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Стадион: Центральный стадион Динамо
2:2
Конец матча
0:1
22' ПенальтиГуставо Важенин
37' Желтая карточкаAitor Monroy
1:1
45' ГолНемец Адам
52' Желтая карточкаБэрбуц Кристиан
1:2
55' ГолБэрбуц Кристиан
57' Желтая карточкаНеделчару Ионуц
61' Желтая карточкаБанку Никусор
2:2
84' ГолDaniel Popa III
|
22'
0:1
37'
45'
1:1
52'
55'
1:2
57'
61'
84'
2:2
Состав команд
Динамо Бухарест
- Основной состав
- 1 Бранеску Лорентиу Вратарь
- 29 Ромера Хосе Защитник
- 5 Неделчару Ионуц Защитник
- 4 Ханка Серджу Полузащитник
- 18 Малангу Мэй Полузащитник
- 2 Ника Константин Полузащитник
- 10 Нистор Дан Полузащитник
- 17 Немец Адам Нападающий
- 9 Пешич Иван III Нападающий
- 8 Aitor Monroy
- 6 Mihai Popescu
- Запасные игроки
- 26 Пенедо Хайме Вратарь
- 3 Кацикас Георгиос Защитник
- 22 Alin Dudea Защитник
- 33 Laurentiu Corbu
- 31 Robert Moldoveanu
- 21 Vlad Olteanu
- 13 Daniel Popa III
- Главный тренер: Vasile Miriuta
Университатя Крайова
- Основной состав
- 1 Каланча Николай Вратарь
- 27 Мартич Иван Защитник
- 2 Феррейра Тьягу Защитник
- 3 Бричаг Марьюс Защитник
- 11 Банку Никусор Полузащитник
- 77 Бэрбуц Кристиан Полузащитник
- 23 Златински Христо Полузащитник
- 8 Матею Александру Полузащитник
- 5 Скречу Владимир Полузащитник
- 28 Митрицэ Александру Нападающий
- 7 Густаво Важенин Нападающий
- Запасные игроки
- 51 Митрович Миодраг Вратарь
- 30 Димитров Радослав Защитник
- 9 Роман Михай V Нападающий
- 4 Попа Рэзван
- 56 Valentin Mihaila
- 36 Andrei Burlacu
- 17 Ovidiu Bic
- Главный тренер: Манджа Дэвис
Предыдущие игры
Динамо Бухарест (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 22.01.2018 Динамо Бухарест 3:2 Аустрия Вена ТМК
- 18.12.2017 Поли Тимишоара 0:0 Динамо Бухарест ПЛ
- 11.12.2017 Динамо Бухарест 2:0 Волунтари ПЛ
- 04.12.2017 Сепси Оск 0:3 Динамо Бухарест ПЛ
- 25.11.2017 Динамо Бухарест 2:1 КСМ Студенцеск ПЛ
- 19.11.2017 Динамо Бухарест 0:2 ЧФР Клуж ПЛ
- 04.11.2017 Газ Метан Mедиаш 0:3 Динамо Бухарест ПЛ
- 30.10.2017 Динамо Бухарест 0:4 Вииторул Констанца ПЛ
- 23.10.2017 Ботошани 0:0 Динамо Бухарест ПЛ
- 16.10.2017 Динамо Бухарест 3:0 Ювентус Бухарест ПЛ
- 30.09.2017 Динамо Бухарест 1:1 Астра ПЛ
- 27.09.2017 Динамо Бухарест 2:3 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 24.09.2017 Стяуа 1:0 Динамо Бухарест ПЛ
- 16.09.2017 Университатя Крайова 2:2 Динамо Бухарест ПЛ
- 11.09.2017 Динамо Бухарест 1:2 Поли Тимишоара ПЛ
- 26.08.2017 Волунтари 1:3 Динамо Бухарест ПЛ
- 21.08.2017 Динамо Бухарест 1:0 Сепси Оск ПЛ
- 13.08.2017 КСМ Студенцеск 2:1 Динамо Бухарест ПЛ
- 10.08.2017 ЧФР Клуж 1:0 Динамо Бухарест ПЛ
- 07.08.2017 Динамо Бухарест 3:1 Газ Метан Mедиаш ПЛ
Университатя Крайова (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 16.12.2017 Университатя Крайова 2:1 ЧФР Клуж ПЛ
- 10.12.2017 Газ Метан Mедиаш 0:0 Университатя Крайова ПЛ
- 02.12.2017 Университатя Крайова 3:1 Вииторул Констанца ПЛ
- 24.11.2017 Ботошани 1:0 Университатя Крайова ПЛ
- 18.11.2017 Университатя Крайова 3:1 Ювентус Бухарест ПЛ
- 03.11.2017 Астра 2:2 Университатя Крайова ПЛ
- 29.10.2017 Университатя Крайова 2:5 Стяуа ПЛ
- 20.10.2017 Конкордия Кьяжна 1:2 Университатя Крайова ПЛ
- 14.10.2017 КСМ Студенцеск 1:2 Университатя Крайова ПЛ
- 29.09.2017 Поли Тимишоара 0:2 Университатя Крайова ПЛ
- 22.09.2017 Университатя Крайова 1:1 Волунтари ПЛ
- 19.09.2017 Сепси Оск 2:3 Университатя Крайова ПЛ
- 16.09.2017 Университатя Крайова 2:2 Динамо Бухарест ПЛ
- 10.09.2017 ЧФР Клуж 2:1 Университатя Крайова ПЛ
- 25.08.2017 Университатя Крайова 2:0 Газ Метан Mедиаш ПЛ
- 20.08.2017 Вииторул Констанца 0:2 Университатя Крайова ПЛ
- 13.08.2017 Университатя Крайова 1:0 Ботошани ПЛ
- 09.08.2017 Ювентус Бухарест 0:1 Университатя Крайова ПЛ
- 06.08.2017 Университатя Крайова 1:1 Астра ПЛ
- 03.08.2017 Милан 2:0 Университатя Крайова ЛЕ
Последние игры между собой
Динамо Бухарест: победы: 5, ничьи: 10, поражения: 4
Университатя Крайова: победы: 4, ничьи: 10, поражения: 5
- 16.09.2017 Университатя Крайова 2:2 Динамо Бухарест Первая лига
- 22.04.2017 Университатя Крайова 2:2 Динамо Бухарест Лига 1. Группа А
- 29.03.2017 Университатя Крайова 0:0 Динамо Бухарест Кубок
- 19.03.2017 Динамо Бухарест 0:0 Университатя Крайова Лига 1. Группа А
- 25.02.2017 Динамо Бухарест 2:1 Университатя Крайова Первая лига
- 17.10.2016 Университатя Крайова 2:1 Динамо Бухарест Первая лига
- 25.10.2015 Университатя Крайова 3:0 Динамо Бухарест Первая лига
- 17.07.2015 Динамо Бухарест 1:0 Университатя Крайова Первая лига
- 19.04.2015 Университатя Крайова 0:0 Динамо Бухарест Первая лига
- 05.10.2014 Динамо Бухарест 1:1 Университатя Крайова Первая лига
- 09.05.2011 Университатя Крайова 0:2 Динамо Бухарест Дивизион А
- 14.11.2010 Динамо Бухарест 2:2 Университатя Крайова Дивизион А
- 10.11.2010 Динамо Бухарест 1:1 Университатя Крайова Кубок
- 21.02.2010 Динамо Бухарест 2:1 Университатя Крайова Дивизион А
- 01.08.2009 Университатя Крайова 0:0 Динамо Бухарест Дивизион А
- 08.04.2009 Университатя Крайова 2:0 Динамо Бухарест Дивизион А
- 30.08.2008 Динамо Бухарест 1:0 Университатя Крайова Дивизион А
- 23.04.2008 Динамо Бухарест 4:4 Университатя Крайова Дивизион А
- 03.11.2007 Университатя Крайова 1:1 Динамо Бухарест Дивизион А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стяуа
|23
|15
|5
|3
|47 - 15
|50
|2.
|ЧФР Клуж
|22
|15
|4
|3
|35 - 12
|49
|3.
|Университатя Крайова
|23
|12
|8
|3
|38 - 25
|44
|4.
|Астра
|23
|10
|8
|5
|32 - 22
|38
|5.
|Ботошани
|23
|10
|6
|7
|26 - 23
|36
|6.
|Вииторул Констанца
|23
|10
|5
|8
|30 - 20
|35
|7.
|Динамо Бухарест
|23
|10
|5
|8
|33 - 24
|35
|8.
|КСМ Студенцеск
|23
|9
|6
|8
|31 - 29
|33
|9.
|Поли Тимишоара
|23
|6
|8
|9
|18 - 31
|26
|10.
|Волунтари
|23
|6
|7
|10
|21 - 29
|25
|11.
|Конкордия Кьяжна
|22
|7
|3
|12
|29 - 29
|24
|12.
|Сепси Оск
|23
|5
|3
|15
|14 - 40
|18
|13.
|Газ Метан Mедиаш
|23
|2
|9
|12
|11 - 34
|15
|14.
|Ювентус Бухарест
|23
|1
|7
|15
|12 - 44
|10
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Университатя Крайова делает замену. Бричаг Марьюс уходит с поля, а Andrei Burlacu выходит на его замену.
84'
Г О О О О Л - Daniel Popa бьет в цель!
83'
Университатя Крайова делает замену. Златински Христо уходит с поля, а Ovidiu Bic выходит на его замену.
74'
Динамо Бухарест делает замену. Пешич Иван III уходит с поля, а Robert Moldoveanu выходит на его замену.
73'
Университатя Крайова делает замену. Бэрбуц Кристиан уходит с поля, а Попа Рэзван выходит на его замену.
64'
Динамо Бухарест делает замену. Ханка Серджу уходит с поля, а Vlad Olteanu выходит на его замену.
61'
Банку Никусор получил желтую карточку от судьи
59'
Динамо Бухарест делает замену. Aitor Monroy уходит с поля, а Daniel Popa выходит на его замену.
57'
Неделчару Ионуц получил желтую карточку от судьи
55'
Г О О О О Л - Бэрбуц Кристиан бьет в цель!
52'
Бэрбуц Кристиан получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Немец Адам бьет в цель!
37'
Aitor Monroy получил желтую карточку от судьи
22'
Г О О О О Л - Густаво Важенин из команды Университатя Крайова забивает с точки!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dinamo Bucuresti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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