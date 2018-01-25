Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Хетафе

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Предыдущие игры
Севилья (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 23.01.2018 Севилья 3:1 Атлетико М КК
- 20.01.2018 Эспаньол 0:3 Севилья П
- 17.01.2018 Атлетико М 1:2 Севилья КК
- 14.01.2018 Алавес 1:0 Севилья П
- 11.01.2018 Севилья 2:1 Кадис КК
- 06.01.2018 Севилья 3:5 Бетис П
- 03.01.2018 Кадис 0:2 Севилья КК
- 20.12.2017 Реал Сосьедад 3:1 Севилья П
- 15.12.2017 Севилья 0:0 Леванте П
- 09.12.2017 Реал Мадрид 5:0 Севилья П
- 06.12.2017 Марибор 1:1 Севилья ЛЧ
- 02.12.2017 Севилья 2:0 Депортиво П
- 29.11.2017 Севилья 4:0 Картахена КК
- 26.11.2017 Вильярреал 2:3 Севилья П
- 21.11.2017 Севилья 3:3 Ливерпуль ЛЧ
- 18.11.2017 Севилья 2:1 Сельта П
- 04.11.2017 Барселона 2:1 Севилья П
- 01.11.2017 Севилья 2:1 Спартак Москва ЛЧ
- 28.10.2017 Севилья 2:1 Леганес П
- 24.10.2017 Картахена 0:3 Севилья КК
Хетафе (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 19.01.2018 Хетафе 2:2 Атлетик Б П
- 12.01.2018 Хетафе 1:0 Малага П
- 06.01.2018 Атлетико М 2:0 Хетафе П
- 20.12.2017 Хетафе 2:0 Лас-Пальмас П
- 17.12.2017 Жирона 1:0 Хетафе П
- 09.12.2017 Хетафе 0:0 Эйбар П
- 03.12.2017 Хетафе 1:0 Валенсия П
- 30.11.2017 Алавес 3:0 Хетафе КК
- 27.11.2017 Эспаньол 1:0 Хетафе П
- 18.11.2017 Хетафе 4:1 Алавес П
- 03.11.2017 Бетис 2:2 Хетафе П
- 29.10.2017 Хетафе 2:1 Реал Сосьедад П
- 24.10.2017 Хетафе 0:1 Алавес КК
- 21.10.2017 Леванте 1:1 Хетафе П
- 14.10.2017 Хетафе 1:2 Реал Мадрид П
- 04.10.2017 Сеговиана 1:2 Хетафе ТМК
- 30.09.2017 Депортиво 2:1 Хетафе П
- 24.09.2017 Хетафе 4:0 Вильярреал П
- 21.09.2017 Сельта 1:1 Хетафе П
- 16.09.2017 Хетафе 1:2 Барселона П
Последние игры между собой
Севилья: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Хетафе: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
- 27.08.2017 Хетафе 0:1 Севилья Примера
- 05.03.2016 Хетафе 1:1 Севилья Примера
- 24.10.2015 Севилья 5:0 Хетафе Примера
- 08.02.2015 Хетафе 2:1 Севилья Примера
- 14.09.2014 Севилья 2:0 Хетафе Примера
- 11.05.2014 Хетафе 1:0 Севилья Примера
- 05.01.2014 Севилья 3:0 Хетафе Примера
- 19.01.2013 Хетафе 1:1 Севилья Примера
- 18.08.2012 Севилья 2:1 Хетафе Примера
- 16.04.2012 Хетафе 5:1 Севилья Примера
- 06.12.2011 Севилья 3:0 Хетафе Примера
- 16.04.2011 Хетафе 1:0 Севилья Примера
- 27.11.2010 Севилья 1:3 Хетафе Примера
- 25.04.2010 Хетафе 4:3 Севилья Примера
- 11.02.2010 Хетафе 1:0 Севилья Кубок Короля
- 04.02.2010 Севилья 2:0 Хетафе Кубок Короля
- 19.12.2009 Севилья 1:2 Хетафе Примера
- 12.04.2009 Севилья 0:1 Хетафе Примера
- 16.11.2008 Хетафе 0:2 Севилья Примера
- 19.01.2008 Хетафе 3:2 Севилья Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|20
|17
|3
|0
|57 - 9
|54
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|20
|12
|7
|1
|29 - 9
|43
|3.
|Валенсия
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|41 - 21
|40
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|39 - 18
|35
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|28 - 22
|34
|6.
|Севилья
|Заявка
|20
|10
|2
|8
|26 - 28
|32
|7.
|Сельта
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|35 - 28
|28
|8.
|Эйбар
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|25 - 32
|28
|9.
|Бетис
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|33 - 41
|27
|10.
|Хетафе
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|25 - 20
|27
|11.
|Жирона
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|29 - 29
|27
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|23 - 22
|26
|13.
|Леганес
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|17 - 19
|25
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|16 - 25
|24
|15.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|34 - 36
|23
|16.
|Алавес
|Заявка
|20
|6
|1
|13
|16 - 29
|19
|17.
|Леванте
|Заявка
|20
|3
|9
|8
|16 - 28
|18
|18.
|Депортиво
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|22 - 44
|16
|19.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|20
|4
|2
|14
|16 - 47
|14
|20.
|Малага
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|14 - 34
|12
-
Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - ХетафеДо начала игры осталось 2 дня 15 часов 41 минуту, которая состоится 28.01.2018.
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Севилья - Хетафе
Севилья
89.7% (61)
Ничья:
7.4% (5)
Хетафе
2.9% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Севилья:
42.6% (29)
2:1 Севилья:
26.5% (18)
1:0 Севилья:
10.3% (7)
3:1 Севилья:
5.9% (4)
1:1 Ничья:
4.4% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация