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Стадион:
Ньюкасл Джетс
2:0
Конец матча
Мельбурн Виктори
0'
1:0
31' Гол
Nigel Boogaard
45' Желтая карточка
Ben Kantarovski
45' Желтая карточка
Топор-Стэнли Николай
51' Желтая карточка
Andrew Nabbout
2:0
70' Гол
Макгри Райли
90'+8
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Ньюкасл Джетс делает замену. Родригес Патрисио II уходит с поля, а Браун Уэйн II выходит на его замену.
78'
Мельбурн Виктори делает замену. Матиас Санчес уходит с поля, а Ингхэм Джей выходит на его замену.
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Макгри Райли бьет в цель!
67'
Ньюкасл Джетс делает замену. Lachlan Jackson уходит с поля, а Вуйица Иван выходит на его замену.
65'
Ньюкасл Джетс делает замену. О'Донован Рой уходит с поля, а Макгри Райли выходит на его замену.

65'
Мельбурн Виктори делает замену. Christian Theoharous уходит с поля, а Джордж Лерой выходит на его замену.
56'
Мельбурн Виктори делает замену. Лоуренс Том II уходит с поля, а Мэтт Актон выходит на его замену.
Желтая карточка
51'
Andrew Nabbout получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
Желтая карточка
45'
Топор-Стэнли Николай получил желтую карточку от судьи
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Бен Кантаровски получил желтую карточку от судьи
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Найджел Бугард бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hunter Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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