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Лилль
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Лилль - ПСЖ

До начала игры осталось 2 дня 13 часов 50 минут, которая состоится 03.02.2018.
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Прогнозы на матч Лилль - ПСЖ
Лилль
1.3% (1)
Ничья:
8% (6)
ПСЖ
90.7% (68)

Вы не участвовали в прогнозе

ПСЖ:
25.3% (19)
ПСЖ:
22.7% (17)
ПСЖ:
21.3% (16)
ПСЖ:
8% (6)
ПСЖ:
5.3% (4)
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