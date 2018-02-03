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Стадион:
Люцерн
2:1
Конец матча
Лозанна-Спорт
0'
1:0
1' Гол
Родригес Франсиско III
16' Желтая карточка
Варгас Рубен
20' Желтая карточка
Рапп Симоне
27' Желтая карточка
Юрич Томи
2:0
31' Гол
Шнойвли Кристиан
37' Желтая карточка
Родригес Франсиско III
83' Желтая карточка
Шмидт Доминик II
2:1
88' Гол
Кололли Беньямин
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Кололли Беньямин бьет в цель!
84'
Люцерн делает замену. Юрич Томи уходит с поля, а Угриниц Филип выходит на его замену.
83'
Лозанна-Спорт делает замену. Марин Леандро уходит с поля, а Гетац Николя выходит на его замену.
Желтая карточка
83'
Dominik Schmid получил желтую карточку от судьи
75'
Люцерн делает замену. Родригес Франсиско III уходит с поля, а Демхасай Шкельчим выходит на его замену.

69'
Лозанна-Спорт делает замену. Паше Александр уходит с поля, а Жейссманн Жоэль выходит на его замену.
68'
Лозанна-Спорт делает замену. Маккоппи Андреа уходит с поля, а Зидан Энцо выходит на его замену.
65'
Люцерн делает замену. Ruben Vargas уходит с поля, а Кутеса Дерек выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
37'
Родригес Франсиско III получил желтую карточку от судьи
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Шнойвли Кристиан бьет в цель!
Желтая карточка
27'
Юрич Томи получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
20'
Рапп Симоне получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
16'
Ruben Vargas получил желтую карточку от судьи
Описание гола
1'
Г О О О О Л - Родригес Франсиско III бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Swissporarena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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