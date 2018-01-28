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Стадион: Spor Toto Akhisar Stadyumu
0:1
Перерыв
0:1
21' ГолГюрал Эмре
26' Желтая карточкаШарлес Фернандо
33' Желтая карточкаЙылдырым Зеки
35' Желтая карточкаДанило Кампос
41' Желтая карточкаКыса Билал
|
21'
0:1
26'
33'
35'
41'
Состав команд
Акхисар Беледиеспор
- Основной состав
- 1 Лукач Милан Вратарь
- 22 Юмлу Мустафа Защитник
- 19 Байрам Омер Защитник
- 13 Лопеш Мигел Защитник
- 88 Османпаша Джанер Защитник
- 31 Ларссон Даниэль Полузащитник
- 29 Адын Олкан Полузащитник
- 20 Сиссоко Абдулвхаид Полузащитник
- 27 Кыса Билал Полузащитник
- 10 Айдогду Сонер Полузащитник
- 12 Энрике Пауло Нападающий
- Запасные игроки
- 99 Эзтюрк Фатих Вратарь
- 15 Тасделен Орхан Защитник
- 11 Айик Онур Полузащитник
- 77 Минейро Сержиньо Полузащитник
- 8 Челик Мугдат Полузащитник
- 5 Атасевен Эрай Полузащитник
- 6 Джевикер Айкут Полузащитник
- 7 Барбоза Элдер Нападающий
- 21 Селезнёв Евгений Нападающий
- Главный тренер: Бурук Окан
Антальяспор
- Основной состав
- 35 Каплан Ферхат Вратарь
- 28 Челюстка Ондржей Защитник
- 70 Низам Муса Защитник
- 23 Айтач Сакыб Защитник
- 6 Сангаре Назим Защитник
- 3 Анжело Диего Защитник
- 8 Шарлес Фернандо Полузащитник
- 63 Кадах Дениз Полузащитник
- 7 Йылдырым Зеки Полузащитник
- 90 Данило Кампос Нападающий
- 77 Гюрал Эмре Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Боффин Рууд Вратарь
- 20 Чико Луис Защитник
- 5 Челик Юсуф Защитник
- 22 Алпсой Харун Полузащитник
- Главный тренер: Hamza Hamzaoglu
Предыдущие игры
Акхисар Беледиеспор (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 21.01.2018 Сивасспор 1:1 Акхисар Беледиеспор С
- 17.01.2018 Акхисар Беледиеспор 1:0 Болуспор К
- 28.12.2017 Болуспор 2:1 Акхисар Беледиеспор К
- 25.12.2017 Османлыспор 3:2 Акхисар Беледиеспор С
- 17.12.2017 Акхисар Беледиеспор 0:2 Кайсериспор С
- 13.12.2017 Акхисар Беледиеспор 1:1 Анкара Демирспор К
- 09.12.2017 Галатасарай 4:2 Акхисар Беледиеспор С
- 02.12.2017 Акхисар Беледиеспор 0:0 Малатьяспор С
- 28.11.2017 Анкара Демирспор 0:3 Акхисар Беледиеспор К
- 25.11.2017 Гёзтепе 2:0 Акхисар Беледиеспор С
- 17.11.2017 Бешикташ 0:0 Акхисар Беледиеспор С
- 12.11.2017 Алтынорду 0:3 Акхисар Беледиеспор ТМК
- 05.11.2017 Акхисар Беледиеспор 0:4 Аланьяспор С
- 28.10.2017 Истанбул Башакшехир 2:1 Акхисар Беледиеспор С
- 24.10.2017 Акхисар Беледиеспор 6:0 Эрзинкан Рефахиеспор К
- 21.10.2017 Акхисар Беледиеспор 3:3 Генчлербирлиги С
- 15.10.2017 Трабзонспор 1:6 Акхисар Беледиеспор С
- 08.10.2017 Балыкесирспор 2:0 Акхисар Беледиеспор ТМК
- 29.09.2017 Акхисар Беледиеспор 1:0 Фенербахче С
- 23.09.2017 Коньяспор 2:0 Акхисар Беледиеспор С
Антальяспор (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 21.01.2018 Антальяспор 1:2 Бешикташ С
- 18.01.2018 Антальяспор 0:2 Кайсериспор К
- 27.12.2017 Кайсериспор 3:1 Антальяспор К
- 22.12.2017 Антальяспор 3:1 Аланьяспор С
- 17.12.2017 Истанбул Башакшехир 4:1 Антальяспор С
- 12.12.2017 Антальяспор 2:3 Орхангзиспор К
- 09.12.2017 Антальяспор 1:1 Генчлербирлиги С
- 04.12.2017 Трабзонспор 3:0 Антальяспор С
- 30.11.2017 Орхангзиспор 0:3 Антальяспор К
- 26.11.2017 Антальяспор 0:1 Фенербахче С
- 18.11.2017 Коньяспор 1:1 Антальяспор С
- 04.11.2017 Антальяспор 2:1 Карабюкспор С
- 29.10.2017 Бурсаспор 4:0 Антальяспор С
- 24.10.2017 Этимесгут 0:1 Антальяспор К
- 20.10.2017 Антальяспор 2:1 Касымпаша С
- 14.10.2017 Антальяспор 1:3 Гёзтепе С
- 30.09.2017 Сивасспор 3:1 Антальяспор С
- 25.09.2017 Антальяспор 3:0 Османлыспор С
- 15.09.2017 Кайсериспор 2:0 Антальяспор С
- 10.09.2017 Антальяспор 1:1 Галатасарай С
Последние игры между собой
Акхисар Беледиеспор: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Антальяспор: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
- 20.08.2017 Антальяспор 2:2 Акхисар Беледиеспор Суперлига
- 25.02.2017 Акхисар Беледиеспор 3:0 Антальяспор Суперлига
- 23.09.2016 Антальяспор 0:0 Акхисар Беледиеспор Суперлига
- 03.04.2016 Антальяспор 2:2 Акхисар Беледиеспор Суперлига
- 30.10.2015 Акхисар Беледиеспор 2:1 Антальяспор Суперлига
- 15.03.2014 Акхисар Беледиеспор 0:0 Антальяспор Суперлига
- 20.10.2013 Антальяспор 1:0 Акхисар Беледиеспор Суперлига
- 05.05.2013 Антальяспор 4:3 Акхисар Беледиеспор Суперлига
- 09.01.2013 Акхисар Беледиеспор 1:0 Антальяспор Суперлига
Акхисар Беледиеспор
Антальяспор
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|19
|13
|2
|4
|42 - 23
|41
|2.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|34 - 18
|39
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|36 - 21
|36
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|33 - 18
|36
|5.
|Гёзтепе
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|32 - 29
|31
|6.
|Кайсериспор
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|27 - 22
|31
|7.
|Трабзонспор
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|35 - 30
|30
|8.
|Сивасспор
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|24 - 29
|27
|9.
|Малатьяспор
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|22 - 24
|26
|10.
|Бурсаспор
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|29 - 25
|25
|11.
|Касымпаша
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|29 - 35
|22
|12.
|Аланьяспор
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|33 - 37
|21
|13.
|Акхисар Беледиеспор
|0:1 Заявка
|19
|5
|5
|9
|23 - 32
|20
|14.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|24 - 33
|20
|15.
|Антальяспор
|1:0 Заявка
|19
|5
|5
|9
|21 - 33
|20
|16.
|Османлыспор
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|26 - 36
|18
|17.
|Коньяспор
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|19 - 27
|16
|18.
|Карабюкспор
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|14 - 31
|9
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Кыса Билал получил желтую карточку от судьи
35'
Данило Кампос получил желтую карточку от судьи
33'
Йылдырым Зеки получил желтую карточку от судьи
26'
Шарлес Фернандо получил желтую карточку от судьи
21'
Г О О О О Л - Гюрал Эмре бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Spor Toto Akhisar Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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