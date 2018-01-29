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Стадион:
Портимоненсе
4:1
Конец матча
Риу Аве
0'
1:0
3' Гол
Фабрисио Месиас
2:0
15' Гол
Фабрисио Месиас
3:0
30' Гол
Shoya Nakajima
32' Желтая карточка
Пеле Мамаду
32' Желтая карточка
Табата Бруно
46' Желтая карточка
Маседо Фелипе
50' Желтая карточка
Рубен Мигель
3:1
51' Пенальти
Пеле Мамаду
72' Желтая карточка
Рибейру Юри
89' Желтая карточка
Монте Нелсон
4:1
90' Пенальти
Фабрисио Месиас
90' Желтая карточка
Новаиш Жоау
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Новаиш Жоау получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Фабрисио Месиас из команды Портимоненсе забивает с точки!
Желтая карточка
89'
Монте Нелсон получил желтую карточку от судьи
80'
Портимоненсе делает замену. Shoya Nakajima уходит с поля, а Federico Nicolas Varela выходит на его замену.
77'
Риу Аве делает замену. Сантуш Нуну II уходит с поля, а Gabrielzinho выходит на его замену.

74'
Риу Аве делает замену. Тарантини Рикардо уходит с поля, а Диего Лопес III выходит на его замену.
Желтая карточка
72'
Рибейру Юри получил желтую карточку от судьи
65'
Портимоненсе делает замену. Табата Бруно уходит с поля, а Wenderson Galeno выходит на его замену.
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Пеле Мамаду из команды Риу Аве забивает с точки!
Желтая карточка
50'
Рубен Мигель получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Желтая карточка
46'
Маседо Фелипе получил желтую карточку от судьи
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
32'
Табата Бруно получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
32'
Пеле Мамаду получил желтую карточку от судьи
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Shoya Nakajima бьет в цель!
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Фабрисио Месиас бьет в цель!
7'
Портимоненсе делает замену. Жадсон Родригес уходит с поля, а Маседо Фелипе выходит на его замену.
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Фабрисио Месиас бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Portimonense. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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