Текстовая онлайн трансляция матча Марсель - Метц

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Стадион: Велодром
Предыдущие игры
Марсель (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 28.01.2018 Марсель 2:2 Монако Л1
- 23.01.2018 Эпиналь 0:2 Марсель КФ
- 19.01.2018 Кан 0:2 Марсель Л1
- 16.01.2018 Марсель 2:0 Страсбург Л1
- 13.01.2018 Ренн 0:3 Марсель Л1
- 07.01.2018 Марсель 1:0 Валансьен КФ
- 20.12.2017 Марсель 3:1 Труа Л1
- 17.12.2017 Лион 2:0 Марсель Л1
- 13.12.2017 Ренн 2:2 Марсель КЛ
- 10.12.2017 Марсель 3:0 Сент-Этьен Л1
- 07.12.2017 Марсель 0:0 Ред Булл Зальцбург ЛЕ
- 03.12.2017 Монпелье 1:1 Марсель Л1
- 29.11.2017 Метц 0:3 Марсель Л1
- 26.11.2017 Марсель 1:0 Генгам Л1
- 23.11.2017 Коньяспор 1:1 Марсель ЛЕ
- 19.11.2017 Бордо 1:1 Марсель Л1
- 05.11.2017 Марсель 5:0 Кан Л1
- 02.11.2017 Витория Гимарайнш 1:0 Марсель ЛЕ
- 29.10.2017 Лилль 0:1 Марсель Л1
- 22.10.2017 Марсель 2:2 ПСЖ Л1
Метц (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 27.01.2018 Метц 2:1 Ницца Л1
- 24.01.2018 Тур 0:0 Метц КФ
- 21.01.2018 Монако 3:1 Метц Л1
- 17.01.2018 Метц 3:0 Сент-Этьен Л1
- 13.01.2018 Дижон 1:1 Метц Л1
- 07.01.2018 Дюнкерк 2:4 Метц КФ
- 20.12.2017 Метц 3:0 Страсбург Л1
- 16.12.2017 Монпелье 1:3 Метц Л1
- 12.12.2017 Анже 1:0 Метц КЛ
- 09.12.2017 Метц 1:1 Ренн Л1
- 02.12.2017 Ницца 3:1 Метц Л1
- 29.11.2017 Метц 0:3 Марсель Л1
- 25.11.2017 Метц 0:2 Амьен Л1
- 18.11.2017 Тулуза 0:0 Метц Л1
- 05.11.2017 Метц 0:3 Лилль Л1
- 29.10.2017 Лион 2:0 Метц Л1
- 25.10.2017 Метц 1:0 Ред Стар КЛ
- 21.10.2017 Метц 1:2 Дижон Л1
- 14.10.2017 Сент-Этьен 3:1 Метц Л1
- 06.10.2017 Метц 3:0 Шарлеруа ТМК
Последние игры между собой
Марсель: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 1
Метц: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 7
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|23
|19
|2
|2
|72 - 17
|59
|2.
|Лион
|Заявка
|23
|14
|6
|3
|52 - 25
|48
|3.
|Марсель
|Заявка
|23
|14
|6
|3
|47 - 24
|48
|4.
|Монако
|Заявка
|23
|14
|5
|4
|53 - 24
|47
|5.
|Нант
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|22 - 21
|37
|6.
|Ницца
|Заявка
|23
|10
|4
|9
|29 - 33
|34
|7.
|Ренн
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|28 - 32
|31
|8.
|Монпелье
|Заявка
|23
|7
|10
|6
|20 - 19
|31
|9.
|Бордо
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|27 - 32
|29
|10.
|Генгам
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|24 - 32
|29
|11.
|Дижон
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|33 - 46
|28
|12.
|Кан
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|15 - 26
|27
|13.
|Страсбург
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|28 - 39
|27
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|22 - 38
|26
|15.
|Амьен
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|20 - 26
|25
|16.
|Лилль
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|22 - 34
|25
|17.
|Анже
|Заявка
|23
|5
|10
|8
|26 - 32
|25
|18.
|Труа
|Заявка
|23
|7
|3
|13
|22 - 32
|24
|19.
|Тулуза
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|21 - 32
|23
|20.
|Метц
|Заявка
|23
|5
|3
|15
|20 - 39
|18
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Текстовая онлайн трансляция матча Марсель - МетцДо начала игры осталось 2 дня 16 часов 39 минут, которая состоится 02.02.2018.
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Прогнозы на матч Марсель - Метц
Марсель
94.4% (101)
Ничья:
3.7% (4)
Метц
1.9% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Марсель:
40.2% (43)
2:1 Марсель:
25.2% (27)
1:0 Марсель:
13.1% (14)
3:0 Марсель:
7.5% (8)
3:1 Марсель:
3.7% (4)
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