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Стадион:
Янг Бойз
2:0
Конец матча
Санкт-Галлен
0'
21' Желтая карточка
Фон Берген Стив
1:0
28' Гол
Оаро Гийом
29' Желтая карточка
Ассале Рожер
40' Желтая карточка
Гёнитцер Сильван
40' Желтая карточка
Барнетта Транквилло
2:0
47' Гол
Сулеймани Миралем
85' Желтая карточка
Уисс Алан
90' Желтая карточка
Мусаву-Кинг Ирунду
90'+4
Второй тайм
90'
Янг Бойз делает замену. Фасснахт Кристиан уходит с поля, а Эбишер Мишель выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Мусаву-Кинг Ирунду получил желтую карточку от судьи
88'
Янг Бойз делает замену. Оаро Гийом уходит с поля, а Нсаме Жан-Пьер выходит на его замену.
85'
Янг Бойз делает замену. Сулеймани Миралем уходит с поля, а Нгамелеу Муми выходит на его замену.
Желтая карточка
85'
Уисс Алан получил желтую карточку от судьи

80'
Санкт-Галлен делает замену. Silvan Goenitzer уходит с поля, а Мухайм Миро выходит на его замену.
69'
Санкт-Галлен делает замену. Бабич Борис уходит с поля, а Буэсс Роман выходит на его замену.
69'
Санкт-Галлен делает замену. Сигурьонссон Рунар уходит с поля, а Алексич Даниел выходит на его замену.
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Сулеймани Миралем бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Барнетта Транквилло получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
40'
Silvan Goenitzer получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
29'
Ассале Рожер получил желтую карточку от судьи
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Оаро Гийом бьет в цель!
Желтая карточка
21'
Фон Берген Стив получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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