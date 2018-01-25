Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Лас-Пальмас

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Стадион: Ванда Метрополитано
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Атлетико М (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 23.01.2018 Севилья 3:1 Атлетико М КК
- 20.01.2018 Атлетико М 1:1 Жирона П
- 17.01.2018 Атлетико М 1:2 Севилья КК
- 13.01.2018 Эйбар 0:1 Атлетико М П
- 09.01.2018 Атлетико М 3:0 Лерида КК
- 06.01.2018 Атлетико М 2:0 Хетафе П
- 03.01.2018 Лерида 0:4 Атлетико М КК
- 30.12.2017 Аль-Ахли Каир 2:3 Атлетико М ТМК
- 22.12.2017 Эспаньол 1:0 Атлетико М П
- 16.12.2017 Атлетико М 1:0 Алавес П
- 10.12.2017 Бетис 0:1 Атлетико М П
- 05.12.2017 Челси 1:1 Атлетико М ЛЧ
- 02.12.2017 Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад П
- 29.11.2017 Атлетико М 3:0 Эльче КК
- 25.11.2017 Леванте 0:5 Атлетико М П
- 22.11.2017 Атлетико М 2:0 Рома ЛЧ
- 18.11.2017 Атлетико М 0:0 Реал Мадрид П
- 04.11.2017 Депортиво 0:1 Атлетико М П
- 31.10.2017 Атлетико М 1:1 Карабах ЛЧ
- 28.10.2017 Атлетико М 1:1 Вильярреал П
Лас-Пальмас (последние 20 матчей: +3 =3 -14)
- 20.01.2018 Лас-Пальмас 2:1 Валенсия П
- 13.01.2018 Жирона 6:0 Лас-Пальмас П
- 09.01.2018 Валенсия 4:0 Лас-Пальмас КК
- 06.01.2018 Лас-Пальмас 1:2 Эйбар П
- 03.01.2018 Лас-Пальмас 1:1 Валенсия КК
- 20.12.2017 Хетафе 2:0 Лас-Пальмас П
- 17.12.2017 Лас-Пальмас 2:2 Эспаньол П
- 08.12.2017 Алавес 2:0 Лас-Пальмас П
- 03.12.2017 Лас-Пальмас 1:0 Бетис П
- 29.11.2017 Лас-Пальмас 2:3 Депортиво КК
- 26.11.2017 Реал Сосьедад 2:2 Лас-Пальмас П
- 19.11.2017 Лас-Пальмас 0:2 Леванте П
- 05.11.2017 Реал Мадрид 3:0 Лас-Пальмас П
- 30.10.2017 Лас-Пальмас 1:3 Депортиво П
- 26.10.2017 Депортиво 1:4 Лас-Пальмас КК
- 22.10.2017 Вильярреал 4:0 Лас-Пальмас П
- 16.10.2017 Лас-Пальмас 2:5 Сельта П
- 01.10.2017 Барселона 3:0 Лас-Пальмас П
- 24.09.2017 Лас-Пальмас 0:2 Леганес П
- 20.09.2017 Севилья 1:0 Лас-Пальмас П
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 1
Лас-Пальмас: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 6
- 26.08.2017 Лас-Пальмас 1:5 Атлетико М Примера
- 29.04.2017 Лас-Пальмас 0:5 Атлетико М Примера
- 10.01.2017 Атлетико М 2:3 Лас-Пальмас Кубок Короля
- 03.01.2017 Лас-Пальмас 0:2 Атлетико М Кубок Короля
- 17.12.2016 Атлетико М 1:0 Лас-Пальмас Примера
- 17.01.2016 Лас-Пальмас 0:3 Атлетико М Примера
- 22.08.2015 Атлетико М 1:0 Лас-Пальмас Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|20
|17
|3
|0
|57 - 9
|54
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|20
|12
|7
|1
|29 - 9
|43
|3.
|Валенсия
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|41 - 21
|40
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|39 - 18
|35
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|28 - 22
|34
|6.
|Севилья
|Заявка
|20
|10
|2
|8
|26 - 28
|32
|7.
|Сельта
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|35 - 28
|28
|8.
|Эйбар
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|25 - 32
|28
|9.
|Бетис
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|33 - 41
|27
|10.
|Хетафе
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|25 - 20
|27
|11.
|Жирона
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|29 - 29
|27
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|23 - 22
|26
|13.
|Леганес
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|17 - 19
|25
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|16 - 25
|24
|15.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|34 - 36
|23
|16.
|Алавес
|Заявка
|20
|6
|1
|13
|16 - 29
|19
|17.
|Леванте
|Заявка
|20
|3
|9
|8
|16 - 28
|18
|18.
|Депортиво
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|22 - 44
|16
|19.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|20
|4
|2
|14
|16 - 47
|14
|20.
|Малага
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|14 - 34
|12
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Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Лас-ПальмасДо начала игры осталось 2 дня 13 часов 29 минут, которая состоится 28.01.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Атлетико М - Лас-Пальмас
Атлетико М
91.3% (63)
Ничья:
4.3% (3)
Лас-Пальмас
4.3% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Атлетико М:
46.4% (32)
1:0 Атлетико М:
13% (9)
2:1 Атлетико М:
11.6% (8)
3:0 Атлетико М:
8.7% (6)
4:0 Атлетико М:
5.8% (4)
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