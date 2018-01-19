Текстовая онлайн трансляция матча Атлетик Б - Эйбар

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Стадион: Сан-Мамес
Предыдущие игры
Атлетик Б (последние 20 матчей: +7 =9 -4)
- 22.01.2018 Атлетик Б 0:0 Рудес ТМК
- 19.01.2018 Хетафе 2:2 Атлетик Б П
- 14.01.2018 Эспаньол 1:1 Атлетик Б П
- 07.01.2018 Атлетик Б 2:0 Алавес П
- 22.12.2017 Бетис 0:2 Атлетик Б П
- 16.12.2017 Атлетик Б 0:0 Реал Сосьедад П
- 10.12.2017 Леванте 1:2 Атлетик Б П
- 07.12.2017 Заря 0:2 Атлетик Б ЛЕ
- 02.12.2017 Атлетик Б 0:0 Реал Мадрид П
- 29.11.2017 Атлетик Б 0:1 Форментера КК
- 26.11.2017 Депортиво 2:2 Атлетик Б П
- 23.11.2017 Атлетик Б 3:2 Герта ЛЕ
- 19.11.2017 Атлетик Б 1:1 Вильярреал П
- 05.11.2017 Сельта 3:1 Атлетик Б П
- 02.11.2017 Атлетик Б 1:0 Эстерсунд ЛЕ
- 28.10.2017 Атлетик Б 0:2 Барселона П
- 25.10.2017 Форментера 1:1 Атлетик Б КК
- 22.10.2017 Леганес 1:0 Атлетик Б П
- 19.10.2017 Эстерсунд 2:2 Атлетик Б ЛЕ
- 14.10.2017 Атлетик Б 1:0 Севилья П
Эйбар (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 22.01.2018 Эйбар 1:1 Малага П
- 13.01.2018 Эйбар 0:1 Атлетико М П
- 06.01.2018 Лас-Пальмас 1:2 Эйбар П
- 21.12.2017 Эйбар 4:1 Жирона П
- 16.12.2017 Эйбар 2:1 Валенсия П
- 09.12.2017 Хетафе 0:0 Эйбар П
- 03.12.2017 Эйбар 3:1 Эспаньол П
- 28.11.2017 Сельта 1:0 Эйбар КК
- 25.11.2017 Алавес 1:2 Эйбар П
- 20.11.2017 Эйбар 5:0 Бетис П
- 05.11.2017 Реал Сосьедад 3:1 Эйбар П
- 29.10.2017 Эйбар 2:2 Леванте П
- 25.10.2017 Эйбар 1:2 Сельта КК
- 22.10.2017 Реал Мадрид 3:0 Эйбар П
- 15.10.2017 Эйбар 0:0 Депортиво П
- 05.10.2017 Эйбар 0:2 Леганес ТМК
- 01.10.2017 Вильярреал 3:0 Эйбар П
- 24.09.2017 Эйбар 0:4 Сельта П
- 19.09.2017 Барселона 6:1 Эйбар П
- 15.09.2017 Эйбар 1:0 Леганес П
Последние игры между собой
Атлетик Б: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 1
Эйбар: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 5
- 27.08.2017 Эйбар 0:1 Атлетик Б Примера
- 24.04.2017 Эйбар 0:1 Атлетик Б Примера
- 04.12.2016 Атлетик Б 3:1 Эйбар Примера
- 24.01.2016 Атлетик Б 5:2 Эйбар Примера
- 30.08.2015 Эйбар 2:0 Атлетик Б Примера
- 01.03.2015 Эйбар 0:1 Атлетик Б Примера
- 28.09.2014 Атлетик Б 0:0 Эйбар Примера
- 12.12.2012 Атлетик Б 1:1 Эйбар Кубок Короля
- 01.11.2012 Эйбар 0:0 Атлетик Б Кубок Короля
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|20
|17
|3
|0
|57 - 9
|54
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|20
|12
|7
|1
|29 - 9
|43
|3.
|Валенсия
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|41 - 21
|40
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|39 - 18
|35
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|28 - 22
|34
|6.
|Севилья
|Заявка
|20
|10
|2
|8
|26 - 28
|32
|7.
|Сельта
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|35 - 28
|28
|8.
|Эйбар
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|25 - 32
|28
|9.
|Бетис
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|33 - 41
|27
|10.
|Хетафе
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|25 - 20
|27
|11.
|Жирона
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|29 - 29
|27
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|23 - 22
|26
|13.
|Леганес
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|17 - 19
|25
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|16 - 25
|24
|15.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|34 - 36
|23
|16.
|Алавес
|Заявка
|20
|6
|1
|13
|16 - 29
|19
|17.
|Леванте
|Заявка
|20
|3
|9
|8
|16 - 28
|18
|18.
|Депортиво
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|22 - 44
|16
|19.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|20
|4
|2
|14
|16 - 47
|14
|20.
|Малага
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|14 - 34
|12
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Текстовая онлайн трансляция матча Атлетик Б - ЭйбарДо начала игры осталось 2 дня 18 часов 16 минут, которая состоится 26.01.2018.
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Прогнозы на матч Атлетик Б - Эйбар
Атлетик Б
77.9% (67)
Ничья:
14% (12)
Эйбар
8.1% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Атлетик Б:
36% (31)
1:0 Атлетик Б:
20.9% (18)
2:0 Атлетик Б:
12.8% (11)
1:1 Ничья:
12.8% (11)
0:2 Эйбар:
4.7% (4)
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