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Стадион:
Малатьяспор
1:0
Конец матча
Сивасспор
0'
33' Желтая карточка
Меджани Карл
38' Желтая карточка
Okechukwu Godson Azubuike
71' Желтая карточка
Emanuel Dening
1:0
78' Пенальти
Бюйюк Адем
78' Желтая карточка
Бюйюк Адем
84' Желтая карточка
Sadik Ciftpinar
90' Желтая карточка
Тозлу Эрен
90' Желтая карточка
Тьеви Бифума
90'+7
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Тьеви Бифума получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Тозлу Эрен получил желтую карточку от судьи
86'
Сивасспор делает замену. Хакан Арслан уходит с поля, а Сирьяк Гои-Би выходит на его замену.
Желтая карточка
84'
Sadik Ciftpinar получил желтую карточку от судьи
83'
Малатьяспор делает замену. Бутаиб Халид уходит с поля, а Тозлу Эрен выходит на его замену.

Желтая карточка
78'
Бюйюк Адем получил желтую карточку от судьи
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Бюйюк Адем из команды Малатьяспор забивает с точки!
74'
Сивасспор делает замену. Mert Hakan Yandas уходит с поля, а Робиньо выходит на его замену.
Желтая карточка
71'
Эмануэль Денинг получил желтую карточку от судьи
71'
Малатьяспор делает замену. Murat Yildirim уходит с поля, а Эмануэль Денинг выходит на его замену.
53'
Сивасспор делает замену. Меджани Карл уходит с поля, а Бойе Джон выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Малатьяспор делает замену. Диалло Садио уходит с поля, а Aytac Kara выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
38'
Okechukwu Godson Azubuike получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
33'
Меджани Карл получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Malatya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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