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Стадион:
Сентрал Кост Маринерз
1:2
Конец матча
Вестерн Сидней Уондерерс
0'
0:1
14' Гол
Jaushua Sotirio
28' Желтая карточка
Antony Golec
0:2
30' Гол в свои ворота
Ben Kennedy I
1:2
76' Гол
Petros Skapetis
88' Желтая карточка
Trent Buhagiar
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
88'
Trent Buhagiar получил желтую карточку от судьи
85'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Меллинг Джейкоб уходит с поля, а Adam Berry выходит на его замену.
83'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Боневасиа Ролиней уходит с поля, а Беккас Кирин выходит на его замену.
77'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Риера Ориоль уходит с поля, а Брендон Санталаб выходит на его замену.
76'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Blake Powell уходит с поля, а Petros Skapetis выходит на его замену.

Описание гола
76'
Г О О О О Л - Petros Skapetis бьет в цель!
62'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Lachlan Wales уходит с поля, а Trent Buhagiar выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Jaushua Sotirio уходит с поля, а Оикономидис Кристофер выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Бен Кеннеди уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Желтая карточка
28'
Энтони Голец получил желтую карточку от судьи
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Jaushua Sotirio бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Central Coast Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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