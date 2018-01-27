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Стадион:
Аланьяспор
3:1
Конец матча
Бурсаспор
0'
0:1
13' Гол
Станку Богдан
18' Желтая карточка
Сакей Айзаак
19' Желтая карточка
Шеху Абдуллахи
1:1
45' Гол
Караджа Эфеджан
2:1
59' Гол
Фернандес Джуниор
3:1
62' Гол
Акбаба Эмре
83' Желтая карточка
Агу Микель
84' Желтая карточка
Джон Джошуа
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Аланьяспор делает замену. Фернандес Джуниор уходит с поля, а Эмир Беркан выходит на его замену.
89'
Аланьяспор делает замену. Вильяфаньес Лукас уходит с поля, а Филипе Аугусто выходит на его замену.
Желтая карточка
84'
Джон Джошуа получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
83'
Агу Микель получил желтую карточку от судьи
82'
Бурсаспор делает замену. Станку Богдан уходит с поля, а Джон Джошуа выходит на его замену.

79'
Бурсаспор делает замену. Эрдоган Юсуф уходит с поля, а Делардж Джон выходит на его замену.
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Акбаба Эмре бьет в цель!
61'
Бурсаспор делает замену. Грозав Георге-Теодор уходит с поля, а Экоко Жирес выходит на его замену.
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Фернандес Джуниор бьет в цель!
55'
Аланьяспор делает замену. Алкылыч Дженк Ахмет уходит с поля, а Башдаш Барыш выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Караджа Эфеджан бьет в цель!
Желтая карточка
19'
Шеху Абдуллахи получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
18'
Сакей Айзаак получил желтую карточку от судьи
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Станку Богдан бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bahcesehir Okullari Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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