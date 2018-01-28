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Стадион:
Акхисар Беледиеспор
0:1
Перерыв
Антальяспор
0'
0:1
21' Гол
Гюрал Эмре
26' Желтая карточка
Шарлес Фернандо
33' Желтая карточка
Йылдырым Зеки
35' Желтая карточка
Данило Кампос
41' Желтая карточка
Кыса Билал
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Кыса Билал получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
35'
Данило Кампос получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
33'
Йылдырым Зеки получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
26'
Шарлес Фернандо получил желтую карточку от судьи
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Гюрал Эмре бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Spor Toto Akhisar Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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