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Стадион: Хантер
2:0
Конец матча
1:0
31' ГолNigel Boogaard
45' Желтая карточкаBen Kantarovski
45' Желтая карточкаТопор-Стэнли Николай
51' Желтая карточкаAndrew Nabbout
2:0
70' ГолМакгри Райли
|
31'
1:0
45'
51'
70'
2:0
Состав команд
Ньюкасл Джетс
- Основной состав
- 1 Данкан Джек Вратарь
- 11 Родригес Патрисио II Полузащитник
- 7 Dimitri Petratos Полузащитник
- 15 Andrew Nabbout Нападающий
- 9 О'Донован Рой Нападающий
- 6 Steven Ugarkovic
- 5 Ben Kantarovski
- 3 Jason Hoffman
- 22 Lachlan Jackson
- 4 Nigel Boogaard
- 44 Топор-Стэнли Николай
- Запасные игроки
- 20 Мосс Глен Вратарь
- 13 Вуйица Иван Защитник
- 27 Макгри Райли Полузащитник
- 10 Браун Уэйн II Полузащитник
- 16 Nicholas Cowburn
- Главный тренер: Mark Jones
Мельбурн Виктори
- Основной состав
- 20 Лоуренс Том II Вратарь
- 4 Уильямс Рис Защитник
- 17 Доначи Джеймс Защитник
- 6 Броксхэм Ли Защитник
- 10 Троизи Джеймс Полузащитник
- 24 Антонис Терри Полузащитник
- 21 Валери Карл Полузащитник
- 9 Барбарусес Костас Полузащитник
- 8 Бериша Бесарт Нападающий
- 18 Matias Sanchez I
- 31 Christian Theoharous
- Запасные игроки
- 1 Matt Acton Вратарь
- 41 Джордж Лерой Полузащитник
- 23 Ингхэм Джей Нападающий
- 15 Cameron McGilp
- 16 Хоуп Джош
- Главный тренер: Kevin Muscat
Предыдущие игры
Ньюкасл Джетс (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 25.01.2018 Мельбурн Сити 2:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 20.01.2018 Ньюкасл Джетс 2:3 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 12.01.2018 Ньюкасл Джетс 1:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 09.01.2018 Ньюкасл Джетс 2:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 03.01.2018 Сидней 2:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 29.12.2017 Мельбурн Виктори 2:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 22.12.2017 Ньюкасл Джетс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 16.12.2017 Ньюкасл Джетс 2:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 09.12.2017 Перт Глори 1:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 02.12.2017 Ньюкасл Джетс 1:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 23.11.2017 Ньюкасл Джетс 4:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 18.11.2017 Сидней 2:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 11.11.2017 Аделаида Юнайтед 1:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 04.11.2017 Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 29.10.2017 Ньюкасл Джетс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 22.10.2017 Брисбен Роар 1:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 15.10.2017 Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори ЭЛ
- 07.10.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:5 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 09.08.2017 Аделаида Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс КФ
- 15.04.2017 Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
Мельбурн Виктори (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 26.01.2018 Мельбурн Виктори 1:3 Сидней ЭЛ
- 19.01.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 13.01.2018 Мельбурн Виктори 3:2 Перт Глори ЭЛ
- 10.01.2018 Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 06.01.2018 Мельбурн Виктори 1:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 29.12.2017 Мельбурн Виктори 2:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 23.12.2017 Мельбурн Сити 0:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 17.12.2017 Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 08.12.2017 Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 03.12.2017 Веллингтон Феникс 2:3 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 23.11.2017 Ньюкасл Джетс 4:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 19.11.2017 Перт Глори 0:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 11.11.2017 Мельбурн Виктори 1:1 Брисбен Роар ЭЛ
- 06.11.2017 Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 29.10.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 20.10.2017 Аделаида Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 14.10.2017 Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 07.10.2017 Мельбурн Виктори 0:1 Сидней ЭЛ
- 23.08.2017 Аделаида Юнайтед 3:0 Мельбурн Виктори КФ
- 09.08.2017 Брисбен Роар 1:5 Мельбурн Виктори КФ
Последние игры между собой
Ньюкасл Джетс: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Мельбурн Виктори: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
- 29.12.2017 Мельбурн Виктори 2:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 23.11.2017 Ньюкасл Джетс 4:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 13.02.2017 Ньюкасл Джетс 0:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 02.01.2017 Мельбурн Виктори 4:2 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 26.11.2016 Мельбурн Виктори 2:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 03.08.2016 Ньюкасл Джетс 1:3 Мельбурн Виктори Кубок ФФА
- 20.03.2016 Мельбурн Виктори 1:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 03.01.2016 Ньюкасл Джетс 0:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 23.10.2015 Ньюкасл Джетс 1:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 10.04.2015 Мельбурн Виктори 0:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 27.12.2014 Мельбурн Виктори 1:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 05.04.2014 Ньюкасл Джетс 2:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 10.01.2014 Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 08.12.2013 Мельбурн Виктори 1:2 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 03.03.2013 Мельбурн Виктори 5:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 28.12.2012 Мельбурн Виктори 3:2 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 26.10.2012 Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 04.03.2012 Мельбурн Виктори 1:3 Ньюкасл Джетс Хёндай А-Лига
- 07.01.2012 Мельбурн Виктори 2:1 Ньюкасл Джетс Хёндай А-Лига
- 03.12.2011 Ньюкасл Джетс 3:1 Мельбурн Виктори Хёндай А-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|19
|14
|4
|1
|46 - 14
|46
|2.
|Ньюкасл Джетс
|19
|11
|4
|4
|41 - 22
|37
|3.
|Мельбурн Сити
|18
|9
|3
|6
|28 - 21
|30
|4.
|Аделаида Юнайтед
|19
|8
|4
|7
|22 - 23
|28
|5.
|Мельбурн Виктори
|19
|7
|5
|7
|27 - 28
|26
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|17
|4
|7
|6
|18 - 30
|19
|7.
|Брисбен Роар
|18
|5
|4
|9
|21 - 28
|19
|8.
|Перт Глори
|19
|6
|1
|12
|23 - 39
|19
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|18
|3
|7
|8
|18 - 25
|16
|10.
|Веллингтон Феникс
|18
|3
|5
|10
|22 - 36
|14
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Ньюкасл Джетс делает замену. Родригес Патрисио II уходит с поля, а Браун Уэйн II выходит на его замену.
78'
Мельбурн Виктори делает замену. Матиас Санчес уходит с поля, а Ингхэм Джей выходит на его замену.
70'
Г О О О О Л - Макгри Райли бьет в цель!
67'
Ньюкасл Джетс делает замену. Lachlan Jackson уходит с поля, а Вуйица Иван выходит на его замену.
65'
Ньюкасл Джетс делает замену. О'Донован Рой уходит с поля, а Макгри Райли выходит на его замену.
65'
Мельбурн Виктори делает замену. Christian Theoharous уходит с поля, а Джордж Лерой выходит на его замену.
56'
Мельбурн Виктори делает замену. Лоуренс Том II уходит с поля, а Мэтт Актон выходит на его замену.
51'
Andrew Nabbout получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Топор-Стэнли Николай получил желтую карточку от судьи
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Бен Кантаровски получил желтую карточку от судьи
31'
Г О О О О Л - Найджел Бугард бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hunter Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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