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Стадион: Центральный (Овидиу)
1:1
Конец матча
0:1
10' ПенальтиМатей Флорентин
10' Желтая карточкаКожокару Валентин
34' Желтая карточкаБуш Лауренциу
40' Желтая карточкаБелу Клаудиу
42' Желтая карточкаПольчак Пётр
1:1
45' ГолКицу Аурелиан
51' Желтая карточкаГаня Кристиан
80' Желтая карточкаМрзляк Филип
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10'
0:1
34'
40'
42'
45'
1:1
51'
80'
Состав команд
Вииторул Констанца
- Основной состав
- 12 Кожокару Валентин Вратарь
- 19 Ходорогя Роберт Защитник
- 22 Ганя Кристиан Защитник
- 15 Цэру Богдан Защитник
- 11 Вынэ Йонуц Полузащитник
- 10 Хаджи Янис Полузащитник
- 25 Кицу Аурелиан Нападающий
- 23 Кикэлдэу Александру Нападающий
- 30 Mailson Duarte
- 33 Tiberio Capusa
- 99 Cristian Baluta
- Запасные игроки
- 1 Тордой Арпад Вратарь
- 6 Bradley de Nooijer Защитник
- 5 Младен Себастьян Полузащитник
- 17 Чобану Андрей Нападающий
- 9 Mihai Vodut
- 7 Alexandru Matan
- 24 Denis Dragus
- Главный тренер: Георге Хаджи
Астра
- Основной состав
- 23 Илиев Пламен Вратарь
- 77 Стан Александру Защитник
- 6 Бейян Флориан Защитник
- 7 Белу Клаудиу Защитник
- 30 Дандя Александру Защитник
- 25 Польчак Пётр Защитник
- 96 Балауре Сильвиу Полузащитник
- 17 Буш Лауренциу Полузащитник
- 10 Матей Флорентин Полузащитник
- 24 Мрзляк Филип Полузащитник
- 9 Вера Урко Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Лазар Давид Вратарь
- 21 Эрико Да Силва Защитник
- 19 Бутян Михай Защитник
- 18 Радунович Ристо Защитник
- 95 Мойсе Ромарио Полузащитник
- 92 Кипирлиу Богдан Нападающий
- 15 Ciprian Biceanu
- Главный тренер: Йордэнеску Эдуард
Предыдущие игры
Вииторул Констанца (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 22.01.2018 Вииторул Констанца 1:1 Ростов ТМК
- 18.01.2018 Грасcхоппер 1:1 Вииторул Констанца ТМК
- 14.01.2018 Галатасарай 2:0 Вииторул Констанца ТМК
- 17.12.2017 Стяуа 2:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 09.12.2017 Вииторул Констанца 3:0 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 02.12.2017 Университатя Крайова 3:1 Вииторул Констанца ПЛ
- 25.11.2017 Вииторул Констанца 1:1 Поли Тимишоара ПЛ
- 20.11.2017 Волунтари 0:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 04.11.2017 Вииторул Констанца 3:0 Сепси Оск ПЛ
- 30.10.2017 Динамо Бухарест 0:4 Вииторул Констанца ПЛ
- 21.10.2017 Вииторул Констанца 1:0 ЧФР Клуж ПЛ
- 14.10.2017 Газ Метан Mедиаш 0:1 Вииторул Констанца ПЛ
- 30.09.2017 Вииторул Констанца 5:2 КСМ Студенцеск ПЛ
- 25.09.2017 Ботошани 1:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 21.09.2017 Вииторул Констанца 3:0 Ювентус Бухарест ПЛ
- 18.09.2017 Астра 3:1 Вииторул Констанца ПЛ
- 09.09.2017 Вииторул Констанца 1:0 Стяуа ПЛ
- 27.08.2017 Конкордия Кьяжна 1:2 Вииторул Констанца ПЛ
- 24.08.2017 Ред Булл Зальцбург 4:0 Вииторул Констанца ЛЕ
- 20.08.2017 Вииторул Констанца 0:2 Университатя Крайова ПЛ
Астра (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 25.01.2018 Астра 0:1 Урал ТМК
- 15.12.2017 Астра 2:1 Ботошани ПЛ
- 08.12.2017 Ювентус Бухарест 0:1 Астра ПЛ
- 03.12.2017 КСМ Студенцеск 1:0 Астра ПЛ
- 26.11.2017 Астра 2:0 Стяуа ПЛ
- 19.11.2017 Конкордия Кьяжна 1:2 Астра ПЛ
- 11.11.2017 Бешикташ 1:1 Астра ТМК
- 03.11.2017 Астра 2:2 Университатя Крайова ПЛ
- 28.10.2017 Поли Тимишоара 2:1 Астра ПЛ
- 22.10.2017 Астра 2:3 Волунтари ПЛ
- 15.10.2017 Сепси Оск 0:0 Астра ПЛ
- 30.09.2017 Динамо Бухарест 1:1 Астра ПЛ
- 25.09.2017 Астра 2:3 ЧФР Клуж ПЛ
- 21.09.2017 Газ Метан Mедиаш 0:0 Астра ПЛ
- 18.09.2017 Астра 3:1 Вииторул Констанца ПЛ
- 08.09.2017 Ботошани 1:3 Астра ПЛ
- 25.08.2017 Астра 2:0 Ювентус Бухарест ПЛ
- 18.08.2017 Астра 0:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 12.08.2017 Стяуа 1:1 Астра ПЛ
- 09.08.2017 Астра 1:0 Конкордия Кьяжна ПЛ
Последние игры между собой
Вииторул Констанца: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 11
Астра: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 5
- 18.09.2017 Астра 3:1 Вииторул Констанца Первая лига
- 29.04.2017 Вииторул Констанца 3:2 Астра Лига 1. Группа А
- 03.04.2017 Астра 1:2 Вииторул Констанца Лига 1. Группа А
- 30.03.2017 Вииторул Констанца 1:3 Астра Кубок
- 19.02.2017 Астра 1:0 Вииторул Констанца Первая лига
- 02.10.2016 Вииторул Констанца 1:0 Астра Первая лига
- 09.04.2016 Вииторул Констанца 1:3 Астра Лига 1. Группа А
- 05.03.2016 Астра 2:0 Вииторул Констанца Лига 1. Группа А
- 06.11.2015 Вииторул Констанца 1:2 Астра Первая лига
- 15.10.2015 Вииторул Констанца 0:3 Астра Кубок лиги
- 02.08.2015 Астра 2:2 Вииторул Констанца Первая лига
- 18.04.2015 Вииторул Констанца 2:0 Астра Первая лига
- 05.10.2014 Астра 0:1 Вииторул Констанца Первая лига
- 14.12.2013 Астра 2:0 Вииторул Констанца Первая лига
- 03.12.2013 Вииторул Констанца 0:3 Астра Кубок
- 21.07.2013 Вииторул Констанца 0:4 Астра Первая лига
- 25.02.2013 Астра 2:0 Вииторул Констанца Первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|22
|15
|4
|3
|35 - 12
|49
|2.
|Стяуа
|22
|14
|5
|3
|45 - 14
|47
|3.
|Университатя Крайова
|22
|12
|7
|3
|36 - 23
|43
|4.
|Астра
|23
|10
|8
|5
|32 - 22
|38
|5.
|Ботошани
|22
|10
|5
|7
|26 - 23
|35
|6.
|Вииторул Констанца
|23
|10
|5
|8
|30 - 20
|35
|7.
|Динамо Бухарест
|22
|10
|4
|8
|31 - 22
|34
|8.
|КСМ Студенцеск
|22
|8
|6
|8
|27 - 29
|30
|9.
|Поли Тимишоара
|23
|6
|8
|9
|18 - 31
|26
|10.
|Волунтари
|22
|6
|7
|9
|21 - 25
|25
|11.
|Конкордия Кьяжна
|22
|7
|3
|12
|29 - 29
|24
|12.
|Сепси Оск
|23
|5
|3
|15
|14 - 40
|18
|13.
|Газ Метан Mедиаш
|22
|2
|9
|11
|10 - 32
|15
|14.
|Ювентус Бухарест
|22
|1
|6
|15
|12 - 44
|9
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Астра Плоешти делает замену. Буш Лауренциу уходит с поля, а Радунович Ристо выходит на его замену.
80'
Мрзляк Филип получил желтую карточку от судьи
79'
Вииторул Констанца делает замену. Cristian Baluta уходит с поля, а Младен Себастьян выходит на его замену.
74'
Вииторул Констанца делает замену. Mailson Duarte уходит с поля, а Чобану Андрей выходит на его замену.
73'
Астра Плоешти делает замену. Матей Флорентин уходит с поля, а Ciprian Biceanu выходит на его замену.
70'
Вииторул Констанца делает замену. Tiberio Capusa уходит с поля, а Mihai Vodut выходит на его замену.
59'
Астра Плоешти делает замену. Балауре Сильвиу уходит с поля, а Mihai Butean выходит на его замену.
51'
Ганя Кристиан получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Кицу Аурелиан бьет в цель!
42'
Польчак Пётр получил желтую карточку от судьи
40'
Белу Клаудиу получил желтую карточку от судьи
34'
Буш Лауренциу получил желтую карточку от судьи
10'
Кожокару Валентин получил желтую карточку от судьи
10'
Г О О О О Л - Матей Флорентин из команды Астра Плоешти забивает с точки!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Viitorul. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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