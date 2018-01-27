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Стадион: Доганлар
0:1
Перерыв
17' Желтая карточкаКучер Александр
0:1
20' ГолБаджи Стефан
41' Желтая карточкаТюрюдж Дениз
45' Желтая карточкаТуран Атила
|
17'
20'
0:1
41'
45'
Состав команд
Гёзтепе
- Основной состав
- 13 Бету Антониу Вратарь
- 33 Косанович Милош Защитник
- 3 Траоре Адама IV Защитник
- 5 Швехлен Лео Защитник
- 22 Кайхан Танжу Защитник
- 7 Акбунар Халиль Полузащитник
- 94 Гуффран Йоан Полузащитник
- 15 Поко Андре Полузащитник
- 8 Каштру Андре Полузащитник
- 18 Яхович Адис Нападающий
- 21 Selcuk Sahin II
- Запасные игроки
- 23 Гювенч Гюнай Вратарь
- 55 Сарыоглу Сабри Защитник
- 67 Дурмуш Мухаммед Полузащитник
- 32 Кылыч Доганай Полузащитник
- 11 Нгандо Аксель Полузащитник
- 75 Бингол Тайфур Полузащитник
- 10 Скарионе Эсекьель Полузащитник
- 6 Ротман Райко Полузащитник
- 77 Шишманоглу Эмер Нападающий
- 61 Yavuz Aygun
- Главный тренер: Туна Тамер
Кайсериспор
- Основной состав
- 33 Лунг Силвиу Вратарь
- 50 Кучер Александр Защитник
- 76 Кана-Бийик Жан-Армель Защитник
- 89 Туран Атила Защитник
- 2 Tiago Lopes Защитник
- 25 Баджи Стефан Полузащитник
- 10 Тюрюдж Дениз Полузащитник
- 7 Вурал Гюрай Полузащитник
- 20 Мендеш Райан Полузащитник
- 5 Gonzalo Espinoza Полузащитник
- 9 Булут Умут Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Йилдирим Муаммер Вратарь
- 39 Каш Эркан Защитник
- 4 Гюлен Левент Защитник
- 22 Сэпунару Кристиан Защитник
- 28 Озтюрк Эрдаль Полузащитник
- 6 Чиназ Самил Полузащитник
- 91 Аморим Вильям Полузащитник
- 18 Варела Силвештре Полузащитник
- 11 Кравец Артём Нападающий
- 3 Гьян Асамоа Нападающий
- Главный тренер: Шумудикэ Мариус
Предыдущие игры
Гёзтепе (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 20.01.2018 Фенербахче 2:1 Гёзтепе С
- 12.01.2018 Гёзтепе 0:0 Аданаспор ТМК
- 10.01.2018 Гёзтепе 1:1 Коньяспор ТМК
- 06.01.2018 Гёзтепе 2:3 Истанбулспор ТМК
- 24.12.2017 Галатасарай 3:1 Гёзтепе С
- 18.12.2017 Гёзтепе 1:0 Коньяспор С
- 09.12.2017 Малатьяспор 2:3 Гёзтепе С
- 02.12.2017 Карабюкспор 0:1 Гёзтепе С
- 25.11.2017 Гёзтепе 2:0 Акхисар Беледиеспор С
- 18.11.2017 Бурсаспор 0:0 Гёзтепе С
- 11.11.2017 Гёзтепе 2:0 Манисаспор ТМК
- 05.11.2017 Гёзтепе 1:3 Бешикташ С
- 27.10.2017 Касымпаша 3:1 Гёзтепе С
- 20.10.2017 Гёзтепе 3:3 Аланьяспор С
- 14.10.2017 Антальяспор 1:3 Гёзтепе С
- 01.10.2017 Гёзтепе 1:2 Истанбул Башакшехир С
- 24.09.2017 Сивасспор 2:3 Гёзтепе С
- 20.09.2017 Бэтман Петролспор 3:1 Гёзтепе К
- 17.09.2017 Гёзтепе 3:2 Генчлербирлиги С
- 10.09.2017 Османлыспор 0:2 Гёзтепе С
Кайсериспор (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 22.01.2018 Кайсериспор 1:3 Галатасарай С
- 18.01.2018 Антальяспор 0:2 Кайсериспор К
- 10.01.2018 Кайсериспор 4:1 Словацко ТМК
- 08.01.2018 Кайсериспор 1:2 Кукес ТМК
- 27.12.2017 Кайсериспор 3:1 Антальяспор К
- 24.12.2017 Кайсериспор 0:1 Малатьяспор С
- 17.12.2017 Акхисар Беледиеспор 0:2 Кайсериспор С
- 14.12.2017 Эюпспор 0:2 Кайсериспор К
- 10.12.2017 Кайсериспор 1:1 Бешикташ С
- 04.12.2017 Аланьяспор 1:2 Кайсериспор С
- 30.11.2017 Кайсериспор 3:2 Эюпспор К
- 27.11.2017 Кайсериспор 1:1 Истанбул Башакшехир С
- 19.11.2017 Генчлербирлиги 1:2 Кайсериспор С
- 11.11.2017 Кайсериспор 2:1 Газиантеп ББ ТМК
- 04.11.2017 Кайсериспор 0:0 Трабзонспор С
- 30.10.2017 Фенербахче 3:3 Кайсериспор С
- 26.10.2017 Йешил Бурса 1:2 Кайсериспор К
- 22.10.2017 Кайсериспор 2:1 Коньяспор С
- 14.10.2017 Карабюкспор 1:0 Кайсериспор С
- 30.09.2017 Кайсериспор 3:1 Бурсаспор С
Последние игры между собой
Гёзтепе: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Кайсериспор: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 20.08.2017 Кайсериспор 1:0 Гёзтепе Суперлига
Гёзтепе
Кайсериспор
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|34 - 18
|39
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|40 - 23
|38
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|36 - 21
|36
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|33 - 18
|36
|5.
|Кайсериспор
|1:0 Заявка
|19
|9
|6
|4
|27 - 21
|33
|6.
|Трабзонспор
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|35 - 30
|30
|7.
|Гёзтепе
|0:1 Заявка
|19
|9
|3
|7
|31 - 29
|30
|8.
|Сивасспор
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|24 - 28
|27
|9.
|Бурсаспор
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|29 - 25
|25
|10.
|Малатьяспор
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 24
|23
|11.
|Касымпаша
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|29 - 35
|22
|12.
|Аланьяспор
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|33 - 37
|21
|13.
|Акхисар Беледиеспор
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|23 - 31
|20
|14.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|24 - 33
|20
|15.
|Османлыспор
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|26 - 34
|18
|16.
|Антальяспор
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|20 - 33
|17
|17.
|Коньяспор
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|19 - 27
|16
|18.
|Карабюкспор
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|14 - 31
|9
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Туран Атила получил желтую карточку от судьи
41'
Тюрюдж Дениз получил желтую карточку от судьи
20'
Г О О О О Л - Баджи Стефан бьет в цель!
17'
Кучер Александр получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bornova Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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