумный фол. Крхин Рене грубо играет против соперника. Пострадал Диалло Мустафа
29'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
27'
Ронжье Валентин из команды Нант толкнул локтем оппонента. Это Диалло Мустафа заработал фол
26'
Удар от ворот произведет Генгам
26'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Удар от ворот произведет Генгам
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
24'
Томассон Адриен нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Плохо сыграл Юнссон Карл-Юхан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Фол, нарушение
24'
До Лука наказан за толчок Крхин Рене
23'
Удар от ворот произведет Генгам
23'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
21'
Удар от ворот произведет Генгам
21'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Кербра Кристоф из команды Генгам.
21'
Опасность! Ронжье Валентин из команды Нант отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
21'
Сорбон Жереми ошибается в защите.
20'
Матч возобновится спорным мячом
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Крхин Рене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Игрок из команды Генгам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
19'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Салибур Янис пробил со штрафного прямо в стенку
Желтая карточка
17'
Карлос Диего Сантос получает желтую карточку за игру рукой
Фол, нарушение
16'
Карлос Диего Сантос коснулся мяча рукой.
16'
Игроки ФК "Генгам" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
16'
Бамму Ясин из команды Нант опасно и грубо сыграл. Бриан Джимми пострадал.
15'
Табану Франк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Дюбуа Лео из команды Нант подал угловой справа.
15'
Дюбуа Лео из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
15'
До Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Дюбуа Лео из команды Нант подал угловой справа.
14'
Бамму Ясин из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
Бамму Ясин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Нгбакото Йени из команды Генгам подал угловой слева.
13'
Карлос Диего Сантос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Удар от ворот произведет Генгам
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
9'
Удар от ворот произведет Генгам
9'
Бамму Ясин не смог попасть в створ ударом издали
8'
Удар от ворот произведет Нант
8'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Нгбакото Йени из команды Генгам делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
7'
Судья свистит. Джиджи Коффи атаковал сзади соперника. Это Салибур Янис заработал своей команде штрафной
6'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
5'
Удар от ворот произведет Генгам
5'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
3'
Крхин Рене из команды Нант толкнул локтем оппонента. Это Диалло Мустафа заработал фол
3'
Удар от ворот произведет Нант
3'
Нгбакото Йени нанес удар, но промахнулся очень сильно.
2'
Игрок из команды Генгам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
2'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Нант". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal du Roudourou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Генгам 0:3 Нант
Генгам
28.3% (49)
Ничья:
48.6% (84)
Нант
23.1% (40)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
42.8% (74)
Генгам:
16.2% (28)
Нант:
13.3% (23)
Генгам:
9.8% (17)
Нант:
5.8% (10)
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