Текстовая онлайн трансляция матча Кёльн - Боруссия Д

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Кёльн (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 27.01.2018 Кёльн 1:1 Аугсбург Б
- 20.01.2018 Гамбург 0:2 Кёльн Б
- 14.01.2018 Кёльн 2:1 Боруссия М Б
- 06.01.2018 Арминия 0:1 Кёльн ТМК
- 06.01.2018 Кёльн 0:0 Герта ТМК
- 19.12.2017 Шальке 04 1:0 Кёльн КГ
- 16.12.2017 Кёльн 1:0 Вольфсбург Б
- 13.12.2017 Бавария 1:0 Кёльн Б
- 10.12.2017 Кёльн 3:4 Фрайбург Б
- 07.12.2017 Црвена Звезда 1:0 Кёльн ЛЕ
- 02.12.2017 Шальке 04 2:2 Кёльн Б
- 26.11.2017 Кёльн 0:2 Герта Б
- 23.11.2017 Кёльн 1:0 Арсенал ЛЕ
- 18.11.2017 Майнц 1:0 Кёльн Б
- 05.11.2017 Кёльн 0:3 Хоффенхайм Б
- 02.11.2017 Кёльн 5:2 БАТЭ ЛЕ
- 28.10.2017 Байер Л 2:1 Кёльн Б
- 25.10.2017 Герта 1:3 Кёльн КГ
- 22.10.2017 Кёльн 0:0 Вердер Б
- 19.10.2017 БАТЭ 1:0 Кёльн ЛЕ
Боруссия Д (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 27.01.2018 Боруссия Д 2:2 Фрайбург Б
- 19.01.2018 Герта 1:1 Боруссия Д Б
- 14.01.2018 Боруссия Д 0:0 Вольфсбург Б
- 08.01.2018 Боруссия Д 3:2 Зульте-Варегем ТМК
- 06.01.2018 Боруссия Д 2:0 Фортуна ТМК
- 20.12.2017 Бавария 2:1 Боруссия Д КГ
- 16.12.2017 Боруссия Д 2:1 Хоффенхайм Б
- 12.12.2017 Майнц 0:2 Боруссия Д Б
- 09.12.2017 Боруссия Д 1:2 Вердер Б
- 06.12.2017 Реал Мадрид 3:2 Боруссия Д ЛЧ
- 02.12.2017 Байер Л 1:1 Боруссия Д Б
- 25.11.2017 Боруссия Д 4:4 Шальке 04 Б
- 21.11.2017 Боруссия Д 1:2 Тоттенхэм ЛЧ
- 17.11.2017 Штуттгарт 2:1 Боруссия Д Б
- 04.11.2017 Боруссия Д 1:3 Бавария Б
- 01.11.2017 Боруссия Д 1:1 АПОЭЛ ЛЧ
- 28.10.2017 Ганновер 96 4:2 Боруссия Д Б
- 24.10.2017 Магдебург 0:5 Боруссия Д КГ
- 21.10.2017 Айнтрахт Фр 2:2 Боруссия Д Б
- 17.10.2017 АПОЭЛ 1:1 Боруссия Д ЛЧ
Последние игры между собой
Кёльн: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 9
Боруссия Д: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 3
- 17.09.2017 Боруссия Д 5:0 Кёльн Бундеслига
- 29.04.2017 Боруссия Д 0:0 Кёльн Бундеслига
- 10.12.2016 Кёльн 1:1 Боруссия Д Бундеслига
- 14.05.2016 Боруссия Д 2:2 Кёльн Бундеслига
- 19.12.2015 Кёльн 2:1 Боруссия Д Бундеслига
- 14.03.2015 Боруссия Д 0:0 Кёльн Бундеслига
- 18.10.2014 Кёльн 2:1 Боруссия Д Бундеслига
- 28.01.2013 Кёльн 1:0 Боруссия Д Товарищеские матчи. Сборные
- 25.03.2012 Кёльн 1:6 Боруссия Д Бундеслига
- 22.10.2011 Боруссия Д 5:0 Кёльн Бундеслига
- 04.03.2011 Боруссия Д 1:0 Кёльн Бундеслига
- 15.10.2010 Кёльн 1:2 Боруссия Д Бундеслига
- 17.01.2010 Кёльн 2:3 Боруссия Д Бундеслига
- 08.08.2009 Боруссия Д 1:0 Кёльн Бундеслига
- 11.04.2009 Боруссия Д 3:1 Кёльн Бундеслига
- 29.10.2008 Кёльн 0:1 Боруссия Д Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|20
|16
|2
|2
|49 - 16
|50
|2.
|Байер Л
|Заявка
|20
|9
|7
|4
|41 - 27
|34
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|20
|9
|7
|4
|32 - 25
|34
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|26 - 20
|33
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|32 - 29
|32
|6.
|Боруссия М
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|30 - 32
|31
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|42 - 27
|31
|8.
|Аугсбург
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|29 - 26
|28
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|31 - 32
|27
|10.
|Ганновер 96
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|28 - 30
|27
|11.
|Герта
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|27 - 27
|26
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|22 - 35
|24
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|20
|4
|11
|5
|23 - 24
|23
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|20
|6
|2
|12
|16 - 26
|20
|15.
|Майнц
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|24 - 35
|20
|16.
|Вердер
|Заявка
|20
|3
|8
|9
|16 - 25
|17
|17.
|Гамбург
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|16 - 29
|16
|18.
|Кёльн
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|15 - 34
|13
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Текстовая онлайн трансляция матча Кёльн - Боруссия ДДо начала игры осталось 2 дня 16 часов 24 минуты, которая состоится 02.02.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Кёльн - Боруссия Д
Кёльн
3.7% (4)
Ничья:
25% (27)
Боруссия Д
71.3% (77)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Боруссия Д:
42.6% (46)
1:1 Ничья:
18.5% (20)
0:2 Боруссия Д:
9.3% (10)
0:1 Боруссия Д:
6.5% (7)
1:3 Боруссия Д:
6.5% (7)
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