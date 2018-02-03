Стадион: де ла Мейно Зрители: 24662
0:1
3' ГолСанхаре Юнусс
5' Желтая карточкаПундже Максим
25' Желтая карточкаГримм Жереми
30' Желтая карточкаПабло Кастро
48' Желтая карточкаСанхаре Юнусс
0:2
53' ГолЛаборд Гаэтан
90' Желтая карточкаБрайтвайт Мартин
Второй тайм
94'
Бордо заслуженно побеждает в отличном матче
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 24662 болельщиков
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
93'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
92'
92'
Блайак Жереми из команды Страсбург в офсайде
92'
91'
Брайтвайт Мартин получает желтую карточку за неспортивное поведение
91'
Брайтвайт Мартин наказан за толчок Мартинеc Пабло
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Судья сигнализирует, что Мартин Йонас из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Пундже Максим
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
89'
Баокен Стефан из команды Страсбург в офсайде
89'
88'
88'
ШАНС! Кунде Жюль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
88'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Лерагер Лукас и Брайтвайт Мартин из команды Бордо.
87'
Байсс Пол из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Мартин Йонас пострадал.
87'
Мартин Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Санхаре Юнусс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Баокен Стефан из команды Страсбург играет слишком грубо. Лерагер Лукас оказался на газоне.
86'
Фулкье Димитри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Сабали Юссуф из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
86'
Мангане Кадер наказан за толчок Брайтвайт Мартин
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
85'
Мангане Кадер получает жёлтую карточку за толчок соперника.
85'
Саади Идрисс из команды Страсбург подал угловой справа.
84'
Аолу Жан-Эде мяч отрикошетил от ворот
84'
84'
83'
Судья сигнализирует, что Байсс Пол из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Блайак Жереми
82'
82'
Тактическая замена. Малком Филипе уходит с поля и его заменяет Камано Франсуа
81'
80'
Мейте Суалихо наказан за толчок Мартин Йонас
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
80'
Безумный фол. Мейте Суалихо грубо играет против соперника. Пострадал Аолу Жан-Эде
79'
Брайтвайт Мартин коснулся мяча рукой.
78'
Мартин Йонас из команды Страсбург толкнул локтем оппонента. Это Лерагер Лукас заработал фол
77'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Кунде Жюль из команды Бордо.
77'
Лерагер Лукас ошибается в защите.
77'
76'
Лала Кенни из команды Страсбург делает неудачный навес.
76'
Костил Бенуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Мартин Йонас из команды Страсбург подал угловой слева.
76'
Кунде Жюль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
76'
Мартинеc Пабло из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
76'
Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Саади Идрисс из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
76'
Лерагер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Терье Мартен из команды Страсбург подал угловой слева.
75'
Сабали Юссуф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Баокен Стефан из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
75'
75'
Фулкье Димитри из команды Страсбург делает неудачный навес.
73'
73'
73'
Судья сигнализирует, что Пундже Максим из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Баокен Стефан
73'
Бордо совершает вбрасывание на своей половине поля
72'
72'
Мартин Йонас из команды Страсбург подал угловой справа.
72'
Баокен Стефан из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
72'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
70'
Тактическая замена. Да Кошта Нуну уходит с поля и его заменяет Баокен Стефан
69'
Брайтвайт Мартин из команды Бордо в офсайде
69'
69'
Малком Филипе из команды Бордо подал угловой справа.
69'
Лала Кенни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Отличные скиллы показывает Малком Филипе, обводя своих соперников
67'
Тактическая замена. Лаборд Гаэтан уходит с поля и его заменяет Брайтвайт Мартин
67'
Тактическая замена. Де Превиль Николя уходит с поля и его заменяет Байсс Пол
66'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Мартинеc Пабло пострадал.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
65'
63'
63'
Малком Филипе нанес удар, но промахнулся очень сильно.
63'
Игроки ФК "Бордо" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
62'
Лала Кенни отправляет мяч отличным ударом со штрафного в штангу. Не повезло.
62'
Назначен штрафной. Пострадал Мартин Йонас, его свалил Лерагер Лукас.
60'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо в офсайде
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
59'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург в офсайде
59'
Сегодняшная посещаемость составляет 24662 болельщиков
59'
58'
Сабали Юссуф из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
58'
57'
Судья сигнализирует, что Сабали Юссуф из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Терье Мартен
56'
Саади Идрисс из команды Страсбург в офсайде
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
55'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
Тактическая замена. Гримм Жереми уходит с поля и его заменяет Блайак Жереми
53'
Де Превиль Николя сделал результативную передачу.
53'
Г О О О О Л - Лаборд Гаэтан изменил счет на табло!
53'
52'
Малком Филипе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Мартин Йонас из команды Страсбург подал угловой справа.
52'
Пабло Кастро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
52'
Назначен штрафной. Пострадал Лала Кенни, его свалил Пабло Кастро.
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
49'
48'
Санхаре Юнусс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
48'
Судья сигнализирует, что Санхаре Юнусс из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Терье Мартен
48'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
47'
47'
Мартин Йонас из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
47'
47'
Аолу Жан-Эде из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
48'
Де Превиль Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Игрок из команды Страсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
48'
Терье Мартен нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Мартин Йонас из команды Страсбург разыграл угловой с правого угла.
47'
Пабло Кастро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
47'
47'
Мартин Йонас из команды Страсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо в офсайде
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
Малком Филипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
45'
Мартинеc Пабло наказан за толчок Лаборд Гаэтан
44'
43'
42'
Мартин Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Малком Филипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Мартинеc Пабло из команды Страсбург толкнул локтем оппонента. Это Лаборд Гаэтан заработал фол
41'
41'
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
40'
40'
40'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
39'
38'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Гримм Жереми из команды Страсбург.
38'
Де Превиль Николя из команды Бордо забрасывает мяч в штрафную.
37'
37'
Саади Идрисс из команды Страсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
34'
34'
33'
32'
32'
Фулкье Димитри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Малком Филипе из команды Бордо разыграл угловой с правого угла.
32'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
31'
Мангане Кадер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
Мартин Йонас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Пабло Кастро сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
30'
Безумный фол. Пабло Кастро грубо играет против соперника. Пострадал Мартин Йонас
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
29'
Фулкье Димитри наказан за толчок Де Превиль Николя
29'
28'
Мартин Йонас из команды Страсбург делает пас партнеру.
28'
Фулкье Димитри из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
28'
28'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
28'
27'
Саади Идрисс из команды Страсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
27'
Мангане Кадер из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
27'
Де Превиль Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Игрок из команды Страсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
26'
Судья сигнализирует, что Терье Мартен из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Мейте Суалихо
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
25'
Судья подбегает и показывает Гримм Жереми из команды Страсбург отложенную желтую карточку за фол.
25'
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
24'
24'
23'
23'
23'
Мартин Йонас из команды Страсбург делает неудачный навес.
23'
Мартин Йонас из команды Страсбург разыграл угловой с правого угла.
22'
Аолу Жан-Эде мяч отрикошетил от ворот
22'
Мартин Йонас из команды Страсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Отличные скиллы показывает Да Кошта Нуну, обводя своих соперников
21'
Мангане Кадер наказан за толчок Лаборд Гаэтан
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
18'
18'
Пундже Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
17'
Назначен штрафной. Пострадал Фулкье Димитри, его свалил Де Превиль Николя.
17'
16'
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
14'
14'
Мейте Суалихо из команды Бордо делает неудачный навес.
14'
13'
13'
13'
Де Превиль Николя из команды Бордо не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
13'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
12'
12'
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
9'
9'
Мейте Суалихо из команды Бордо делает неудачный навес.
9'
8'
Судья сигнализирует, что Саади Идрисс из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Пабло Кастро
8'
7'
Аолу Жан-Эде не смог попасть в створ ударом издали
7'
7'
Мейте Суалихо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 85% времени, а гости – 15%.
5'
Пундже Максим сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
5'
Безумный фол. Пундже Максим грубо играет против соперника. Пострадал Фулкье Димитри
4'
3'
Г О О О О Л - Санхаре Юнусс забивает!
3'
Плохо сыграл Гримм Жереми - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
3'
Вратарь парирует удар, который нанес Де Превиль Николя, и мяч снова в игре
3'
Мангане Кадер ошибается в защите.
2'
Лала Кенни из команды Страсбург играет слишком грубо. Малком Филипе оказался на газоне.
2'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Страсбург". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Страсбург 0:2 Бордо
Страсбург
18.3% (33)
Ничья:
47.8% (86)
Бордо
33.9% (61)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
43.9% (79)
1:2 Бордо:
16.7% (30)
2:1 Страсбург:
12.2% (22)
0:1 Бордо:
11.7% (21)
1:0 Страсбург:
5% (9)
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