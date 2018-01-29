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Стадион: Мунисипал-ди-Портиман
4:1
Конец матча
1:0
3' ГолФабрисио Месиас
2:0
15' ГолФабрисио Месиас
3:0
30' ГолShoya Nakajima
32' Желтая карточкаПеле Мамаду
32' Желтая карточкаТабата Бруно
46' Желтая карточкаМаседо Фелипе
50' Желтая карточкаРубен Мигель
3:1
51' ПенальтиПеле Мамаду
72' Желтая карточкаРибейру Юри
89' Желтая карточкаМонте Нелсон
4:1
90' ПенальтиФабрисио Месиас
90' Желтая карточкаНоваиш Жоау
|
3'
1:0
15'
2:0
30'
3:0
32'
32'
46'
50'
51'
3:1
72'
89'
90'
4:1
90'
Состав команд
33
Рикарду
Абел
26
Рубен
Мигель
21
Са
Педру
11
Табата
Бруно
71
Виейра
Руй
17
Новаиш
Жоау
25
Пеле
Мамаду
Портимоненсе 4-3-3
- Основной состав
- 33 Рикарду Абел Вратарь
- 14 Хакмен Эммануэль Защитник
- 4 Жадсон Родригес Защитник
- 3 Поссиньоло Лукас Защитник
- 26 Рубен Мигель Защитник
- 10 Эвертон Перейра Полузащитник
- 7 Денер Клементе Полузащитник
- 21 Са Педру Полузащитник
- 11 Табата Бруно Нападающий
- 90 Фабрисио Месиас Нападающий
- 23 Shoya Nakajima Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Энрике Карлуш Вратарь
- 13 Маседо Фелипе Защитник
- 19 Манафа Вилсон Нападающий
- 77 Rui Costa II
- 8 Federico Nicolas Varela
- 30 Marcel Pereira
- 16 Wenderson Galeno
- Главный тренер: Оливейра Витор
Риу Аве 4-4-2
- Основной состав
- 71 Виейра Руй Вратарь
- 4 Монте Нелсон Защитник
- 8 Тарантини Рикардо Защитник
- 96 Маркан Маркос Защитник
- 5 Рибейру Юри Защитник
- 17 Новаиш Жоау Полузащитник
- 6 Морейра Педру Полузащитник
- 25 Пеле Мамаду Полузащитник
- 20 Сантуш Нуну II Полузащитник
- 12 Шику Жеральдес Нападающий
- 7 Гедеш Элдер Нападающий
- Запасные игроки
- 90 Макаридзе Георгий Вратарь
- 13 Телес Бруно Защитник
- 21 Леандриньо II Полузащитник
- 10 Диего Лопес III Полузащитник
- 70 Баррето Оскар Полузащитник
- 26 Габриэльзиньо Нападающий
- 43 Silverio
- Главный тренер: Кардосо Мигель
Предыдущие игры
Портимоненсе (последние 20 матчей: +4 =8 -8)
- 20.01.2018 Портимоненсе 1:2 Брага ПЛ
- 14.01.2018 Боавишта 2:0 Портимоненсе ПЛ
- 08.01.2018 Пасуш де Феррейра 1:1 Портимоненсе ПЛ
- 04.01.2018 Портимоненсе 0:0 Белененсеш ПЛ
- 29.12.2017 Брага 2:2 Портимоненсе КЛ
- 20.12.2017 Бенфика 2:2 Портимоненсе КЛ
- 17.12.2017 Спортинг Л 2:0 Портимоненсе ПЛ
- 10.12.2017 Портимоненсе 0:1 Шавиш ПЛ
- 04.12.2017 Эшторил 0:0 Портимоненсе ПЛ
- 25.11.2017 Портимоненсе 2:0 Тондела ПЛ
- 17.11.2017 Порту 3:2 Портимоненсе К
- 04.11.2017 Морейренсе 1:1 Портимоненсе ПЛ
- 30.10.2017 Портимоненсе 5:2 Витория Сетубал ПЛ
- 26.10.2017 Портимоненсе 1:2 Витория Сетубал КЛ
- 23.10.2017 Витория Гимарайнш 3:3 Портимоненсе ПЛ
- 15.10.2017 Моура 0:0 Портимоненсе К
- 30.09.2017 Портимоненсе 2:2 Авиш ПЛ
- 22.09.2017 Порту 5:2 Портимоненсе ПЛ
- 18.09.2017 Портимоненсе 2:1 Фейренсе ПЛ
- 08.09.2017 Бенфика 2:1 Портимоненсе ПЛ
Риу Аве (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 21.01.2018 Риу Аве 2:0 Боавишта ПЛ
- 14.01.2018 Белененсеш 1:2 Риу Аве ПЛ
- 10.01.2018 Риу Аве 4:4 Авиш К
- 06.01.2018 Брага 2:1 Риу Аве ПЛ
- 03.01.2018 Риу Аве 4:2 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 30.12.2017 Риу Аве 3:2 Лейшоэш КЛ
- 22.12.2017 Порту 3:0 Риу Аве КЛ
- 17.12.2017 Шавиш 1:1 Риу Аве ПЛ
- 14.12.2017 Риу Аве 3:2 Бенфика К
- 08.12.2017 Риу Аве 2:1 Морейренсе ПЛ
- 02.12.2017 Тондела 1:3 Риу Аве ПЛ
- 28.11.2017 Риу Аве 0:1 Витория Гимарайнш ПЛ
- 18.11.2017 Риу Аве 1:0 Брага К
- 04.11.2017 Эшторил 0:2 Риу Аве ПЛ
- 27.10.2017 Риу Аве 0:1 Спортинг Л ПЛ
- 21.10.2017 Фейренсе 1:0 Риу Аве ПЛ
- 15.10.2017 Санжоаненсе 0:4 Риу Аве К
- 08.10.2017 Пасуш де Феррейра 1:1 Риу Аве КЛ
- 30.09.2017 Риу Аве 2:1 Витория Сетубал ПЛ
- 24.09.2017 Авиш 0:0 Риу Аве ПЛ
Последние игры между собой
Портимоненсе: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Риу Аве: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|18
|15
|3
|0
|46 - 10
|48
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|19
|14
|5
|0
|42 - 11
|47
|3.
|Бенфика
|Заявка
|20
|14
|5
|1
|47 - 13
|47
|4.
|Брага
|Заявка
|19
|13
|1
|5
|37 - 19
|40
|5.
|Риу Аве
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|27 - 21
|33
|6.
|Маритиму
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|17 - 20
|29
|7.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|27 - 34
|26
|8.
|Шавиш
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 28
|26
|9.
|Боавишта
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|20 - 24
|24
|10.
|Тондела
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|23 - 29
|22
|11.
|Портимоненсе
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|28 - 32
|21
|12.
|Белененсеш
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|17 - 26
|21
|13.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|23 - 35
|21
|14.
|Фейренсе
|Заявка
|20
|6
|2
|12
|18 - 26
|20
|15.
|Морейренсе
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|15 - 30
|15
|16.
|Авиш
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|16 - 31
|14
|17.
|Витория Сетубал
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|19 - 35
|14
|18.
|Эшторил
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|16 - 38
|12
Второй тайм
90'
Новаиш Жоау получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Фабрисио Месиас из команды Портимоненсе забивает с точки!
89'
Монте Нелсон получил желтую карточку от судьи
80'
Портимоненсе делает замену. Shoya Nakajima уходит с поля, а Federico Nicolas Varela выходит на его замену.
77'
Риу Аве делает замену. Сантуш Нуну II уходит с поля, а Gabrielzinho выходит на его замену.
74'
Риу Аве делает замену. Тарантини Рикардо уходит с поля, а Диего Лопес III выходит на его замену.
72'
Рибейру Юри получил желтую карточку от судьи
65'
Портимоненсе делает замену. Табата Бруно уходит с поля, а Wenderson Galeno выходит на его замену.
51'
Г О О О О Л - Пеле Мамаду из команды Риу Аве забивает с точки!
50'
Рубен Мигель получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Маседо Фелипе получил желтую карточку от судьи
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
32'
Табата Бруно получил желтую карточку от судьи
32'
Пеле Мамаду получил желтую карточку от судьи
30'
Г О О О О Л - Shoya Nakajima бьет в цель!
15'
Г О О О О Л - Фабрисио Месиас бьет в цель!
7'
Портимоненсе делает замену. Жадсон Родригес уходит с поля, а Маседо Фелипе выходит на его замену.
3'
Г О О О О Л - Фабрисио Месиас бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Portimonense. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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