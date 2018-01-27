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Стадион: Bahcesehir Okullari Stadyumu
3:1
Конец матча
0:1
13' ГолСтанку Богдан
18' Желтая карточкаСакей Айзаак
19' Желтая карточкаШеху Абдуллахи
1:1
45' ГолКараджа Эфеджан
2:1
59' ГолФернандес Джуниор
3:1
62' ГолАкбаба Эмре
83' Желтая карточкаАгу Микель
84' Желтая карточкаДжон Джошуа
|
13'
0:1
18'
19'
45'
1:1
59'
2:1
62'
3:1
83'
84'
Состав команд
Аланьяспор
- Основной состав
- 1 Йилмаз Хайдар Вратарь
- 89 Гассама Ламин Защитник
- 23 Велинтон Соуза Защитник
- 31 Цавелас Георгиос Защитник
- 21 Н'Сакала Фабрис Защитник
- 78 Фернандес Джуниор Полузащитник
- 17 Алкылыч Дженк Ахмет Полузащитник
- 2 Сакей Айзаак Полузащитник
- 7 Караджа Эфеджан Полузащитник
- 10 Акбаба Эмре Полузащитник
- 18 Вильяфаньес Лукас Нападающий
- Запасные игроки
- 69 Риу Реми Вратарь
- 22 Башдаш Барыш Защитник
- 13 Лазич Дарко Защитник
- 4 Парлак Бирол Защитник
- 16 Ландель Гуй Защитник
- 3 Эмир Беркан Защитник
- 88 Ялчынер Таха Полузащитник
- 5 Филипе Аугусто Полузащитник
- 20 Нефиз Эмре Полузащитник
- 12 Лунгу Чисамба Полузащитник
- Главный тренер: Караман Хикмет
Бурсаспор
- Основной состав
- 1 Текин Харун Вратарь
- 25 Шеху Абдуллахи Защитник
- 6 Тити Защитник
- 93 Трост-Эконг Виллиам Защитник
- 46 Агу Микель Полузащитник
- 37 Грозав Георге-Теодор Полузащитник
- 26 Йардымджи Барис Полузащитник
- 23 Бехич Азиз Полузащитник
- 99 Соу Мусса Нападающий
- 28 Станку Богдан Нападающий
- 32 Эрдоган Юсуф Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Шенгезер Мухаммед Вратарь
- 30 Rustu Hanli Защитник
- 24 Джон Джошуа Полузащитник
- 14 Фати Рикардо Полузащитник
- 17 Соялп Фуркан Полузащитник
- 33 Атасаяр Онур Полузащитник
- 29 Делардж Джон Нападающий
- 22 Экоко Жирес Нападающий
- 12 Бакыш Синан Нападающий
- Главный тренер: Ле Гуэн Поль
Предыдущие игры
Аланьяспор (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 19.01.2018 Касымпаша 3:2 Аланьяспор С
- 22.12.2017 Антальяспор 3:1 Аланьяспор С
- 16.12.2017 Аланьяспор 1:1 Сивасспор С
- 13.12.2017 Аланьяспор 2:2 Гиресунспор К
- 10.12.2017 Османлыспор 3:0 Аланьяспор С
- 04.12.2017 Аланьяспор 1:2 Кайсериспор С
- 30.11.2017 Гиресунспор 4:2 Аланьяспор К
- 25.11.2017 Галатасарай 2:0 Аланьяспор С
- 19.11.2017 Аланьяспор 1:0 Малатьяспор С
- 12.11.2017 Аланьяспор 0:0 Карабюкспор ТМК
- 05.11.2017 Акхисар Беледиеспор 0:4 Аланьяспор С
- 28.10.2017 Аланьяспор 1:2 Бешикташ С
- 24.10.2017 Аланьяспор 2:0 Эдирнеспор К
- 20.10.2017 Гёзтепе 3:3 Аланьяспор С
- 14.10.2017 Истанбул Башакшехир 2:1 Аланьяспор С
- 01.10.2017 Аланьяспор 4:1 Генчлербирлиги С
- 22.09.2017 Трабзонспор 3:4 Аланьяспор С
- 17.09.2017 Аланьяспор 1:4 Фенербахче С
- 09.09.2017 Коньяспор 0:2 Аланьяспор С
- 25.08.2017 Аланьяспор 1:1 Карабюкспор С
Бурсаспор (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 21.01.2018 Бурсаспор 0:3 Истанбул Башакшехир С
- 16.01.2018 Бурсаспор 2:1 Генчлербирлиги К
- 10.01.2018 Бурсаспор 1:2 Кукес ТМК
- 08.01.2018 Бурсаспор 3:0 Скендербеу ТМК
- 06.01.2018 Бурсаспор 3:2 Алтынорду ТМК
- 26.12.2017 Генчлербирлиги 1:0 Бурсаспор К
- 23.12.2017 Бурсаспор 1:1 Генчлербирлиги С
- 16.12.2017 Трабзонспор 1:0 Бурсаспор С
- 12.12.2017 Бурсаспор 2:0 Аданаспор К
- 08.12.2017 Бурсаспор 0:1 Фенербахче С
- 03.12.2017 Коньяспор 0:3 Бурсаспор С
- 29.11.2017 Аданаспор 0:2 Бурсаспор К
- 26.11.2017 Бурсаспор 2:1 Карабюкспор С
- 18.11.2017 Бурсаспор 0:0 Гёзтепе С
- 04.11.2017 Касымпаша 2:2 Бурсаспор С
- 29.10.2017 Бурсаспор 4:0 Антальяспор С
- 26.10.2017 Ени-Алтындаг 0:0 Бурсаспор К
- 22.10.2017 Сивасспор 0:0 Бурсаспор С
- 16.10.2017 Бурсаспор 3:1 Османлыспор С
- 08.10.2017 Бурсаспор 1:1 Болуспор ТМК
Последние игры между собой
Аланьяспор
Бурсаспор
-
0 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 21
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|34 - 18
|39
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|40 - 23
|38
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|36 - 21
|36
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|33 - 18
|36
|5.
|Кайсериспор
|1:0 Заявка
|19
|9
|6
|4
|27 - 21
|33
|6.
|Трабзонспор
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|35 - 30
|30
|7.
|Гёзтепе
|0:1 Заявка
|19
|9
|3
|7
|31 - 29
|30
|8.
|Сивасспор
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|24 - 28
|27
|9.
|Бурсаспор
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|29 - 25
|25
|10.
|Малатьяспор
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 24
|23
|11.
|Касымпаша
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|29 - 35
|22
|12.
|Аланьяспор
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|33 - 37
|21
|13.
|Акхисар Беледиеспор
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|23 - 31
|20
|14.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|24 - 33
|20
|15.
|Османлыспор
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|26 - 34
|18
|16.
|Антальяспор
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|20 - 33
|17
|17.
|Коньяспор
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|19 - 27
|16
|18.
|Карабюкспор
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|14 - 31
|9
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Аланьяспор делает замену. Фернандес Джуниор уходит с поля, а Эмир Беркан выходит на его замену.
89'
Аланьяспор делает замену. Вильяфаньес Лукас уходит с поля, а Филипе Аугусто выходит на его замену.
84'
Джон Джошуа получил желтую карточку от судьи
83'
Агу Микель получил желтую карточку от судьи
82'
Бурсаспор делает замену. Станку Богдан уходит с поля, а Джон Джошуа выходит на его замену.
79'
Бурсаспор делает замену. Эрдоган Юсуф уходит с поля, а Делардж Джон выходит на его замену.
62'
Г О О О О Л - Акбаба Эмре бьет в цель!
61'
Бурсаспор делает замену. Грозав Георге-Теодор уходит с поля, а Экоко Жирес выходит на его замену.
59'
Г О О О О Л - Фернандес Джуниор бьет в цель!
55'
Аланьяспор делает замену. Алкылыч Дженк Ахмет уходит с поля, а Башдаш Барыш выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Караджа Эфеджан бьет в цель!
19'
Шеху Абдуллахи получил желтую карточку от судьи
18'
Сакей Айзаак получил желтую карточку от судьи
13'
Г О О О О Л - Станку Богдан бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bahcesehir Okullari Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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