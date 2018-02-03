Стадион: Де ла Ликорн Зрители: 9255
0:2
Конец матча
24' Желтая карточкаКонате Мусса
54' Желтая карточкаАденон Халед
57' Желтая карточкаБамба Джонатан
0:1
62' ГолДебюши Матьё
0:2
85' ГолКабелла Реми
Новости после матча
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 9255 болельщиков
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
94'
Судья сигнализирует, что Бодмер Матьё из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Сельнес Оле
93'
Судья сигнализирует, что Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Аденон Халед
93'
Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе
93'
Бодмер Матьё из команды Амьен делает неудачный навес.
92'
Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе
92'
Эль-Хаджам Уалид из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
91'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
90'
Хорошую попытку сделал Бамба Джонатан. Удар в створ, но вратарь начеку
89'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн делает навес прямо в штрафную.
89'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
89'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
89'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
88'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Эль-Хаджам Уалид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
85'
Пажо Венсан сделал результативную передачу.
85'
Г О О О О Л - Кабелла Реми изменил счет на табло!
85'
Пажо Венсан из команды Сент-Этьенн сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
85'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
85'
Диуссе Ассан из команды Сент-Этьенн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
84'
Диуссе Ассан возвращается на поле, всё в порядке.
84'
Эль-Хаджам Уалид возвращается на поле, всё в порядке.
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
84'
Ох, нехорошо это выглядит. Диуссе Ассан получил травму и медбригада забирает его с поля.
84'
Ох, нехорошо это выглядит. Эль-Хаджам Уалид получил травму и медбригада забирает его с поля.
83'
Эль-Хаджам Уалид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
83'
Диуссе Ассан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Эль-Хаджам Уалид из команды Амьен опасно и грубо сыграл. Диуссе Ассан пострадал.
83'
Дебюши Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Бодмер Матьё из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
82'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
82'
Амума Ромен из команды Сент-Этьенн делает неудачный навес.
81'
Тактическая замена. М'Вила Янн уходит с поля и его заменяет Диуссе Ассан
80'
Бодмер Матьё из команды Амьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
79'
Эль-Хаджам Уалид нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Какута Гаэль из команды Амьен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
78'
Бодмер Матьё из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
78'
Судья сигнализирует, что Сельнес Оле из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Монкондю Томас
77'
77'
ШАНС! Бамба Джонатан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
77'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
77'
Монкондю Томас нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Амума Ромен из команды Сент-Этьенн в офсайде
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
75'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
74'
Конате Мусса из команды Амьен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
74'
Конате Мусса нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Тактическая замена. Фофана Гессума уходит с поля и его заменяет Гоуп-Фенепей Джорджес
73'
Тактическая замена. Монне-Паке Кевин уходит с поля и его заменяет Пажо Венсан
73'
Амума Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Дибасси Бакай из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
73'
Бодмер Матьё из команды Амьен подал угловой справа.
72'
Бодмер Матьё мяч отрикошетил от ворот
72'
Плохо сыграл Суботич Невен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
72'
71'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
71'
Какута Гаэль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
70'
Перрен Лоик наказан за толчок Конате Мусса
70'
70'
Бодмер Матьё из команды Амьен подал угловой справа.
70'
Перрен Лоик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
Бурго Эммануэль из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
69'
69'
Какута Гаэль из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
69'
Какута Гаэль из команды Амьен разыграл угловой с левого угла.
69'
Дебюши Матьё предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Какута Гаэль из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
Конате Мусса из команды Амьен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
67'
67'
66'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн подал угловой справа.
66'
Должен был быть гол! Амума Ромен имел отличный шанс, но Гартнер Регис не дал голу состоятся!
66'
Опасность! Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
66'
66'
Эль-Хаджам Уалид из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
Тактическая замена. Берич Роберт уходит с поля и его заменяет Амума Ромен
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
64'
Судья сигнализирует, что Берич Роберт из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Фофана Гессума
62'
Тактическая замена. Мендоса Стивен уходит с поля и его заменяет Бурго Эммануэль
62'
Г О О О О Л - Дебюши Матьё забивает!
62'
Вратарь парирует удар, который нанес Бамба Джонатан, и мяч снова в игре
62'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн разыграл угловой с левого угла.
62'
Гуано Принс-Десир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
М'Вила Янн из команды Сент-Этьенн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
60'
60'
ШАНС! Берич Роберт нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
60'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
59'
Берич Роберт наказан за толчок Аденон Халед
59'
Судья сигнализирует, что Мендоса Стивен из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Бамба Джонатан
57'
Бамба Джонатан получил желтую карточку от судьи
57'
НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Бамба Джонатан нырнул в штрафной. Спорно!
56'
56'
Судья сигнализирует, что Бодмер Матьё из команды Амьен поставил подножку. Пострадал М'Вила Янн
55'
Дебюши Матьё коснулся мяча рукой.
55'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
55'
55'
Кабелла Реми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
54'
Аденон Халед получил желтую карточку от судьи
54'
Аденон Халед из команды Амьен играет слишком грубо. Берич Роберт оказался на газоне.
54'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Кабелла Реми нанес удар головой, но Гартнер Регис спокойно отбил мяч.
53'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
49'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
49'
49'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн пробил со штрафного, но очень мимо цели.
48'
Безумный фол. Эль-Хаджам Уалид грубо играет против соперника. Пострадал Габриэль Сильва
47'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Манзала Хариссон уходит с поля и его заменяет Бодмер Матьё
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
45'
45'
Кабелла Реми не смог попасть в створ ударом издали
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
44'
44'
Манзала Хариссон из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн играет слишком грубо. Фофана Гессума оказался на газоне.
41'
Судья сигнализирует, что Манзала Хариссон из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Габриэль Сильва
41'
Безумный фол. Сельнес Оле грубо играет против соперника. Пострадал Какута Гаэль
41'
Эль-Хаджам Уалид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн делает неудачный навес.
40'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн разыграл угловой с левого угла.
40'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
40'
Судья сигнализирует, что Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Дибасси Бакай
38'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
38'
Фофана Гессума выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
38'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
37'
Судья сигнализирует, что Берич Роберт из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Какута Гаэль
35'
Бамба Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
35'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
35'
Отличные скиллы показывает Кабелла Реми, обводя своих соперников
34'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
34'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
33'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
33'
32'
32'
Отличный пас сделал Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.
30'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
30'
Монкондю Томас не смог попасть в створ ударом издали
29'
Дебюши Матьё наказан за толчок Манзала Хариссон
28'
Судья сигнализирует, что Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Манзала Хариссон
26'
Судья сигнализирует, что Берич Роберт из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Аденон Халед
26'
26'
Бамба Джонатан не смог попасть в створ ударом издали
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
24'
Рефери не любит споров - именно за это Конате Мусса сейчас получил желтую
23'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Судья сигнализирует, что М'Вила Янн из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Конате Мусса
21'
Какута Гаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Бамба Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Судья сигнализирует, что Монкондю Томас из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
19'
Гартнер Регис не дал случится голу! Берич Роберт должен был забивать, но Гартнер Регис сделал отличный сейв
19'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн опасно и грубо сыграл. Фофана Гессума пострадал.
18'
Берич Роберт из команды Сент-Этьенн в офсайде
18'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
Судья сигнализирует, что Конате Мусса из команды Амьен поставил подножку. Пострадал М'Вила Янн
17'
17'
Кабелла Реми не смог попасть в створ ударом издали
16'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
15'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
15'
ШАНС! Мендоса Стивен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
15'
Мендоса Стивен из команды Амьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
14'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн подал угловой слева.
14'
Сельнес Оле нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
12'
12'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
12'
11'
11'
Отличные скиллы показывает Дебюши Матьё, обводя своих соперников
10'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн в офсайде
10'
10'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
10'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
8'
7'
Дибасси Бакай из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
7'
7'
М'Вила Янн из команды Сент-Этьенн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
5'
Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
М'Вила Янн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
5'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
5'
Судья сигнализирует, что Аденон Халед из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
4'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
2'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Амьен". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Licorne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Амьен 0:2 Сент-Этьен
Амьен
23.5% (42)
Ничья:
46.4% (83)
Сент-Этьен
30.2% (54)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
41.3% (74)
1:2 Сент-Этьен:
16.8% (30)
1:0 Амьен:
16.8% (30)
0:1 Сент-Этьен:
7.3% (13)
2:1 Амьен:
5% (9)
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