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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 9255
Амьен
0:2
Конец матча
Сент-Этьен
0'
24' Желтая карточка
Конате Мусса
54' Желтая карточка
Аденон Халед
57' Желтая карточка
Бамба Джонатан
0:1
62' Гол
Дебюши Матьё
0:2
85' Гол
Кабелла Реми
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 9255 болельщиков
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Фол, нарушение
94'
Судья сигнализирует, что Бодмер Матьё из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Сельнес Оле
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Аденон Халед
93'
Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе

93'
Бодмер Матьё из команды Амьен делает неудачный навес.
92'
Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе
92'
Эль-Хаджам Уалид из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
91'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
90'
Хорошую попытку сделал Бамба Джонатан. Удар в створ, но вратарь начеку
89'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн делает навес прямо в штрафную.
89'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
89'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
89'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
88'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Эль-Хаджам Уалид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
85'
Пажо Венсан сделал результативную передачу.
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Кабелла Реми изменил счет на табло!
85'
Пажо Венсан из команды Сент-Этьенн сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
85'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
85'
Диуссе Ассан из команды Сент-Этьенн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Травма, повреждение
84'
Диуссе Ассан возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
84'
Эль-Хаджам Уалид возвращается на поле, всё в порядке.
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
84'
Ох, нехорошо это выглядит. Диуссе Ассан получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
84'
Ох, нехорошо это выглядит. Эль-Хаджам Уалид получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
83'
Эль-Хаджам Уалид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
83'
Диуссе Ассан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
83'
Эль-Хаджам Уалид из команды Амьен опасно и грубо сыграл. Диуссе Ассан пострадал.
83'
Дебюши Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Бодмер Матьё из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
82'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
82'
Амума Ромен из команды Сент-Этьенн делает неудачный навес.
81'
Тактическая замена. М'Вила Янн уходит с поля и его заменяет Диуссе Ассан
80'
Бодмер Матьё из команды Амьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
79'
Эль-Хаджам Уалид нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Какута Гаэль из команды Амьен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
78'
Бодмер Матьё из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Сельнес Оле из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Монкондю Томас
77'
Удар от ворот произведет Амьен
77'
ШАНС! Бамба Джонатан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
77'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
77'
Монкондю Томас нанес удар, но тот был заблокирован.
Офсайд
75'
Амума Ромен из команды Сент-Этьенн в офсайде
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
75'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
74'
Конате Мусса из команды Амьен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
74'
Конате Мусса нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Тактическая замена. Фофана Гессума уходит с поля и его заменяет Гоуп-Фенепей Джорджес
73'
Тактическая замена. Монне-Паке Кевин уходит с поля и его заменяет Пажо Венсан
73'
Амума Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Дибасси Бакай из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
Угловой
73'
Бодмер Матьё из команды Амьен подал угловой справа.
72'
Бодмер Матьё мяч отрикошетил от ворот
72'
Плохо сыграл Суботич Невен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
72'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
71'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
71'
Какута Гаэль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
Фол, нарушение
70'
Перрен Лоик наказан за толчок Конате Мусса
70'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Бодмер Матьё из команды Амьен подал угловой справа.
70'
Перрен Лоик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
Бурго Эммануэль из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
69'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Какута Гаэль из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
Угловой
69'
Какута Гаэль из команды Амьен разыграл угловой с левого угла.
69'
Дебюши Матьё предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Какута Гаэль из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
Конате Мусса из команды Амьен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
67'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Монкондю Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
66'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн подал угловой справа.
66'
Должен был быть гол! Амума Ромен имел отличный шанс, но Гартнер Регис не дал голу состоятся!
66'
Опасность! Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
66'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Эль-Хаджам Уалид из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
Тактическая замена. Берич Роберт уходит с поля и его заменяет Амума Ромен
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Берич Роберт из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Фофана Гессума
62'
Тактическая замена. Мендоса Стивен уходит с поля и его заменяет Бурго Эммануэль
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Дебюши Матьё забивает!
62'
Вратарь парирует удар, который нанес Бамба Джонатан, и мяч снова в игре
Угловой
62'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн разыграл угловой с левого угла.
62'
Гуано Принс-Десир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
М'Вила Янн из команды Сент-Этьенн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
60'
Удар от ворот произведет Амьен
60'
ШАНС! Берич Роберт нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
60'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
Фол, нарушение
59'
Берич Роберт наказан за толчок Аденон Халед
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Мендоса Стивен из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Бамба Джонатан
Желтая карточка
57'
Бамба Джонатан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
57'
НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Бамба Джонатан нырнул в штрафной. Спорно!
56'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Бодмер Матьё из команды Амьен поставил подножку. Пострадал М'Вила Янн
Офсайд
55'
Дебюши Матьё коснулся мяча рукой.
55'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
55'
Монкондю Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Кабелла Реми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
Желтая карточка
54'
Аденон Халед получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
54'
Аденон Халед из команды Амьен играет слишком грубо. Берич Роберт оказался на газоне.
54'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Кабелла Реми нанес удар головой, но Гартнер Регис спокойно отбил мяч.
53'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
51'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
49'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
49'
Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
48'
Безумный фол. Эль-Хаджам Уалид грубо играет против соперника. Пострадал Габриэль Сильва
47'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Манзала Хариссон уходит с поля и его заменяет Бодмер Матьё
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
45'
Удар от ворот произведет Амьен
45'
Кабелла Реми не смог попасть в створ ударом издали
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
44'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Манзала Хариссон из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
42'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн играет слишком грубо. Фофана Гессума оказался на газоне.
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Манзала Хариссон из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Габриэль Сильва
Фол, нарушение
41'
Безумный фол. Сельнес Оле грубо играет против соперника. Пострадал Какута Гаэль
41'
Эль-Хаджам Уалид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн делает неудачный навес.
Угловой
40'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн разыграл угловой с левого угла.
40'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Дибасси Бакай
38'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
38'
Фофана Гессума выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
38'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Берич Роберт из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Какута Гаэль
35'
Бамба Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
35'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Отличные скиллы показывает Кабелла Реми, обводя своих соперников
34'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
34'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
33'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
33'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
32'
Удар от ворот произведет Амьен
32'
Отличный пас сделал Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
31'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.
30'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
30'
Монкондю Томас не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
29'
Дебюши Матьё наказан за толчок Манзала Хариссон
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Манзала Хариссон
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Берич Роберт из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Аденон Халед
26'
Удар от ворот произведет Амьен
26'
Бамба Джонатан не смог попасть в створ ударом издали
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
Желтая карточка
24'
Рефери не любит споров - именно за это Конате Мусса сейчас получил желтую
23'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что М'Вила Янн из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Конате Мусса
21'
Какута Гаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Бамба Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Монкондю Томас из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
19'
Гартнер Регис не дал случится голу! Берич Роберт должен был забивать, но Гартнер Регис сделал отличный сейв
Фол, нарушение
19'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн опасно и грубо сыграл. Фофана Гессума пострадал.
Офсайд
18'
Берич Роберт из команды Сент-Этьенн в офсайде
18'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Конате Мусса из команды Амьен поставил подножку. Пострадал М'Вила Янн
17'
Удар от ворот произведет Амьен
17'
Кабелла Реми не смог попасть в створ ударом издали
16'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
15'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
15'
ШАНС! Мендоса Стивен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
15'
Мендоса Стивен из команды Амьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
Монкондю Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн подал угловой слева.
14'
Сельнес Оле нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
12'
Удар от ворот произведет Амьен
12'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
12'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
11'
Удар от ворот произведет Амьен
11'
Отличные скиллы показывает Дебюши Матьё, обводя своих соперников
Офсайд
10'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн в офсайде
10'
Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
10'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
8'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Дибасси Бакай из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
7'
Удар от ворот произведет Амьен
7'
М'Вила Янн из команды Сент-Этьенн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
5'
Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
М'Вила Янн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
5'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Аденон Халед из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
4'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Амьен". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Licorne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Амьен 0:2 Сент-Этьен
Амьен
23.5% (42)
Ничья:
46.4% (83)
Сент-Этьен
30.2% (54)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
41.3% (74)
Сент-Этьен:
16.8% (30)
Амьен:
16.8% (30)
Сент-Этьен:
7.3% (13)
Амьен:
5% (9)
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