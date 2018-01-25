Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Алавес

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Стадион: Камп Ноу
Предыдущие игры
Барселона (последние 20 матчей: +14 =5 -1)
- 21.01.2018 Бетис 0:5 Барселона П
- 17.01.2018 Эспаньол 1:0 Барселона КК
- 14.01.2018 Реал Сосьедад 2:4 Барселона П
- 11.01.2018 Барселона 5:0 Сельта КК
- 07.01.2018 Барселона 3:0 Леванте П
- 04.01.2018 Сельта 1:1 Барселона КК
- 23.12.2017 Реал Мадрид 0:3 Барселона П
- 17.12.2017 Барселона 4:0 Депортиво П
- 10.12.2017 Вильярреал 0:2 Барселона П
- 05.12.2017 Барселона 2:0 Спортинг Л ЛЧ
- 02.12.2017 Барселона 2:2 Сельта П
- 29.11.2017 Барселона 5:0 Мурсия КК
- 26.11.2017 Валенсия 1:1 Барселона П
- 22.11.2017 Ювентус 0:0 Барселона ЛЧ
- 18.11.2017 Леганес 0:3 Барселона П
- 04.11.2017 Барселона 2:1 Севилья П
- 31.10.2017 Олимпиакос 0:0 Барселона ЛЧ
- 28.10.2017 Атлетик Б 0:2 Барселона П
- 24.10.2017 Мурсия 0:3 Барселона КК
- 21.10.2017 Барселона 2:0 Малага П
Алавес (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 24.01.2018 Алавес 2:1 Валенсия КК
- 21.01.2018 Алавес 2:2 Леганес П
- 17.01.2018 Валенсия 2:1 Алавес КК
- 14.01.2018 Алавес 1:0 Севилья П
- 10.01.2018 Алавес 2:0 Форментера КК
- 07.01.2018 Атлетик Б 2:0 Алавес П
- 03.01.2018 Форментера 1:3 Алавес КК
- 21.12.2017 Алавес 1:0 Малага П
- 16.12.2017 Атлетико М 1:0 Алавес П
- 08.12.2017 Алавес 2:0 Лас-Пальмас П
- 04.12.2017 Жирона 2:3 Алавес П
- 30.11.2017 Алавес 3:0 Хетафе КК
- 25.11.2017 Алавес 1:2 Эйбар П
- 18.11.2017 Хетафе 4:1 Алавес П
- 04.11.2017 Алавес 1:0 Эспаньол П
- 28.10.2017 Алавес 1:2 Валенсия П
- 24.10.2017 Хетафе 0:1 Алавес КК
- 21.10.2017 Бетис 2:0 Алавес П
- 14.10.2017 Алавес 0:2 Реал Сосьедад П
- 04.10.2017 Бадахос 2:0 Алавес ТМК
Последние игры между собой
Барселона: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 1
Алавес: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|20
|17
|3
|0
|57 - 9
|54
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|20
|12
|7
|1
|29 - 9
|43
|3.
|Валенсия
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|41 - 21
|40
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|39 - 18
|35
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|28 - 22
|34
|6.
|Севилья
|Заявка
|20
|10
|2
|8
|26 - 28
|32
|7.
|Сельта
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|35 - 28
|28
|8.
|Эйбар
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|25 - 32
|28
|9.
|Бетис
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|33 - 41
|27
|10.
|Хетафе
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|25 - 20
|27
|11.
|Жирона
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|29 - 29
|27
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|23 - 22
|26
|13.
|Леганес
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|17 - 19
|25
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|16 - 25
|24
|15.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|34 - 36
|23
|16.
|Алавес
|Заявка
|20
|6
|1
|13
|16 - 29
|19
|17.
|Леванте
|Заявка
|20
|3
|9
|8
|16 - 28
|18
|18.
|Депортиво
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|22 - 44
|16
|19.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|20
|4
|2
|14
|16 - 47
|14
|20.
|Малага
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|14 - 34
|12
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Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - АлавесДо начала игры осталось 2 дня 17 часов 56 минут, которая состоится 28.01.2018.
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Прогнозы на матч Барселона - Алавес
Барселона
94.5% (69)
Ничья:
1.4% (1)
Алавес
4.1% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
3:0 Барселона:
38.4% (28)
4:0 Барселона:
15.1% (11)
2:0 Барселона:
15.1% (11)
5:0 Барселона:
6.8% (5)
3:1 Барселона:
6.8% (5)
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