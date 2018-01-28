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Стадион: Malatya Stadyumu
1:0
Конец матча
33' Желтая карточкаМеджани Карл
38' Желтая карточкаOkechukwu Godson Azubuike
71' Желтая карточкаEmanuel Dening
1:0
78' ПенальтиБюйюк Адем
78' Желтая карточкаБюйюк Адем
84' Желтая карточкаSadik Ciftpinar
90' Желтая карточкаТозлу Эрен
90' Желтая карточкаТьеви Бифума
|
33'
71'
78'
1:0
78'
84'
90'
90'
Состав команд
Малатьяспор
- Основной состав
- 25 Озбир Эртач Вратарь
- 22 Сиссоко Али Защитник
- 37 Мина Артуро Защитник
- 27 Шебаке Иссам Защитник
- 16 Sadik Ciftpinar Защитник
- 14 Okechukwu Godson Azubuike Полузащитник
- 90 Диалло Садио Полузащитник
- 7 Перейра Мишель Полузащитник
- 9 Бутаиб Халид Нападающий
- 21 Бюйюк Адем Нападающий
- 8 Murat Yildirim II
- Запасные игроки
- 30 Фарноль Фабьен Вратарь
- 77 Bugra Cagiran Защитник
- 11 Тозлу Эрен Защитник
- 17 Шахин Тургут Полузащитник
- 87 Диа Иссиар Полузащитник
- 88 Emanuel Dening Полузащитник
- 97 Mustafa Eskihellac
- 4 Gokhan Akkan III
- 35 Aytac Kara II
- 18 Sincere Seth
- Главный тренер: Erol Bulut
Сивасспор
- Основной состав
- 15 Tolgahan Acar Вратарь
- 58 Эрдал Зия Защитник
- 85 Меджани Карл Защитник
- 18 Auremir Защитник
- 6 Бьярсмюр Маттиас Защитник
- 88 Н'Динга Дельвин Полузащитник
- 14 Тьеви Бифума Полузащитник
- 54 Emre Kilinc Полузащитник
- 8 Mert Hakan Yandas Полузащитник
- 2 Коне Аруна Нападающий
- 37 Hakan Arslan I
- Запасные игроки
- 1 Вурал Али Шашал Вратарь
- 93 Рочет Серхио Вратарь
- 21 Бойе Джон Защитник
- 44 Папп Пол Защитник
- 17 Hakan Bilgic Защитник
- 4 Дьяков Виталий Защитник
- 9 Демир Мухаммет Полузащитник
- 90 Сирьяк Гои-Би Полузащитник
- 71 Serkan Sarikaya
- 70 Robson de Souza I
- Главный тренер: Айябаба Самет
Предыдущие игры
Малатьяспор (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 20.01.2018 Османлыспор 0:0 Малатьяспор С
- 10.01.2018 Истанбул Башакшехир 4:1 Малатьяспор ТМК
- 24.12.2017 Кайсериспор 0:1 Малатьяспор С
- 17.12.2017 Малатьяспор 2:1 Галатасарай С
- 13.12.2017 Малатьяспор 1:1 Османлыспор К
- 09.12.2017 Малатьяспор 2:3 Гёзтепе С
- 02.12.2017 Акхисар Беледиеспор 0:0 Малатьяспор С
- 28.11.2017 Османлыспор 3:1 Малатьяспор К
- 25.11.2017 Малатьяспор 0:0 Бешикташ С
- 19.11.2017 Аланьяспор 1:0 Малатьяспор С
- 05.11.2017 Малатьяспор 0:2 Истанбул Башакшехир С
- 28.10.2017 Генчлербирлиги 0:1 Малатьяспор С
- 25.10.2017 Офспор 1:3 Малатьяспор К
- 21.10.2017 Малатьяспор 1:0 Трабзонспор С
- 15.10.2017 Фенербахче 3:1 Малатьяспор С
- 01.10.2017 Малатьяспор 1:1 Коньяспор С
- 24.09.2017 Карабюкспор 2:4 Малатьяспор С
- 20.09.2017 Инегёлспор 0:2 Малатьяспор К
- 16.09.2017 Малатьяспор 2:4 Бурсаспор С
- 11.09.2017 Касымпаша 3:2 Малатьяспор С
Сивасспор (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 21.01.2018 Сивасспор 1:1 Акхисар Беледиеспор С
- 15.01.2018 Сивасспор 1:0 Тобол ТМК
- 12.01.2018 Сивасспор 1:1 Жетысу ТМК
- 10.01.2018 Сивасспор 1:4 Генчлербирлиги ТМК
- 23.12.2017 Сивасспор 2:1 Бешикташ С
- 16.12.2017 Аланьяспор 1:1 Сивасспор С
- 13.12.2017 Буджаспор 1:0 Сивасспор К
- 10.12.2017 Сивасспор 1:0 Истанбул Башакшехир С
- 03.12.2017 Генчлербирлиги 4:0 Сивасспор С
- 29.11.2017 Сивасспор 2:1 Буджаспор К
- 26.11.2017 Сивасспор 1:2 Трабзонспор С
- 19.11.2017 Фенербахче 4:1 Сивасспор С
- 05.11.2017 Сивасспор 2:1 Коньяспор С
- 29.10.2017 Карабюкспор 0:1 Сивасспор С
- 25.10.2017 Сивасспор 3:1 Кизилькаболукспор К
- 22.10.2017 Сивасспор 0:0 Бурсаспор С
- 15.10.2017 Касымпаша 2:3 Сивасспор С
- 08.10.2017 Адана Демирспор 0:3 Сивасспор ТМК
- 30.09.2017 Сивасспор 3:1 Антальяспор С
- 24.09.2017 Сивасспор 2:3 Гёзтепе С
Последние игры между собой
Малатьяспор
Сивасспор
-
3 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 19
-
5 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|19
|13
|2
|4
|42 - 23
|41
|2.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|34 - 18
|39
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|36 - 21
|36
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|33 - 18
|36
|5.
|Гёзтепе
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|32 - 29
|31
|6.
|Кайсериспор
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|27 - 22
|31
|7.
|Трабзонспор
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|35 - 30
|30
|8.
|Сивасспор
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|24 - 29
|27
|9.
|Малатьяспор
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|22 - 24
|26
|10.
|Бурсаспор
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|29 - 25
|25
|11.
|Касымпаша
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|29 - 35
|22
|12.
|Аланьяспор
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|33 - 37
|21
|13.
|Акхисар Беледиеспор
|0:1 Заявка
|19
|5
|5
|9
|23 - 32
|20
|14.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|24 - 33
|20
|15.
|Антальяспор
|1:0 Заявка
|19
|5
|5
|9
|21 - 33
|20
|16.
|Османлыспор
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|26 - 36
|18
|17.
|Коньяспор
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|19 - 27
|16
|18.
|Карабюкспор
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|14 - 31
|9
Второй тайм
90'
Тьеви Бифума получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Тозлу Эрен получил желтую карточку от судьи
86'
Сивасспор делает замену. Хакан Арслан уходит с поля, а Сирьяк Гои-Би выходит на его замену.
84'
Sadik Ciftpinar получил желтую карточку от судьи
83'
Малатьяспор делает замену. Бутаиб Халид уходит с поля, а Тозлу Эрен выходит на его замену.
78'
Бюйюк Адем получил желтую карточку от судьи
78'
Г О О О О Л - Бюйюк Адем из команды Малатьяспор забивает с точки!
74'
Сивасспор делает замену. Mert Hakan Yandas уходит с поля, а Робиньо выходит на его замену.
71'
Эмануэль Денинг получил желтую карточку от судьи
71'
Малатьяспор делает замену. Murat Yildirim уходит с поля, а Эмануэль Денинг выходит на его замену.
53'
Сивасспор делает замену. Меджани Карл уходит с поля, а Бойе Джон выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Малатьяспор делает замену. Диалло Садио уходит с поля, а Aytac Kara выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Okechukwu Godson Azubuike получил желтую карточку от судьи
33'
Меджани Карл получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Malatya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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