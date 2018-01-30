Текстовая онлайн трансляция матча Лилль - ПСЖ

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Стадион: Пьер Моруа
Предыдущие игры
Лилль (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 28.01.2018 Лилль 2:1 Страсбург Л1
- 25.01.2018 Страсбург 2:1 Лилль КФ
- 20.01.2018 Труа 1:0 Лилль Л1
- 17.01.2018 Лилль 1:2 Ренн Л1
- 13.01.2018 Кан 0:1 Лилль Л1
- 06.01.2018 Ле Ман 2:4 Лилль КФ
- 20.12.2017 Лилль 1:1 Ницца Л1
- 16.12.2017 Дижон 3:0 Лилль Л1
- 13.12.2017 Лилль 1:1 Ницца КЛ
- 09.12.2017 ПСЖ 3:1 Лилль Л1
- 02.12.2017 Лилль 1:0 Тулуза Л1
- 29.11.2017 Лион 1:2 Лилль Л1
- 25.11.2017 Монпелье 3:0 Лилль Л1
- 20.11.2017 Амьен 3:0 Лилль Л1
- 17.11.2017 Лилль 3:1 Сент-Этьен Л1
- 05.11.2017 Метц 0:3 Лилль Л1
- 29.10.2017 Лилль 0:1 Марсель Л1
- 25.10.2017 Лилль 2:2 Валансьен КЛ
- 21.10.2017 Ренн 1:0 Лилль Л1
- 14.10.2017 Лилль 2:2 Труа Л1
ПСЖ (последние 20 матчей: +17 =0 -3)
- 30.01.2018 Ренн 2:3 ПСЖ КЛ
- 27.01.2018 ПСЖ 4:0 Монпелье Л1
- 24.01.2018 ПСЖ 4:2 Генгам КФ
- 21.01.2018 Лион 2:1 ПСЖ Л1
- 17.01.2018 ПСЖ 8:0 Дижон Л1
- 14.01.2018 Нант 0:1 ПСЖ Л1
- 10.01.2018 Амьен 0:2 ПСЖ КЛ
- 07.01.2018 Ренн 1:6 ПСЖ КФ
- 20.12.2017 ПСЖ 3:1 Кан Л1
- 16.12.2017 Ренн 1:4 ПСЖ Л1
- 13.12.2017 Страсбург 2:4 ПСЖ КЛ
- 09.12.2017 ПСЖ 3:1 Лилль Л1
- 05.12.2017 Бавария 3:1 ПСЖ ЛЧ
- 02.12.2017 Страсбург 2:1 ПСЖ Л1
- 29.11.2017 ПСЖ 2:0 Труа Л1
- 26.11.2017 Монако 1:2 ПСЖ Л1
- 22.11.2017 ПСЖ 7:1 Селтик ЛЧ
- 18.11.2017 ПСЖ 4:1 Нант Л1
- 04.11.2017 Анже 0:5 ПСЖ Л1
- 31.10.2017 ПСЖ 5:0 Андерлехт ЛЧ
Последние игры между собой
Лилль: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
ПСЖ: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
- 09.12.2017 ПСЖ 3:1 Лилль Лига 1
- 07.02.2017 ПСЖ 2:1 Лилль Лига 1
- 14.12.2016 ПСЖ 3:1 Лилль Кубок лиги
- 28.10.2016 Лилль 0:1 ПСЖ Лига 1
- 23.04.2016 ПСЖ 2:1 Лилль Кубок лиги
- 13.02.2016 ПСЖ 0:0 Лилль Лига 1
- 07.08.2015 Лилль 0:1 ПСЖ Лига 1
- 25.04.2015 ПСЖ 6:1 Лилль Лига 1
- 03.02.2015 Лилль 0:1 ПСЖ Кубок лиги
- 03.12.2014 Лилль 1:1 ПСЖ Лига 1
- 10.05.2014 Лилль 1:3 ПСЖ Лига 1
- 23.12.2013 ПСЖ 2:2 Лилль Лига 1
- 28.01.2013 ПСЖ 1:0 Лилль Лига 1
- 02.09.2012 Лилль 1:2 ПСЖ Лига 1
- 29.04.2012 Лилль 2:1 ПСЖ Лига 1
- 19.12.2011 ПСЖ 0:0 Лилль Лига 1
- 21.05.2011 ПСЖ 2:2 Лилль Лига 1
- 14.05.2011 Лилль 1:0 ПСЖ Кубок
- 15.08.2010 Лилль 0:0 ПСЖ Лига 1
- 16.01.2010 Лилль 3:1 ПСЖ Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|23
|19
|2
|2
|72 - 17
|59
|2.
|Лион
|Заявка
|23
|14
|6
|3
|52 - 25
|48
|3.
|Марсель
|Заявка
|23
|14
|6
|3
|47 - 24
|48
|4.
|Монако
|Заявка
|23
|14
|5
|4
|53 - 24
|47
|5.
|Нант
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|22 - 21
|37
|6.
|Ницца
|Заявка
|23
|10
|4
|9
|29 - 33
|34
|7.
|Ренн
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|28 - 32
|31
|8.
|Монпелье
|Заявка
|23
|7
|10
|6
|20 - 19
|31
|9.
|Бордо
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|27 - 32
|29
|10.
|Генгам
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|24 - 32
|29
|11.
|Дижон
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|33 - 46
|28
|12.
|Кан
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|15 - 26
|27
|13.
|Страсбург
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|28 - 39
|27
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|22 - 38
|26
|15.
|Амьен
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|20 - 26
|25
|16.
|Лилль
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|22 - 34
|25
|17.
|Анже
|Заявка
|23
|5
|10
|8
|26 - 32
|25
|18.
|Труа
|Заявка
|23
|7
|3
|13
|22 - 32
|24
|19.
|Тулуза
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|21 - 32
|23
|20.
|Метц
|Заявка
|23
|5
|3
|15
|20 - 39
|18
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Текстовая онлайн трансляция матча Лилль - ПСЖДо начала игры осталось 2 дня 13 часов 50 минут, которая состоится 03.02.2018.
Новости матча
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Неймар: "Я счастлив в "ПСЖ" — 12:34
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Прогнозы на матч Лилль - ПСЖ
Лилль
1.3% (1)
Ничья:
8% (6)
ПСЖ
90.7% (68)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 ПСЖ:
25.3% (19)
1:3 ПСЖ:
22.7% (17)
0:2 ПСЖ:
21.3% (16)
0:3 ПСЖ:
8% (6)
0:1 ПСЖ:
5.3% (4)
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