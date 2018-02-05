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Стадион:
ЧФР Клуж
2:0
Конец матча
Конкордия Кьяжна
0'
1:0
25' Гол
Винисиус Пауло
32' Желтая карточка
Ионицэ Александру II
55' Желтая карточка
Энза-Ямисси Манассе
58' Желтая карточка
Cristian Albu
2:0
59' Гол
Sebastian Mailat
82' Желтая карточка
Омрани Билель
85' Желтая карточка
Винисиус Пауло
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
ЧФР Клуж делает замену. Ионицэ Александру II уходит с поля, а Костаке Йонуц выходит на его замену.
87'
ЧФР Клуж делает замену. Кулио Хуан уходит с поля, а Mihai Bordeianu выходит на его замену.
Желтая карточка
85'
Винисиус Пауло получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
82'
Омрани Билель получил желтую карточку от судьи
82'
ЧФР Клуж делает замену. Цукудян Георге уходит с поля, а Омрани Билель выходит на его замену.

76'
Конкордия Кьяжна делает замену. Батин Паул уходит с поля, а Nivaldo выходит на его замену.
66'
Конкордия Кьяжна делает замену. Razvan Gradinaru уходит с поля, а Thaer Fayed Bawab выходит на его замену.
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Sebastian Mailat бьет в цель!
Желтая карточка
58'
Cristian Albu получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
55'
Энза-Ямисси Манассе получил желтую карточку от судьи
54'
Конкордия Кьяжна делает замену. Ronaldo Deaconu уходит с поля, а Буд Кристиан выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
32'
Ионицэ Александру II получил желтую карточку от судьи
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Винисиус Пауло бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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