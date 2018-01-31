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Стадион:
Шавиш
2:2
Конец матча
Витория Сетубал
0'
1:0
10' Гол
Виллиан Алвес II
1:1
16' Пенальти
Эдинью Арналду
28' Желтая карточка
Тейшейра Жоау II
2:1
51' Гол
Виллиан Алвес II
79' Желтая карточка
Фернандеш Вашку
2:2
90' Гол
Фернандеш Вашку
90'+8
Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Фернандеш Вашку бьет в цель!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Шавиш делает замену. Виллиан Алвес II уходит с поля, а Нуну Андре выходит на его замену.
88'
Сетубал делает замену. Амарал Жоау уходит с поля, а Allef выходит на его замену.
86'
Сетубал делает замену. Арнольд Иссоко уходит с поля, а Рафинья Сандру выходит на его замену.
80'
Шавиш делает замену. Перейра Матеус уходит с поля, а Perdigao выходит на его замену.

Желтая карточка
79'
Фернандеш Вашку получил желтую карточку от судьи
69'
Шавиш делает замену. Давидсон уходит с поля, а Интима Жорже выходит на его замену.
63'
Сетубал делает замену. Пинту Педру уходит с поля, а Патрик де Оливейра выходит на его замену.
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Виллиан Алвес II бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
28'
Тейшейра Жоау II получил желтую карточку от судьи
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Эдинью Арналду из команды Сетубал забивает с точки!
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Виллиан Алвес II бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal Eng. Manuel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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