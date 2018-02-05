- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Stadionul Dr. Constantin Radulescu
2:0
Конец матча
1:0
25' ГолВинисиус Пауло
32' Желтая карточкаИоницэ Александру II
55' Желтая карточкаЭнза-Ямисси Манассе
58' Желтая карточкаCristian Albu
2:0
59' ГолSebastian Mailat
82' Желтая карточкаОмрани Билель
85' Желтая карточкаВинисиус Пауло
|
25'
1:0
58'
59'
2:0
82'
85'
Состав команд
ЧФР Клуж
- Основной состав
- 87 Арлаускис Гедрюс Вратарь
- 30 Мурешан Андрей Защитник
- 45 Камора Мауру Защитник
- 55 Винисиус Пауло Защитник
- 28 Хобан Овидиу Полузащитник
- 19 Кулио Хуан Полузащитник
- 8 Джокович Дамьян Полузащитник
- Цукудян Георге Нападающий
- Ионицэ Александру II Нападающий
- 27 Sebastian Mailat
- 77 Andrei Peteleu
- Запасные игроки
- 12 Cosmin Andrei Vatca Вратарь
- 7 Alexandru Paun Полузащитник
- Костаке Йонуц Нападающий
- 9 Омрани Билель Нападающий
- 6 Cristian Manea II
- 24 Srdjan Luchin
- Mihai Bordeianu
- Главный тренер: Петреску Дан
Конкордия Кьяжна
- Основной состав
- 16 Капарко Алессандро Вратарь
- 28 Энза-Ямисси Манассе Защитник
- 7 Бумба Клаудиу Полузащитник
- 8 Razvan Gradinaru Полузащитник
- 29 Батин Паул Нападающий
- 20 Бэрбояну Штефан
- 14 Nicusor Fota
- 5 Dan Bucsa
- 13 Stjepan Babic
- 97 Ronaldo Deaconu
- 3 Cristian Albu
- Запасные игроки
- Виткаускас Армантас Вратарь
- 19 Патаке Андрей Защитник
- 30 Пена Мариус Нападающий
- 26 Буд Кристиан Нападающий
- 11 Thaer Fayed Bawab
- Nivaldo III
- Главный тренер: Ion Moldovan
Предыдущие игры
ЧФР Клуж (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 22.01.2018 Рапид Вена 1:3 ЧФР Клуж ТМК
- 16.12.2017 Университатя Крайова 2:1 ЧФР Клуж ПЛ
- 09.12.2017 ЧФР Клуж 1:0 Поли Тимишоара ПЛ
- 01.12.2017 Волунтари 0:3 ЧФР Клуж ПЛ
- 27.11.2017 ЧФР Клуж 2:0 Сепси Оск ПЛ
- 19.11.2017 Динамо Бухарест 0:2 ЧФР Клуж ПЛ
- 05.11.2017 ЧФР Клуж 1:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 29.10.2017 ЧФР Клуж 0:0 Газ Метан Mедиаш ПЛ
- 21.10.2017 Вииторул Констанца 1:0 ЧФР Клуж ПЛ
- 15.10.2017 ЧФР Клуж 0:0 Ботошани ПЛ
- 01.10.2017 ЧФР Клуж 2:0 Ювентус Бухарест ПЛ
- 25.09.2017 Астра 2:3 ЧФР Клуж ПЛ
- 21.09.2017 ЧФР Клуж 1:1 Стяуа ПЛ
- 17.09.2017 Конкордия Кьяжна 0:1 ЧФР Клуж ПЛ
- 10.09.2017 ЧФР Клуж 2:1 Университатя Крайова ПЛ
- 26.08.2017 Поли Тимишоара 4:3 ЧФР Клуж ПЛ
- 20.08.2017 ЧФР Клуж 2:0 Волунтари ПЛ
- 14.08.2017 Сепси Оск 0:2 ЧФР Клуж ПЛ
- 10.08.2017 ЧФР Клуж 1:0 Динамо Бухарест ПЛ
- 05.08.2017 КСМ Студенцеск 0:2 ЧФР Клуж ПЛ
Конкордия Кьяжна (последние 20 матчей: +7 =2 -11)
- 16.12.2017 Конкордия Кьяжна 1:1 Газ Метан Mедиаш ПЛ
- 09.12.2017 Вииторул Констанца 3:0 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 02.12.2017 Конкордия Кьяжна 3:0 Ботошани ПЛ
- 24.11.2017 Ювентус Бухарест 0:5 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 19.11.2017 Конкордия Кьяжна 1:2 Астра ПЛ
- 05.11.2017 Стяуа 2:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 27.10.2017 КСМ Студенцеск 3:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 20.10.2017 Конкордия Кьяжна 1:2 Университатя Крайова ПЛ
- 16.10.2017 Поли Тимишоара 0:3 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 02.10.2017 Волунтари 0:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 27.09.2017 Динамо Бухарест 2:3 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 23.09.2017 Конкордия Кьяжна 2:1 Сепси Оск ПЛ
- 17.09.2017 Конкордия Кьяжна 0:1 ЧФР Клуж ПЛ
- 11.09.2017 Газ Метан Mедиаш 1:2 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 27.08.2017 Конкордия Кьяжна 1:2 Вииторул Констанца ПЛ
- 21.08.2017 Ботошани 2:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 12.08.2017 Конкордия Кьяжна 1:1 Ювентус Бухарест ПЛ
- 09.08.2017 Астра 1:0 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 06.08.2017 Конкордия Кьяжна 1:2 Стяуа ПЛ
- 28.07.2017 Конкордия Кьяжна 0:1 КСМ Студенцеск ПЛ
Последние игры между собой
ЧФР Клуж: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 2
Конкордия Кьяжна: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 6
- 17.09.2017 Конкордия Кьяжна 0:1 ЧФР Клуж Первая лига
- 28.10.2016 Конкордия Кьяжна 1:2 ЧФР Клуж Первая лига
- 24.07.2016 ЧФР Клуж 2:0 Конкордия Кьяжна Первая лига
- 21.05.2016 Конкордия Кьяжна 2:1 ЧФР Клуж Лига 1. Группа Б
- 02.04.2016 ЧФР Клуж 2:0 Конкордия Кьяжна Лига 1. Группа Б
- 04.12.2015 ЧФР Клуж 0:0 Конкордия Кьяжна Первая лига
- 24.08.2015 Конкордия Кьяжна 2:1 ЧФР Клуж Первая лига
- 28.04.2015 ЧФР Клуж 2:1 Конкордия Кьяжна Первая лига
- 15.10.2011 Конкордия Кьяжна 0:4 ЧФР Клуж Дивизион А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|23
|16
|4
|3
|37 - 12
|52
|2.
|Стяуа
|23
|15
|5
|3
|47 - 15
|50
|3.
|Университатя Крайова
|23
|12
|8
|3
|38 - 25
|44
|4.
|Астра
|23
|10
|8
|5
|32 - 22
|38
|5.
|Ботошани
|23
|10
|6
|7
|26 - 23
|36
|6.
|Вииторул Констанца
|23
|10
|5
|8
|30 - 20
|35
|7.
|Динамо Бухарест
|23
|10
|5
|8
|33 - 24
|35
|8.
|КСМ Студенцеск
|23
|9
|6
|8
|31 - 29
|33
|9.
|Поли Тимишоара
|23
|6
|8
|9
|18 - 31
|26
|10.
|Волунтари
|23
|6
|7
|10
|21 - 29
|25
|11.
|Конкордия Кьяжна
|23
|7
|3
|13
|29 - 31
|24
|12.
|Сепси Оск
|23
|5
|3
|15
|14 - 40
|18
|13.
|Газ Метан Mедиаш
|23
|2
|9
|12
|11 - 34
|15
|14.
|Ювентус Бухарест
|23
|1
|7
|15
|12 - 44
|10
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
ЧФР Клуж делает замену. Ионицэ Александру II уходит с поля, а Костаке Йонуц выходит на его замену.
87'
ЧФР Клуж делает замену. Кулио Хуан уходит с поля, а Mihai Bordeianu выходит на его замену.
85'
Винисиус Пауло получил желтую карточку от судьи
82'
Омрани Билель получил желтую карточку от судьи
82'
ЧФР Клуж делает замену. Цукудян Георге уходит с поля, а Омрани Билель выходит на его замену.
76'
Конкордия Кьяжна делает замену. Батин Паул уходит с поля, а Nivaldo выходит на его замену.
66'
Конкордия Кьяжна делает замену. Razvan Gradinaru уходит с поля, а Thaer Fayed Bawab выходит на его замену.
59'
Г О О О О Л - Sebastian Mailat бьет в цель!
58'
Cristian Albu получил желтую карточку от судьи
55'
Энза-Ямисси Манассе получил желтую карточку от судьи
54'
Конкордия Кьяжна делает замену. Ronaldo Deaconu уходит с поля, а Буд Кристиан выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
32'
Ионицэ Александру II получил желтую карточку от судьи
25'
Г О О О О Л - Винисиус Пауло бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация