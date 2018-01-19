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Стадион:
Атлетик Б
 
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Эйбар
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Текстовая онлайн трансляция матча Атлетик Б - Эйбар

До начала игры осталось 2 дня 18 часов 16 минут, которая состоится 26.01.2018.
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:
Прогнозы на матч Атлетик Б - Эйбар
Атлетик Б
77.9% (67)
Ничья:
14% (12)
Эйбар
8.1% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Атлетик Б:
36% (31)
Атлетик Б:
20.9% (18)
Атлетик Б:
12.8% (11)
Ничья:
12.8% (11)
Эйбар:
4.7% (4)
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