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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Стад де Суиз
2:0
Конец матча
21' Желтая карточкаФон Берген Стив
1:0
28' ГолОаро Гийом
29' Желтая карточкаАссале Рожер
40' Желтая карточкаГёнитцер Сильван
40' Желтая карточкаБарнетта Транквилло
2:0
47' ГолСулеймани Миралем
85' Желтая карточкаУисс Алан
90' Желтая карточкаМусаву-Кинг Ирунду
|
21'
28'
1:0
29'
40'
47'
2:0
85'
Состав команд
43
Мбабу
Кевин
24
Нуху
Касим
23
Бенито
Лорис
17
Ассале
Рожер
99
Оаро
Гийом
28
Toko
III
34
Бабич
Борис
13
Иттен
Седрик
Янг Бойз 4-4-2
- Основной состав
- 1 Вёльфли Марко Вратарь
- 43 Мбабу Кевин Защитник
- 24 Нуху Касим Защитник
- 5 Фон Берген Стив Защитник
- 23 Бенито Лорис Защитник
- 16 Фасснахт Кристиан Полузащитник
- 6 Бертоне Леонардо Полузащитник
- 8 Соу Джибриль Полузащитник
- 7 Сулеймани Миралем Полузащитник
- 17 Ассале Рожер Нападающий
- 99 Оаро Гийом Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Летелье Александр Вратарь
- 29 Лотомба Жордан Защитник
- 4 Бюрки Марко Защитник
- 20 Эбишер Мишель Полузащитник
- 13 Нгамелеу Муми Полузащитник
- 19 Шик Торстен Полузащитник
- 18 Нсаме Жан-Пьер Нападающий
- Главный тренер: Хюттер Ади
Санкт-Галлен 3-4-1-2
- Основной состав
- 32 Стоянович Деян Вратарь
- 36 Хефти Сильван Защитник
- 6 Уисс Алан Защитник
- 5 Мусаву-Кинг Ирунду Защитник
- 22 Араторе Марко Полузащитник
- 8 Сигурьонссон Рунар Полузащитник
- 28 Toko III Полузащитник
- 53 Гёнитцер Сильван Полузащитник
- 10 Барнетта Транквилло Полузащитник
- 34 Бабич Борис Нападающий
- 13 Иттен Седрик Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Лопар Даниэль Вратарь
- 2 Кох Филипп Защитник
- 23 Алексич Даниел Полузащитник
- 26 Чернегг Петер Полузащитник
- 21 Мухайм Миро Нападающий
- 9 Буэсс Роман Нападающий
- 56 Jasper van der Werff
- Главный тренер: Контини Джорджо
Предыдущие игры
Янг Бойз (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 27.01.2018 Янг Бойз 4:2 Нёвшатель Ксамакс ТМК
- 27.01.2018 Янг Бойз 3:2 Кьяссо ТМК
- 17.01.2018 Ред Булл Зальцбург 0:2 Янг Бойз ТМК
- 14.01.2018 Янг Бойз 3:0 Зандхаузен ТМК
- 08.01.2018 Янг Бойз 6:1 Вадуц ТМК
- 17.12.2017 Люцерн 2:4 Янг Бойз С
- 10.12.2017 Янг Бойз 1:1 Грасcхоппер С
- 07.12.2017 Янг Бойз 2:1 Скендербеу ЛЕ
- 03.12.2017 Тун 3:1 Янг Бойз С
- 30.11.2017 Янг Бойз 2:1 Санкт-Галлен К
- 26.11.2017 Лугано 1:2 Янг Бойз С
- 23.11.2017 Партизан 2:1 Янг Бойз ЛЕ
- 19.11.2017 Янг Бойз 2:1 Цюрих С
- 05.11.2017 Базель 1:1 Янг Бойз С
- 02.11.2017 Янг Бойз 0:1 Динамо Киев ЛЕ
- 29.10.2017 Янг Бойз 5:1 Сьон С
- 25.10.2017 Мюнзинген 0:3 Янг Бойз К
- 22.10.2017 Люцерн 0:1 Янг Бойз С
- 19.10.2017 Динамо Киев 2:2 Янг Бойз ЛЕ
- 14.10.2017 Лозанна-Спорт 2:1 Янг Бойз С
Санкт-Галлен (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 27.01.2018 Санкт-Галлен 2:0 Аустрия Люстенау ТМК
- 19.01.2018 Динамо Киев 0:2 Санкт-Галлен ТМК
- 16.01.2018 Штурм 1:1 Санкт-Галлен ТМК
- 12.01.2018 АЗ Алкмаар 2:2 Санкт-Галлен ТМК
- 06.01.2018 Санкт-Галлен 1:2 Майнц ТМК
- 16.12.2017 Санкт-Галлен 3:2 Сьон С
- 09.12.2017 Базель 3:0 Санкт-Галлен С
- 03.12.2017 Санкт-Галлен 1:3 Цюрих С
- 30.11.2017 Янг Бойз 2:1 Санкт-Галлен К
- 25.11.2017 Тун 1:2 Санкт-Галлен С
- 18.11.2017 Санкт-Галлен 0:2 Лугано С
- 05.11.2017 Люцерн 3:0 Санкт-Галлен С
- 29.10.2017 Санкт-Галлен 3:1 Грасcхоппер С
- 26.10.2017 Делемон 1:2 Санкт-Галлен К
- 22.10.2017 Санкт-Галлен 0:4 Лозанна-Спорт С
- 15.10.2017 Сьон 1:2 Санкт-Галлен С
- 05.10.2017 Альтах 1:1 Санкт-Галлен ТМК
- 01.10.2017 Янг Бойз 6:1 Санкт-Галлен С
- 24.09.2017 Санкт-Галлен 3:0 Тун С
- 20.09.2017 Санкт-Галлен 2:1 Базель С
Последние игры между собой
Янг Бойз: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 2
Санкт-Галлен: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 11
- 30.11.2017 Янг Бойз 2:1 Санкт-Галлен Кубок
- 01.10.2017 Янг Бойз 6:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 27.08.2017 Санкт-Галлен 2:2 Янг Бойз Суперлига
- 30.04.2017 Санкт-Галлен 0:2 Янг Бойз Суперлига
- 18.02.2017 Янг Бойз 2:2 Санкт-Галлен Суперлига
- 02.10.2016 Янг Бойз 2:2 Санкт-Галлен Суперлига
- 23.07.2016 Санкт-Галлен 0:2 Янг Бойз Суперлига
- 12.05.2016 Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 19.03.2016 Санкт-Галлен 2:3 Янг Бойз Суперлига
- 28.11.2015 Янг Бойз 2:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 01.08.2015 Санкт-Галлен 1:1 Янг Бойз Суперлига
- 10.05.2015 Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 11.04.2015 Санкт-Галлен 3:1 Янг Бойз Суперлига
- 11.04.2015 Санкт-Галлен 3:1 Янг Бойз Суперлига
- 30.11.2014 Янг Бойз 4:2 Санкт-Галлен Суперлига
- 19.07.2014 Санкт-Галлен 2:2 Янг Бойз Суперлига
- 18.05.2014 Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 15.03.2014 Санкт-Галлен 1:1 Янг Бойз Суперлига
- 15.12.2013 Янг Бойз 1:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 24.09.2013 Санкт-Галлен 0:0 Янг Бойз Суперлига
Янг Бойз
Санкт-Галлен
-
1 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 20
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
65 Владение мячом, % 35
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|20
|13
|4
|3
|45 - 20
|43
|2.
|Базель
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|39 - 16
|38
|3.
|Цюрих
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|24 - 21
|28
|4.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|26 - 40
|27
|5.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|34 - 37
|25
|6.
|Грасcхоппер
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|26 - 27
|24
|7.
|Люцерн
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|27 - 35
|23
|8.
|Лугано
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|21 - 28
|22
|9.
|Тун
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|30 - 35
|21
|10.
|Сьон
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|22 - 35
|14
Второй тайм
90'
Янг Бойз делает замену. Фасснахт Кристиан уходит с поля, а Эбишер Мишель выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Мусаву-Кинг Ирунду получил желтую карточку от судьи
88'
Янг Бойз делает замену. Оаро Гийом уходит с поля, а Нсаме Жан-Пьер выходит на его замену.
85'
Янг Бойз делает замену. Сулеймани Миралем уходит с поля, а Нгамелеу Муми выходит на его замену.
85'
Уисс Алан получил желтую карточку от судьи
80'
Санкт-Галлен делает замену. Silvan Goenitzer уходит с поля, а Мухайм Миро выходит на его замену.
69'
Санкт-Галлен делает замену. Бабич Борис уходит с поля, а Буэсс Роман выходит на его замену.
69'
Санкт-Галлен делает замену. Сигурьонссон Рунар уходит с поля, а Алексич Даниел выходит на его замену.
47'
Г О О О О Л - Сулеймани Миралем бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Барнетта Транквилло получил желтую карточку от судьи
40'
Silvan Goenitzer получил желтую карточку от судьи
29'
Ассале Рожер получил желтую карточку от судьи
28'
Г О О О О Л - Оаро Гийом бьет в цель!
21'
Фон Берген Стив получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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