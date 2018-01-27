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Стадион:
Гёзтепе
0:1
Перерыв
Кайсериспор
0'
17' Желтая карточка
Кучер Александр
0:1
20' Гол
Баджи Стефан
41' Желтая карточка
Тюрюдж Дениз
45' Желтая карточка
Туран Атила
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Туран Атила получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
41'
Тюрюдж Дениз получил желтую карточку от судьи
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Баджи Стефан бьет в цель!
Желтая карточка
17'
Кучер Александр получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bornova Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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