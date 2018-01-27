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  5. Бундеслига 2
Зрители: 13105
Дуйсбург
3:3
Конец матча
Хайденхайм
0'
11' Желтая карточка
Хаджири Энис
0:1
14' Гол
Тиль Максимилиан
1:1
27' Пенальти
Вольце Кевин
1:2
33' Гол
Шнаттерер Марк
40' Желтая карточка
Шнаттерер Марк
1:3
42' Гол в свои ворота
Бомхауэр Дастин
45' Желтая карточка
Фейк Арне
2:3
50' Гол
Вольце Кевин
70' Желтая карточка
Шнелльхардт Фабиан
81' Желтая карточка
Штраусс Роберт
3:3
89' Гол
Онуэгбу Кингсли
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Хайденхайм делает замену. Robert Glatzel уходит с поля, а Ферхук Йон выходит на его замену.
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Онуэгбу Кингсли бьет в цель!
87'
Хайденхайм делает замену. Тиль Максимилиан уходит с поля, а Шкарке Тим выходит на его замену.
86'
Дуйсбург делает замену. Хаджири Энис уходит с поля, а Альбутат Тим выходит на его замену.
Желтая карточка
81'
Штраусс Роберт получил желтую карточку от судьи

74'
Дуйсбург делает замену. Штоппелькамп Мориц уходит с поля, а Cauly Oliveira Souza выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Шнелльхардт Фабиан получил желтую карточку от судьи
57'
Дуйсбург делает замену. Тащи Борис уходит с поля, а Онуэгбу Кингсли выходит на его замену.
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Вольце Кевин бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Хайденхайм делает замену. Фейк Арне уходит с поля, а Виттек Матиас выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Фейк Арне получил желтую карточку от судьи
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Бомхауэр Дастин уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Желтая карточка
40'
Шнаттерер Марк получил желтую карточку от судьи
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Шнаттерер Марк бьет в цель!
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Вольце Кевин из команды Дуйсбург забивает с точки!
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Тиль Максимилиан бьет в цель!
Желтая карточка
11'
Хаджири Энис получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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