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Текстовая онлайн трансляция матча Сельта - Бетис

До начала игры осталось 5 часов 53 минуты, которая состоится 29.01.2018.
Анонс
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Доброго времени суток, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча чемпионата Испании, завершающего программу 21-го тура, в котором схлестнутся "Сельта" и севильский "Бетис". Встреча состоится в городе Виго, на стадионе "Балаидос", вмещающем 32 500 зрителей. Обслужит этот поединок бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. 

Комментировать эту встречу для вас буду я, Максим Фридман. 
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:
Прогнозы на матч Сельта - Бетис
Сельта
81.8% (148)
Ничья:
12.2% (22)
Бетис
6.1% (11)

Вы не участвовали в прогнозе

Сельта:
42% (76)
Сельта:
19.9% (36)
Сельта:
9.4% (17)
Ничья:
7.2% (13)
Сельта:
3.3% (6)
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