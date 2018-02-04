Стадион: Роазон Парк
4' Желтая карточкаЭбоа Феликс
10' Желтая карточкаНьяньон Жорис
28' Желтая карточкаТраоре Амари
31' Желтая карточкаКоко Маркус
Первый тайм
32'
Бриан Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Хазри Вахби навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Судья сигнализирует, что Икоко Джордан из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Сарр Исмаила
31'
Коко Маркус получил желтую карточку от судьи
31'
Судья свистит. Коко Маркус атаковал сзади соперника. Это Сарр Исмаила заработал своей команде штрафной
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
30'
Хазри Вахби нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Траоре Амари получил желтую карточку от судьи
28'
Траоре Амари из команды Ренн играет слишком грубо. Бенезе Николя оказался на газоне.
26'
26'
Прчич Саньин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Ребошу Педру из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Желен Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Бриан Джимми из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
25'
Судья сигнализирует, что Сахо Диафра из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Кербра Кристоф
24'
Судья сигнализирует, что Бриан Джимми из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Ньяньон Жорис
23'
Сахо Диафра из команды Ренн играет слишком грубо. Фири Лебоганг оказался на газоне.
22'
Дидо Этьен из команды Генгам хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
22'
Бааль Людовик из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Буриго Бенжамен из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Икоко Джордан из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
21'
Хазри Вахби не смог попасть в створ ударом издали
20'
Бенезе Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Бааль Людовик из команды Ренн делает неудачный навес.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
19'
Хазри Вахби из команды Ренн делает неудачный навес.
19'
Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе
19'
Икоко Джордан из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
18'
18'
Шанс! Буриго Бенжамен из команды Ренн пробил головой, но мимо
18'
Бааль Людовик из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
18'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Хазри Вахби из команды Ренн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
18'
Сахо Диафра из команды Ренн делает пас партнеру.
17'
16'
16'
Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе
16'
Бенезе Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
16'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
15'
Судья сигнализирует, что Траоре Амари из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Блас Людовик
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
15'
15'
Буриго Бенжамен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Икоко Джордан из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
14'
14'
Коко Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
14'
Кербра Кристоф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Сарр Исмаила не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
14'
Сарр Исмаила из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
12'
Судья сигнализирует, что Дидо Этьен из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Сарр Исмаила
11'
Удар от ворот произведет Ренн
11'
Бенезе Николя решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
10'
Ньяньон Жорис получил желтую карточку от судьи
10'
Судья свистит. Ньяньон Жорис атаковал сзади соперника. Это Бриан Джимми заработал своей команде штрафной
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
10'
10'
Траоре Амари не смог попасть в створ ударом издали
10'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Сарр Исмаила из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
8'
Удар от ворот произведет Ренн
8'
ШАНС! Блас Людовик нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
8'
7'
Андре Бенжамин из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Коко Маркус пострадал.
7'
Felix Eboa выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Прчич Саньин нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
7'
Дидо Этьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
6'
Икоко Джордан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Хазри Вахби из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
5'
Траоре Амари из команды Ренн в офсайде
4'
Сахо Диафра из команды Ренн в офсайде
4'
Судья подбегает и показывает Felix Eboa из команды Генгам отложенную желтую карточку за фол.
2'
Генгам совершает вбрасывание на своей половине поля
2'
Сарр Исмаила из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
2'
Сахо Диафра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой справа.
1'
Бааль Людовик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
Икоко Джордан из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ренн". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ренн 0:0 Генгам
Ренн
77.1% (138)
Ничья:
20.1% (36)
Генгам
2.8% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Ренн:
36.9% (66)
2:1 Ренн:
29.1% (52)
1:1 Ничья:
15.1% (27)
2:0 Ренн:
7.3% (13)
1:2 Генгам:
2.2% (4)
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