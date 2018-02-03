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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 17231
Ницца
0:1
Конец матча
Тулуза
0'
21' Желтая карточка
Саного Яя
52' Желтая карточка
Колин Расин
59' Желтая карточка
Тамез Адриен
61' Желтая карточка
Мишлен Клеман
0:1
67' Гол
Градель Макс-Ален
90'+4
Второй тайм
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
94'
Мубандже Жак-Франсуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Срарфи Бассем из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 17231 болельщиков
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Ignatius Knepe Ganago из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Амьен-Аду Кельвен

92'
Мишлен Клеман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Голкипер мог бы сыграть и получше
92'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Сарр Маланг нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
89'
Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Бюрнер Патрик из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
89'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
88'
Отличные скиллы показывает Градель Макс-Ален, обводя своих соперников
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Сери Жан-Мишель из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Мубеле Фирмин
88'
Тактическая замена. Жан Корентин уходит с поля и его заменяет Мубеле Фирмин
87'
Удар от ворот произведет Тулуза
87'
Как он промахнулся? Ignatius Knepe Ganago имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
86'
Тактическая замена. Тамез Адриен уходит с поля и его заменяет Лусамба Арно
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Яго Стив из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Плеа Алассан
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Градель Макс-Ален из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Срарфи Бассем
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Фол, нарушение
85'
Ignatius Knepe Ganago из команды Ницца толкнул локтем оппонента. Это Каюзак Янник заработал фол
Фол, нарушение
85'
Тойвонен Ола наказан за толчок Данте Бонфим
84'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Колин Расин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Градель Макс-Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
83'
Данте Бонфим наказан за толчок Тойвонен Ола
83'
Так близко к голу! Сарр Маланг имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Лафон Альбан!
83'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
Угловой
83'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца разыграл угловой с левого угла.
82'
Сакко Ихсан из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
82'
Тойвонен Ола из команды Тулуза играет слишком грубо. Сери Жан-Мишель оказался на газоне.
82'
Тактическая замена. Имбула Ганелли уходит с поля и его заменяет Блен Алексис
81'
Удар от ворот произведет Тулуза
81'
Бюрнер Патрик из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
81'
Яго Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
81'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца подал угловой слева.
81'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Тойвонен Ола из команды Тулуза.
81'
Тойвонен Ола предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
81'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца подал угловой слева.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Сангаре Ибрахим из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Колин Расин
Фол, нарушение
79'
Тойвонен Ола наказан за толчок Тамез Адриен
Фол, нарушение
79'
Тамез Адриен коснулся мяча рукой.
79'
Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Срарфи Бассем из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
78'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза навешивает в штрафную с рикошетом.
77'
Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
77'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
Угловой
77'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца разыграл угловой с левого угла.
76'
Колин Расин из команды Ницца делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
76'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца разыграл угловой с левого угла.
76'
Колин Расин из команды Ницца отдал передачу, которая была заблокирована.
76'
Ignatius Knepe Ganago из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
Яго Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
74'
Тактическая замена. Саного Яя уходит с поля и его заменяет Тойвонен Ола
73'
Удар от ворот произведет Ницца
73'
ШАНС! Градель Макс-Ален нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
73'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
72'
Сангаре Ибрахим наказан за толчок Сери Жан-Мишель
72'
Тактическая замена. Менди Нампалис уходит с поля и его заменяет Ignatius Knepe Ganago
72'
Тактическая замена. Макенго Жан-Виктор уходит с поля и его заменяет Сакко Ихсан
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Тамез Адриен из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Градель Макс-Ален
70'
Саного Яя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца подал угловой справа.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
70'
Лафон Альбан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
Колин Расин из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
69'
Саного Яя наказан за толчок Сарр Маланг
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Сери Жан-Мишель из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Саного Яя
69'
Отличный гол забил Градель Макс-Ален
67'
Сангаре Ибрахим сделал результативную передачу.
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Градель Макс-Ален из команды Тулуза переиграл вратаря дальним ударом!
67'
Срарфи Бассем нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
Бюрнер Патрик из команды Ницца делает пас партнеру.
66'
Макенго Жан-Виктор из команды Ницца делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
Колин Расин из команды Ницца делает неудачный навес.
66'
Опасность! Сери Жан-Мишель из команды Ницца отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
65'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
63'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
62'
Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
62'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
62'
Срарфи Бассем из команды Ницца сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
62'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца подал угловой слева.
62'
Имбула Ганелли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
62'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца подал угловой слева.
61'
Срарфи Бассем из команды Ницца отдал передачу, которая была заблокирована.
61'
Сери Жан-Мишель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
61'
Мишлен Клеман получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
61'
Судья свистит. Мишлен Клеман атаковал сзади соперника. Это Макенго Жан-Виктор заработал своей команде штрафной
60'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Желтая карточка
59'
Тамез Адриен получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
59'
Безумный фол. Тамез Адриен грубо играет против соперника. Пострадал Яго Стив
58'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
58'
Каюзак Янник наказан за толчок Сери Жан-Мишель
58'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Имбула Ганелли из команды Тулуза подал угловой справа.
57'
Жан Корентин из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
Удар от ворот произведет Тулуза
56'
ШАНС! Сарр Маланг нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
56'
Отличные скиллы показывает Сарр Маланг, обводя своих соперников
56'
Имбула Ганелли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Срарфи Бассем из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
56'
Яго Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Колин Расин из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
56'
Плеа Алассан из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
Удар от ворот произведет Тулуза
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Офсайд
53'
Яго Стив из команды Тулуза в офсайде
53'
Сарр Маланг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Имбула Ганелли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
52'
Колин Расин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
52'
Колин Расин из команды Ницца толкнул локтем оппонента. Это Жан Корентин заработал фол
52'
О, нет. Из многообещающей позиции Плеа Алассан из команды Ницца наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
52'
Срарфи Бассем из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
52'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Удар от ворот произведет Тулуза
51'
Данте Бонфим решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Каюзак Янник из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Сери Жан-Мишель
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
48'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Фол, нарушение
45'
Безумный фол. Макенго Жан-Виктор грубо играет против соперника. Пострадал Сангаре Ибрахим
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Менди Нампалис из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Имбула Ганелли
43'
Срарфи Бассем из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Удар от ворот произведет Тулуза
Угловой
42'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца подал угловой слева.
Офсайд
40'
Срарфи Бассем из команды Ницца в офсайде
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
39'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
39'
Амьен-Аду Кельвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Срарфи Бассем из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
39'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Удар от ворот произведет Ницца
37'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
Офсайд
36'
Плеа Алассан из команды Ницца в офсайде
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
35'
Удар от ворот произведет Ницца
35'
Мубандже Жак-Франсуа не смог попасть в створ ударом издали
34'
Колин Расин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Жан Корентин из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
Офсайд
33'
Жан Корентин из команды Тулуза в офсайде
32'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Удар от ворот произведет Тулуза
31'
Шанс! Плеа Алассан из команды Ницца пробил головой, но мимо
31'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
30'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Колин Расин из команды Ницца делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
30'
Колин Расин из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Срарфи Бассем из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Бюрнер Патрик из команды Ницца делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Сангаре Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Колин Расин из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
24'
Удар от ворот произведет Тулуза
22'
Удар от ворот произведет Тулуза
22'
Срарфи Бассем видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
22'
Отличные скиллы показывает Срарфи Бассем, обводя своих соперников
Желтая карточка
21'
Саного Яя получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
21'
Саного Яя из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Срарфи Бассем пострадал.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
20'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Каюзак Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца подал угловой слева.
20'
Сарр Маланг пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Сангаре Ибрахим из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Срарфи Бассем
18'
Удар от ворот произведет Ницца
18'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Колин Расин из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Жан Корентин
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Тамез Адриен из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Сангаре Ибрахим
15'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Саного Яя из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Данте Бонфим
14'
Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
14'
Тамез Адриен из команды Ницца навешивает в штрафную с рикошетом.
14'
Макенго Жан-Виктор из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
14'
Сери Жан-Мишель пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Яго Стив из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Плеа Алассан
Фол, нарушение
12'
Срарфи Бассем из команды Ницца опасно и грубо сыграл. Лафон Альбан пострадал.
12'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Офсайд
10'
Срарфи Бассем из команды Ницца в офсайде
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
9'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Удар от ворот произведет Ницца
8'
Жан Корентин из команды Тулуза не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
7'
Удар от ворот произведет Ницца
7'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
7'
Жан Корентин из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
6'
Удар от ворот произведет Тулуза
6'
ШАНС! Срарфи Бассем нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
6'
Колин Расин из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
Угловой
6'
Плеа Алассан из команды Ницца подал угловой справа.
5'
Макенго Жан-Виктор нанес удар головой, но Лафон Альбан перевел мяч на угловой!
5'
Бюрнер Патрик из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
3'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
2'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
2'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Плеа Алассан нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Удар от ворот произведет Ницца
1'
Как он промахнулся? Градель Макс-Ален имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ницца". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ницца 0:1 Тулуза
Ницца
90.4% (161)
Ничья:
8.4% (15)
Тулуза
1.1% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Ницца:
32% (57)
Ницца:
30.9% (55)
Ницца:
17.4% (31)
Ничья:
6.7% (12)
Ницца:
6.2% (11)
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