Стадион: Бутарке Зрители: 10132
1:0
11' Гол в свои воротаЭрмосо Марио
40' Желтая карточкаГранеро Эстебан
1:1
49' ГолНаварро Марк
63' Желтая карточкаГерреро Мигель Анхель
2:1
69' ГолГерреро Мигель Анхель
74' Желтая карточкаДуарте Оскар
3:1
82' Гол в свои воротаЭрмосо Марио
86' Желтая карточкаДардер Серхи
3:2
88' ГолЭрмосо Марио
90' Желтая карточкаБустинса Унаи
90' Желтая карточкаБаптистао Лео
Новости после матча
Второй тайм
94'
Баптистао Лео получает желтую карточку за неспортивное поведение
94'
Судье надоело, что Бустинса Унаи тянет время и он наказал его горчичником
94'
Судья сигнализирует, что Баптистао Лео из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Бустинса Унаи
94'
Наварро Марк из команды Эспаньол сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Леганес вырывает победу
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
92'
Судья свистит. Баптистао Лео атаковал сзади соперника. Это Мантовани Мартин заработал своей команде штрафной
92'
92'
Амрабат Нордин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
92'
Амрабат Нордин из команды Леганес идет с мячом вперед на обострение...
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
90'
88'
Г О О О О Л - Эрмосо Марио из команды Эспаньол забивает головой!
88'
Плохо сыграл Куэльяр Иван - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
88'
Дардер Серхи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Судья сигнализирует, что Бустинса Унаи из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Дардер Серхи
87'
Амрабат Нордин упустил отличный шанс, пробив в перекладину и не попав в ворота!
87'
Гарсия Рауль II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Дардер Серхи получил желтую карточку от судьи
86'
Давид Лопес из команды Эспаньол играет слишком грубо. Амрабат Нордин оказался на газоне.
85'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол играет слишком грубо. Сальдуа Хосеба оказался на газоне.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
84'
Судья сигнализирует, что Брашанац Дарко из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Эрмосо Марио
82'
Г О О О О Л - Эрмосо Марио уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
82'
Амрабат Нордин из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
82'
81'
81'
Тактическая замена. Гранеро Эстебан уходит с поля и его заменяет Хурадо Хосе Мануэль
81'
81'
ПЕРЕКЛАДИНА! Наварро Марк упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
80'
Отличные скиллы показывает Наварро Марк, обводя своих соперников
80'
Баптистао Лео из команды Эспаньол навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
79'
79'
78'
Тактическая замена. Омар Рамос уходит с поля и его заменяет Муньос Эсекьель
78'
Эрмосо Марио наказан за толчок Гарсия Рауль II
78'
78'
77'
77'
Судья сигнализирует, что Гумбау Херард из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Дардер Серхи
76'
Морено Херард наказан за толчок Мантовани Мартин
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
75'
Гумбау Херард не смог попасть в створ ударом издали
75'
Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Гарсия Рауль II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
74'
Дуарте Оскар получил желтую карточку от судьи
74'
Безумный фол. Дуарте Оскар грубо играет против соперника. Пострадал Герреро Мигель Анхель
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
73'
Куэльяр Иван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
Морено Херард наказан за толчок Куэльяр Иван
72'
72'
72'
Безумный фол. Jaime Sierra грубо играет против соперника. Пострадал Санчес Виктор
71'
71'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол подал угловой слева.
71'
Давид Лопес мяч отрикошетил от ворот
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
69'
Гарсия Рауль II сделал результативную передачу.
69'
ГО-О-О-О-ОЛ! Герреро Мигель Анхель из клуба "Леганес" отправил мяч головой в ворота.
69'
Гарсия Рауль II из команды Леганес делает отличный кросс...
68'
Тактическая замена. Наранхо Хосе уходит с поля и его заменяет Jaime Sierra
68'
Тактическая замена. Гарсия Серхио уходит с поля и его заменяет Дардер Серхи
67'
67'
ШАНС! Гарсия Серхио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
67'
67'
66'
66'
66'
65'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол пробил со штрафного, но очень мимо цели.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
65'
Судья свистит. Наранхо Хосе атаковал сзади соперника. Это Санчес Виктор заработал своей команде штрафной
65'
Отличные скиллы показывает Санчес Виктор, обводя своих соперников
64'
Амрабат Нордин из команды Леганес играет слишком грубо. Наварро Марк оказался на газоне.
63'
Герреро Мигель Анхель из команды Леганес предупрежден после нескольких фолов.
62'
Баптистао Лео из команды Эспаньол в офсайде
62'
Судья свистит. Герреро Мигель Анхель атаковал сзади соперника. Это Морено Херард заработал своей команде штрафной
61'
Наранхо Хосе наказан за толчок Санчес Виктор
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
60'
Тактическая замена. Габриэл Пирес уходит с поля и его заменяет Амрабат Нордин
60'
60'
59'
Судья сигнализирует, что Мантовани Мартин из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Гарсия Серхио
59'
58'
Габриэл Пирес из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
58'
58'
Баптистао Лео из команды Эспаньол делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
58'
Брашанац Дарко из команды Леганес в офсайде
57'
Герреро Мигель Анхель мяч отрикошетил от ворот
56'
Санчес Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Омар Рамос из команды Леганес подал угловой справа.
55'
Эрмосо Марио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Сальдуа Хосеба из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
55'
Брашанац Дарко из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
54'
54'
54'
Наранхо Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
53'
Судья сигнализирует, что Давид Лопес из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Гумбау Херард
53'
Шанс! Санчес Виктор из команды Эспаньол пробил головой, но мимо
53'
Морено Херард из команды Эспаньол делает отличный кросс...
53'
Игроки ФК "Эспаньол" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
53'
52'
Герреро Мигель Анхель из команды Леганес плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
52'
Гарсия Рауль II из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
51'
Судья сигнализирует, что Санчес Виктор из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Гарсия Рауль II
51'
Фантастический гол, где все сам сделал Наварро Марк!
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
49'
Давид Лопес сделал результативную передачу.
49'
Г О О О О Л - Наварро Марк изменил счет на табло!
49'
Отличные скиллы показывает Наварро Марк, обводя своих соперников
48'
48'
Шанс! Санчес Виктор из команды Эспаньол пробил головой, но мимо
47'
47'
47'
Игрок из команды Эспаньол делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
46'
Сегодняшная посещаемость составляет 10132 болельщиков
46'
Начался второй тайм!
46'
Герреро Мигель Анхель из команды Леганес в офсайде
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
45'
Баптистао Лео нарушает правила. Брашанац Дарко пострадал
44'
Удивительный сейв сделал Бустинса Унаи из команды Леганес! А был бы точно гол!
44'
Какой шанс! Эрмосо Марио почти забил, но мяч вынесли с линии!
44'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол подал угловой справа.
44'
Бустинса Унаи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
43'
Гарсия Рауль II наказан за толчок Кариколь Аарон
43'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
42'
Судья сигнализирует, что Наранхо Хосе из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Гранеро Эстебан
42'
41'
Омар Рамос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Гранеро Эстебан получил желтую карточку от судьи
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
39'
Безумный фол. Гранеро Эстебан грубо играет против соперника. Пострадал Сальдуа Хосеба
39'
Хорошую попытку сделал Герреро Мигель Анхель. Удар в створ, но вратарь начеку
39'
Наранхо Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Дуарте Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Омар Рамос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Судья сигнализирует, что Санчес Виктор из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Габриэл Пирес
37'
37'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол пробил со штрафного, но очень мимо цели.
36'
Судья свистит. Габриэл Пирес атаковал сзади соперника. Это Гарсия Серхио заработал своей команде штрафной
36'
36'
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
35'
Судья сигнализирует, что Габриэл Пирес из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Дуарте Оскар
35'
35'
Гарсия Рауль II из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
34'
Игроки ФК "Леганес" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
34'
33'
Морено Херард из команды Эспаньол в офсайде
32'
Наранхо Хосе наказан за толчок Гранеро Эстебан
32'
32'
Герреро Мигель Анхель из команды Леганес плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
32'
Дуарте Оскар ошибается в защите.
32'
Сальдуа Хосеба из команды Леганес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
31'
Судья сигнализирует, что Габриэл Пирес из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Эрмосо Марио
31'
Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Омар Рамос из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
30'
30'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол навешивает в штрафную с рикошетом.
30'
Гумбау Херард из команды Леганес играет слишком грубо. Морено Херард оказался на газоне.
29'
Морено Херард наказан за толчок Мантовани Мартин
28'
Наварро Марк наказан за толчок Наранхо Хосе
28'
28'
28'
Морено Херард из команды Эспаньол плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
27'
Эрмосо Марио из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
27'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
25'
25'
Морено Херард из команды Эспаньол навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
25'
25'
Санчес Виктор из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
25'
25'
24'
24'
Баптистао Лео из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
23'
Дуарте Оскар из команды Эспаньол играет слишком грубо. Брашанац Дарко оказался на газоне.
22'
Наранхо Хосе из команды Леганес играет слишком грубо. Дуарте Оскар оказался на газоне.
22'
Наварро Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Сальдуа Хосеба навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Судья свистит. Гарсия Серхио атаковал сзади соперника. Это Сальдуа Хосеба заработал своей команде штрафной
20'
20'
20'
Куэльяр Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Давид Лопес из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
19'
19'
Омар Рамос из команды Леганес навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
19'
19'
Бустинса Унаи ошибается в защите.
19'
Санчес Виктор из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
18'
18'
17'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
17'
Бустинса Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
17'
Гарсия Серхио мяч отрикошетил от ворот
16'
Брашанац Дарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
14'
Судья сигнализирует, что Баптистао Лео из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Мантовани Мартин
13'
После дальнего удара, который нанес Герреро Мигель Анхель мяч отбит вратарем
11'
Г О О О О Л - Эрмосо Марио уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
10'
Наранхо Хосе нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
10'
ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Брашанац Дарко пробил чуть мимо штанги!
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
9'
Судья сигнализирует, что Герреро Мигель Анхель из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Санчес Виктор
9'
8'
Сальдуа Хосеба из команды Леганес навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
6'
Бустинса Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
6'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол идет с мячом вперед на обострение...
6'
Игроки ФК "Леганес" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
6'
6'
Наварро Марк из команды Эспаньол делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
5'
4'
Габриэл Пирес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
3'
Судья сигнализирует, что Брашанац Дарко из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Гранеро Эстебан
3'
1'
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Леганес". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Butarque. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Леганес 3:2 Эспаньол
Леганес
39.3% (88)
Ничья:
40.2% (90)
Эспаньол
20.5% (46)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
26.3% (59)
1:0 Леганес:
17.9% (40)
2:1 Леганес:
12.9% (29)
1:2 Эспаньол:
8% (18)
0:0 Ничья:
4% (9)
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