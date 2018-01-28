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Стадион:
Перт Глори
3:1
Конец матча
Вестерн Сидней Уондерерс
0'
6' Красная карточка
Keanu Baccus
1:0
7' Пенальти
Кастро Диего
15' Желтая карточка
Liam Reddy
1:1
17' Пенальти
Риера Ориоль
2:1
40' Гол
Кастро Диего
3:1
43' Гол
Кио Эндрю
44' Желтая карточка
Рисдон Джош
52' Желтая карточка
Боневасиа Ролиней
60' Желтая карточка
Joseph Mills
62' Желтая карточка
Риера Ориоль
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Перт Глори делает замену. Торрес Хави уходит с поля, а Jake Brimmer выходит на его замену.
84'
Перт Глори делает замену. Крис Харелд уходит с поля, а Brandon Wilson выходит на его замену.
78'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Карруска Марсело уходит с поля, а Брендон Санталаб выходит на его замену.
70'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Рисдон Джош уходит с поля, а Рауль Льоренте выходит на его замену.
69'
Перт Глори делает замену. Джозеф Чианезе уходит с поля, а Jacob Italiano выходит на его замену.

69'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Хёрд Крис уходит с поля, а Jaushua Sotirio выходит на его замену.
Желтая карточка
62'
Риера Ориоль получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
60'
Джозеф Миллз получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
52'
Боневасиа Ролиней получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Рисдон Джош получил желтую карточку от судьи
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Кио Эндрю бьет в цель!
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Кастро Диего бьет в цель!
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Риера Ориоль из команды Вестерн Сидней Уондерерс забивает с точки!
Желтая карточка
15'
Лиам Редди получил желтую карточку от судьи
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Кастро Диего из команды Перт Глори забивает с точки!
6'
УДАЛЕНИЕ! - Keanu Baccus увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NIB Stadium/Perth Oval. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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