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Стадион: NIB Stadium/Perth Oval
3:1
Конец матча
6' Красная карточкаKeanu Baccus
1:0
7' ПенальтиКастро Диего
15' Желтая карточкаLiam Reddy
1:1
17' ПенальтиРиера Ориоль
2:1
40' ГолКастро Диего
3:1
43' ГолКио Эндрю
44' Желтая карточкаРисдон Джош
52' Желтая карточкаБоневасиа Ролиней
60' Желтая карточкаJoseph Mills
62' Желтая карточкаРиера Ориоль
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6'
7'
1:0
15'
17'
1:1
40'
2:1
43'
3:1
44'
60'
62'
Состав команд
Перт Глори
- Основной состав
- 33 Liam Reddy Вратарь
- 16 Joseph Mills Защитник
- 4 Лоури Шейн Защитник
- 66 Дино Джулбич Защитник
- 8 Торрес Хави Полузащитник
- 88 Килкенни Нил Полузащитник
- 14 Chris Harold Полузащитник
- 23 Scott Neville Полузащитник
- 9 Кио Эндрю Нападающий
- 17 Кастро Диего Нападающий
- 7 Joel Chianese
- Запасные игроки
- 29 Jeremy Walker Защитник
- 26 Jacob Italiano
- 20 Jake Brimmer
- 15 Brandon Wilson
- 13 Nick Feely
- Главный тренер: Kenny Lowe
Вестерн Сидней Уондерерс
- Основной состав
- 20 Янетович Ведран Вратарь
- 3 Клисби Джек Защитник
- 33 Туэйт Майкл Защитник
- 4 Рисдон Джош Защитник
- 5 Хэмилл Брендан Защитник
- 8 Боневасиа Ролиней Полузащитник
- 7 Луштица Стивен Полузащитник
- 42 Keanu Baccus Полузащитник
- 6 Карруска Марсело Полузащитник
- 25 Хёрд Крис Полузащитник
- 9 Риера Ориоль Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Raul Llorente Защитник
- 19 Марк Бридж Полузащитник
- 16 Jaushua Sotirio Полузащитник
- 11 Brendon Santalab Нападающий
- 40 Суман Николас
- Главный тренер: Попович Энтони
Предыдущие игры
Перт Глори (последние 20 матчей: +6 =1 -13)
- 18.01.2018 Брисбен Роар 3:2 Перт Глори ЭЛ
- 13.01.2018 Мельбурн Виктори 3:2 Перт Глори ЭЛ
- 09.01.2018 Перт Глори 0:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 05.01.2018 Перт Глори 0:3 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 30.12.2017 Сидней 6:0 Перт Глори ЭЛ
- 21.12.2017 Брисбен Роар 1:2 Перт Глори ЭЛ
- 16.12.2017 Перт Глори 1:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 09.12.2017 Перт Глори 1:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 03.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:0 Перт Глори ЭЛ
- 24.11.2017 Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори ЭЛ
- 19.11.2017 Перт Глори 0:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 12.11.2017 Веллингтон Феникс 5:2 Перт Глори ЭЛ
- 04.11.2017 Перт Глори 1:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 27.10.2017 Сидней 2:0 Перт Глори ЭЛ
- 22.10.2017 Перт Глори 2:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 15.10.2017 Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори ЭЛ
- 08.10.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Перт Глори ЭЛ
- 01.08.2017 Хейдельберг Юнайтед 1:0 Перт Глори КФ
- 29.04.2017 Сидней 3:0 Перт Глори ЭЛ
- 23.04.2017 Мельбурн Сити 0:2 Перт Глори ЭЛ
Вестерн Сидней Уондерерс (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 19.01.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 13.01.2018 Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 10.01.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 05.01.2018 Брисбен Роар 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 01.01.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 22.12.2017 Ньюкасл Джетс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 16.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 09.12.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:5 Сидней ЭЛ
- 02.12.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 26.11.2017 Аделаида Юнайтед 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 12.11.2017 Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 06.11.2017 Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 29.10.2017 Ньюкасл Джетс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 24.10.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Аделаида Юнайтед КФ
- 21.10.2017 Сидней 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 14.10.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 08.10.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Перт Глори ЭЛ
- 20.09.2017 Блэктаун Сити 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс КФ
- 29.08.2017 Бентлей Гринз 0:4 Вестерн Сидней Уондерерс КФ
- 01.08.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс КФ
Последние игры между собой
Перт Глори: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 8
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 5
- 08.10.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Перт Глори Эй-Лига
- 25.02.2017 Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 01.01.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Перт Глори Эй-Лига
- 06.11.2016 Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 26.02.2016 Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Перт Глори Эй-Лига
- 19.12.2015 Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 01.11.2015 Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Перт Глори Эй-Лига
- 29.09.2015 Перт Глори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Кубок ФФА
- 25.04.2015 Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Перт Глори Эй-Лига
- 28.03.2015 Перт Глори 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 15.11.2014 Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 23.03.2014 Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Перт Глори Эй-Лига
- 22.02.2014 Перт Глори 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 26.01.2014 Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Перт Глори Эй-Лига
- 23.02.2013 Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Перт Глори Эй-Лига
- 27.12.2012 Перт Глори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 18.11.2012 Перт Глори 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|18
|13
|4
|1
|42 - 14
|43
|2.
|Ньюкасл Джетс
|18
|10
|4
|4
|39 - 22
|34
|3.
|Мельбурн Сити
|18
|9
|3
|6
|28 - 21
|30
|4.
|Мельбурн Виктори
|18
|7
|5
|6
|27 - 26
|26
|5.
|Аделаида Юнайтед
|18
|7
|4
|7
|20 - 22
|25
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|17
|4
|7
|6
|18 - 30
|19
|7.
|Перт Глори
|18
|6
|1
|11
|22 - 37
|19
|8.
|Брисбен Роар
|18
|5
|4
|9
|21 - 28
|19
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|18
|3
|7
|8
|18 - 25
|16
|10.
|Веллингтон Феникс
|17
|3
|5
|9
|22 - 32
|14
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Перт Глори делает замену. Торрес Хави уходит с поля, а Jake Brimmer выходит на его замену.
84'
Перт Глори делает замену. Крис Харелд уходит с поля, а Brandon Wilson выходит на его замену.
78'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Карруска Марсело уходит с поля, а Брендон Санталаб выходит на его замену.
70'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Рисдон Джош уходит с поля, а Рауль Льоренте выходит на его замену.
69'
Перт Глори делает замену. Джозеф Чианезе уходит с поля, а Jacob Italiano выходит на его замену.
69'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Хёрд Крис уходит с поля, а Jaushua Sotirio выходит на его замену.
62'
Риера Ориоль получил желтую карточку от судьи
60'
Джозеф Миллз получил желтую карточку от судьи
52'
Боневасиа Ролиней получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Рисдон Джош получил желтую карточку от судьи
43'
Г О О О О Л - Кио Эндрю бьет в цель!
40'
Г О О О О Л - Кастро Диего бьет в цель!
17'
Г О О О О Л - Риера Ориоль из команды Вестерн Сидней Уондерерс забивает с точки!
15'
Лиам Редди получил желтую карточку от судьи
7'
Г О О О О Л - Кастро Диего из команды Перт Глори забивает с точки!
6'
УДАЛЕНИЕ! - Keanu Baccus увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NIB Stadium/Perth Oval. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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