  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Австралия
  5. Эй-Лига
Стадион:
Сидней
4:0
Конец матча
Веллингтон Феникс
0'
1:0
8' Гол
Броск Алекс
11' Желтая карточка
Adam Parkhouse
2:0
14' Гол
Межеевски Адриан
24' Желтая карточка
Нинкович Милош
29' Желтая карточка
Ридентон Мэтью
3:0
74' Гол
Нинкович Милош
4:0
85' Гол
Кэрни Дэвид
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Кэрни Дэвид бьет в цель!
84'
Веллингтон Феникс делает замену. Геллоуэй Скотт уходит с поля, а Руфер Алекс выходит на его замену.
81'
Сидней делает замену. Уилкшир Люк уходит с поля, а Калвер Аарон выходит на его замену.
80'
Сидней делает замену. Броск Алекс уходит с поля, а Кэрни Дэвид выходит на его замену.
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Нинкович Милош бьет в цель!

68'
Сидней делает замену. Бобо уходит с поля, а Саймон Мэтт выходит на его замену.
54'
Веллингтон Феникс делает замену. Ридентон Мэтью уходит с поля, а Liberato Cacace выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
34'
Веллингтон Феникс делает замену. Росси Марко II уходит с поля, а Dylan Fox выходит на его замену.
Желтая карточка
29'
Ридентон Мэтью получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
24'
Нинкович Милош получил желтую карточку от судьи
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Межеевски Адриан бьет в цель!
Желтая карточка
11'
Adam Parkhouse получил желтую карточку от судьи
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Броск Алекс бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydney Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация