  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Марсель
 
Позже
Метц
announcement
-

Текстовая онлайн трансляция матча Марсель - Метц

До начала игры осталось 2 дня 16 часов 39 минут, которая состоится 02.02.2018.
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Марсель - Метц
Марсель
94.4% (101)
Ничья:
3.7% (4)
Метц
1.9% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Марсель:
40.2% (43)
Марсель:
25.2% (27)
Марсель:
13.1% (14)
Марсель:
7.5% (8)
Марсель:
3.7% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация