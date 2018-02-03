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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 9549
Монпелье
2:1
Конец матча
Анже
0'
5' Желтая карточка
Сантамария Батист
0:1
20' Пенальти
Экамби Карл Токо
1:1
42' Гол
Ласне Пол
2:1
71' Гол
Мбенза Исаак
75' Желтая карточка
Траоре Исмаэль
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 9549 болельщиков
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
94'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
93'
Кеткеофомфон Билли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
93'
Мендеш Педру II из команды Монпелье играет слишком грубо. Канга Вилфрид оказался на газоне.

93'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
92'
Игрок из команды Анже делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
92'
Лекомт Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Кеткеофомфон Билли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Агилар Рубен из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Фюльжини Анжело
90'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
90'
Манко Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Сио Жованни из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
90'
Мбенза Исаак нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Удар от ворот произведет Монпелье
86'
Кеткеофомфон Билли не смог попасть в створ ударом издали
86'
Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Кеткеофомфон Билли из команды Анже отправил кросс в штрафную...
85'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
82'
Судья свистит. Фюльжини Анжело атаковал сзади соперника. Это Ласне Пол заработал своей команде штрафной
82'
Тактическая замена. Камара Сулейман уходит с поля и его заменяет Сио Жованни
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Мангани Томас из команды Анже поставил подножку. Пострадал Конгре Даниэль
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
79'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
79'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Мбенза Исаак из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Экамби Карл Токо
76'
Тактическая замена. Онианге Принс уходит с поля и его заменяет Канга Вилфрид
76'
Удар от ворот произведет Анже
76'
Самбья Саломон решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Желтая карточка
75'
Траоре Исмаэль получает желтую карточку за толчок соперника.
Фол, нарушение
75'
Траоре Исмаэль из команды Анже опасно и грубо сыграл. Самбья Саломон пострадал.
74'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
74'
Фюльжини Анжело навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
74'
Конгре Даниэль наказан за толчок Экамби Карл Токо
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Фюльжини Анжело из команды Анже поставил подножку. Пострадал Скири Эйе
71'
Камара Сулейман сделал результативную передачу.
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Мбенза Исаак изменил счет на табло!
71'
Камара Сулейман из команды Монпелье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
70'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Самбья Саломон из команды Монпелье подал угловой справа.
70'
Бамба Абдулайе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Мбенза Исаак из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
68'
Тактическая замена. Долли Киган уходит с поля и его заменяет Мбенза Исаак
67'
Кеткеофомфон Билли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Самбья Саломон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
66'
Фюльжини Анжело коснулся мяча рукой.
66'
Сантамария Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Конгре Даниэль из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
66'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Долли Киган из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
65'
Удар от ворот произведет Анже
65'
Тактическая замена. Капелле Пьеррик уходит с поля и его заменяет Фюльжини Анжело
65'
Шанс! Камара Сулейман из команды Монпелье пробил головой, но мимо
64'
Самбья Саломон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
64'
Бамба Абдулайе из команды Анже опасно и грубо сыграл. Самбья Саломон пострадал.
62'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Долли Киган из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
61'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
60'
Тактическая замена. Тэт Флавьен уходит с поля и его заменяет Кеткеофомфон Билли
59'
Удар от ворот произведет Монпелье
Фол, нарушение
59'
Ласне Пол из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Онианге Принс пострадал.
58'
Удар от ворот произведет Анже
58'
Шанс! Камара Сулейман из команды Монпелье пробил головой, но мимо
Угловой
58'
Долли Киган из команды Монпелье подал угловой слева.
57'
Манко Венсан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Долли Киган из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
Удар от ворот произведет Анже
56'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает неудачный навес.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
54'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Конгре Даниэль из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
52'
Удар от ворот произведет Монпелье
51'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
51'
Экамби Карл Токо из команды Анже плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
51'
Лекомт Бенджамин ошибается в защите.
51'
Камара Сулейман из команды Монпелье делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
51'
Отличные скиллы показывает Камара Сулейман, обводя своих соперников
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
49'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
49'
Самбья Саломон из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
48'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Удар от ворот произведет Анже
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Офсайд
44'
Иконе Джонатан из команды Монпелье в офсайде
44'
Удар от ворот произведет Монпелье
44'
Шанс! Манко Венсан из команды Анже пробил головой, но мимо
44'
Тэт Флавьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Самбья Саломон из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Тэт Флавьен
42'
Долли Киган сделал результативную передачу.
Описание гола
42'
ГОЛ! - Ласне Пол из команды Монпелье наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
42'
Долли Киган из команды Монпелье делает пас партнеру.
42'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
40'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Иконе Джонатан из команды Монпелье делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
40'
Иконе Джонатан из команды Монпелье идет с мячом вперед на обострение...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
39'
Ласне Пол из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Мангани Томас пострадал.
38'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
Угловой
38'
Долли Киган из команды Монпелье подал угловой слева.
38'
Камара Сулейман из команды Монпелье навешивает в штрафную с рикошетом.
36'
Nicolas Cozza получил травму и заменен. Самбья Саломон выходит на поле.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
34'
Капелле Пьеррик из команды Анже опасно и грубо сыграл. Мукиэле Норди пострадал.
33'
Удар от ворот произведет Анже
33'
Отличный пас сделал Иконе Джонатан из команды Монпелье. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Онианге Принс из команды Анже поставил подножку. Пострадал Ласне Пол
32'
Удар от ворот произведет Анже
31'
О, нет. Из многообещающей позиции Иконе Джонатан из команды Монпелье наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
31'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает пас партнеру.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
29'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Ласне Пол из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
28'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
28'
Мукиэле Норди из команды Монпелье хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
28'
Манко Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
28'
Экамби Карл Токо нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Капелле Пьеррик из команды Анже подал угловой слева.
26'
Агилар Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
24'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Nicolas Cozza из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Экамби Карл Токо из команды Анже забивает с точки!
Фол, нарушение
20'
ПЕНАЛЬТИ - Лекомт Бенджамин из команды Монпелье привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Экамби Карл Токо.
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Анже поставил подножку. Пострадал Ласне Пол
18'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Онианге Принс из команды Анже отправил кросс в штрафную...
18'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Мукиэле Норди из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
17'
Манко Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Долли Киган из команды Монпелье подал угловой слева.
17'
Nicolas Cozza из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Удар от ворот произведет Анже
15'
Ласне Пол из команды Монпелье делает неудачный навес.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
Офсайд
14'
Экамби Карл Токо из команды Анже в офсайде
13'
Удар от ворот произведет Монпелье
13'
Плохо сыграл Лекомт Бенджамин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
13'
Сантамария Батист навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Мендеш Педру II из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Тэт Флавьен
12'
Мукиэле Норди пробует нанести удар издали, но Бютель Людовик ловит мяч
Угловой
12'
Долли Киган из команды Монпелье подал угловой слева.
11'
Манко Венсан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Долли Киган из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Удар от ворот произведет Монпелье
Фол, нарушение
10'
Камара Сулейман из команды Монпелье играет слишком грубо. Сантамария Батист оказался на газоне.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 23% времени, а гости – 77%.
10'
Удар от ворот произведет Монпелье
10'
Выглядело как неплохой момент. Экамби Карл Токо из команды Анже закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
9'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
9'
Долли Киган из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
7'
Манко Венсан из команды Анже навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
6'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Скири Эйе из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
Желтая карточка
5'
Сантамария Батист сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
4'
Сантамария Батист из команды Анже опасно и грубо сыграл. Агилар Рубен пострадал.
4'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Капелле Пьеррик!
3'
Онианге Принс нанес удар, мяч был парирован, но Лекомт Бенджамин не удержал его в руках.
3'
Тэт Флавьен из команды Анже делает пас партнеру.
3'
Капелле Пьеррик из команды Анже делает неудачный навес.
2'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Тэт Флавьен из команды Анже отправил кросс в штрафную...
1'
Удар от ворот произведет Монпелье
1'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Анже". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Монпелье 2:1 Анже
Монпелье
86% (154)
Ничья:
12.8% (23)
Анже
1.1% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Монпелье:
47.5% (85)
Монпелье:
24% (43)
Монпелье:
11.2% (20)
Ничья:
10.1% (18)
Ничья:
2.2% (4)
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