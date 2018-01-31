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Стадион: Мунисипал Мануэл
2:2
Конец матча
1:0
10' ГолВиллиан Алвес II
1:1
16' ПенальтиЭдинью Арналду
28' Желтая карточкаТейшейра Жоау II
2:1
51' ГолВиллиан Алвес II
79' Желтая карточкаФернандеш Вашку
2:2
90' ГолФернандеш Вашку
|
10'
1:0
16'
1:1
28'
51'
2:1
69'
79'
90'
2:2
Состав команд
19
Nikola
Maras
26
Djavan
III
25
Тиба
Педру
91
Давидсон
14
Пинту
Педру
21
Пинту
Нуну
32
Таварес
Йоан
24
Амарал
Жоау
29
Семедо
Жозе
Шавиш 4-3-3
- Основной состав
- 1 Филипе Антониу Вратарь
- 2 Паулинью Паулу Защитник
- 19 Nikola Maras Защитник
- 15 Дуарте Домингуш Защитник
- 26 Djavan III Защитник
- 25 Тиба Педру Полузащитник
- 6 Джефферсон Сантос Полузащитник
- 12 Брессан Ренан Полузащитник
- 91 Давидсон Нападающий
- 11 Виллиан Алвес II Нападающий
- 73 Перейра Матеус Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Рикарду Нунеш Вратарь
- 24 Кейруш Педру Защитник
- 14 Нуну Андре Защитник
- 5 Мело Филипе Полузащитник
- 99 Platiny Нападающий
- 21 Интима Жорже Нападающий
- 10 Perdigao Нападающий
- Главный тренер: Кастро Луис
Витория Сетубал 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Перрейра Криштиану Вратарь
- 7 Арнольд Иссоко Защитник
- 14 Пинту Педру Защитник
- 13 Фернандеш Вашку Защитник
- 21 Пинту Нуну Защитник
- 32 Таварес Йоан Полузащитник
- 6 Подставски Томаш Полузащитник
- 24 Амарал Жоау Полузащитник
- 29 Семедо Жозе Полузащитник
- 10 Тейшейра Жоау II Полузащитник
- 36 Эдинью Арналду Нападающий
- Запасные игроки
- 88 Тригейра Педру Вратарь
- 91 Патрик де Оливейра Защитник
- 17 Рафинья Сандру Полузащитник
- 16 Соуза Андре IV Полузащитник
- 22 Рейш Нуну Полузащитник
- 33 Де Андраде Аллеф Нападающий
- 86 Jacob Adebanjo
- Главный тренер: Коусейру Жозе
Предыдущие игры
Шавиш (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 20.01.2018 Бенфика 3:0 Шавиш ПЛ
- 12.01.2018 Шавиш 4:3 Витория Гимарайнш ПЛ
- 07.01.2018 Шавиш 1:1 Авиш ПЛ
- 03.01.2018 Маритиму 1:2 Шавиш ПЛ
- 17.12.2017 Шавиш 1:1 Риу Аве ПЛ
- 10.12.2017 Портимоненсе 0:1 Шавиш ПЛ
- 02.12.2017 Шавиш 0:0 Боавишта ПЛ
- 24.11.2017 Белененсеш 0:1 Шавиш ПЛ
- 19.11.2017 Санта-Клара 2:0 Шавиш К
- 05.11.2017 Шавиш 4:2 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 29.10.2017 Брага 1:0 Шавиш ПЛ
- 22.10.2017 Спортинг Л 5:1 Шавиш ПЛ
- 15.10.2017 Фатима 0:3 Шавиш К
- 29.09.2017 Шавиш 1:1 Тондела ПЛ
- 23.09.2017 Эшторил 0:2 Шавиш ПЛ
- 18.09.2017 Шавиш 3:0 Морейренсе ПЛ
- 09.09.2017 Порту 3:0 Шавиш ПЛ
- 02.09.2017 Портимоненсе 3:1 Шавиш КЛ
- 26.08.2017 Шавиш 0:2 Фейренсе ПЛ
- 20.08.2017 Витория Сетубал 1:1 Шавиш ПЛ
Витория Сетубал (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 27.01.2018 Витория Сетубал 1:1 Спортинг Л КЛ
- 23.01.2018 Витория Сетубал 2:0 Оливейренсе КЛ
- 19.01.2018 Витория Сетубал 1:1 Спортинг Л ПЛ
- 15.01.2018 Морейренсе 2:2 Витория Сетубал ПЛ
- 09.01.2018 Тондела 1:1 Витория Сетубал ПЛ
- 04.01.2018 Витория Сетубал 2:2 Эшторил ПЛ
- 30.12.2017 Витория Сетубал 2:2 Бенфика КЛ
- 22.12.2017 Витория Сетубал 2:1 Брага КЛ
- 17.12.2017 Фейренсе 1:0 Витория Сетубал ПЛ
- 10.12.2017 Витория Сетубал 0:5 Порту ПЛ
- 03.12.2017 Витория Сетубал 1:2 Витория Гимарайнш ПЛ
- 26.11.2017 Бенфика 6:0 Витория Сетубал ПЛ
- 18.11.2017 Бенфика 2:0 Витория Сетубал К
- 03.11.2017 Витория Сетубал 0:1 Авиш ПЛ
- 30.10.2017 Портимоненсе 5:2 Витория Сетубал ПЛ
- 26.10.2017 Портимоненсе 1:2 Витория Сетубал КЛ
- 21.10.2017 Витория Сетубал 3:1 Маритиму ПЛ
- 15.10.2017 Пиньялновенсе 1:2 Витория Сетубал К
- 30.09.2017 Риу Аве 2:1 Витория Сетубал ПЛ
- 25.09.2017 Витория Сетубал 1:1 Боавишта ПЛ
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|20
|15
|5
|0
|43 - 11
|50
|2.
|Порту
|Заявка
|19
|15
|4
|0
|46 - 10
|49
|3.
|Бенфика
|Заявка
|20
|14
|5
|1
|47 - 13
|47
|4.
|Брага
|Заявка
|20
|14
|1
|5
|39 - 19
|43
|5.
|Риу Аве
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|27 - 21
|33
|6.
|Маритиму
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|18 - 22
|29
|7.
|Боавишта
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|22 - 25
|27
|8.
|Шавиш
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|26 - 30
|27
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|20
|8
|2
|10
|27 - 35
|26
|10.
|Тондела
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|23 - 32
|22
|11.
|Портимоненсе
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|28 - 32
|21
|12.
|Белененсеш
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|17 - 26
|21
|13.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|23 - 35
|21
|14.
|Фейренсе
|Заявка
|20
|6
|2
|12
|18 - 26
|20
|15.
|Морейренсе
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|15 - 30
|16
|16.
|Эшторил
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|19 - 38
|15
|17.
|Витория Сетубал
|Заявка
|20
|2
|9
|9
|21 - 37
|15
|18.
|Авиш
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|16 - 33
|14
Второй тайм
90'
Г О О О О Л - Фернандеш Вашку бьет в цель!
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Шавиш делает замену. Виллиан Алвес II уходит с поля, а Нуну Андре выходит на его замену.
88'
Сетубал делает замену. Амарал Жоау уходит с поля, а Allef выходит на его замену.
86'
Сетубал делает замену. Арнольд Иссоко уходит с поля, а Рафинья Сандру выходит на его замену.
80'
Шавиш делает замену. Перейра Матеус уходит с поля, а Perdigao выходит на его замену.
79'
Фернандеш Вашку получил желтую карточку от судьи
69'
Шавиш делает замену. Давидсон уходит с поля, а Интима Жорже выходит на его замену.
63'
Сетубал делает замену. Пинту Педру уходит с поля, а Патрик де Оливейра выходит на его замену.
51'
Г О О О О Л - Виллиан Алвес II бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
28'
Тейшейра Жоау II получил желтую карточку от судьи
16'
Г О О О О Л - Эдинью Арналду из команды Сетубал забивает с точки!
10'
Г О О О О Л - Виллиан Алвес II бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal Eng. Manuel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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