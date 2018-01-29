Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия М - РБ Лейпциг

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Стадион: Боруссия Парк
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Боруссия М (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 26.01.2018 Айнтрахт Фр 2:0 Боруссия М Б
- 20.01.2018 Боруссия М 2:0 Аугсбург Б
- 16.01.2018 Фортуна 2:0 Боруссия М ТМК
- 14.01.2018 Кёльн 2:1 Боруссия М Б
- 07.01.2018 Майнц 0:3 Боруссия М ТМК
- 20.12.2017 Боруссия М 0:1 Байер Л КГ
- 15.12.2017 Боруссия М 3:1 Гамбург Б
- 12.12.2017 Фрайбург 1:0 Боруссия М Б
- 09.12.2017 Боруссия М 1:1 Шальке 04 Б
- 03.12.2017 Вольфсбург 3:0 Боруссия М Б
- 25.11.2017 Боруссия М 2:1 Бавария Б
- 21.11.2017 Аякс 2:1 Боруссия М ТМК
- 18.11.2017 Герта 2:4 Боруссия М Б
- 08.11.2017 Боруссия М 4:1 Арминия ТМК
- 04.11.2017 Боруссия М 1:1 Майнц Б
- 28.10.2017 Хоффенхайм 1:3 Боруссия М Б
- 24.10.2017 Фортуна 0:1 Боруссия М КГ
- 21.10.2017 Боруссия М 1:5 Байер Л Б
- 15.10.2017 Вердер 0:2 Боруссия М Б
- 30.09.2017 Боруссия М 2:1 Ганновер 96 Б
РБ Лейпциг (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 27.01.2018 РБ Лейпциг 1:1 Гамбург Б
- 20.01.2018 Фрайбург 2:1 РБ Лейпциг Б
- 13.01.2018 РБ Лейпциг 3:1 Шальке 04 Б
- 06.01.2018 РБ Лейпциг 2:0 Дукла Прага ТМК
- 17.12.2017 РБ Лейпциг 2:3 Герта Б
- 12.12.2017 Вольфсбург 1:1 РБ Лейпциг Б
- 09.12.2017 РБ Лейпциг 2:2 Майнц Б
- 06.12.2017 РБ Лейпциг 1:2 Бешикташ ЛЧ
- 02.12.2017 Хоффенхайм 4:0 РБ Лейпциг Б
- 25.11.2017 РБ Лейпциг 2:0 Вердер Б
- 21.11.2017 Монако 1:4 РБ Лейпциг ЛЧ
- 18.11.2017 Байер Л 2:2 РБ Лейпциг Б
- 04.11.2017 РБ Лейпциг 2:1 Ганновер 96 Б
- 01.11.2017 Порту 3:1 РБ Лейпциг ЛЧ
- 28.10.2017 Бавария 2:0 РБ Лейпциг Б
- 25.10.2017 РБ Лейпциг 1:1 Бавария КГ
- 21.10.2017 РБ Лейпциг 1:0 Штуттгарт Б
- 17.10.2017 РБ Лейпциг 3:2 Порту ЛЧ
- 14.10.2017 Боруссия Д 2:3 РБ Лейпциг Б
- 01.10.2017 Кёльн 1:2 РБ Лейпциг Б
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|20
|16
|2
|2
|49 - 16
|50
|2.
|Байер Л
|Заявка
|20
|9
|7
|4
|41 - 27
|34
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|20
|9
|7
|4
|32 - 25
|34
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|26 - 20
|33
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|32 - 29
|32
|6.
|Боруссия М
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|30 - 32
|31
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|42 - 27
|31
|8.
|Аугсбург
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|29 - 26
|28
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|31 - 32
|27
|10.
|Ганновер 96
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|28 - 30
|27
|11.
|Герта
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|27 - 27
|26
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|22 - 35
|24
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|20
|4
|11
|5
|23 - 24
|23
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|20
|6
|2
|12
|16 - 26
|20
|15.
|Майнц
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|24 - 35
|20
|16.
|Вердер
|Заявка
|20
|3
|8
|9
|16 - 25
|17
|17.
|Гамбург
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|16 - 29
|16
|18.
|Кёльн
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|15 - 34
|13
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Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия М - РБ ЛейпцигДо начала игры осталось 2 дня 15 часов 19 минут, которая состоится 03.02.2018.
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Прогнозы на матч Боруссия М - РБ Лейпциг
Боруссия М
45% (36)
Ничья:
35% (28)
РБ Лейпциг
20% (16)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Боруссия М:
27.5% (22)
1:1 Ничья:
25% (20)
1:2 РБ Лейпциг:
15% (12)
1:0 Боруссия М:
12.5% (10)
2:2 Ничья:
7.5% (6)
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