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Стадион:
Кёльн
 
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Боруссия Д
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Текстовая онлайн трансляция матча Кёльн - Боруссия Д

До начала игры осталось 2 дня 16 часов 24 минуты, которая состоится 02.02.2018.
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Прогнозы на матч Кёльн - Боруссия Д
Кёльн
3.7% (4)
Ничья:
25% (27)
Боруссия Д
71.3% (77)

Вы не участвовали в прогнозе

Боруссия Д:
42.6% (46)
Ничья:
18.5% (20)
Боруссия Д:
9.3% (10)
Боруссия Д:
6.5% (7)
Боруссия Д:
6.5% (7)
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