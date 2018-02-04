  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Германия
  5. Бундеслига
Стадион:
Аугсбург
0:0
Первый тайм: 5'
Айнтрахт Фр
0' 5'
Первый тайм
5'
Игроки ФК "Аугсбург" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
4'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург опасно и грубо сыграл. Вольф Мариус пострадал.
3'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
3'
ШАНС! Грегорич Михаэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
3'
Ку Джа-Чхоль из команды Аугсбург делает пас партнеру.
1'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Айнтрахт Фр". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на WWK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Аугсбург 0:0 Айнтрахт Фр
Аугсбург
40.8% (73)
Ничья:
38.5% (69)
Айнтрахт Фр
20.7% (37)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
35.2% (63)
Аугсбург:
21.2% (38)
Аугсбург:
14.5% (26)
Айнтрахт Фр:
12.8% (23)
Айнтрахт Фр:
5% (9)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация