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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Зрители: 13105
3:3
Конец матча
11' Желтая карточкаХаджири Энис
0:1
14' ГолТиль Максимилиан
1:1
27' ПенальтиВольце Кевин
1:2
33' ГолШнаттерер Марк
40' Желтая карточкаШнаттерер Марк
1:3
42' Гол в свои воротаБомхауэр Дастин
45' Желтая карточкаФейк Арне
2:3
50' ГолВольце Кевин
70' Желтая карточкаШнелльхардт Фабиан
81' Желтая карточкаШтраусс Роберт
3:3
89' ГолОнуэгбу Кингсли
|
11'
14'
0:1
27'
1:1
33'
1:2
40'
42'
1:3
45'
50'
2:3
81'
89'
3:3
Состав команд
17
Вольце
Кевин
16
Лукас
Фрёде
26
Энгин
Ахмет
24
Тащи
Борис
28
Фейк
Арне
Дуйсбург 4-2-2-2
- Основной состав
- 1 Mark Flekken Вратарь
- 3 Хаджири Энис Защитник
- 4 Бомхауэр Дастин Защитник
- 6 Наубер Геррит Защитник
- 17 Вольце Кевин Защитник
- 23 Шнелльхардт Фабиан Полузащитник
- 16 Лукас Фрёде Полузащитник
- 26 Энгин Ахмет Полузащитник
- 33 Штоппелькамп Мориц Полузащитник
- 24 Тащи Борис Нападающий
- 11 Ильюченко Станислав Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Давари Даниэль Вратарь
- 27 Поггенберг Дан-Патрик Защитник
- 18 Бломейер Томас Защитник
- 20 Cauly Oliveira Souza Полузащитник
- 14 Альбутат Тим Полузащитник
- 10 Онуэгбу Кингсли Нападающий
- 30 Гартнер Кристиан
- Главный тренер: Груев Илия
Хайденхайм 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Kevin Mueller Вратарь
- 29 Штраусс Роберт Защитник
- 23 Kevin Kraus II Защитник
- 30 Тоеркауф Норман Защитник
- 28 Фейк Арне Защитник
- 18 Гризбек Себастьян Полузащитник
- 7 Шнаттерер Марк Полузащитник
- 11 Томалла Денис Полузащитник
- 26 Титш-Риверо Марсель Полузащитник
- 21 Тиль Максимилиан Полузащитник
- 9 Robert Glatzel Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Айхер Витус Вратарь
- 38 Шкарке Тим Полузащитник
- 27 Пуш Коля Полузащитник
- 5 Виттек Матиас Полузащитник
- 15 Ферхук Йон Нападающий
- 10 Доведан Никола Нападающий
- 4 Oliver Steuer
- Главный тренер: Шмидт Франк
Предыдущие игры
Дуйсбург (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 23.01.2018 Бохум 0:2 Дуйсбург Б2
- 13.01.2018 Аякс 1:1 Дуйсбург ТМК
- 17.12.2017 Дуйсбург 2:0 Динамо Дрезден Б2
- 10.12.2017 Санкт-Паули 2:2 Дуйсбург Б2
- 02.12.2017 Дуйсбург 2:0 Гройтер Фюрт Б2
- 25.11.2017 Ян 4:0 Дуйсбург Б2
- 19.11.2017 Дуйсбург 3:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 09.11.2017 Байер Л 3:3 Дуйсбург ТМК
- 03.11.2017 Зандхаузен 0:1 Дуйсбург Б2
- 29.10.2017 Дуйсбург 1:1 Унион Берлин Б2
- 22.10.2017 Кайзерслаутерн 0:1 Дуйсбург Б2
- 13.10.2017 Дуйсбург 0:0 Айнтрахт Бр Б2
- 02.10.2017 Фортуна 3:1 Дуйсбург Б2
- 22.09.2017 Дуйсбург 1:3 Хольштайн Киль Б2
- 19.09.2017 Ингольштадт 2:2 Дуйсбург Б2
- 16.09.2017 Дуйсбург 1:6 Нюрнберг Б2
- 09.09.2017 Арминия 0:4 Дуйсбург Б2
- 30.08.2017 Боруссия М 2:1 Дуйсбург ТМК
- 25.08.2017 Дуйсбург 1:2 Дармштадт Б2
- 19.08.2017 Хайденхайм 1:2 Дуйсбург Б2
Хайденхайм (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 24.01.2018 Хайденхайм 2:0 Айнтрахт Бр Б2
- 14.01.2018 ЛАСК 2:1 Хайденхайм ТМК
- 10.01.2018 Хайденхайм 3:1 Ройал Антверпен ТМК
- 20.12.2017 Хайденхайм 1:2 Айнтрахт Фр КГ
- 16.12.2017 Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хайденхайм Б2
- 09.12.2017 Гройтер Фюрт 1:0 Хайденхайм Б2
- 01.12.2017 Хайденхайм 3:2 Кайзерслаутерн Б2
- 24.11.2017 Зандхаузен 1:2 Хайденхайм Б2
- 18.11.2017 Хайденхайм 4:3 Унион Берлин Б2
- 05.11.2017 Фортуна 2:2 Хайденхайм Б2
- 29.10.2017 Хайденхайм 1:0 Нюрнберг Б2
- 25.10.2017 Ян 2:5 Хайденхайм КГ
- 20.10.2017 Ингольштадт 3:0 Хайденхайм Б2
- 15.10.2017 Хайденхайм 3:5 Хольштайн Киль Б2
- 01.10.2017 Хайденхайм 0:2 Динамо Дрезден Б2
- 23.09.2017 Арминия 1:1 Хайденхайм Б2
- 20.09.2017 Хайденхайм 2:2 Дармштадт Б2
- 17.09.2017 Бохум 1:2 Хайденхайм Б2
- 08.09.2017 Хайденхайм 1:3 Ян Б2
- 26.08.2017 Санкт-Паули 1:0 Хайденхайм Б2
Последние игры между собой
Дуйсбург: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Хайденхайм: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
- 19.08.2017 Хайденхайм 1:2 Дуйсбург Бундеслига 2
- 01.04.2016 Дуйсбург 0:2 Хайденхайм Бундеслига 2
- 18.10.2015 Хайденхайм 1:0 Дуйсбург Бундеслига 2
- 14.07.2014 Дуйсбург 0:2 Хайденхайм Товарищеские матчи. Сборные
- 21.12.2013 Хайденхайм 2:2 Дуйсбург Бундеслига 3
- 20.07.2013 Дуйсбург 0:1 Хайденхайм Бундеслига 3
Дуйсбург
Хайденхайм
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|3:1
|20
|12
|4
|4
|32 - 22
|40
|2.
|Нюрнберг
|20
|11
|4
|5
|39 - 25
|37
|3.
|Хольштайн Киль
|0:0
|20
|9
|8
|3
|39 - 25
|35
|4.
|Дуйсбург
|3:3
|20
|8
|6
|6
|30 - 29
|30
|5.
|Ян
|20
|9
|2
|9
|32 - 29
|29
|6.
|Ингольштадт
|20
|8
|5
|7
|29 - 23
|29
|7.
|Зандхаузен
|19
|8
|4
|7
|24 - 18
|28
|8.
|Санкт-Паули
|19
|7
|6
|6
|21 - 30
|27
|9.
|Унион Берлин
|20
|7
|6
|7
|35 - 29
|27
|10.
|Арминия
|19
|7
|5
|7
|30 - 29
|26
|11.
|Хайденхайм
|3:3
|20
|7
|5
|8
|30 - 36
|26
|12.
|Динамо Дрезден
|19
|6
|5
|8
|27 - 31
|23
|13.
|Бохум
|19
|6
|5
|8
|18 - 23
|23
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|19
|6
|5
|8
|19 - 27
|23
|15.
|Айнтрахт Бр
|19
|4
|10
|5
|22 - 21
|22
|16.
|Гройтер Фюрт
|0:0
|20
|5
|5
|10
|21 - 30
|20
|17.
|Дармштадт
|18
|4
|7
|7
|28 - 31
|19
|18.
|Кайзерслаутерн
|1:3
|19
|2
|6
|11
|15 - 33
|12
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Хайденхайм делает замену. Robert Glatzel уходит с поля, а Ферхук Йон выходит на его замену.
89'
Г О О О О Л - Онуэгбу Кингсли бьет в цель!
87'
Хайденхайм делает замену. Тиль Максимилиан уходит с поля, а Шкарке Тим выходит на его замену.
86'
Дуйсбург делает замену. Хаджири Энис уходит с поля, а Альбутат Тим выходит на его замену.
81'
Штраусс Роберт получил желтую карточку от судьи
74'
Дуйсбург делает замену. Штоппелькамп Мориц уходит с поля, а Cauly Oliveira Souza выходит на его замену.
70'
Шнелльхардт Фабиан получил желтую карточку от судьи
57'
Дуйсбург делает замену. Тащи Борис уходит с поля, а Онуэгбу Кингсли выходит на его замену.
50'
Г О О О О Л - Вольце Кевин бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
46'
Хайденхайм делает замену. Фейк Арне уходит с поля, а Виттек Матиас выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Фейк Арне получил желтую карточку от судьи
42'
Г О О О О Л - Бомхауэр Дастин уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
40'
Шнаттерер Марк получил желтую карточку от судьи
33'
Г О О О О Л - Шнаттерер Марк бьет в цель!
27'
Г О О О О Л - Вольце Кевин из команды Дуйсбург забивает с точки!
14'
Г О О О О Л - Тиль Максимилиан бьет в цель!
11'
Хаджири Энис получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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