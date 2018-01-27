  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Германия
  5. Бундеслига 2
Зрители: 7755
Гройтер Фюрт
0:0
Конец матча
Хольштайн Киль
0'
25' Желтая карточка
Kingsley Schindler
37' Желтая карточка
Айчичек Левент
44' Желтая карточка
Patrick Herrmann II
70' Желтая карточка
Dominick Drexler
71' Желтая карточка
Ван ден Берг Йоханнес
77' Желтая карточка
Гугганиг Лукас
82' Желтая карточка
Калиджиури Марко
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Гройтер Фюрт делает замену. Резе Фабиан уходит с поля, а Штайнингер Даниэль выходит на его замену.
85'
Гройтер Фюрт делает замену. Айчичек Левент уходит с поля, а Дурсун Сердар выходит на его замену.
83'
Хольштайн Киль делает замену. Доминик Дрекслер уходит с поля, а Пайтц Доминик выходит на его замену.
Желтая карточка
82'
Калиджиури Марко получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
77'
Гугганиг Лукас получил желтую карточку от судьи

Желтая карточка
71'
Ван ден Берг Йоханнес получил желтую карточку от судьи
70'
Хольштайн Киль делает замену. Atakan Karazor уходит с поля, а Сейдель Арон выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Доминик Дрекслер получил желтую карточку от судьи
62'
Хольштайн Киль делает замену. Стивен Леверенц уходит с поля, а Вайландт Том выходит на его замену.
62'
Гройтер Фюрт делает замену. Хильберт Роберто уходит с поля, а David Raum выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Патрик Херманн получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
37'
Айчичек Левент получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
25'
Kingsley Schindler получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация