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Стадион:
Севилья
 
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Хетафе
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Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Хетафе

До начала игры осталось 2 дня 15 часов 41 минуту, которая состоится 28.01.2018.
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Прогнозы на матч Севилья - Хетафе
Севилья
89.7% (61)
Ничья:
7.4% (5)
Хетафе
2.9% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Севилья:
42.6% (29)
Севилья:
26.5% (18)
Севилья:
10.3% (7)
Севилья:
5.9% (4)
Ничья:
4.4% (3)
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