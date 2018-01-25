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Стадион:
Атлетико М
 
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Лас-Пальмас
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Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Лас-Пальмас

До начала игры осталось 2 дня 13 часов 29 минут, которая состоится 28.01.2018.
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Прогнозы на матч Атлетико М - Лас-Пальмас
Атлетико М
91.3% (63)
Ничья:
4.3% (3)
Лас-Пальмас
4.3% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Атлетико М:
46.4% (32)
Атлетико М:
13% (9)
Атлетико М:
11.6% (8)
Атлетико М:
8.7% (6)
Атлетико М:
5.8% (4)
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