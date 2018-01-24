Текстовая онлайн трансляция матча Вильярреал - Реал Сосьедад

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Стадион: Эстадио де ла Керамика
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Вильярреал (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 20.01.2018 Вильярреал 2:1 Леванте П
- 13.01.2018 Реал Мадрид 0:1 Вильярреал П
- 10.01.2018 Вильярреал 2:1 Леганес КК
- 07.01.2018 Вильярреал 1:1 Депортиво П
- 04.01.2018 Леганес 1:0 Вильярреал КК
- 23.12.2017 Валенсия 0:1 Вильярреал П
- 17.12.2017 Сельта 0:1 Вильярреал П
- 10.12.2017 Вильярреал 0:2 Барселона П
- 07.12.2017 Вильярреал 0:1 Маккаби Тель-Авив ЛЕ
- 03.12.2017 Леганес 3:1 Вильярреал П
- 30.11.2017 Вильярреал 3:0 Понферрадина КК
- 26.11.2017 Вильярреал 2:3 Севилья П
- 23.11.2017 Астана 2:3 Вильярреал ЛЕ
- 19.11.2017 Атлетик Б 1:1 Вильярреал П
- 05.11.2017 Вильярреал 2:0 Малага П
- 02.11.2017 Славия Прага 0:2 Вильярреал ЛЕ
- 28.10.2017 Атлетико М 1:1 Вильярреал П
- 25.10.2017 Понферрадина 1:0 Вильярреал КК
- 22.10.2017 Вильярреал 4:0 Лас-Пальмас П
- 19.10.2017 Вильярреал 2:2 Славия Прага ЛЕ
Реал Сосьедад (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 21.01.2018 Реал Сосьедад 1:2 Сельта П
- 14.01.2018 Реал Сосьедад 2:4 Барселона П
- 07.01.2018 Леганес 1:0 Реал Сосьедад П
- 20.12.2017 Реал Сосьедад 3:1 Севилья П
- 16.12.2017 Атлетик Б 0:0 Реал Сосьедад П
- 10.12.2017 Реал Сосьедад 0:2 Малага П
- 07.12.2017 Реал Сосьедад 1:3 Зенит ЛЕ
- 02.12.2017 Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад П
- 29.11.2017 Реал Сосьедад 2:3 Лерида КК
- 26.11.2017 Реал Сосьедад 2:2 Лас-Пальмас П
- 23.11.2017 Русенборг 0:1 Реал Сосьедад ЛЕ
- 17.11.2017 Жирона 1:1 Реал Сосьедад П
- 05.11.2017 Реал Сосьедад 3:1 Эйбар П
- 02.11.2017 Реал Сосьедад 3:0 Вардар ЛЕ
- 29.10.2017 Хетафе 2:1 Реал Сосьедад П
- 26.10.2017 Лерида 0:1 Реал Сосьедад КК
- 23.10.2017 Реал Сосьедад 1:1 Эспаньол П
- 19.10.2017 Вардар 0:6 Реал Сосьедад ЛЕ
- 14.10.2017 Алавес 0:2 Реал Сосьедад П
- 01.10.2017 Реал Сосьедад 4:4 Бетис П
Последние игры между собой
Вильярреал: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Реал Сосьедад: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
- 25.08.2017 Реал Сосьедад 3:0 Вильярреал Примера
- 19.02.2017 Реал Сосьедад 0:1 Вильярреал Примера
- 11.01.2017 Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Кубок Короля
- 04.01.2017 Реал Сосьедад 3:1 Вильярреал Кубок Короля
- 18.09.2016 Вильярреал 2:1 Реал Сосьедад Примера
- 23.07.2016 Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал Товарищеские матчи. Клубы
- 24.04.2016 Вильярреал 0:0 Реал Сосьедад Примера
- 20.12.2015 Реал Сосьедад 0:2 Вильярреал Примера
- 25.04.2015 Реал Сосьедад 0:0 Вильярреал Примера
- 14.01.2015 Реал Сосьедад 2:2 Вильярреал Кубок Короля
- 07.01.2015 Вильярреал 1:0 Реал Сосьедад Кубок Короля
- 07.12.2014 Вильярреал 4:0 Реал Сосьедад Примера
- 18.05.2014 Реал Сосьедад 1:2 Вильярреал Примера
- 16.01.2014 Вильярреал 0:1 Реал Сосьедад Кубок Короля
- 14.01.2014 Вильярреал 5:1 Реал Сосьедад Примера
- 09.01.2014 Реал Сосьедад 0:0 Вильярреал Кубок Короля
- 22.04.2012 Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал Примера
- 11.12.2011 Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Примера
- 23.01.2011 Вильярреал 2:1 Реал Сосьедад Примера
- 29.08.2010 Реал Сосьедад 1:0 Вильярреал Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|20
|17
|3
|0
|57 - 9
|54
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|20
|12
|7
|1
|29 - 9
|43
|3.
|Валенсия
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|41 - 21
|40
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|39 - 18
|35
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|28 - 22
|34
|6.
|Севилья
|Заявка
|20
|10
|2
|8
|26 - 28
|32
|7.
|Сельта
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|35 - 28
|28
|8.
|Эйбар
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|25 - 32
|28
|9.
|Бетис
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|33 - 41
|27
|10.
|Хетафе
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|25 - 20
|27
|11.
|Жирона
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|29 - 29
|27
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|23 - 22
|26
|13.
|Леганес
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|17 - 19
|25
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|16 - 25
|24
|15.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|34 - 36
|23
|16.
|Алавес
|Заявка
|20
|6
|1
|13
|16 - 29
|19
|17.
|Леванте
|Заявка
|20
|3
|9
|8
|16 - 28
|18
|18.
|Депортиво
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|22 - 44
|16
|19.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|20
|4
|2
|14
|16 - 47
|14
|20.
|Малага
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|14 - 34
|12
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Текстовая онлайн трансляция матча Вильярреал - Реал СосьедадДо начала игры осталось 2 дня 17 часов 59 минут, которая состоится 27.01.2018.
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Прогнозы на матч Вильярреал - Реал Сосьедад
Вильярреал
80.4% (41)
Ничья:
7.8% (4)
Реал Сосьедад
11.8% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Вильярреал:
45.1% (23)
1:0 Вильярреал:
17.6% (9)
2:0 Вильярреал:
7.8% (4)
1:2 Реал Сосьедад:
7.8% (4)
1:1 Ничья:
5.9% (3)
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