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Стадион:
Вииторул Констанца
1:1
Конец матча
Астра
0'
0:1
10' Пенальти
Матей Флорентин
10' Желтая карточка
Кожокару Валентин
34' Желтая карточка
Буш Лауренциу
40' Желтая карточка
Белу Клаудиу
42' Желтая карточка
Польчак Пётр
1:1
45' Гол
Кицу Аурелиан
51' Желтая карточка
Ганя Кристиан
80' Желтая карточка
Мрзляк Филип
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Астра Плоешти делает замену. Буш Лауренциу уходит с поля, а Радунович Ристо выходит на его замену.
Желтая карточка
80'
Мрзляк Филип получил желтую карточку от судьи
79'
Вииторул Констанца делает замену. Cristian Baluta уходит с поля, а Младен Себастьян выходит на его замену.
74'
Вииторул Констанца делает замену. Mailson Duarte уходит с поля, а Чобану Андрей выходит на его замену.
73'
Астра Плоешти делает замену. Матей Флорентин уходит с поля, а Ciprian Biceanu выходит на его замену.

70'
Вииторул Констанца делает замену. Tiberio Capusa уходит с поля, а Mihai Vodut выходит на его замену.
59'
Астра Плоешти делает замену. Балауре Сильвиу уходит с поля, а Mihai Butean выходит на его замену.
Желтая карточка
51'
Ганя Кристиан получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Кицу Аурелиан бьет в цель!
Желтая карточка
42'
Польчак Пётр получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
40'
Белу Клаудиу получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
34'
Буш Лауренциу получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
10'
Кожокару Валентин получил желтую карточку от судьи
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Матей Флорентин из команды Астра Плоешти забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Viitorul. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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