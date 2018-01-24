Текстовая онлайн трансляция матча Марсель - Монако

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Стадион: Велодром
Предыдущие игры
Марсель (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 23.01.2018 Эпиналь 0:2 Марсель КФ
- 19.01.2018 Кан 0:2 Марсель Л1
- 16.01.2018 Марсель 2:0 Страсбург Л1
- 13.01.2018 Ренн 0:3 Марсель Л1
- 07.01.2018 Марсель 1:0 Валансьен КФ
- 20.12.2017 Марсель 3:1 Труа Л1
- 17.12.2017 Лион 2:0 Марсель Л1
- 13.12.2017 Ренн 2:2 Марсель КЛ
- 10.12.2017 Марсель 3:0 Сент-Этьен Л1
- 07.12.2017 Марсель 0:0 Ред Булл Зальцбург ЛЕ
- 03.12.2017 Монпелье 1:1 Марсель Л1
- 29.11.2017 Метц 0:3 Марсель Л1
- 26.11.2017 Марсель 1:0 Генгам Л1
- 23.11.2017 Коньяспор 1:1 Марсель ЛЕ
- 19.11.2017 Бордо 1:1 Марсель Л1
- 05.11.2017 Марсель 5:0 Кан Л1
- 02.11.2017 Витория Гимарайнш 1:0 Марсель ЛЕ
- 29.10.2017 Лилль 0:1 Марсель Л1
- 22.10.2017 Марсель 2:2 ПСЖ Л1
- 19.10.2017 Марсель 2:1 Витория Гимарайнш ЛЕ
Монако (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 24.01.2018 Монако 2:3 Лион КФ
- 21.01.2018 Монако 3:1 Метц Л1
- 16.01.2018 Монако 2:2 Ницца Л1
- 13.01.2018 Монпелье 0:0 Монако Л1
- 09.01.2018 Ницца 1:2 Монако КЛ
- 06.01.2018 Изёр 2:5 Монако КФ
- 20.12.2017 Монако 2:1 Ренн Л1
- 15.12.2017 Сент-Этьен 0:4 Монако Л1
- 12.12.2017 Монако 2:0 Кан КЛ
- 09.12.2017 Монако 3:2 Труа Л1
- 06.12.2017 Порту 5:2 Монако ЛЧ
- 02.12.2017 Монако 1:0 Анже Л1
- 29.11.2017 Нант 1:0 Монако Л1
- 26.11.2017 Монако 1:2 ПСЖ Л1
- 21.11.2017 Монако 1:4 РБ Лейпциг ЛЧ
- 17.11.2017 Амьен 1:1 Монако Л1
- 04.11.2017 Монако 6:0 Генгам Л1
- 01.11.2017 Бешикташ 1:1 Монако ЛЧ
- 28.10.2017 Бордо 0:2 Монако Л1
- 21.10.2017 Монако 2:0 Кан Л1
Последние игры между собой
Марсель: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Монако: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
- 27.08.2017 Монако 6:1 Марсель Лига 1
- 01.03.2017 Марсель 3:4 Монако Кубок Франции
- 15.01.2017 Марсель 1:4 Монако Лига 1
- 26.11.2016 Монако 4:0 Марсель Лига 1
- 17.04.2016 Монако 2:1 Марсель Лига 1
- 29.11.2015 Марсель 3:3 Монако Лига 1
- 10.05.2015 Марсель 2:1 Монако Лига 1
- 14.12.2014 Монако 1:0 Марсель Лига 1
- 27.01.2014 Монако 2:0 Марсель Лига 1
- 01.09.2013 Марсель 1:2 Монако Лига 1
- 30.01.2011 Монако 0:0 Марсель Лига 1
- 10.11.2010 Марсель 2:1 Монако Кубок лиги
- 12.09.2010 Марсель 2:2 Монако Лига 1
- 16.07.2010 Марсель 0:1 Монако Товарищеские матчи. Сборные
- 13.02.2010 Монако 1:2 Марсель Лига 1
- 04.10.2009 Марсель 1:2 Монако Лига 1
- 15.02.2009 Монако 0:1 Марсель Лига 1
- 21.09.2008 Марсель 0:0 Монако Лига 1
- 23.07.2008 Марсель 3:1 Монако Товарищеские матчи. Сборные
- 27.04.2008 Монако 2:3 Марсель Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|22
|18
|2
|2
|68 - 17
|56
|2.
|Лион
|Заявка
|22
|14
|6
|2
|51 - 22
|48
|3.
|Марсель
|Заявка
|22
|14
|5
|3
|45 - 22
|47
|4.
|Монако
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|51 - 22
|46
|5.
|Нант
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|19 - 21
|34
|6.
|Ницца
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|28 - 31
|34
|7.
|Ренн
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|27 - 30
|31
|8.
|Монпелье
|Заявка
|22
|7
|10
|5
|20 - 15
|31
|9.
|Генгам
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|24 - 29
|29
|10.
|Кан
|Заявка
|22
|8
|3
|11
|14 - 24
|27
|11.
|Страсбург
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|27 - 37
|27
|12.
|Бордо
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|24 - 31
|26
|13.
|Амьен
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|20 - 25
|25
|14.
|Дижон
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|31 - 45
|25
|15.
|Труа
|Заявка
|22
|7
|3
|12
|22 - 31
|24
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|20 - 37
|23
|17.
|Лилль
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|20 - 33
|22
|18.
|Анже
|Заявка
|22
|4
|10
|8
|25 - 32
|22
|19.
|Тулуза
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|20 - 32
|20
|20.
|Метц
|Заявка
|22
|4
|3
|15
|18 - 38
|15
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Текстовая онлайн трансляция матча Марсель - МонакоДо начала игры осталось 2 дня 18 часов 11 минут, которая состоится 28.01.2018.
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Прогнозы на матч Марсель - Монако
Марсель
46.3% (31)
Ничья:
31.3% (21)
Монако
22.4% (15)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Марсель:
31.3% (21)
1:1 Ничья:
25.4% (17)
1:2 Монако:
17.9% (12)
1:0 Марсель:
6% (4)
2:2 Ничья:
4.5% (3)
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