Стадион: Стад де ля Моссон Зрители: 9549
5' Желтая карточкаСантамария Батист
0:1
20' ПенальтиЭкамби Карл Токо
1:1
42' ГолЛасне Пол
2:1
71' ГолМбенза Исаак
75' Желтая карточкаТраоре Исмаэль
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 9549 болельщиков
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
94'
93'
Кеткеофомфон Билли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Мендеш Педру II из команды Монпелье играет слишком грубо. Канга Вилфрид оказался на газоне.
93'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
92'
Игрок из команды Анже делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
92'
Лекомт Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Кеткеофомфон Билли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Судья сигнализирует, что Агилар Рубен из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Фюльжини Анжело
90'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
90'
Манко Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Сио Жованни из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
90'
Мбенза Исаак нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
86'
Кеткеофомфон Билли не смог попасть в створ ударом издали
86'
86'
Кеткеофомфон Билли из команды Анже отправил кросс в штрафную...
85'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
82'
Судья свистит. Фюльжини Анжело атаковал сзади соперника. Это Ласне Пол заработал своей команде штрафной
82'
Тактическая замена. Камара Сулейман уходит с поля и его заменяет Сио Жованни
81'
Судья сигнализирует, что Мангани Томас из команды Анже поставил подножку. Пострадал Конгре Даниэль
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
79'
79'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
78'
Судья сигнализирует, что Мбенза Исаак из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Экамби Карл Токо
76'
Тактическая замена. Онианге Принс уходит с поля и его заменяет Канга Вилфрид
76'
76'
Самбья Саломон решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
75'
Траоре Исмаэль получает желтую карточку за толчок соперника.
75'
Траоре Исмаэль из команды Анже опасно и грубо сыграл. Самбья Саломон пострадал.
74'
74'
Фюльжини Анжело навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
74'
Конгре Даниэль наказан за толчок Экамби Карл Токо
72'
Судья сигнализирует, что Фюльжини Анжело из команды Анже поставил подножку. Пострадал Скири Эйе
71'
Камара Сулейман сделал результативную передачу.
71'
Г О О О О Л - Мбенза Исаак изменил счет на табло!
71'
Камара Сулейман из команды Монпелье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
70'
70'
Самбья Саломон из команды Монпелье подал угловой справа.
70'
Бамба Абдулайе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Мбенза Исаак из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
68'
Тактическая замена. Долли Киган уходит с поля и его заменяет Мбенза Исаак
67'
Кеткеофомфон Билли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Самбья Саломон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Фюльжини Анжело коснулся мяча рукой.
66'
Сантамария Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Конгре Даниэль из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
66'
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
65'
65'
Тактическая замена. Капелле Пьеррик уходит с поля и его заменяет Фюльжини Анжело
65'
Шанс! Камара Сулейман из команды Монпелье пробил головой, но мимо
64'
Самбья Саломон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
Бамба Абдулайе из команды Анже опасно и грубо сыграл. Самбья Саломон пострадал.
62'
61'
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
60'
Тактическая замена. Тэт Флавьен уходит с поля и его заменяет Кеткеофомфон Билли
59'
59'
Ласне Пол из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Онианге Принс пострадал.
58'
58'
Шанс! Камара Сулейман из команды Монпелье пробил головой, но мимо
58'
57'
Манко Венсан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
57'
Долли Киган из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
56'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает неудачный навес.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
54'
54'
Конгре Даниэль из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
52'
51'
51'
Экамби Карл Токо из команды Анже плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
51'
Лекомт Бенджамин ошибается в защите.
51'
Камара Сулейман из команды Монпелье делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
51'
Отличные скиллы показывает Камара Сулейман, обводя своих соперников
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
49'
49'
Самбья Саломон из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
48'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
44'
Иконе Джонатан из команды Монпелье в офсайде
44'
44'
Шанс! Манко Венсан из команды Анже пробил головой, но мимо
44'
Тэт Флавьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Судья сигнализирует, что Самбья Саломон из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Тэт Флавьен
42'
Долли Киган сделал результативную передачу.
42'
Долли Киган из команды Монпелье делает пас партнеру.
42'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
40'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Иконе Джонатан из команды Монпелье делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
40'
Иконе Джонатан из команды Монпелье идет с мячом вперед на обострение...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
39'
Ласне Пол из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Мангани Томас пострадал.
38'
38'
38'
Камара Сулейман из команды Монпелье навешивает в штрафную с рикошетом.
36'
Nicolas Cozza получил травму и заменен. Самбья Саломон выходит на поле.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
34'
Капелле Пьеррик из команды Анже опасно и грубо сыграл. Мукиэле Норди пострадал.
33'
33'
Отличный пас сделал Иконе Джонатан из команды Монпелье. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
32'
Судья сигнализирует, что Онианге Принс из команды Анже поставил подножку. Пострадал Ласне Пол
32'
31'
О, нет. Из многообещающей позиции Иконе Джонатан из команды Монпелье наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
31'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает пас партнеру.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
29'
28'
28'
Мукиэле Норди из команды Монпелье хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
28'
Манко Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
28'
Экамби Карл Токо нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
26'
Капелле Пьеррик из команды Анже подал угловой слева.
26'
Агилар Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
24'
24'
Nicolas Cozza из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
20'
Г О О О О Л - Экамби Карл Токо из команды Анже забивает с точки!
20'
ПЕНАЛЬТИ - Лекомт Бенджамин из команды Монпелье привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Экамби Карл Токо.
18'
Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Анже поставил подножку. Пострадал Ласне Пол
18'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Онианге Принс из команды Анже отправил кросс в штрафную...
18'
18'
Мукиэле Норди из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
17'
Манко Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
17'
Nicolas Cozza из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
14'
Экамби Карл Токо из команды Анже в офсайде
13'
13'
Плохо сыграл Лекомт Бенджамин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
13'
Сантамария Батист навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Судья сигнализирует, что Мендеш Педру II из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Тэт Флавьен
12'
Мукиэле Норди пробует нанести удар издали, но Бютель Людовик ловит мяч
12'
11'
Манко Венсан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Долли Киган из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
10'
Камара Сулейман из команды Монпелье играет слишком грубо. Сантамария Батист оказался на газоне.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 23% времени, а гости – 77%.
10'
10'
Выглядело как неплохой момент. Экамби Карл Токо из команды Анже закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
9'
9'
7'
Манко Венсан из команды Анже навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
6'
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
5'
Сантамария Батист сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
4'
Сантамария Батист из команды Анже опасно и грубо сыграл. Агилар Рубен пострадал.
4'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Капелле Пьеррик!
3'
Онианге Принс нанес удар, мяч был парирован, но Лекомт Бенджамин не удержал его в руках.
3'
Тэт Флавьен из команды Анже делает пас партнеру.
3'
Капелле Пьеррик из команды Анже делает неудачный навес.
2'
2'
2'
Тэт Флавьен из команды Анже отправил кросс в штрафную...
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Анже". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Монпелье 2:1 Анже
Монпелье
86% (154)
Ничья:
12.8% (23)
Анже
1.1% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Монпелье:
47.5% (85)
2:1 Монпелье:
24% (43)
2:0 Монпелье:
11.2% (20)
1:1 Ничья:
10.1% (18)
0:0 Ничья:
2.2% (4)
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