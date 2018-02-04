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Стадион:
Динамо Бухарест
2:2
Конец матча
Университатя Крайова
0'
0:1
22' Пенальти
Густаво Важенин
37' Желтая карточка
Aitor Monroy
1:1
45' Гол
Немец Адам
52' Желтая карточка
Бэрбуц Кристиан
1:2
55' Гол
Бэрбуц Кристиан
57' Желтая карточка
Неделчару Ионуц
61' Желтая карточка
Банку Никусор
2:2
84' Гол
Daniel Popa III
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Университатя Крайова делает замену. Бричаг Марьюс уходит с поля, а Andrei Burlacu выходит на его замену.
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Daniel Popa бьет в цель!
83'
Университатя Крайова делает замену. Златински Христо уходит с поля, а Ovidiu Bic выходит на его замену.
74'
Динамо Бухарест делает замену. Пешич Иван III уходит с поля, а Robert Moldoveanu выходит на его замену.
73'
Университатя Крайова делает замену. Бэрбуц Кристиан уходит с поля, а Попа Рэзван выходит на его замену.

64'
Динамо Бухарест делает замену. Ханка Серджу уходит с поля, а Vlad Olteanu выходит на его замену.
Желтая карточка
61'
Банку Никусор получил желтую карточку от судьи
59'
Динамо Бухарест делает замену. Aitor Monroy уходит с поля, а Daniel Popa выходит на его замену.
Желтая карточка
57'
Неделчару Ионуц получил желтую карточку от судьи
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Бэрбуц Кристиан бьет в цель!
Желтая карточка
52'
Бэрбуц Кристиан получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Немец Адам бьет в цель!
Желтая карточка
37'
Aitor Monroy получил желтую карточку от судьи
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Густаво Важенин из команды Университатя Крайова забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dinamo Bucuresti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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