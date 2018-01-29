Текстовая онлайн трансляция матча Сельта - Бетис

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Балаидос
Состав команд
13
Рубен
Бланко
20
Серхи
Гомес
19
Хонни
Кастро
18
Васс
Даниэль
10
Аспас
Яго
11
Систо
Пионе
13
Адан
Антонио
23
Манди
Аисса
14
Дурмиси
Риза
Сельта 4-3-3
- Основной состав
- 13 Рубен Бланко Вратарь
- 2 Мальо Уго Защитник
- 24 Ронкалья Факундо Защитник
- 20 Серхи Гомес Защитник
- 19 Хонни Кастро Защитник
- 18 Васс Даниэль Полузащитник
- 14 Лоботка Станислав Полузащитник
- 8 Эрнандес Пабло II Полузащитник
- 10 Аспас Яго Нападающий
- 7 Макси Гомес Нападающий
- 11 Систо Пионе Нападающий
- Главный тренер: Унсуэ Хуан Карлос
Бетис 4-3-3
- Основной состав
- 13 Адан Антонио Вратарь
- 19 Барраган Антонио Защитник
- 4 Феддал Зу Защитник
- 23 Манди Аисса Защитник
- 14 Дурмиси Риза Защитник
- 18 Гуардадо Андрес Полузащитник
- 3 Гарсия Хави Полузащитник
- 6 Фабиан Руис Полузащитник
- 17 Хоакин Санчес Нападающий
- 7 Леон Серхио Нападающий
- 20 Тельо Кристиан Нападающий
- Главный тренер: Сетьен Кике
- Травмы и дисквалификации
- Кэмпбелл Джоэль Травмирован
- Санабрия Антонио Травмирован
Предыдущие игры
Сельта (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 21.01.2018 Реал Сосьедад 1:2 Сельта П
- 14.01.2018 Леванте 0:1 Сельта П
- 11.01.2018 Барселона 5:0 Сельта КК
- 07.01.2018 Сельта 2:2 Реал Мадрид П
- 04.01.2018 Сельта 1:1 Барселона КК
- 23.12.2017 Депортиво 1:3 Сельта П
- 17.12.2017 Сельта 0:1 Вильярреал П
- 09.12.2017 Валенсия 2:1 Сельта П
- 02.12.2017 Барселона 2:2 Сельта П
- 28.11.2017 Сельта 1:0 Эйбар КК
- 24.11.2017 Сельта 1:0 Леганес П
- 18.11.2017 Севилья 2:1 Сельта П
- 05.11.2017 Сельта 3:1 Атлетик Б П
- 29.10.2017 Малага 2:1 Сельта П
- 25.10.2017 Эйбар 1:2 Сельта КК
- 22.10.2017 Сельта 0:1 Атлетико М П
- 16.10.2017 Лас-Пальмас 2:5 Сельта П
- 05.10.2017 Сельта 4:3 Пачука ТМК
- 29.09.2017 Сельта 3:3 Жирона П
- 24.09.2017 Эйбар 0:4 Сельта П
Бетис (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 21.01.2018 Бетис 0:5 Барселона П
- 15.01.2018 Бетис 3:2 Леганес П
- 06.01.2018 Севилья 3:5 Бетис П
- 22.12.2017 Бетис 0:2 Атлетик Б П
- 18.12.2017 Малага 0:2 Бетис П
- 10.12.2017 Бетис 0:1 Атлетико М П
- 03.12.2017 Лас-Пальмас 1:0 Бетис П
- 30.11.2017 Бетис 3:5 Кадис КК
- 25.11.2017 Бетис 2:2 Жирона П
- 20.11.2017 Эйбар 5:0 Бетис П
- 15.11.2017 Бетис 4:0 Эсиха ТМК
- 03.11.2017 Бетис 2:2 Хетафе П
- 30.10.2017 Эспаньол 1:0 Бетис П
- 24.10.2017 Кадис 1:2 Бетис КК
- 21.10.2017 Бетис 2:0 Алавес П
- 15.10.2017 Бетис 3:6 Валенсия П
- 01.10.2017 Реал Сосьедад 4:4 Бетис П
- 25.09.2017 Бетис 4:0 Леванте П
- 20.09.2017 Реал Мадрид 0:1 Бетис П
- 16.09.2017 Бетис 2:1 Депортиво П
Последние игры между собой
Сельта: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 4
Бетис: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 2
- 25.08.2017 Бетис 2:1 Сельта Примера
- 23.04.2017 Сельта 0:1 Бетис Примера
- 04.12.2016 Бетис 3:3 Сельта Примера
- 16.04.2016 Сельта 1:1 Бетис Примера
- 06.12.2015 Бетис 1:1 Сельта Примера
- 25.01.2014 Сельта 4:2 Бетис Примера
- 26.08.2013 Бетис 1:2 Сельта Примера
- 12.05.2013 Бетис 1:0 Сельта Примера
- 18.12.2012 Сельта 0:1 Бетис Примера
- 03.04.2011 Бетис 1:1 Сельта Сегунда
- 07.11.2010 Сельта 1:1 Бетис Сегунда
- 18.04.2010 Сельта 1:1 Бетис Сегунда
- 15.11.2009 Бетис 1:1 Сельта Сегунда
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|21
|18
|3
|0
|59 - 10
|57
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|21
|13
|7
|1
|32 - 9
|46
|3.
|Валенсия
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|42 - 25
|40
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|43 - 19
|38
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|32 - 24
|37
|6.
|Севилья
|Заявка
|21
|10
|3
|8
|27 - 29
|33
|7.
|Эйбар
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|26 - 33
|29
|8.
|Сельта
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|35 - 28
|28
|9.
|Леганес
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|20 - 21
|28
|10.
|Хетафе
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|26 - 21
|28
|11.
|Жирона
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|29 - 29
|28
|12.
|Бетис
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|33 - 41
|27
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|21
|6
|9
|6
|24 - 23
|27
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|18 - 28
|24
|15.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|36 - 40
|23
|16.
|Алавес
|Заявка
|21
|6
|1
|14
|17 - 31
|19
|17.
|Леванте
|Заявка
|21
|3
|10
|8
|18 - 30
|19
|18.
|Депортиво
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|24 - 46
|17
|19.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|21
|4
|2
|15
|16 - 50
|14
|20.
|Малага
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|14 - 34
|13
-
Текстовая онлайн трансляция матча Сельта - БетисДо начала игры осталось 5 часов 53 минуты, которая состоится 29.01.2018.
-
Доброго времени суток, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча чемпионата Испании, завершающего программу 21-го тура, в котором схлестнутся "Сельта" и севильский "Бетис". Встреча состоится в городе Виго, на стадионе "Балаидос", вмещающем 32 500 зрителей. Обслужит этот поединок бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом.
Комментировать эту встречу для вас буду я, Максим Фридман.
Комментировать эту встречу для вас буду я, Максим Фридман.
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Сельта - Бетис
Сельта
81.8% (148)
Ничья:
12.2% (22)
Бетис
6.1% (11)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Сельта:
42% (76)
1:0 Сельта:
19.9% (36)
2:0 Сельта:
9.4% (17)
1:1 Ничья:
7.2% (13)
3:1 Сельта:
3.3% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация