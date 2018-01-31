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Стадион: Жоаким Алмейда Фрейтас
0:0
Конец матча
49' Желтая карточкаФофана Бубакар
65' Желтая карточкаЛима Рубен
90' Вторая желтая карточкаФофана Бубакар
90' Желтая карточкаЖонатан Луис
90' Желтая карточкаУорис Маджид
|
49'
63'
65'
83'
90'
90'
90'
Состав команд
18
Жонатан
Луис
95
Санья
Пьер
90
Семеду
Алфа
77
Арсенио
20
Тоше
Антониу
9
Идно
12
Са
Жозе
23
Рейес
Диего
13
Теллес
Алекс
16
Эррера
Эктор
11
Марега
Мусса
Морейренсе 4-4-2
- Основной состав
- 18 Жонатан Луис Вратарь
- 95 Санья Пьер Защитник
- 6 Абархоун Мохамед Защитник
- 26 Белькаруи Хишем Защитник
- 5 Лима Рубен Защитник
- 10 Bilel Aouacheria Полузащитник
- 27 Фофана Бубакар Полузащитник
- 90 Семеду Алфа Полузащитник
- 77 Арсенио Полузащитник
- 20 Тоше Антониу Нападающий
- 9 Идно Нападающий
- Запасные игроки
- 50 Felipe Garcia Вратарь
- 3 Микаэл Андре Защитник
- 8 Счонс Алан Полузащитник
- 93 Ousmane Drame Нападающий
- 70 Пенья Роналдо Нападающий
- 40 Ahmed Sayed Нападающий
- 88 Кадис Хондер Нападающий
- Главный тренер: Sergio Vieira
Порту 4-4-2
- Основной состав
- 12 Са Жозе Вратарь
- 21 Рикарду Перейра II Защитник
- 28 Фелипе Аугусто IV Защитник
- 23 Рейес Диего Защитник
- 13 Теллес Алекс Защитник
- 10 Торрес Оливер Полузащитник
- 16 Эррера Эктор Полузащитник
- 6 Паулиньо Пауло Полузащитник
- 8 Браими Ясин Полузащитник
- 11 Марега Мусса Нападающий
- 9 Абубакар Венсан Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Касильяс Икер Вратарь
- 2 Перейра Максимилиано Защитник
- 27 Оливейра Сержиу Полузащитник
- 20 Андре Андре Полузащитник
- 18 Уорис Маджид Нападающий
- 29 Тикиньо Франсиско Нападающий
- 44 Jorge Fernandes
- Главный тренер: Консейсау Сержиу
Предыдущие игры
Морейренсе (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 21.01.2018 Фейренсе 1:0 Морейренсе ПЛ
- 15.01.2018 Морейренсе 2:2 Витория Сетубал ПЛ
- 11.01.2018 Морейренсе 1:2 Порту К
- 07.01.2018 Морейренсе 0:2 Бенфика ПЛ
- 03.01.2018 Авиш 1:2 Морейренсе ПЛ
- 30.12.2017 Морейренсе 3:3 Витория Гимарайнш КЛ
- 18.12.2017 Морейренсе 2:1 Витория Гимарайнш ПЛ
- 13.12.2017 Морейренсе 2:2 Санта-Клара К
- 08.12.2017 Риу Аве 2:1 Морейренсе ПЛ
- 02.12.2017 Морейренсе 1:1 Маритиму ПЛ
- 25.11.2017 Боавишта 1:0 Морейренсе ПЛ
- 19.11.2017 Морейренсе 5:2 Фелгейраш 1932 К
- 11.11.2017 Морейренсе 2:1 Фейренсе КЛ
- 04.11.2017 Морейренсе 1:1 Портимоненсе ПЛ
- 28.10.2017 Белененсеш 3:0 Морейренсе ПЛ
- 23.10.2017 Морейренсе 0:1 Брага ПЛ
- 15.10.2017 Канелас 1:3 Морейренсе К
- 10.10.2017 Оливейренсе 0:0 Морейренсе КЛ
- 30.09.2017 Пасуш де Феррейра 3:2 Морейренсе ПЛ
- 23.09.2017 Морейренсе 1:1 Спортинг Л ПЛ
Порту (последние 20 матчей: +15 =4 -1)
- 24.01.2018 Спортинг Л 0:0 Порту КЛ
- 20.01.2018 Порту 1:0 Тондела ПЛ
- 11.01.2018 Морейренсе 1:2 Порту К
- 07.01.2018 Порту 4:2 Витория Гимарайнш ПЛ
- 03.01.2018 Фейренсе 1:2 Порту ПЛ
- 30.12.2017 Пасуш де Феррейра 2:3 Порту КЛ
- 22.12.2017 Порту 3:0 Риу Аве КЛ
- 19.12.2017 Порту 3:1 Маритиму ПЛ
- 14.12.2017 Порту 4:0 Витория Гимарайнш К
- 10.12.2017 Витория Сетубал 0:5 Порту ПЛ
- 06.12.2017 Порту 5:2 Монако ЛЧ
- 01.12.2017 Порту 0:0 Бенфика ПЛ
- 25.11.2017 Авиш 1:1 Порту ПЛ
- 21.11.2017 Бешикташ 1:1 Порту ЛЧ
- 17.11.2017 Порту 3:2 Портимоненсе К
- 04.11.2017 Порту 2:0 Белененсеш ПЛ
- 01.11.2017 Порту 3:1 РБ Лейпциг ЛЧ
- 28.10.2017 Боавишта 0:3 Порту ПЛ
- 24.10.2017 Порту 0:0 Лейшоэш КЛ
- 21.10.2017 Порту 6:1 Пасуш де Феррейра ПЛ
Последние игры между собой
Морейренсе: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 9
Порту: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 2
- 11.01.2018 Морейренсе 1:2 Порту Кубок
- 20.08.2017 Порту 3:0 Морейренсе Примейра-лига
- 21.05.2017 Морейренсе 3:1 Порту Примейра-лига
- 15.01.2017 Порту 3:0 Морейренсе Примейра-лига
- 04.01.2017 Морейренсе 1:0 Порту Кубок лиги
- 21.02.2016 Порту 3:2 Морейренсе Примейра-лига
- 25.09.2015 Морейренсе 2:2 Порту Примейра-лига
- 07.02.2015 Морейренсе 0:2 Порту Примейра-лига
- 31.08.2014 Порту 3:0 Морейренсе Примейра-лига
- 20.04.2013 Морейренсе 0:3 Порту Примейра-лига
- 09.12.2012 Порту 1:0 Морейренсе Примейра-лига
- 21.11.2010 Морейренсе 0:1 Порту Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|19
|15
|4
|0
|46 - 10
|49
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|19
|14
|5
|0
|42 - 11
|47
|3.
|Бенфика
|Заявка
|20
|14
|5
|1
|47 - 13
|47
|4.
|Брага
|Заявка
|20
|14
|1
|5
|39 - 19
|43
|5.
|Риу Аве
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|27 - 21
|33
|6.
|Маритиму
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|17 - 20
|29
|7.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|27 - 34
|26
|8.
|Шавиш
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 28
|26
|9.
|Боавишта
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|20 - 24
|24
|10.
|Тондела
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|23 - 32
|22
|11.
|Портимоненсе
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|28 - 32
|21
|12.
|Белененсеш
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|17 - 26
|21
|13.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|23 - 35
|21
|14.
|Фейренсе
|Заявка
|20
|6
|2
|12
|18 - 26
|20
|15.
|Морейренсе
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|15 - 30
|16
|16.
|Эшторил
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|19 - 38
|15
|17.
|Витория Сетубал
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|19 - 35
|14
|18.
|Авиш
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|16 - 33
|14
Второй тайм
90'
Уорис Маджид получил желтую карточку от судьи
90'
Жонатан Луис получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Фофана Бубакар получает вторую желтую карточку. Удаление.
89'
Порту делает замену. Торрес Оливер уходит с поля, а Оливейра Сержиу выходит на его замену.
83'
Морейренсе делает замену. Арсенио уходит с поля, а Ronaldo Pena выходит на его замену.
78'
Морейренсе делает замену. Bilel Aouacheria уходит с поля, а Zizo выходит на его замену.
75'
Порту делает замену. Абубакар Венсан уходит с поля, а Уорис Маджид выходит на его замену.
67'
Порту делает замену. Паулиньо Пауло уходит с поля, а Тикиньо Франсиско выходит на его замену.
65'
Лима Рубен получил желтую карточку от судьи
63'
Морейренсе делает замену. Идно уходит с поля, а Кадис Хондер выходит на его замену.
49'
Фофана Бубакар получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio C. Joaquim de Almeida Freitas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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