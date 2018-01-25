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Стадион:
Барселона
 
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Алавес
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Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Алавес

До начала игры осталось 2 дня 17 часов 56 минут, которая состоится 28.01.2018.
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:
Прогнозы на матч Барселона - Алавес
Барселона
94.5% (69)
Ничья:
1.4% (1)
Алавес
4.1% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Барселона:
38.4% (28)
Барселона:
15.1% (11)
Барселона:
15.1% (11)
Барселона:
6.8% (5)
Барселона:
6.8% (5)
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