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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: ВВК Арена
0:0
Первый тайм: 5'
Состав команд
35
Хитц
Mapвин
38
Дансо
Кевин
31
Макс
Филипп
19
Ку
Джа-Чхоль
14
Моравек
Ян
27
Вольф
Мариус
Аугсбург 4-2-3-1
- Основной состав
- 35 Хитц Mapвин Вратарь
- 32 Фрамбергер Рафаэль Защитник
- 38 Дансо Кевин Защитник
- 36 Хинтереггер Мартин Защитник
- 31 Макс Филипп Защитник
- 19 Ку Джа-Чхоль Полузащитник
- 10 Байер Даниэль Полузащитник
- 7 Хеллер Марсель Полузащитник
- 14 Моравек Ян Полузащитник
- 30 Каиби Франциско Полузащитник
- 11 Грегорич Михаэль Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Луте Андреас Вратарь
- 16 Янкер Кристоф Защитник
- 9 Паркер Шон Полузащитник
- 17 Шмид Жонатан Полузащитник
- 20 Качар Гойко Полузащитник
- 23 Рихтер Марко Нападающий
- 21 Кордова Серхио Нападающий
- Главный тренер: Баум Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Гоувелеув Джеффри Травмирован
- Финнбогасон Альфред Травмирован
- Хедира Рани Дисквалифицирован
Айнтрахт Фр 3-5-2
- Основной состав
- 1 Градецки Лукаш Вратарь
- 13 Сальседо Карлос Защитник
- 20 Хасебе Макото Защитник
- 3 Фалетт Симон Защитник
- 27 Вольф Мариус Полузащитник
- 17 Боатенг Кевин-Принс Полузащитник
- 39 Маскарель Омар Полузащитник
- 11 Гачинович Мийат Полузащитник
- 22 Чендлер Тимоти Полузащитник
- 9 Халлер Себастьен Нападающий
- 8 Йович Лука Нападающий
- Запасные игроки
- 37 Циммерманн Ян Вратарь
- 24 Да Коста Данни Защитник
- 10 Фабиан Марко Полузащитник
- 15 Виллемс Джетро Полузащитник
- 31 Хргота Бранимир Нападающий
- 5 Фернандеш Желсон Нападающий
- 28 Баркок Аймен Нападающий
- Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Абрахам Давид Травмирован
- Де Гузман Джонатан Травмирован
- Майер Александр Травмирован
- Ребич Анте Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Аугсбург (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 27.01.2018 Кёльн 1:1 Аугсбург Б
- 20.01.2018 Боруссия М 2:0 Аугсбург Б
- 13.01.2018 Аугсбург 1:0 Гамбург Б
- 16.12.2017 Аугсбург 3:3 Фрайбург Б
- 13.12.2017 Шальке 04 3:2 Аугсбург Б
- 10.12.2017 Аугсбург 1:1 Герта Б
- 02.12.2017 Майнц 1:3 Аугсбург Б
- 25.11.2017 Аугсбург 2:1 Вольфсбург Б
- 18.11.2017 Бавария 3:0 Аугсбург Б
- 04.11.2017 Аугсбург 1:1 Байер Л Б
- 29.10.2017 Вердер 0:3 Аугсбург Б
- 21.10.2017 Аугсбург 1:2 Ганновер 96 Б
- 14.10.2017 Хоффенхайм 2:2 Аугсбург Б
- 30.09.2017 Аугсбург 1:2 Боруссия Д Б
- 23.09.2017 Штуттгарт 0:0 Аугсбург Б
- 19.09.2017 Аугсбург 1:0 РБ Лейпциг Б
- 16.09.2017 Айнтрахт Фр 1:2 Аугсбург Б
- 09.09.2017 Аугсбург 3:0 Кёльн Б
- 26.08.2017 Аугсбург 2:2 Боруссия М Б
- 19.08.2017 Гамбург 1:0 Аугсбург Б
Айнтрахт Фр (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 26.01.2018 Айнтрахт Фр 2:0 Боруссия М Б
- 20.01.2018 Вольфсбург 1:3 Айнтрахт Фр Б
- 13.01.2018 Айнтрахт Фр 1:1 Фрайбург Б
- 06.01.2018 Айнтрахт Фр 3:1 Эрцгебирге Ауэ ТМК
- 20.12.2017 Хайденхайм 1:2 Айнтрахт Фр КГ
- 16.12.2017 Айнтрахт Фр 2:2 Шальке 04 Б
- 12.12.2017 Гамбург 1:2 Айнтрахт Фр Б
- 09.12.2017 Айнтрахт Фр 0:1 Бавария Б
- 03.12.2017 Герта 1:2 Айнтрахт Фр Б
- 25.11.2017 Айнтрахт Фр 0:1 Байер Л Б
- 18.11.2017 Хоффенхайм 1:1 Айнтрахт Фр Б
- 10.11.2017 Айнтрахт Фр 5:3 Зандхаузен ТМК
- 03.11.2017 Айнтрахт Фр 2:1 Вердер Б
- 27.10.2017 Майнц 1:1 Айнтрахт Фр Б
- 24.10.2017 Швайнфурт 0:4 Айнтрахт Фр КГ
- 21.10.2017 Айнтрахт Фр 2:2 Боруссия Д Б
- 14.10.2017 Ганновер 96 1:2 Айнтрахт Фр Б
- 06.10.2017 Ленерц 0:3 Айнтрахт Фр ТМК
- 30.09.2017 Айнтрахт Фр 2:1 Штуттгарт Б
- 23.09.2017 РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр Б
Последние игры между собой
Аугсбург: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 3
Айнтрахт Фр: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 5
- 16.09.2017 Айнтрахт Фр 1:2 Аугсбург Бундеслига
- 22.04.2017 Айнтрахт Фр 3:1 Аугсбург Бундеслига
- 04.12.2016 Аугсбург 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига
- 30.01.2016 Аугсбург 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига
- 22.08.2015 Айнтрахт Фр 1:1 Аугсбург Бундеслига
- 08.02.2015 Аугсбург 2:2 Айнтрахт Фр Бундеслига
- 14.09.2014 Айнтрахт Фр 0:1 Аугсбург Бундеслига
- 10.05.2014 Аугсбург 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига
- 20.12.2013 Айнтрахт Фр 1:1 Аугсбург Бундеслига
- 14.04.2013 Аугсбург 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига
- 17.11.2012 Айнтрахт Фр 4:2 Аугсбург Бундеслига
- 13.01.2009 Айнтрахт Фр 2:3 Аугсбург Товарищеские матчи. Сборные
- 02.08.2008 Аугсбург 0:1 Айнтрахт Фр Товарищеские матчи. Сборные
Аугсбург
Айнтрахт Фр
-
0 Голы 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Дистанция, км 0
-
1 Количество передач 0
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|21
|17
|2
|2
|51 - 16
|53
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|33 - 29
|35
|3.
|Байер Л
|Заявка
|21
|9
|8
|4
|41 - 27
|35
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|45 - 29
|34
|5.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|21
|9
|7
|5
|26 - 20
|34
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|33 - 27
|34
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|30 - 33
|31
|8.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|21
|7
|8
|6
|29 - 26
|29
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|32 - 33
|28
|10.
|Ганновер 96
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|28 - 30
|27
|11.
|Герта
|Заявка
|21
|6
|9
|6
|28 - 28
|27
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|21
|5
|10
|6
|22 - 35
|25
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|21
|4
|12
|5
|24 - 25
|24
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|17 - 27
|21
|15.
|Майнц
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|24 - 37
|20
|16.
|Вердер
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|18 - 26
|20
|17.
|Гамбург
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|16 - 29
|16
|18.
|Кёльн
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|17 - 37
|13
Первый тайм
5'
Игроки ФК "Аугсбург" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
4'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург опасно и грубо сыграл. Вольф Мариус пострадал.
3'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
3'
ШАНС! Грегорич Михаэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
3'
Ку Джа-Чхоль из команды Аугсбург делает пас партнеру.
1'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Айнтрахт Фр". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на WWK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Аугсбург 0:0 Айнтрахт Фр
Аугсбург
40.8% (73)
Ничья:
38.5% (69)
Айнтрахт Фр
20.7% (37)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
35.2% (63)
2:1 Аугсбург:
21.2% (38)
1:0 Аугсбург:
14.5% (26)
1:2 Айнтрахт Фр:
12.8% (23)
0:1 Айнтрахт Фр:
5% (9)
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