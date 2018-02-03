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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 24662
Страсбург
0:2
Конец матча
Бордо
0'
0:1
3' Гол
Санхаре Юнусс
5' Желтая карточка
Пундже Максим
25' Желтая карточка
Гримм Жереми
30' Желтая карточка
Пабло Кастро
48' Желтая карточка
Санхаре Юнусс
0:2
53' Гол
Лаборд Гаэтан
90' Желтая карточка
Брайтвайт Мартин
90'+4
Второй тайм
94'
Бордо заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 24662 болельщиков
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
93'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
92'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

Офсайд
92'
Блайак Жереми из команды Страсбург в офсайде
92'
Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
91'
Брайтвайт Мартин получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
91'
Брайтвайт Мартин наказан за толчок Мартинеc Пабло
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Мартин Йонас из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Пундже Максим
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Офсайд
89'
Баокен Стефан из команды Страсбург в офсайде
89'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Удар от ворот произведет Страсбург
88'
ШАНС! Кунде Жюль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
88'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Лерагер Лукас и Брайтвайт Мартин из команды Бордо.
Фол, нарушение
87'
Байсс Пол из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Мартин Йонас пострадал.
87'
Мартин Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Санхаре Юнусс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
86'
Баокен Стефан из команды Страсбург играет слишком грубо. Лерагер Лукас оказался на газоне.
86'
Фулкье Димитри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Сабали Юссуф из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
86'
Мангане Кадер наказан за толчок Брайтвайт Мартин
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
85'
Мангане Кадер получает жёлтую карточку за толчок соперника.
Угловой
85'
Саади Идрисс из команды Страсбург подал угловой справа.
84'
Аолу Жан-Эде мяч отрикошетил от ворот
84'
Пабло Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Байсс Пол из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Блайак Жереми
82'
Удар от ворот произведет Бордо
82'
Тактическая замена. Малком Филипе уходит с поля и его заменяет Камано Франсуа
81'
Саади Идрисс из команды Страсбург не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
80'
Мейте Суалихо наказан за толчок Мартин Йонас
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
80'
Безумный фол. Мейте Суалихо грубо играет против соперника. Пострадал Аолу Жан-Эде
Фол, нарушение
79'
Брайтвайт Мартин коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
78'
Мартин Йонас из команды Страсбург толкнул локтем оппонента. Это Лерагер Лукас заработал фол
77'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Кунде Жюль из команды Бордо.
77'
Лерагер Лукас ошибается в защите.
77'
Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе
76'
Лала Кенни из команды Страсбург делает неудачный навес.
76'
Костил Бенуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Мартин Йонас из команды Страсбург подал угловой слева.
76'
Кунде Жюль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
76'
Мартинеc Пабло из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
76'
Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Саади Идрисс из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
76'
Лерагер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Терье Мартен из команды Страсбург подал угловой слева.
75'
Сабали Юссуф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Баокен Стефан из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
75'
Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе
75'
Фулкье Димитри из команды Страсбург делает неудачный навес.
73'
Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе
73'
Мартин Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Пундже Максим из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Баокен Стефан
73'
Бордо совершает вбрасывание на своей половине поля
72'
Саади Идрисс из команды Страсбург не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
Угловой
72'
Мартин Йонас из команды Страсбург подал угловой справа.
72'
Баокен Стефан из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
72'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
70'
Тактическая замена. Да Кошта Нуну уходит с поля и его заменяет Баокен Стефан
Офсайд
69'
Брайтвайт Мартин из команды Бордо в офсайде
69'
Камара Бингуру взял и забрал мяч на выходе
Угловой
69'
Малком Филипе из команды Бордо подал угловой справа.
69'
Лала Кенни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Отличные скиллы показывает Малком Филипе, обводя своих соперников
67'
Тактическая замена. Лаборд Гаэтан уходит с поля и его заменяет Брайтвайт Мартин
67'
Тактическая замена. Де Превиль Николя уходит с поля и его заменяет Байсс Пол
Фол, нарушение
66'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Мартинеc Пабло пострадал.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
65'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Удар от ворот произведет Страсбург
63'
Малком Филипе нанес удар, но промахнулся очень сильно.
63'
Игроки ФК "Бордо" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
62'
Лала Кенни отправляет мяч отличным ударом со штрафного в штангу. Не повезло.
Фол, нарушение
62'
Назначен штрафной. Пострадал Мартин Йонас, его свалил Лерагер Лукас.
Офсайд
60'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо в офсайде
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Офсайд
59'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург в офсайде
59'
Сегодняшная посещаемость составляет 24662 болельщиков
59'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Сабали Юссуф из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
58'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Сабали Юссуф из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Терье Мартен
Офсайд
56'
Саади Идрисс из команды Страсбург в офсайде
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
55'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
Тактическая замена. Гримм Жереми уходит с поля и его заменяет Блайак Жереми
53'
Де Превиль Николя сделал результативную передачу.
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Лаборд Гаэтан изменил счет на табло!
53'
Де Превиль Николя из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
52'
Малком Филипе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Мартин Йонас из команды Страсбург подал угловой справа.
52'
Пабло Кастро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Мартин Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
52'
Назначен штрафной. Пострадал Лала Кенни, его свалил Пабло Кастро.
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
49'
Удар от ворот произведет Бордо
Желтая карточка
48'
Санхаре Юнусс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Санхаре Юнусс из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Терье Мартен
48'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе
47'
Мартин Йонас из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
47'
Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе
47'
Аолу Жан-Эде из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
46'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
48'
Де Превиль Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Игрок из команды Страсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
48'
Терье Мартен нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
47'
Мартин Йонас из команды Страсбург разыграл угловой с правого угла.
47'
Пабло Кастро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Мангане Кадер выбил мяч подальше от ворот.
47'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Мартин Йонас из команды Страсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
46'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо в офсайде
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Камара Бингуру взял и забрал мяч на выходе
45'
Малком Филипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
45'
Мартинеc Пабло наказан за толчок Лаборд Гаэтан
44'
Удар от ворот произведет Бордо
43'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Мартин Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Малком Филипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Мартинеc Пабло из команды Страсбург толкнул локтем оппонента. Это Лаборд Гаэтан заработал фол
41'
Удар от ворот произведет Бордо
41'
Саади Идрисс из команды Страсбург не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
41'
Мангане Кадер выбил мяч подальше от ворот.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
40'
Удар от ворот произведет Бордо
40'
Пабло Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
39'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Гримм Жереми из команды Страсбург.
38'
Де Превиль Николя из команды Бордо забрасывает мяч в штрафную.
37'
Удар от ворот произведет Бордо
37'
Саади Идрисс из команды Страсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе
36'
Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
34'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Удар от ворот произведет Страсбург
32'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Фулкье Димитри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Малком Филипе из команды Бордо разыграл угловой с правого угла.
32'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Пабло Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Мангане Кадер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
31'
Мартин Йонас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Желтая карточка
30'
Пабло Кастро сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
30'
Безумный фол. Пабло Кастро грубо играет против соперника. Пострадал Мартин Йонас
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
29'
Фулкье Димитри наказан за толчок Де Превиль Николя
29'
Удар от ворот произведет Бордо
28'
Мартин Йонас из команды Страсбург делает пас партнеру.
28'
Фулкье Димитри из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
28'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
28'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Саади Идрисс из команды Страсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
27'
Мангане Кадер из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
27'
Де Превиль Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Игрок из команды Страсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Терье Мартен из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Мейте Суалихо
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Желтая карточка
25'
Судья подбегает и показывает Гримм Жереми из команды Страсбург отложенную желтую карточку за фол.
25'
Удар от ворот произведет Страсбург
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Де Превиль Николя из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
24'
Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе
24'
Мангане Кадер выбил мяч подальше от ворот.
23'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Удар от ворот произведет Бордо
23'
Мартин Йонас из команды Страсбург делает неудачный навес.
Угловой
23'
Мартин Йонас из команды Страсбург разыграл угловой с правого угла.
22'
Аолу Жан-Эде мяч отрикошетил от ворот
22'
Мартин Йонас из команды Страсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Отличные скиллы показывает Да Кошта Нуну, обводя своих соперников
Фол, нарушение
21'
Мангане Кадер наказан за толчок Лаборд Гаэтан
20'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
18'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Пундже Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Мартин Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Назначен штрафной. Пострадал Фулкье Димитри, его свалил Де Превиль Николя.
17'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
14'
Удар от ворот произведет Страсбург
14'
Мейте Суалихо из команды Бордо делает неудачный навес.
14'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Удар от ворот произведет Страсбург
13'
Де Превиль Николя из команды Бордо не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
13'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
12'
Де Превиль Николя из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Удар от ворот произведет Бордо
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
9'
Камара Бингуру взял и забрал мяч на выходе
9'
Мейте Суалихо из команды Бордо делает неудачный навес.
9'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Саади Идрисс из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Пабло Кастро
8'
Удар от ворот произведет Бордо
7'
Аолу Жан-Эде не смог попасть в створ ударом издали
7'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Мейте Суалихо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Мартин Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 85% времени, а гости – 15%.
Желтая карточка
5'
Пундже Максим сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
5'
Безумный фол. Пундже Максим грубо играет против соперника. Пострадал Фулкье Димитри
4'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Санхаре Юнусс забивает!
3'
Плохо сыграл Гримм Жереми - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
3'
Вратарь парирует удар, который нанес Де Превиль Николя, и мяч снова в игре
3'
Мангане Кадер ошибается в защите.
Фол, нарушение
2'
Лала Кенни из команды Страсбург играет слишком грубо. Малком Филипе оказался на газоне.
2'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Страсбург". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Страсбург 0:2 Бордо
Страсбург
18.3% (33)
Ничья:
47.8% (86)
Бордо
33.9% (61)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
43.9% (79)
Бордо:
16.7% (30)
Страсбург:
12.2% (22)
Бордо:
11.7% (21)
Страсбург:
5% (9)
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