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Стадион: Сентрал Коаст
1:2
Конец матча
0:1
14' ГолJaushua Sotirio
28' Желтая карточкаAntony Golec
0:2
30' Гол в свои воротаBen Kennedy I
1:2
76' ГолPetros Skapetis
88' Желтая карточкаTrent Buhagiar
|
14'
0:1
28'
30'
0:2
76'
1:2
88'
Состав команд
Сентрал Кост Маринерз
- Основной состав
- 1 Ben Kennedy I Вратарь
- 7 Хул Эндрю Защитник
- 6 Хиаряй Том Защитник
- 5 Antony Golec Защитник
- 4 Jake McGing Защитник
- 2 Роу Сторм Защитник
- 10 Да Силва Даниэль Полузащитник
- 8 Blake Powell
- 24 Lachlan Wales
- 22 Меллинг Джейкоб
- 16 Liam Rose
- Запасные игроки
- 18 Гловер Том Вратарь
- 15 Jacob Poscoliero Защитник
- 27 Petros Skapetis
- 12 Trent Buhagiar
- 14 Adam Berry
- Главный тренер: Paul Okon
Вестерн Сидней Уондерерс
- Основной состав
- 20 Янетович Ведран Вратарь
- 33 Туэйт Майкл Защитник
- 5 Хэмилл Брендан Защитник
- 4 Рисдон Джош Защитник
- 24 Raul Llorente Защитник
- 19 Марк Бридж Полузащитник
- 16 Jaushua Sotirio Полузащитник
- 6 Карруска Марсело Полузащитник
- 7 Луштица Стивен Полузащитник
- 8 Боневасиа Ролиней Полузащитник
- 9 Риера Ориоль Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Клисби Джек Защитник
- 18 Оикономидис Кристофер Полузащитник
- 15 Беккас Кирин Полузащитник
- 11 Brendon Santalab Нападающий
- 40 Суман Николас
- Главный тренер: Попович Энтони
Предыдущие игры
Сентрал Кост Маринерз (последние 20 матчей: +3 =7 -10)
- 27.01.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 20.01.2018 Сидней 1:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 14.01.2018 Сентрал Кост Маринерз 2:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 09.01.2018 Ньюкасл Джетс 2:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 06.01.2018 Мельбурн Виктори 1:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 31.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 26.12.2017 Аделаида Юнайтед 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 16.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 10.12.2017 Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 03.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:0 Перт Глори ЭЛ
- 25.11.2017 Веллингтон Феникс 1:4 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 16.11.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 10.11.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:0 Сидней ЭЛ
- 05.11.2017 Брисбен Роар 0:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 29.10.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 22.10.2017 Перт Глори 2:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 14.10.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 07.10.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:5 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 02.08.2017 Блэктаун Сити 3:2 Сентрал Кост Маринерз КФ
- 14.04.2017 Мельбурн Виктори 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
Вестерн Сидней Уондерерс (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 28.01.2018 Перт Глори 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 19.01.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 13.01.2018 Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 10.01.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 05.01.2018 Брисбен Роар 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 01.01.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 22.12.2017 Ньюкасл Джетс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 16.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 09.12.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:5 Сидней ЭЛ
- 02.12.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 26.11.2017 Аделаида Юнайтед 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 12.11.2017 Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 06.11.2017 Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 29.10.2017 Ньюкасл Джетс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 24.10.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Аделаида Юнайтед КФ
- 21.10.2017 Сидней 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 14.10.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 08.10.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Перт Глори ЭЛ
- 20.09.2017 Блэктаун Сити 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс КФ
- 29.08.2017 Бентлей Гринз 0:4 Вестерн Сидней Уондерерс КФ
Последние игры между собой
Сентрал Кост Маринерз: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 8
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 5
- 16.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 14.10.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 12.02.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 03.12.2016 Сентрал Кост Маринерз 1:4 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 29.10.2016 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 01.04.2016 Вестерн Сидней Уондерерс 4:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 23.01.2016 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 29.11.2015 Сентрал Кост Маринерз 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 11.04.2015 Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 01.01.2015 Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 19.11.2014 Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 26.04.2014 Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 29.03.2014 Сентрал Кост Маринерз 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 23.12.2013 Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 12.10.2013 Сентрал Кост Маринерз 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 21.04.2013 Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 02.03.2013 Сентрал Кост Маринерз 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 06.01.2013 Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 06.10.2012 Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|19
|14
|4
|1
|46 - 14
|46
|2.
|Ньюкасл Джетс
|19
|11
|4
|4
|41 - 22
|37
|3.
|Мельбурн Сити
|19
|10
|3
|6
|30 - 22
|33
|4.
|Аделаида Юнайтед
|19
|8
|4
|7
|22 - 23
|28
|5.
|Мельбурн Виктори
|19
|7
|5
|7
|27 - 28
|26
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|18
|5
|7
|6
|20 - 31
|22
|7.
|Перт Глори
|19
|6
|1
|12
|23 - 39
|19
|8.
|Брисбен Роар
|19
|5
|4
|10
|22 - 30
|19
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|19
|3
|7
|9
|19 - 27
|16
|10.
|Веллингтон Феникс
|18
|3
|5
|10
|22 - 36
|14
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Trent Buhagiar получил желтую карточку от судьи
85'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Меллинг Джейкоб уходит с поля, а Adam Berry выходит на его замену.
83'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Боневасиа Ролиней уходит с поля, а Беккас Кирин выходит на его замену.
77'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Риера Ориоль уходит с поля, а Брендон Санталаб выходит на его замену.
76'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Blake Powell уходит с поля, а Petros Skapetis выходит на его замену.
76'
Г О О О О Л - Petros Skapetis бьет в цель!
62'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Lachlan Wales уходит с поля, а Trent Buhagiar выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Jaushua Sotirio уходит с поля, а Оикономидис Кристофер выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
30'
Г О О О О Л - Бен Кеннеди уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
28'
Энтони Голец получил желтую карточку от судьи
14'
Г О О О О Л - Jaushua Sotirio бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Central Coast Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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