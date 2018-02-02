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Стадион: Футбольный, Сидней
4:0
Конец матча
1:0
8' ГолБроск Алекс
11' Желтая карточкаAdam Parkhouse
2:0
14' ГолМежеевски Адриан
24' Желтая карточкаНинкович Милош
29' Желтая карточкаРидентон Мэтью
3:0
74' ГолНинкович Милош
4:0
85' ГолКэрни Дэвид
|
8'
1:0
11'
14'
2:0
24'
29'
68'
74'
3:0
85'
4:0
Состав команд
Сидней
- Основной состав
- 1 Рэдмейн Эндрю Вратарь
- 7 Майкл Зулло Защитник
- 26 Уилкшир Люк Защитник
- 5 Буйс Йорди Защитник
- 4 Уилкинсон Алекс Защитник
- 10 Нинкович Милош Полузащитник
- 8 Ретре Пауло Полузащитник
- 14 Броск Алекс Полузащитник
- 6 Брилланте Джошуа Полузащитник
- 11 Межеевски Адриан Полузащитник
- 9 Бобо Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Хьюард-Белль Том Вратарь
- 17 Кэрни Дэвид Защитник
- 19 Зувела Крис Нападающий
- 18 Саймон Мэтт Нападающий
- 2 Калвер Аарон
- Главный тренер: Арнольд Грэм
Веллингтон Феникс
- Основной состав
- 1 Lewis Italiano Вратарь
- 22 Эндрю Дуранте Защитник
- 3 Геллоуэй Скотт Защитник
- 13 Росси Марко II Защитник
- 10 Макглинчи Майкл Полузащитник
- 23 Ридентон Мэтью Полузащитник
- 7 Бернс Натан Полузащитник
- 4 Парацки Горан Полузащитник
- 8 Люич Матия Нападающий
- 2 Daniel Mullen I
- 12 Adam Parkhouse
- Запасные игроки
- 30 Keegan Smith Вратарь
- 6 Dylan Fox Защитник
- 14 Руфер Алекс Полузащитник
- 26 Liberato Cacace
- 24 Logan Rogerson
- Главный тренер: Des Buckingham
Предыдущие игры
Сидней (последние 20 матчей: +15 =4 -1)
- 26.01.2018 Мельбурн Виктори 1:3 Сидней ЭЛ
- 20.01.2018 Сидней 1:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 14.01.2018 Аделаида Юнайтед 0:0 Сидней ЭЛ
- 08.01.2018 Брисбен Роар 0:3 Сидней ЭЛ
- 03.01.2018 Сидней 2:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 30.12.2017 Сидней 6:0 Перт Глори ЭЛ
- 23.12.2017 Веллингтон Феникс 1:4 Сидней ЭЛ
- 15.12.2017 Сидней 3:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 09.12.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:5 Сидней ЭЛ
- 01.12.2017 Аделаида Юнайтед 0:1 Сидней ЭЛ
- 25.11.2017 Сидней 3:1 Брисбен Роар ЭЛ
- 21.11.2017 Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед КФ
- 18.11.2017 Сидней 2:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 10.11.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:0 Сидней ЭЛ
- 03.11.2017 Мельбурн Сити 0:1 Сидней ЭЛ
- 27.10.2017 Сидней 2:0 Перт Глори ЭЛ
- 21.10.2017 Сидней 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 15.10.2017 Сидней 3:2 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 11.10.2017 Саус Мельбурн 1:5 Сидней КФ
- 07.10.2017 Мельбурн Виктори 0:1 Сидней ЭЛ
Веллингтон Феникс (последние 20 матчей: +3 =6 -11)
- 27.01.2018 Веллингтон Феникс 0:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 20.01.2018 Ньюкасл Джетс 2:3 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 13.01.2018 Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 10.01.2018 Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 06.01.2018 Мельбурн Сити 2:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 31.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 23.12.2017 Веллингтон Феникс 1:4 Сидней ЭЛ
- 16.12.2017 Перт Глори 1:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 09.12.2017 Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 03.12.2017 Веллингтон Феникс 2:3 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 25.11.2017 Веллингтон Феникс 1:4 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 12.11.2017 Веллингтон Феникс 5:2 Перт Глори ЭЛ
- 04.11.2017 Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 28.10.2017 Веллингтон Феникс 3:3 Брисбен Роар ЭЛ
- 21.10.2017 Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 15.10.2017 Сидней 3:2 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 08.10.2017 Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 01.08.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс КФ
- 16.04.2017 Брисбен Роар 4:3 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 08.04.2017 Веллингтон Феникс 1:1 Сидней ЭЛ
Последние игры между собой
Сидней: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Веллингтон Феникс: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
- 23.12.2017 Веллингтон Феникс 1:4 Сидней Эй-Лига
- 15.10.2017 Сидней 3:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 08.04.2017 Веллингтон Феникс 1:1 Сидней Эй-Лига
- 09.02.2017 Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 23.10.2016 Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Эй-Лига
- 12.03.2016 Сидней 1:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 19.12.2015 Веллингтон Феникс 1:1 Сидней Эй-Лига
- 26.11.2015 Сидней 0:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 26.04.2015 Веллингтон Феникс 1:2 Сидней Эй-Лига
- 29.03.2015 Веллингтон Феникс 0:3 Сидней Эй-Лига
- 06.04.2014 Сидней 4:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 22.12.2013 Веллингтон Феникс 1:0 Сидней Эй-Лига
- 23.11.2013 Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 19.01.2013 Сидней 7:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 09.12.2012 Веллингтон Феникс 1:2 Сидней Эй-Лига
- 06.10.2012 Веллингтон Феникс 2:0 Сидней Эй-Лига
- 26.02.2012 Сидней 0:1 Веллингтон Феникс Хёндай А-Лига
- 04.01.2012 Веллингтон Феникс 4:2 Сидней Хёндай А-Лига
- 27.11.2011 Веллингтон Феникс 2:1 Сидней Хёндай А-Лига
- 09.02.2011 Сидней 2:0 Веллингтон Феникс Хёндай А-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|19
|14
|4
|1
|46 - 14
|46
|2.
|Ньюкасл Джетс
|18
|10
|4
|4
|39 - 22
|34
|3.
|Мельбурн Сити
|18
|9
|3
|6
|28 - 21
|30
|4.
|Мельбурн Виктори
|18
|7
|5
|6
|27 - 26
|26
|5.
|Аделаида Юнайтед
|18
|7
|4
|7
|20 - 22
|25
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|17
|4
|7
|6
|18 - 30
|19
|7.
|Перт Глори
|18
|6
|1
|11
|22 - 37
|19
|8.
|Брисбен Роар
|18
|5
|4
|9
|21 - 28
|19
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|18
|3
|7
|8
|18 - 25
|16
|10.
|Веллингтон Феникс
|18
|3
|5
|10
|22 - 36
|14
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Г О О О О Л - Кэрни Дэвид бьет в цель!
84'
Веллингтон Феникс делает замену. Геллоуэй Скотт уходит с поля, а Руфер Алекс выходит на его замену.
81'
Сидней делает замену. Уилкшир Люк уходит с поля, а Калвер Аарон выходит на его замену.
80'
Сидней делает замену. Броск Алекс уходит с поля, а Кэрни Дэвид выходит на его замену.
74'
Г О О О О Л - Нинкович Милош бьет в цель!
68'
Сидней делает замену. Бобо уходит с поля, а Саймон Мэтт выходит на его замену.
54'
Веллингтон Феникс делает замену. Ридентон Мэтью уходит с поля, а Liberato Cacace выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
34'
Веллингтон Феникс делает замену. Росси Марко II уходит с поля, а Dylan Fox выходит на его замену.
29'
Ридентон Мэтью получил желтую карточку от судьи
24'
Нинкович Милош получил желтую карточку от судьи
14'
Г О О О О Л - Межеевски Адриан бьет в цель!
11'
Adam Parkhouse получил желтую карточку от судьи
8'
Г О О О О Л - Броск Алекс бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydney Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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