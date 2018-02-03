Стадион: Альянц Ривьера Зрители: 17231
21' Желтая карточкаСаного Яя
52' Желтая карточкаКолин Расин
59' Желтая карточкаТамез Адриен
61' Желтая карточкаМишлен Клеман
0:1
67' ГолГрадель Макс-Ален
Второй тайм
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
94'
Мубандже Жак-Франсуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 17231 болельщиков
93'
Судья сигнализирует, что Ignatius Knepe Ganago из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Амьен-Аду Кельвен
92'
Мишлен Клеман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Голкипер мог бы сыграть и получше
92'
91'
Сарр Маланг нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
89'
Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
89'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
88'
Отличные скиллы показывает Градель Макс-Ален, обводя своих соперников
88'
Судья сигнализирует, что Сери Жан-Мишель из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Мубеле Фирмин
88'
Тактическая замена. Жан Корентин уходит с поля и его заменяет Мубеле Фирмин
87'
87'
Как он промахнулся? Ignatius Knepe Ganago имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
86'
Тактическая замена. Тамез Адриен уходит с поля и его заменяет Лусамба Арно
86'
Судья сигнализирует, что Яго Стив из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Плеа Алассан
85'
Судья сигнализирует, что Градель Макс-Ален из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Срарфи Бассем
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
85'
Ignatius Knepe Ganago из команды Ницца толкнул локтем оппонента. Это Каюзак Янник заработал фол
85'
Тойвонен Ола наказан за толчок Данте Бонфим
84'
84'
Колин Расин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Градель Макс-Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
Данте Бонфим наказан за толчок Тойвонен Ола
83'
Так близко к голу! Сарр Маланг имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Лафон Альбан!
83'
83'
82'
Сакко Ихсан из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
82'
Тойвонен Ола из команды Тулуза играет слишком грубо. Сери Жан-Мишель оказался на газоне.
82'
Тактическая замена. Имбула Ганелли уходит с поля и его заменяет Блен Алексис
81'
81'
81'
81'
81'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Тойвонен Ола из команды Тулуза.
81'
Тойвонен Ола предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
80'
Судья сигнализирует, что Сангаре Ибрахим из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Колин Расин
79'
Тойвонен Ола наказан за толчок Тамез Адриен
79'
Тамез Адриен коснулся мяча рукой.
79'
Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
78'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза навешивает в штрафную с рикошетом.
77'
77'
77'
76'
Колин Расин из команды Ницца делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
76'
76'
Колин Расин из команды Ницца отдал передачу, которая была заблокирована.
76'
Ignatius Knepe Ganago из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
74'
Тактическая замена. Саного Яя уходит с поля и его заменяет Тойвонен Ола
73'
73'
ШАНС! Градель Макс-Ален нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
73'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза идет с мячом вперед на обострение...
72'
Сангаре Ибрахим наказан за толчок Сери Жан-Мишель
72'
Тактическая замена. Менди Нампалис уходит с поля и его заменяет Ignatius Knepe Ganago
72'
Тактическая замена. Макенго Жан-Виктор уходит с поля и его заменяет Сакко Ихсан
71'
Судья сигнализирует, что Тамез Адриен из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Градель Макс-Ален
70'
Саного Яя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца подал угловой справа.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
70'
Лафон Альбан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
69'
Саного Яя наказан за толчок Сарр Маланг
69'
Судья сигнализирует, что Сери Жан-Мишель из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Саного Яя
69'
Отличный гол забил Градель Макс-Ален
67'
Сангаре Ибрахим сделал результативную передачу.
67'
Г О О О О Л - Градель Макс-Ален из команды Тулуза переиграл вратаря дальним ударом!
67'
Срарфи Бассем нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
Бюрнер Патрик из команды Ницца делает пас партнеру.
66'
Макенго Жан-Виктор из команды Ницца делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
Колин Расин из команды Ницца делает неудачный навес.
66'
Опасность! Сери Жан-Мишель из команды Ницца отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
65'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
63'
63'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
62'
62'
62'
Срарфи Бассем из команды Ницца сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
62'
62'
Имбула Ганелли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
61'
Срарфи Бассем из команды Ницца отдал передачу, которая была заблокирована.
61'
Сери Жан-Мишель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
61'
Мишлен Клеман получил желтую карточку от судьи
61'
Судья свистит. Мишлен Клеман атаковал сзади соперника. Это Макенго Жан-Виктор заработал своей команде штрафной
60'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
59'
Тамез Адриен получил желтую карточку от судьи
59'
Безумный фол. Тамез Адриен грубо играет против соперника. Пострадал Яго Стив
58'
58'
Каюзак Янник наказан за толчок Сери Жан-Мишель
58'
58'
Имбула Ганелли из команды Тулуза подал угловой справа.
57'
Жан Корентин из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
56'
ШАНС! Сарр Маланг нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
56'
Отличные скиллы показывает Сарр Маланг, обводя своих соперников
56'
Имбула Ганелли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
56'
56'
56'
Плеа Алассан из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
53'
Сарр Маланг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Имбула Ганелли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
52'
Колин Расин получил желтую карточку от судьи
52'
Колин Расин из команды Ницца толкнул локтем оппонента. Это Жан Корентин заработал фол
52'
О, нет. Из многообещающей позиции Плеа Алассан из команды Ницца наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
52'
52'
51'
51'
Данте Бонфим решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
50'
Судья сигнализирует, что Каюзак Янник из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Сери Жан-Мишель
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
48'
47'
47'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
45'
Безумный фол. Макенго Жан-Виктор грубо играет против соперника. Пострадал Сангаре Ибрахим
44'
Судья сигнализирует, что Менди Нампалис из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Имбула Ганелли
43'
Срарфи Бассем из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
42'
40'
Срарфи Бассем из команды Ницца в офсайде
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
39'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
39'
Амьен-Аду Кельвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
39'
37'
37'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
36'
Плеа Алассан из команды Ницца в офсайде
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
35'
35'
Мубандже Жак-Франсуа не смог попасть в створ ударом издали
34'
Колин Расин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Жан Корентин из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
33'
Жан Корентин из команды Тулуза в офсайде
32'
32'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
31'
Шанс! Плеа Алассан из команды Ницца пробил головой, но мимо
31'
30'
30'
Колин Расин из команды Ницца делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
30'
Колин Расин из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Срарфи Бассем из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Бюрнер Патрик из команды Ницца делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Сангаре Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
24'
22'
22'
Срарфи Бассем видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
22'
Отличные скиллы показывает Срарфи Бассем, обводя своих соперников
21'
Саного Яя получил желтую карточку от судьи
21'
Саного Яя из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Срарфи Бассем пострадал.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
20'
20'
Каюзак Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
20'
Сарр Маланг пробил со штрафного прямо в стенку
19'
Судья сигнализирует, что Сангаре Ибрахим из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Срарфи Бассем
18'
18'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза пробил со штрафного, но очень мимо цели.
17'
Судья сигнализирует, что Колин Расин из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Жан Корентин
17'
Судья сигнализирует, что Тамез Адриен из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Сангаре Ибрахим
15'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
15'
Судья сигнализирует, что Саного Яя из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Данте Бонфим
14'
14'
Тамез Адриен из команды Ницца навешивает в штрафную с рикошетом.
14'
Макенго Жан-Виктор из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
14'
Сери Жан-Мишель пробил со штрафного прямо в стенку
13'
Судья сигнализирует, что Яго Стив из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Плеа Алассан
12'
Срарфи Бассем из команды Ницца опасно и грубо сыграл. Лафон Альбан пострадал.
12'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
10'
Срарфи Бассем из команды Ницца в офсайде
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
9'
8'
8'
Жан Корентин из команды Тулуза не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
7'
7'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
7'
Жан Корентин из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
6'
6'
ШАНС! Срарфи Бассем нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
6'
6'
Плеа Алассан из команды Ницца подал угловой справа.
5'
Макенго Жан-Виктор нанес удар головой, но Лафон Альбан перевел мяч на угловой!
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
3'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
2'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
2'
2'
Плеа Алассан нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
1'
Как он промахнулся? Градель Макс-Ален имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ницца". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ницца 0:1 Тулуза
Ницца
90.4% (161)
Ничья:
8.4% (15)
Тулуза
1.1% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Ницца:
32% (57)
2:1 Ницца:
30.9% (55)
2:0 Ницца:
17.4% (31)
1:1 Ничья:
6.7% (12)
3:1 Ницца:
6.2% (11)
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