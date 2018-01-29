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Боруссия М
 
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РБ Лейпциг
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Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия М - РБ Лейпциг

До начала игры осталось 2 дня 15 часов 19 минут, которая состоится 03.02.2018.
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Прогнозы на матч Боруссия М - РБ Лейпциг
Боруссия М
45% (36)
Ничья:
35% (28)
РБ Лейпциг
20% (16)

Вы не участвовали в прогнозе

Боруссия М:
27.5% (22)
Ничья:
25% (20)
РБ Лейпциг:
15% (12)
Боруссия М:
12.5% (10)
Ничья:
7.5% (6)
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