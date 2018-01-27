Стадион: Риасор Зрители: 20151
3' Желтая карточкаБорхес Сельсо
17' Желтая карточкаЛуизинью Коррейя
1:0
19' ГолАдриан Лопес
30' Желтая карточкаХефферсон Лерма
34' Вторая желтая карточкаБорхес Сельсо
36' Желтая карточкаДюкур Шейк
2:0
45' ГолАндоне Флорин
48' Желтая карточкаЧема Родригес
57' Желтая карточкаКампанья Хосе
61' Желтая карточкаРохер Марти
72' Желтая карточкаГильерме дос Сантос
2:1
80' ГолЛопес Иван
2:2
84' ГолЛопес Иван
85' Желтая карточкаАндоне Флорин
88' Желтая карточкаРубен Мартинес
88' Желтая карточкаШёр Фабиан
Новости после матча
Второй тайм
93'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Боведа Энеко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
Моралес Луис из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
92'
92'
92'
Боведа Энеко наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!
92'
Хуанфран Морено из команды Депортиво подал угловой справа.
91'
Чема Родригес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
91'
Андоне Флорин из команды Депортиво делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
91'
91'
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
91'
Андоне Флорин наказан за толчок Кампанья Хосе
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
90'
89'
Лопес Иван не смог попасть в створ ударом издали
88'
Шёр Фабиан получает желтую карточку за неспортивное поведение
88'
Шёр Фабиан наказан за толчок Лопес Иван
88'
88'
Судье надоело, что Рубен Мартинес тянет время и он наказал его горчичником
88'
Как он промахнулся? Лопес Иван имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
88'
Моралес Луис из команды Леванте забрасывает мяч в штрафную.
87'
85'
Андоне Флорин получил желтую карточку от судьи
85'
Андоне Флорин из команды Депортиво опасно и грубо сыграл. Чема Родригес пострадал.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
84'
Моралес Луис сделал результативную передачу.
84'
Г О О О О Л - Лопес Иван из команды Леванте переиграл вратаря дальним ударом!
84'
Моралес Луис из команды Леванте подал угловой справа.
84'
Моралес Луис из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
84'
84'
83'
Рохер Марти наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!
83'
82'
Андоне Флорин наказан за толчок Кампанья Хосе
82'
81'
80'
Барди Энис сделал результативную передачу.
80'
ГОЛ! - Лопес Иван из команды Леванте наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
80'
Барди Энис из команды Леванте делает пас партнеру.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
79'
79'
Луна Антонио из команды Леванте навешивает в штрафную с рикошетом.
78'
Судья сигнализирует, что Барди Энис из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Луизинью Коррейя
76'
76'
Тактическая замена. Хиль Карлес уходит с поля и его заменяет Наварро Фернандо
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
74'
Лопес Иван коснулся мяча рукой.
74'
Андоне Флорин из команды Депортиво делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
74'
74'
74'
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
Луна Антонио пробил со штрафного прямо в стенку
72'
Гильерме дос Сантос - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
72'
Судья сигнализирует, что Гильерме дос Сантос из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Рохер Марти
72'
72'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
71'
71'
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
69'
69'
68'
Луна Антонио из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
68'
Луна Антонио из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...
68'
Судья сигнализирует, что Моралес Луис из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Луизинью Коррейя
67'
67'
Сегодняшная посещаемость составляет 20151 болельщиков
66'
ШАНС! Джейсон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
66'
Луна Антонио из команды Леванте делает пас партнеру.
66'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
66'
66'
Шанс! Боатенг Эммануэль из команды Леванте пробил головой, но мимо
66'
65'
65'
Моралес Луис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
65'
Луизинью Коррейя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
64'
64'
64'
64'
64'
ШАНС! Андоне Флорин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
64'
Вальверде Федерико из команды Депортиво делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
63'
62'
Андоне Флорин наказан за толчок Кабако Эрик
61'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
61'
Рубен Мартинес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Рохер Марти получил желтую карточку от судьи
61'
Рохер Марти из команды Леванте опасно и грубо сыграл. Рубен Мартинес пострадал.
60'
60'
60'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
59'
Барди Энис из команды Леванте делает неудачный навес.
59'
59'
59'
Моралес Луис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
57'
Рефери не любит споров - именно за это Кампанья Хосе сейчас получил желтую
57'
Судья сигнализирует, что Кампанья Хосе из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Хиль Карлес
57'
57'
57'
Опасность предотвращена - Луизинью Коррейя из команды Депортиво вступил в отбор удачно
57'
Рохер Марти из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...
57'
Игроки ФК "Леванте" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
56'
56'
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
55'
54'
54'
Луна Антонио из команды Леванте навешивает в штрафную с рикошетом.
53'
Рохер Марти пробил головой, вратарь справился с ударом.
53'
53'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
52'
Кампанья Хосе из команды Леванте разыграл угловой с правого угла.
52'
Луизинью Коррейя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
51'
Тактическая замена. Хефферсон Лерма уходит с поля и его заменяет Барди Энис
51'
О, нет. Из многообещающей позиции Рохер Марти из команды Леванте наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
51'
Кампанья Хосе из команды Леванте навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
50'
50'
50'
50'
Кампанья Хосе из команды Леванте разыграл угловой с правого угла.
50'
Кампанья Хосе из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Чема Родригес получил желтую карточку от судьи
48'
Безумный фол. Чема Родригес грубо играет против соперника. Пострадал Хиль Карлес
48'
Отличные скиллы показывает Хиль Карлес, обводя своих соперников
47'
Рохер Марти нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Тактическая замена. Коке Хорхе II уходит с поля и его заменяет Боатенг Эммануэль
46'
Тактическая замена. Дюкур Шейк уходит с поля и его заменяет Рохер Марти
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Команда Депортиво играла лучше в этом тайме.
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Хуанфран Морено не смог попасть в створ ударом издали
48'
Хиль Карлес из команды Депортиво разыграл угловой с правого угла.
48'
Кабако Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Хиль Карлес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Судья сигнализирует, что Коке Хорхе II из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Андоне Флорин
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
Хиль Карлес сделал результативную передачу.
45'
Г О О О О Л - Андоне Флорин изменил счет на табло!
45'
Хиль Карлес из команды Депортиво делает отличный кросс...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
45'
Моралес Луис из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Андоне Флорин наказан за толчок Кабако Эрик
44'
44'
Коке Хорхе II из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
42'
42'
42'
42'
42'
Кампанья Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Тактическая замена. Лукас Перес уходит с поля и его заменяет Вальверде Федерико
41'
Судья сигнализирует, что Адриан Лопес из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Коке Хорхе II
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
40'
39'
Джейсон наказан за толчок Хиль Карлес
38'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
37'
Лукас Перес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Дюкур Шейк получил желтую карточку от судьи
36'
Безумный фол. Дюкур Шейк грубо играет против соперника. Пострадал Лукас Перес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
34'
Борхес Сельсо получает вторую желтую карточку. Удаление.
34'
Борхес Сельсо из команды Депортиво толкнул локтем оппонента. Это Джейсон заработал фол
34'
33'
33'
Луизинью Коррейя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Коке Хорхе II выбил мяч подальше от ворот.
33'
Игроки ФК "Леванте" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
33'
32'
Адриан Лопес из команды Депортиво отдал передачу, которая была заблокирована.
32'
Хуанфран Морено из команды Депортиво забрасывает мяч в штрафную.
32'
Кампанья Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Лукас Перес из команды Депортиво подал угловой слева.
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Кабако Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
30'
Хефферсон Лерма получил желтую карточку от судьи
30'
Хефферсон Лерма из команды Леванте играет слишком грубо. Гильерме дос Сантос оказался на газоне.
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
30'
Чема Родригес из команды Леванте сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
30'
Моралес Луис из команды Леванте подал угловой слева.
29'
Шёр Фабиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Моралес Луис из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...
28'
28'
28'
Плохо сыграл Боведа Энеко - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
28'
Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой справа.
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
27'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
27'
Коке Хорхе II из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Борхес Сельсо ошибается в защите.
25'
Лопес Иван из команды Леванте в офсайде
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
24'
Сидней получил травму и заменен. Боведа Энеко выходит на поле.
22'
Сидней на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
19'
Лукас Перес сделал результативную передачу.
19'
ГО-О-О-О-ОЛ! Адриан Лопес из клуба "Депортиво" отправил мяч головой в ворота.
19'
Лукас Перес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Коке Хорхе II из команды Леванте играет слишком грубо. Андоне Флорин оказался на газоне.
19'
18'
Лопес Иван коснулся мяча рукой.
17'
Луизинью Коррейя получил желтую карточку от судьи
17'
Безумный фол. Луизинью Коррейя грубо играет против соперника. Пострадал Кампанья Хосе
17'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Кабако Эрик наказан за толчок Борхес Сельсо
16'
Луна Антонио из команды Леванте подал угловой слева.
15'
Моралес Луис мяч отрикошетил от ворот
15'
15'
15'
Сидней выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой слева.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
15'
Сидней предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
14'
14'
Рубен Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Ойер Оласабаль выбил мяч подальше от ворот.
14'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
13'
Лукас Перес из команды Депортиво подал угловой справа.
13'
Гильерме дос Сантос мяч отрикошетил от ворот
13'
Хиль Карлес из команды Депортиво делает пас партнеру.
13'
Луизинью Коррейя из команды Депортиво навешивает в штрафную с рикошетом.
13'
Луизинью Коррейя из команды Депортиво идет с мячом вперед на обострение...
11'
После дальнего удара, который нанес Кампанья Хосе мяч отбит вратарем
11'
Коке Хорхе II из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
10'
Гильерме дос Сантос выбил мяч подальше от ворот.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
9'
8'
8'
Кампанья Хосе из команды Леванте не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
8'
7'
Хиль Карлес нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Адриан Лопес из команды Депортиво делает пас партнеру.
7'
Судья сигнализирует, что Джейсон из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Борхес Сельсо
6'
Кампанья Хосе из команды Леванте в офсайде
6'
Лопес Иван из команды Леванте забрасывает мяч в штрафную.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
5'
Чема Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Лукас Перес из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
4'
4'
Кампанья Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Борхес Сельсо получил желтую карточку от судьи
3'
Борхес Сельсо из команды Депортиво играет слишком грубо. Дюкур Шейк оказался на газоне.
2'
2'
Коке Хорхе II из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
2'
Рубен Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Моралес Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Судья сигнализирует, что Шёр Фабиан из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Лопес Иван
1'
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Леванте". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Riazor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Депортиво 2:2 Леванте
Депортиво
64.6% (155)
Ничья:
24.2% (58)
Леванте
11.3% (27)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Депортиво:
25.8% (62)
1:0 Депортиво:
22.9% (55)
1:1 Ничья:
11.3% (27)
1:2 Леванте:
2.5% (6)
2:0 Депортиво:
2.5% (6)
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