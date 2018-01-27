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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Зрители: 7755
0:0
Конец матча
25' Желтая карточкаKingsley Schindler
37' Желтая карточкаАйчичек Левент
44' Желтая карточкаPatrick Herrmann II
70' Желтая карточкаDominick Drexler
71' Желтая карточкаВан ден Берг Йоханнес
77' Желтая карточкаГугганиг Лукас
82' Желтая карточкаКалиджиури Марко
|
37'
70'
77'
82'
Состав команд
30
Бурхерт
Саша
22
Малоча
Марио
21
Нарей
Халед
17
Резе
Фабиан
Гройтер Фюрт 4-2-2-2
- Основной состав
- 30 Бурхерт Саша Вратарь
- 19 Хильберт Роберто Защитник
- 22 Малоча Марио Защитник
- 13 Калиджиури Марко Защитник
- 3 Виттек Максимилиан Защитник
- 4 Гугганиг Лукас Полузащитник
- 10 Юрген Гьясула Полузащитник
- 7 Айчичек Левент Полузащитник
- 21 Нарей Халед Полузащитник
- 8 Грин Джулиан Нападающий
- 17 Резе Фабиан Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Функ Мариус Вратарь
- 5 Richard Magyar Защитник
- 40 Patrick Sontheimer Полузащитник
- 15 Эрнст Себастьян Полузащитник
- 39 David Raum Полузащитник
- 31 Штайнингер Даниэль Нападающий
- 9 Дурсун Сердар Нападающий
- Главный тренер: Janos Radoki
Хольштайн Киль 4-1-4-1
- Основной состав
- 34 Крузе Лукас Вратарь
- 19 Patrick Herrmann II Защитник
- 3 Шмидт Доминик Защитник
- 5 Кцихос Рафаэль Защитник
- 15 Ван ден Берг Йоханнес Защитник
- 22 Atakan Karazor Полузащитник
- 27 Kingsley Schindler Полузащитник
- 24 Dominick Drexler Полузащитник
- 8 Билер Александер Полузащитник
- 17 Steven Lewerenz Полузащитник
- 10 Дукш Марвин Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Хоэнедер Никлас Защитник
- 7 Хайдингер Себастьян Защитник
- 14 Сейдель Арон Полузащитник
- 9 Вайландт Том Полузащитник
- 13 Пайтц Доминик Полузащитник
- 29 Конде Амара Полузащитник
- 1 Bernd Schipmann
Предыдущие игры
Гройтер Фюрт (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 24.01.2018 Арминия 0:0 Гройтер Фюрт Б2
- 17.01.2018 Дармштадт 2:2 Гройтер Фюрт ТМК
- 05.01.2018 Байер Л 2:1 Гройтер Фюрт ТМК
- 17.12.2017 Гройтер Фюрт 1:1 Дармштадт Б2
- 09.12.2017 Гройтер Фюрт 1:0 Хайденхайм Б2
- 02.12.2017 Дуйсбург 2:0 Гройтер Фюрт Б2
- 26.11.2017 Гройтер Фюрт 4:0 Санкт-Паули Б2
- 18.11.2017 Бохум 1:1 Гройтер Фюрт Б2
- 04.11.2017 Ян 3:2 Гройтер Фюрт Б2
- 28.10.2017 Гройтер Фюрт 2:1 Зандхаузен Б2
- 24.10.2017 Гройтер Фюрт 1:3 Ингольштадт КГ
- 21.10.2017 Унион Берлин 3:1 Гройтер Фюрт Б2
- 15.10.2017 Гройтер Фюрт 2:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 29.09.2017 Кайзерслаутерн 3:0 Гройтер Фюрт Б2
- 24.09.2017 Гройтер Фюрт 1:3 Нюрнберг Б2
- 20.09.2017 Айнтрахт Бр 3:0 Гройтер Фюрт Б2
- 17.09.2017 Гройтер Фюрт 3:1 Фортуна Б2
- 08.09.2017 Динамо Дрезден 1:1 Гройтер Фюрт Б2
- 25.08.2017 Гройтер Фюрт 0:1 Ингольштадт Б2
- 20.08.2017 Хольштайн Киль 3:1 Гройтер Фюрт Б2
Хольштайн Киль (последние 20 матчей: +10 =7 -3)
- 23.01.2018 Хольштайн Киль 2:2 Унион Берлин Б2
- 12.01.2018 Хольштайн Киль 2:2 Сент-Трюйден ТМК
- 17.12.2017 Зандхаузен 3:1 Хольштайн Киль Б2
- 08.12.2017 Айнтрахт Бр 0:0 Хольштайн Киль Б2
- 02.12.2017 Хольштайн Киль 2:2 Фортуна Б2
- 25.11.2017 Хольштайн Киль 0:0 Ингольштадт Б2
- 18.11.2017 Нюрнберг 2:2 Хольштайн Киль Б2
- 05.11.2017 Хольштайн Киль 3:0 Динамо Дрезден Б2
- 28.10.2017 Дармштадт 1:1 Хольштайн Киль Б2
- 24.10.2017 Майнц 3:2 Хольштайн Киль КГ
- 21.10.2017 Хольштайн Киль 2:1 Арминия Б2
- 15.10.2017 Хайденхайм 3:5 Хольштайн Киль Б2
- 30.09.2017 Хольштайн Киль 3:0 Бохум Б2
- 22.09.2017 Дуйсбург 1:3 Хольштайн Киль Б2
- 19.09.2017 Хольштайн Киль 0:1 Санкт-Паули Б2
- 15.09.2017 Эрцгебирге Ауэ 0:3 Хольштайн Киль Б2
- 09.09.2017 Хольштайн Киль 2:1 Кайзерслаутерн Б2
- 26.08.2017 Ян 1:2 Хольштайн Киль Б2
- 20.08.2017 Хольштайн Киль 3:1 Гройтер Фюрт Б2
- 11.08.2017 Хольштайн Киль 2:1 Айнтрахт Бр КГ
Последние игры между собой
Гройтер Фюрт: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Хольштайн Киль: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 20.08.2017 Хольштайн Киль 3:1 Гройтер Фюрт Бундеслига 2
Гройтер Фюрт
Хольштайн Киль
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|3:1
|20
|12
|4
|4
|32 - 22
|40
|2.
|Нюрнберг
|20
|11
|4
|5
|39 - 25
|37
|3.
|Хольштайн Киль
|0:0
|20
|9
|8
|3
|39 - 25
|35
|4.
|Дуйсбург
|3:3
|20
|8
|6
|6
|30 - 29
|30
|5.
|Ян
|20
|9
|2
|9
|32 - 29
|29
|6.
|Ингольштадт
|20
|8
|5
|7
|29 - 23
|29
|7.
|Зандхаузен
|19
|8
|4
|7
|24 - 18
|28
|8.
|Санкт-Паули
|19
|7
|6
|6
|21 - 30
|27
|9.
|Унион Берлин
|20
|7
|6
|7
|35 - 29
|27
|10.
|Арминия
|19
|7
|5
|7
|30 - 29
|26
|11.
|Хайденхайм
|3:3
|20
|7
|5
|8
|30 - 36
|26
|12.
|Динамо Дрезден
|19
|6
|5
|8
|27 - 31
|23
|13.
|Бохум
|19
|6
|5
|8
|18 - 23
|23
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|19
|6
|5
|8
|19 - 27
|23
|15.
|Айнтрахт Бр
|19
|4
|10
|5
|22 - 21
|22
|16.
|Гройтер Фюрт
|0:0
|20
|5
|5
|10
|21 - 30
|20
|17.
|Дармштадт
|18
|4
|7
|7
|28 - 31
|19
|18.
|Кайзерслаутерн
|1:3
|19
|2
|6
|11
|15 - 33
|12
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Гройтер Фюрт делает замену. Резе Фабиан уходит с поля, а Штайнингер Даниэль выходит на его замену.
85'
Гройтер Фюрт делает замену. Айчичек Левент уходит с поля, а Дурсун Сердар выходит на его замену.
83'
Хольштайн Киль делает замену. Доминик Дрекслер уходит с поля, а Пайтц Доминик выходит на его замену.
82'
Калиджиури Марко получил желтую карточку от судьи
77'
Гугганиг Лукас получил желтую карточку от судьи
71'
Ван ден Берг Йоханнес получил желтую карточку от судьи
70'
Хольштайн Киль делает замену. Atakan Karazor уходит с поля, а Сейдель Арон выходит на его замену.
70'
Доминик Дрекслер получил желтую карточку от судьи
62'
Хольштайн Киль делает замену. Стивен Леверенц уходит с поля, а Вайландт Том выходит на его замену.
62'
Гройтер Фюрт делает замену. Хильберт Роберто уходит с поля, а David Raum выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Патрик Херманн получил желтую карточку от судьи
37'
Айчичек Левент получил желтую карточку от судьи
25'
Kingsley Schindler получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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