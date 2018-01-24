  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Испания
  5. Примера
Стадион:
Вильярреал
 
Позже
Реал Сосьедад
announcement
-

Текстовая онлайн трансляция матча Вильярреал - Реал Сосьедад

До начала игры осталось 2 дня 17 часов 59 минут, которая состоится 27.01.2018.
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Вильярреал - Реал Сосьедад
Вильярреал
80.4% (41)
Ничья:
7.8% (4)
Реал Сосьедад
11.8% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Вильярреал:
45.1% (23)
Вильярреал:
17.6% (9)
Вильярреал:
7.8% (4)
Реал Сосьедад:
7.8% (4)
Ничья:
5.9% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация