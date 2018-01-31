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Стадион:
Морейренсе
0:0
Конец матча
Порту
0'
49' Желтая карточка
Фофана Бубакар
65' Желтая карточка
Лима Рубен
90' Вторая желтая карточка
Фофана Бубакар
90' Желтая карточка
Жонатан Луис
90' Желтая карточка
Уорис Маджид
90'+9
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Уорис Маджид получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Жонатан Луис получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Фофана Бубакар получает вторую желтую карточку. Удаление.
89'
Порту делает замену. Торрес Оливер уходит с поля, а Оливейра Сержиу выходит на его замену.
83'
Морейренсе делает замену. Арсенио уходит с поля, а Ronaldo Pena выходит на его замену.

78'
Морейренсе делает замену. Bilel Aouacheria уходит с поля, а Zizo выходит на его замену.
75'
Порту делает замену. Абубакар Венсан уходит с поля, а Уорис Маджид выходит на его замену.
67'
Порту делает замену. Паулиньо Пауло уходит с поля, а Тикиньо Франсиско выходит на его замену.
Желтая карточка
65'
Лима Рубен получил желтую карточку от судьи
63'
Морейренсе делает замену. Идно уходит с поля, а Кадис Хондер выходит на его замену.
Желтая карточка
49'
Фофана Бубакар получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio C. Joaquim de Almeida Freitas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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