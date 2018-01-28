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0:1
Второй тайм: 73'
0:1
7' ГолДжонс Джовин
32' Желтая карточкаДжонс Джовин
|
7'
0:1
32'
Состав команд
22
Шахин
Дженк
11
Аллаги
Сами
Санкт-Паули 4-2-2-2
- Основной состав
- 30 Химмельман Робин Вратарь
- 19 Цандер Лука-Милан Защитник
- 2 Clemens Schoppenhauer Защитник
- 6 Авевор Кристофер Защитник
- 15 Бубалья Даниэль Защитник
- 23 Флюм Йоханнес Полузащитник
- 8 Дуджак Джереми Полузащитник
- 22 Шахин Дженк Полузащитник
- 28 Собота Вальдемар Полузащитник
- 11 Аллаги Сами Нападающий
- 9 Бухаддуз Азиз Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Хеерваген Филипп Вратарь
- 7 Нериг Бернд Полузащитник
- 20 Richard Neudecker Полузащитник
- 39 Yi-Young Park Полузащитник
- 45 Диамантакос Димитрис Нападающий
- 29 Jan-Marc Schneider Нападающий
- 41 Ersin Zehir
- Главный тренер: Линен Эвальд
Дармштадт 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Фернандеш Даниэль Вратарь
- 19 Гросскройц Кевин Защитник
- 33 Брежери Ромен Защитник
- 4 Сулу Айтач Защитник
- 32 Холланд Фабиан Защитник
- 11 Кемпе Тобиас Полузащитник
- 18 Нимейер Петер Полузащитник
- 5 Медоевич Слободан Полузащитник
- 3 Джонс Джовин Полузащитник
- 9 Чжи Дон-Вонь Полузащитник
- 7 Платте Феликс Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Штритцель Флориан Вратарь
- 17 Сиригу Сандро Защитник
- 21 Хён Иммануэль Защитник
- 13 Штайнхефер Маркус Защитник
- 10 Розентал Ян Полузащитник
- 25 Штарк Янник Полузащитник
- 15 Бойд Терренс Нападающий
- Главный тренер: Фрингс Торстен
Предыдущие игры
Санкт-Паули (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 25.01.2018 Динамо Дрезден 1:3 Санкт-Паули Б2
- 17.01.2018 Санкт-Паули 1:1 Бохум ТМК
- 05.01.2018 Вольфсбург 3:1 Санкт-Паули ТМК
- 18.12.2017 Санкт-Паули 2:1 Бохум Б2
- 10.12.2017 Санкт-Паули 2:2 Дуйсбург Б2
- 01.12.2017 Арминия 5:0 Санкт-Паули Б2
- 26.11.2017 Гройтер Фюрт 4:0 Санкт-Паули Б2
- 19.11.2017 Санкт-Паули 2:2 Ян Б2
- 10.11.2017 Санкт-Паули 3:1 Оденсе ТМК
- 04.11.2017 Унион Берлин 1:0 Санкт-Паули Б2
- 27.10.2017 Санкт-Паули 1:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 23.10.2017 Зандхаузен 1:1 Санкт-Паули Б2
- 13.10.2017 Санкт-Паули 1:1 Кайзерслаутерн Б2
- 01.10.2017 Айнтрахт Бр 0:2 Санкт-Паули Б2
- 23.09.2017 Санкт-Паули 1:2 Фортуна Б2
- 19.09.2017 Хольштайн Киль 0:1 Санкт-Паули Б2
- 16.09.2017 Санкт-Паули 0:4 Ингольштадт Б2
- 11.09.2017 Нюрнберг 0:1 Санкт-Паули Б2
- 01.09.2017 Санкт-Паули 3:0 Гронинген ТМК
- 26.08.2017 Санкт-Паули 1:0 Хайденхайм Б2
Дармштадт (последние 20 матчей: +4 =8 -8)
- 17.01.2018 Дармштадт 2:2 Гройтер Фюрт ТМК
- 09.01.2018 Дармштадт 3:0 Васланд-Беверен ТМК
- 17.12.2017 Гройтер Фюрт 1:1 Дармштадт Б2
- 08.12.2017 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Дармштадт Б2
- 03.12.2017 Дармштадт 0:1 Ян Б2
- 24.11.2017 Унион Берлин 3:3 Дармштадт Б2
- 17.11.2017 Дармштадт 1:2 Зандхаузен Б2
- 04.11.2017 Айнтрахт Бр 2:2 Дармштадт Б2
- 28.10.2017 Дармштадт 1:1 Хольштайн Киль Б2
- 20.10.2017 Фортуна 1:0 Дармштадт Б2
- 16.10.2017 Дармштадт 3:4 Нюрнберг Б2
- 29.09.2017 Ингольштадт 3:0 Дармштадт Б2
- 24.09.2017 Дармштадт 3:3 Динамо Дрезден Б2
- 20.09.2017 Хайденхайм 2:2 Дармштадт Б2
- 17.09.2017 Дармштадт 4:3 Арминия Б2
- 10.09.2017 Дармштадт 1:2 Бохум Б2
- 25.08.2017 Дуйсбург 1:2 Дармштадт Б2
- 18.08.2017 Дармштадт 3:0 Санкт-Паули Б2
- 12.08.2017 Ян 3:1 Дармштадт КГ
- 04.08.2017 Кайзерслаутерн 1:1 Дармштадт Б2
Последние игры между собой
Санкт-Паули
Дармштадт
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|20
|12
|4
|4
|32 - 22
|40
|2.
|Нюрнберг
|20
|11
|4
|5
|39 - 25
|37
|3.
|Хольштайн Киль
|20
|9
|8
|3
|39 - 25
|35
|4.
|Дуйсбург
|20
|8
|6
|6
|30 - 29
|30
|5.
|Ян
|20
|9
|2
|9
|32 - 29
|29
|6.
|Зандхаузен
|0:0
|20
|8
|5
|7
|24 - 18
|29
|7.
|Ингольштадт
|20
|8
|5
|7
|29 - 23
|29
|8.
|Унион Берлин
|20
|7
|6
|7
|35 - 29
|27
|9.
|Санкт-Паули
|0:1
|20
|7
|6
|7
|21 - 31
|27
|10.
|Арминия
|19
|7
|5
|7
|30 - 29
|26
|11.
|Хайденхайм
|20
|7
|5
|8
|30 - 36
|26
|12.
|Айнтрахт Бр
|2:1
|20
|5
|10
|5
|24 - 22
|25
|13.
|Динамо Дрезден
|0:0
|20
|6
|6
|8
|27 - 31
|24
|14.
|Бохум
|19
|6
|5
|8
|18 - 23
|23
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|1:2
|20
|6
|5
|9
|20 - 29
|23
|16.
|Дармштадт
|1:0
|19
|5
|7
|7
|29 - 31
|22
|17.
|Гройтер Фюрт
|20
|5
|5
|10
|21 - 30
|20
|18.
|Кайзерслаутерн
|19
|2
|6
|11
|15 - 33
|12
Второй тайм
67'
СК Дармштадт делает замену. Чжи Дон-Вонь уходит с поля, а Розентал Ян выходит на его замену.
56'
Санкт-Паули делает замену. Шахин Дженк уходит с поля, а Диамантакос Димитрис выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
38'
СК Дармштадт делает замену. Джонс Джовин уходит с поля, а Сиригу Сандро выходит на его замену.
32'
Джонс Джовин получил желтую карточку от судьи
7'
Г О О О О Л - Джонс Джовин бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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