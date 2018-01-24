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Марсель
 
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Монако
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Текстовая онлайн трансляция матча Марсель - Монако

До начала игры осталось 2 дня 18 часов 11 минут, которая состоится 28.01.2018.
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:
Прогнозы на матч Марсель - Монако
Марсель
46.3% (31)
Ничья:
31.3% (21)
Монако
22.4% (15)

Вы не участвовали в прогнозе

Марсель:
31.3% (21)
Ничья:
25.4% (17)
Монако:
17.9% (12)
Марсель:
6% (4)
Ничья:
4.5% (3)
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