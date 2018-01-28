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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 10132
Леганес
3:2
Конец матча
Эспаньол
0'
1:0
11' Гол в свои ворота
Эрмосо Марио
40' Желтая карточка
Гранеро Эстебан
1:1
49' Гол
Наварро Марк
63' Желтая карточка
Герреро Мигель Анхель
2:1
69' Гол
Герреро Мигель Анхель
74' Желтая карточка
Дуарте Оскар
3:1
82' Гол в свои ворота
Эрмосо Марио
86' Желтая карточка
Дардер Серхи
3:2
88' Гол
Эрмосо Марио
90' Желтая карточка
Бустинса Унаи
90' Желтая карточка
Баптистао Лео
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Желтая карточка
94'
Баптистао Лео получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
94'
Судье надоело, что Бустинса Унаи тянет время и он наказал его горчичником
Фол, нарушение
94'
Судья сигнализирует, что Баптистао Лео из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Бустинса Унаи
94'
Наварро Марк из команды Эспаньол сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Леганес вырывает победу
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
92'
Судья свистит. Баптистао Лео атаковал сзади соперника. Это Мантовани Мартин заработал своей команде штрафной
92'
Удар от ворот произведет Эспаньол
92'
Амрабат Нордин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
92'
Амрабат Нордин из команды Леганес идет с мячом вперед на обострение...
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Удар от ворот произведет Эспаньол
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
90'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Эрмосо Марио из команды Эспаньол забивает головой!
88'
Плохо сыграл Куэльяр Иван - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
88'
Дардер Серхи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Бустинса Унаи из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Дардер Серхи
87'
Амрабат Нордин упустил отличный шанс, пробив в перекладину и не попав в ворота!
87'
Гарсия Рауль II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
86'
Дардер Серхи получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
86'
Давид Лопес из команды Эспаньол играет слишком грубо. Амрабат Нордин оказался на газоне.
Фол, нарушение
85'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол играет слишком грубо. Сальдуа Хосеба оказался на газоне.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Брашанац Дарко из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Эрмосо Марио
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Эрмосо Марио уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
82'
Амрабат Нордин из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
82'
Удар от ворот произведет Леганес
81'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Тактическая замена. Гранеро Эстебан уходит с поля и его заменяет Хурадо Хосе Мануэль
81'
Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
81'
ПЕРЕКЛАДИНА! Наварро Марк упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
80'
Отличные скиллы показывает Наварро Марк, обводя своих соперников
80'
Баптистао Лео из команды Эспаньол навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
79'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Тактическая замена. Омар Рамос уходит с поля и его заменяет Муньос Эсекьель
Фол, нарушение
78'
Эрмосо Марио наказан за толчок Гарсия Рауль II
Угловой
78'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол подал угловой справа.
78'
Мантовани Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
Гранеро Эстебан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Гумбау Херард из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Дардер Серхи
Фол, нарушение
76'
Морено Херард наказан за толчок Мантовани Мартин
76'
Удар от ворот произведет Эспаньол
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
75'
Гумбау Херард не смог попасть в створ ударом издали
75'
Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Гарсия Рауль II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
74'
Дуарте Оскар получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
74'
Безумный фол. Дуарте Оскар грубо играет против соперника. Пострадал Герреро Мигель Анхель
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
73'
Куэльяр Иван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
73'
Морено Херард наказан за толчок Куэльяр Иван
72'
Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
72'
Гранеро Эстебан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
72'
Безумный фол. Jaime Sierra грубо играет против соперника. Пострадал Санчес Виктор
71'
Мантовани Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол подал угловой слева.
71'
Давид Лопес мяч отрикошетил от ворот
Угловой
71'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол подал угловой справа.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
69'
Гарсия Рауль II сделал результативную передачу.
Описание гола
69'
ГО-О-О-О-ОЛ! Герреро Мигель Анхель из клуба "Леганес" отправил мяч головой в ворота.
69'
Гарсия Рауль II из команды Леганес делает отличный кросс...
68'
Тактическая замена. Наранхо Хосе уходит с поля и его заменяет Jaime Sierra
68'
Тактическая замена. Гарсия Серхио уходит с поля и его заменяет Дардер Серхи
67'
Удар от ворот произведет Леганес
67'
ШАНС! Гарсия Серхио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
67'
Баптистао Лео из команды Эспаньол делает пас партнеру.
67'
Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
66'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
66'
Удар от ворот произведет Эспаньол
66'
Удар от ворот произведет Леганес
65'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол пробил со штрафного, но очень мимо цели.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
65'
Судья свистит. Наранхо Хосе атаковал сзади соперника. Это Санчес Виктор заработал своей команде штрафной
65'
Отличные скиллы показывает Санчес Виктор, обводя своих соперников
Фол, нарушение
64'
Амрабат Нордин из команды Леганес играет слишком грубо. Наварро Марк оказался на газоне.
Желтая карточка
63'
Герреро Мигель Анхель из команды Леганес предупрежден после нескольких фолов.
Офсайд
62'
Баптистао Лео из команды Эспаньол в офсайде
Фол, нарушение
62'
Судья свистит. Герреро Мигель Анхель атаковал сзади соперника. Это Морено Херард заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
61'
Наранхо Хосе наказан за толчок Санчес Виктор
61'
Удар от ворот произведет Леганес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
60'
Тактическая замена. Габриэл Пирес уходит с поля и его заменяет Амрабат Нордин
60'
Мантовани Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Гранеро Эстебан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Мантовани Мартин из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Гарсия Серхио
59'
Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе
58'
Габриэл Пирес из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
58'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Баптистао Лео из команды Эспаньол делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
58'
Брашанац Дарко из команды Леганес в офсайде
57'
Герреро Мигель Анхель мяч отрикошетил от ворот
56'
Санчес Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Омар Рамос из команды Леганес подал угловой справа.
55'
Эрмосо Марио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Сальдуа Хосеба из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
55'
Брашанац Дарко из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
54'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе
54'
Наранхо Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Давид Лопес из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Гумбау Херард
53'
Шанс! Санчес Виктор из команды Эспаньол пробил головой, но мимо
53'
Морено Херард из команды Эспаньол делает отличный кросс...
53'
Игроки ФК "Эспаньол" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
53'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Герреро Мигель Анхель из команды Леганес плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
52'
Гарсия Рауль II из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Санчес Виктор из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Гарсия Рауль II
51'
Фантастический гол, где все сам сделал Наварро Марк!
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
49'
Давид Лопес сделал результативную передачу.
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Наварро Марк изменил счет на табло!
49'
Отличные скиллы показывает Наварро Марк, обводя своих соперников
48'
Удар от ворот произведет Леганес
48'
Шанс! Санчес Виктор из команды Эспаньол пробил головой, но мимо
47'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
47'
Гарсия Рауль II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Игрок из команды Эспаньол делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
46'
Сегодняшная посещаемость составляет 10132 болельщиков
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Офсайд
46'
Герреро Мигель Анхель из команды Леганес в офсайде
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
45'
Баптистао Лео нарушает правила. Брашанац Дарко пострадал
44'
Удивительный сейв сделал Бустинса Унаи из команды Леганес! А был бы точно гол!
44'
Какой шанс! Эрмосо Марио почти забил, но мяч вынесли с линии!
Угловой
44'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол подал угловой справа.
44'
Бустинса Унаи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
43'
Гарсия Рауль II наказан за толчок Кариколь Аарон
43'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Наранхо Хосе из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Гранеро Эстебан
42'
Удар от ворот произведет Эспаньол
41'
Омар Рамос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
40'
Гранеро Эстебан получил желтую карточку от судьи
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
39'
Безумный фол. Гранеро Эстебан грубо играет против соперника. Пострадал Сальдуа Хосеба
39'
Хорошую попытку сделал Герреро Мигель Анхель. Удар в створ, но вратарь начеку
39'
Наранхо Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Дуарте Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Омар Рамос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Санчес Виктор из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Габриэл Пирес
37'
Удар от ворот произведет Леганес
37'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
36'
Судья свистит. Габриэл Пирес атаковал сзади соперника. Это Гарсия Серхио заработал своей команде штрафной
36'
Гарсия Рауль II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол подал угловой справа.
36'
Мантовани Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Габриэл Пирес из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Дуарте Оскар
35'
Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе
35'
Гарсия Рауль II из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
34'
Игроки ФК "Леганес" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
34'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
33'
Морено Херард из команды Эспаньол в офсайде
Фол, нарушение
32'
Наранхо Хосе наказан за толчок Гранеро Эстебан
32'
Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе
32'
Герреро Мигель Анхель из команды Леганес плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
32'
Дуарте Оскар ошибается в защите.
32'
Сальдуа Хосеба из команды Леганес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Габриэл Пирес из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Эрмосо Марио
31'
Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Омар Рамос из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
30'
Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
30'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол навешивает в штрафную с рикошетом.
Фол, нарушение
30'
Гумбау Херард из команды Леганес играет слишком грубо. Морено Херард оказался на газоне.
Фол, нарушение
29'
Морено Херард наказан за толчок Мантовани Мартин
Фол, нарушение
28'
Наварро Марк наказан за толчок Наранхо Хосе
28'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Мантовани Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Морено Херард из команды Эспаньол плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
27'
Эрмосо Марио из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
27'
Удар от ворот произведет Леганес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
25'
Удар от ворот произведет Леганес
25'
Морено Херард из команды Эспаньол навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
25'
Мантовани Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Санчес Виктор из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
25'
Гарсия Рауль II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол подал угловой справа.
24'
Мантовани Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Баптистао Лео из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
23'
Дуарте Оскар из команды Эспаньол играет слишком грубо. Брашанац Дарко оказался на газоне.
Фол, нарушение
22'
Наранхо Хосе из команды Леганес играет слишком грубо. Дуарте Оскар оказался на газоне.
22'
Наварро Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Сальдуа Хосеба навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Судья свистит. Гарсия Серхио атаковал сзади соперника. Это Сальдуа Хосеба заработал своей команде штрафной
20'
Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
20'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
20'
Куэльяр Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Давид Лопес из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
19'
Удар от ворот произведет Эспаньол
19'
Омар Рамос из команды Леганес навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
19'
Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
19'
Бустинса Унаи ошибается в защите.
19'
Санчес Виктор из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
18'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Удар от ворот произведет Леганес
17'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
17'
Бустинса Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол подал угловой справа.
17'
Гарсия Серхио мяч отрикошетил от ворот
16'
Брашанац Дарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Баптистао Лео из команды Эспаньол делает пас партнеру.
16'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Баптистао Лео из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Мантовани Мартин
13'
После дальнего удара, который нанес Герреро Мигель Анхель мяч отбит вратарем
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Эрмосо Марио уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
10'
Наранхо Хосе нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
10'
ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Брашанац Дарко пробил чуть мимо штанги!
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Герреро Мигель Анхель из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Санчес Виктор
9'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Сальдуа Хосеба из команды Леганес навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
6'
Бустинса Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Баптистао Лео из команды Эспаньол делает пас партнеру.
6'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол идет с мячом вперед на обострение...
6'
Игроки ФК "Леганес" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
6'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Наварро Марк из команды Эспаньол делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
5'
Удар от ворот произведет Леганес
4'
Габриэл Пирес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Гранеро Эстебан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Брашанац Дарко из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Гранеро Эстебан
3'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Леганес". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Butarque. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Леганес 3:2 Эспаньол
Леганес
39.3% (88)
Ничья:
40.2% (90)
Эспаньол
20.5% (46)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
26.3% (59)
Леганес:
17.9% (40)
Леганес:
12.9% (29)
Эспаньол:
8% (18)
Ничья:
4% (9)
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