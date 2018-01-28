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Санкт-Паули
0:1
Второй тайм: 73'
Дармштадт
0'
0:1
7' Гол
Джонс Джовин
32' Желтая карточка
Джонс Джовин
73'
Второй тайм
67'
СК Дармштадт делает замену. Чжи Дон-Вонь уходит с поля, а Розентал Ян выходит на его замену.
56'
Санкт-Паули делает замену. Шахин Дженк уходит с поля, а Диамантакос Димитрис выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
38'
СК Дармштадт делает замену. Джонс Джовин уходит с поля, а Сиригу Сандро выходит на его замену.
Желтая карточка
32'
Джонс Джовин получил желтую карточку от судьи
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Джонс Джовин бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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