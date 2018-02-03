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Стадион: Свисспорарена
2:1
Конец матча
1:0
1' ГолРодригес Франсиско III
16' Желтая карточкаВаргас Рубен
20' Желтая карточкаРапп Симоне
27' Желтая карточкаЮрич Томи
2:0
31' ГолШнойвли Кристиан
37' Желтая карточкаРодригес Франсиско III
83' Желтая карточкаШмидт Доминик II
2:1
88' ГолКололли Беньямин
|
1'
1:0
16'
20'
27'
31'
2:0
83'
88'
2:1
Состав команд
21
Омлин
Йонас
17
Гретер
Симон
25
Шмид
Янник
15
Шульц
Марвин
42
Вока
Идриз
24
Варгас
Рубен
29
Зачири
Анди
13
Рапп
Симоне
Люцерн 4-2-3-1
- Основной состав
- 21 Омлин Йонас Вратарь
- 17 Гретер Симон Защитник
- 25 Шмид Янник Защитник
- 15 Шульц Марвин Защитник
- 7 Клаудио Лустенбергер Защитник
- 31 Крьезиу Хекуран Полузащитник
- 42 Вока Идриз Полузащитник
- 24 Варгас Рубен Полузащитник
- 19 Шнойвли Кристиан Полузащитник
- 68 Родригес Франсиско III Полузащитник
- 9 Юрич Томи Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Цибунг Давид Вратарь
- 35 Угриниц Филип Полузащитник
- 36 Фека Дрен Полузащитник
- 20 Демхасай Шкельчим Полузащитник
- 10 Фоллонье Даниэль Полузащитник
- 29 Кутеса Дерек Нападающий
- 5 Lucao II
- Главный тренер: Gerardo Seoane
Лозанна-Спорт 3-5-2
- Основной состав
- 1 Кастелла Томас Вратарь
- 15 Марин Леандро Защитник
- 5 Роша Ален Защитник
- 6 Монтейру Элтон Защитник
- 31 Шмидт Доминик II Полузащитник
- 18 Маккоппи Андреа Полузащитник
- 14 Паше Александр Полузащитник
- 17 Франссон Александер Полузащитник
- 7 Кололли Беньямин Полузащитник
- 29 Зачири Анди Нападающий
- 13 Рапп Симоне Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Мартин Кевин Вратарь
- 30 Гетац Николя Защитник
- 28 Техеда Ельцин Полузащитник
- 21 Зидан Энцо Полузащитник
- 8 Жейссманн Жоэль Полузащитник
- 27 Mersim Asllani
- Главный тренер: Челестини Фабио
Предыдущие игры
Люцерн (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 30.01.2018 Раппершвиль-Йона 0:3 Люцерн ТМК
- 27.01.2018 Базель 1:0 Люцерн ТМК
- 23.01.2018 Люцерн 1:1 Кьяссо ТМК
- 18.01.2018 Локомотив Москва 0:3 Люцерн ТМК
- 16.01.2018 Шанхай Шэньхуа 1:1 Люцерн ТМК
- 13.01.2018 Фейеноорд 2:1 Люцерн ТМК
- 17.12.2017 Люцерн 2:4 Янг Бойз С
- 10.12.2017 Цюрих 1:2 Люцерн С
- 02.12.2017 Люцерн 2:1 Сьон С
- 29.11.2017 Базель 2:1 Люцерн К
- 25.11.2017 Люцерн 1:4 Базель С
- 19.11.2017 Лозанна-Спорт 3:1 Люцерн С
- 10.11.2017 Люцерн 0:3 Кьяссо ТМК
- 05.11.2017 Люцерн 3:0 Санкт-Галлен С
- 29.10.2017 Лугано 1:0 Люцерн С
- 26.10.2017 Эшалленс 2:3 Люцерн К
- 22.10.2017 Люцерн 0:1 Янг Бойз С
- 15.10.2017 Грасcхоппер 1:1 Люцерн С
- 05.10.2017 Люцерн 5:0 Арау ТМК
- 01.10.2017 Тун 2:0 Люцерн С
Лозанна-Спорт (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 27.01.2018 Тун 1:1 Лозанна-Спорт ТМК
- 21.01.2018 Лозанна-Спорт 1:1 Чуньцинь Лифан ТМК
- 17.01.2018 Малага 1:1 Лозанна-Спорт ТМК
- 10.01.2018 Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт (до 21 года) ТМК
- 17.12.2017 Лозанна-Спорт 5:1 Цюрих С
- 10.12.2017 Лугано 1:2 Лозанна-Спорт С
- 02.12.2017 Лозанна-Спорт 1:4 Базель С
- 26.11.2017 Цюрих 2:0 Лозанна-Спорт С
- 19.11.2017 Лозанна-Спорт 3:1 Люцерн С
- 04.11.2017 Грасcхоппер 2:0 Лозанна-Спорт С
- 28.10.2017 Лозанна-Спорт 1:3 Тун С
- 25.10.2017 Лозанна-Спорт 0:1 Грасcхоппер К
- 22.10.2017 Санкт-Галлен 0:4 Лозанна-Спорт С
- 14.10.2017 Лозанна-Спорт 2:1 Янг Бойз С
- 27.09.2017 Сьон 1:1 Лозанна-Спорт С
- 23.09.2017 Люцерн 2:3 Лозанна-Спорт С
- 20.09.2017 Лозанна-Спорт 1:1 Цюрих С
- 16.09.2017 ЯФ Ювентус 1:3 Лозанна-Спорт К
- 09.09.2017 Базель 1:2 Лозанна-Спорт С
- 26.08.2017 Лозанна-Спорт 1:1 Грасcхоппер С
Последние игры между собой
Люцерн: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 8
Лозанна-Спорт: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 8
- 19.11.2017 Лозанна-Спорт 3:1 Люцерн Суперлига
- 23.09.2017 Люцерн 2:3 Лозанна-Спорт Суперлига
- 17.05.2017 Люцерн 0:3 Лозанна-Спорт Суперлига
- 05.02.2017 Лозанна-Спорт 4:4 Люцерн Суперлига
- 30.10.2016 Лозанна-Спорт 2:3 Люцерн Суперлига
- 24.09.2016 Люцерн 1:3 Лозанна-Спорт Суперлига
- 11.05.2014 Люцерн 3:4 Лозанна-Спорт Суперлига
- 23.03.2014 Лозанна-Спорт 1:0 Люцерн Суперлига
- 04.12.2013 Люцерн 2:0 Лозанна-Спорт Кубок Швейцарии
- 26.10.2013 Лозанна-Спорт 0:1 Люцерн Суперлига
- 14.07.2013 Люцерн 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига
- 25.05.2013 Лозанна-Спорт 3:0 Люцерн Суперлига
- 13.04.2013 Люцерн 1:0 Лозанна-Спорт Суперлига
- 01.12.2012 Люцерн 0:0 Лозанна-Спорт Суперлига
- 23.09.2012 Лозанна-Спорт 1:0 Люцерн Суперлига
- 12.05.2012 Люцерн 3:2 Лозанна-Спорт Суперлига
- 19.02.2012 Лозанна-Спорт 0:0 Люцерн Суперлига
- 27.10.2011 Люцерн 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига
- 03.08.2011 Лозанна-Спорт 0:1 Люцерн Суперлига
Люцерн
Лозанна-Спорт
-
2 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|20
|13
|4
|3
|45 - 20
|43
|2.
|Базель
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|39 - 16
|38
|3.
|Цюрих
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|24 - 21
|28
|4.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|26 - 40
|27
|5.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|34 - 37
|25
|6.
|Грасcхоппер
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|26 - 27
|24
|7.
|Люцерн
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|27 - 35
|23
|8.
|Лугано
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|21 - 28
|22
|9.
|Тун
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|30 - 35
|21
|10.
|Сьон
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|22 - 35
|14
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Г О О О О Л - Кололли Беньямин бьет в цель!
84'
Люцерн делает замену. Юрич Томи уходит с поля, а Угриниц Филип выходит на его замену.
83'
Лозанна-Спорт делает замену. Марин Леандро уходит с поля, а Гетац Николя выходит на его замену.
83'
Dominik Schmid получил желтую карточку от судьи
75'
Люцерн делает замену. Родригес Франсиско III уходит с поля, а Демхасай Шкельчим выходит на его замену.
69'
Лозанна-Спорт делает замену. Паше Александр уходит с поля, а Жейссманн Жоэль выходит на его замену.
68'
Лозанна-Спорт делает замену. Маккоппи Андреа уходит с поля, а Зидан Энцо выходит на его замену.
65'
Люцерн делает замену. Ruben Vargas уходит с поля, а Кутеса Дерек выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Родригес Франсиско III получил желтую карточку от судьи
31'
Г О О О О Л - Шнойвли Кристиан бьет в цель!
27'
Юрич Томи получил желтую карточку от судьи
20'
Рапп Симоне получил желтую карточку от судьи
16'
Ruben Vargas получил желтую карточку от судьи
1'
Г О О О О Л - Родригес Франсиско III бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Swissporarena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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