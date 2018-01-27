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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 20151
Депортиво
2:2
Конец матча
Леванте
0'
3' Желтая карточка
Борхес Сельсо
17' Желтая карточка
Луизинью Коррейя
1:0
19' Гол
Адриан Лопес
30' Желтая карточка
Хефферсон Лерма
34' Вторая желтая карточка
Борхес Сельсо
36' Желтая карточка
Дюкур Шейк
2:0
45' Гол
Андоне Флорин
48' Желтая карточка
Чема Родригес
57' Желтая карточка
Кампанья Хосе
61' Желтая карточка
Рохер Марти
72' Желтая карточка
Гильерме дос Сантос
2:1
80' Гол
Лопес Иван
2:2
84' Гол
Лопес Иван
85' Желтая карточка
Андоне Флорин
88' Желтая карточка
Рубен Мартинес
88' Желтая карточка
Шёр Фабиан
90'+3
Новости после матча

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Второй тайм
93'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
Свисток
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Боведа Энеко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
Моралес Луис из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
Шёр Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Барди Энис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...

92'
Удар от ворот произведет Леванте
92'
Боведа Энеко наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!
Угловой
92'
Хуанфран Морено из команды Депортиво подал угловой справа.
91'
Чема Родригес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
91'
Андоне Флорин из команды Депортиво делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
91'
Андоне Флорин из команды Депортиво идет с мячом вперед на обострение...
91'
Игроки ФК "Депортиво" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
91'
Андоне Флорин наказан за толчок Кампанья Хосе
90'
Удар от ворот произведет Депортиво
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
90'
Джейсон из команды Леванте делает пас партнеру.
90'
Удар от ворот произведет Депортиво
89'
Лопес Иван не смог попасть в створ ударом издали
Желтая карточка
88'
Шёр Фабиан получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
88'
Шёр Фабиан наказан за толчок Лопес Иван
88'
Удар от ворот произведет Депортиво
Желтая карточка
88'
Судье надоело, что Рубен Мартинес тянет время и он наказал его горчичником
88'
Как он промахнулся? Лопес Иван имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
88'
Моралес Луис из команды Леванте забрасывает мяч в штрафную.
87'
Удар от ворот произведет Депортиво
Желтая карточка
85'
Андоне Флорин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
85'
Андоне Флорин из команды Депортиво опасно и грубо сыграл. Чема Родригес пострадал.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
84'
Моралес Луис сделал результативную передачу.
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Лопес Иван из команды Леванте переиграл вратаря дальним ударом!
Угловой
84'
Моралес Луис из команды Леванте подал угловой справа.
84'
Моралес Луис из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
84'
Боведа Энеко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Удар от ворот произведет Депортиво
83'
Рохер Марти наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!
83'
Кампанья Хосе из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
82'
Андоне Флорин наказан за толчок Кампанья Хосе
82'
Удар от ворот произведет Депортиво
81'
Барди Энис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
80'
Барди Энис сделал результативную передачу.
Описание гола
80'
ГОЛ! - Лопес Иван из команды Леванте наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
80'
Барди Энис из команды Леванте делает пас партнеру.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
79'
Рубен Мартинес взял и забрал мяч на выходе
79'
Луна Антонио из команды Леванте навешивает в штрафную с рикошетом.
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Барди Энис из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Луизинью Коррейя
76'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Тактическая замена. Хиль Карлес уходит с поля и его заменяет Наварро Фернандо
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
74'
Лопес Иван коснулся мяча рукой.
74'
Андоне Флорин из команды Депортиво делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
74'
Андоне Флорин из команды Депортиво идет с мячом вперед на обострение...
74'
Игроки ФК "Депортиво" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
74'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
Луна Антонио пробил со штрафного прямо в стенку
Желтая карточка
72'
Гильерме дос Сантос - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Гильерме дос Сантос из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Рохер Марти
72'
Удар от ворот произведет Депортиво
72'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
71'
Лопес Иван из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
71'
Рубен Мартинес взял и забрал мяч на выходе
70'
Луна Антонио из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
69'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Удар от ворот произведет Депортиво
68'
Луна Антонио из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
68'
Луна Антонио из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Моралес Луис из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Луизинью Коррейя
67'
Удар от ворот произведет Депортиво
67'
Сегодняшная посещаемость составляет 20151 болельщиков
66'
ШАНС! Джейсон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
66'
Луна Антонио из команды Леванте делает пас партнеру.
66'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
66'
Удар от ворот произведет Депортиво
66'
Шанс! Боатенг Эммануэль из команды Леванте пробил головой, но мимо
66'
Кампанья Хосе из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
65'
Шёр Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Моралес Луис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
65'
Луизинью Коррейя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Лопес Иван из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
64'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Шёр Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Луна Антонио из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
64'
Удар от ворот произведет Леванте
64'
ШАНС! Андоне Флорин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
64'
Вальверде Федерико из команды Депортиво делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
63'
Игроки ФК "Депортиво" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
62'
Андоне Флорин наказан за толчок Кабако Эрик
61'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
61'
Рубен Мартинес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
61'
Рохер Марти получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
61'
Рохер Марти из команды Леванте опасно и грубо сыграл. Рубен Мартинес пострадал.
60'
Кампанья Хосе из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
60'
Боведа Энеко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
59'
Барди Энис из команды Леванте делает неудачный навес.
59'
Удар от ворот произведет Леванте
59'
Шёр Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Моралес Луис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
57'
Рефери не любит споров - именно за это Кампанья Хосе сейчас получил желтую
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Кампанья Хосе из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Хиль Карлес
57'
Боведа Энеко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Луна Антонио из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
57'
Опасность предотвращена - Луизинью Коррейя из команды Депортиво вступил в отбор удачно
57'
Рохер Марти из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...
57'
Игроки ФК "Леванте" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
56'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Шёр Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Кампанья Хосе из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
55'
Удар от ворот произведет Леванте
54'
Рубен Мартинес взял и забрал мяч на выходе
54'
Луна Антонио из команды Леванте навешивает в штрафную с рикошетом.
53'
Рохер Марти пробил головой, вратарь справился с ударом.
53'
Барди Энис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
53'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
Угловой
52'
Кампанья Хосе из команды Леванте разыграл угловой с правого угла.
52'
Луизинью Коррейя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Джейсон из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
52'
Удар от ворот произведет Депортиво
51'
Тактическая замена. Хефферсон Лерма уходит с поля и его заменяет Барди Энис
51'
О, нет. Из многообещающей позиции Рохер Марти из команды Леванте наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
51'
Кампанья Хосе из команды Леванте навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
50'
Лопес Иван из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
50'
Боведа Энеко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Кампанья Хосе из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
Угловой
50'
Кампанья Хосе из команды Леванте разыграл угловой с правого угла.
50'
Кампанья Хосе из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
48'
Чема Родригес получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
48'
Безумный фол. Чема Родригес грубо играет против соперника. Пострадал Хиль Карлес
48'
Отличные скиллы показывает Хиль Карлес, обводя своих соперников
47'
Рохер Марти нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Тактическая замена. Коке Хорхе II уходит с поля и его заменяет Боатенг Эммануэль
46'
Тактическая замена. Дюкур Шейк уходит с поля и его заменяет Рохер Марти
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Команда Депортиво играла лучше в этом тайме.
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Хуанфран Морено не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
48'
Хиль Карлес из команды Депортиво разыграл угловой с правого угла.
48'
Кабако Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Хиль Карлес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Коке Хорхе II из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Андоне Флорин
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
Хиль Карлес сделал результативную передачу.
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Андоне Флорин изменил счет на табло!
45'
Хиль Карлес из команды Депортиво делает отличный кросс...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
45'
Моралес Луис из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
44'
Андоне Флорин наказан за толчок Кабако Эрик
44'
Шёр Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Коке Хорхе II из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
42'
Рубен Мартинес взял и забрал мяч на выходе
42'
Луна Антонио из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
42'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Боведа Энеко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Кампанья Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Тактическая замена. Лукас Перес уходит с поля и его заменяет Вальверде Федерико
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Адриан Лопес из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Коке Хорхе II
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
40'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
39'
Джейсон наказан за толчок Хиль Карлес
38'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
Травма, повреждение
37'
Лукас Перес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
36'
Дюкур Шейк получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
36'
Безумный фол. Дюкур Шейк грубо играет против соперника. Пострадал Лукас Перес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
34'
Борхес Сельсо получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
34'
Борхес Сельсо из команды Депортиво толкнул локтем оппонента. Это Джейсон заработал фол
34'
Удар от ворот произведет Депортиво
34'
Джейсон из команды Леванте делает неудачный навес.
33'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Луизинью Коррейя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Коке Хорхе II выбил мяч подальше от ворот.
33'
Игроки ФК "Леванте" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
33'
Удар от ворот произведет Леванте
32'
Адриан Лопес из команды Депортиво отдал передачу, которая была заблокирована.
32'
Хуанфран Морено из команды Депортиво забрасывает мяч в штрафную.
32'
Кампанья Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Лукас Перес из команды Депортиво подал угловой слева.
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Кабако Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Андоне Флорин из команды Депортиво идет с мячом вперед на обострение...
Желтая карточка
30'
Хефферсон Лерма получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
30'
Хефферсон Лерма из команды Леванте играет слишком грубо. Гильерме дос Сантос оказался на газоне.
30'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
30'
Чема Родригес из команды Леванте сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
30'
Моралес Луис из команды Леванте подал угловой слева.
29'
Шёр Фабиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Моралес Луис из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...
28'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Шёр Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Плохо сыграл Боведа Энеко - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
28'
Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой справа.
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
27'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
27'
Коке Хорхе II из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Борхес Сельсо ошибается в защите.
Офсайд
25'
Лопес Иван из команды Леванте в офсайде
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
24'
Сидней получил травму и заменен. Боведа Энеко выходит на поле.
Травма, повреждение
22'
Сидней на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Удар от ворот произведет Депортиво
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
19'
Лукас Перес сделал результативную передачу.
Описание гола
19'
ГО-О-О-О-ОЛ! Адриан Лопес из клуба "Депортиво" отправил мяч головой в ворота.
19'
Лукас Перес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Коке Хорхе II из команды Леванте играет слишком грубо. Андоне Флорин оказался на газоне.
19'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
18'
Лопес Иван коснулся мяча рукой.
Желтая карточка
17'
Луизинью Коррейя получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
17'
Безумный фол. Луизинью Коррейя грубо играет против соперника. Пострадал Кампанья Хосе
17'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
16'
Кабако Эрик наказан за толчок Борхес Сельсо
Угловой
16'
Луна Антонио из команды Леванте подал угловой слева.
15'
Моралес Луис мяч отрикошетил от ворот
15'
Шёр Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Кампанья Хосе из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
15'
Сидней выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой слева.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
15'
Сидней предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Луна Антонио из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
14'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Рубен Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Ойер Оласабаль выбил мяч подальше от ворот.
14'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
Угловой
13'
Лукас Перес из команды Депортиво подал угловой справа.
13'
Гильерме дос Сантос мяч отрикошетил от ворот
13'
Хиль Карлес из команды Депортиво делает пас партнеру.
13'
Луизинью Коррейя из команды Депортиво навешивает в штрафную с рикошетом.
13'
Луизинью Коррейя из команды Депортиво идет с мячом вперед на обострение...
11'
После дальнего удара, который нанес Кампанья Хосе мяч отбит вратарем
11'
Коке Хорхе II из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
10'
Гильерме дос Сантос выбил мяч подальше от ворот.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
9'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Удар от ворот произведет Депортиво
8'
Кампанья Хосе из команды Леванте не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
8'
Луна Антонио из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
7'
Хиль Карлес нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Адриан Лопес из команды Депортиво делает пас партнеру.
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Джейсон из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Борхес Сельсо
Офсайд
6'
Кампанья Хосе из команды Леванте в офсайде
6'
Лопес Иван из команды Леванте забрасывает мяч в штрафную.
5'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
5'
Чема Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Лукас Перес из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
4'
Шёр Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Кампанья Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
3'
Борхес Сельсо получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
3'
Борхес Сельсо из команды Депортиво играет слишком грубо. Дюкур Шейк оказался на газоне.
2'
Рубен Мартинес взял и забрал мяч на выходе
2'
Коке Хорхе II из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
2'
Рубен Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Моралес Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Шёр Фабиан из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Лопес Иван
1'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Леванте". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Riazor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Депортиво 2:2 Леванте
Депортиво
64.6% (155)
Ничья:
24.2% (58)
Леванте
11.3% (27)

Вы не участвовали в прогнозе

Депортиво:
25.8% (62)
Депортиво:
22.9% (55)
Ничья:
11.3% (27)
Леванте:
2.5% (6)
Депортиво:
2.5% (6)
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