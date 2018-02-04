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Стадион:
Брисбен Роар
1:2
Конец матча
Мельбурн Сити
0'
1:0
14' Гол
Маккароне Массимо
1:1
19' Гол
Будзински Марчин
33' Желтая карточка
Jack Hingert
52' Желтая карточка
Scott Jamieson
1:2
66' Гол
Маук Стефан
69' Желтая карточка
Corey Brown
71' Желтая карточка
Harrison Delbridge
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Мельбурн Сити делает замену. Усама Малик уходит с поля, а Мускат Эммануэль выходит на его замену.
83'
Брисбен Роар делает замену. Маккароне Массимо уходит с поля, а Corey Gameiro выходит на его замену.
83'
Мельбурн Сити делает замену. Маук Стефан уходит с поля, а Bruce Kamau выходит на его замену.
75'
Брисбен Роар делает замену. Ботеак Эрик уходит с поля, а Бен-Халфаллах Фахид выходит на его замену.
Желтая карточка
71'
Harrison Delbridge получил желтую карточку от судьи

Желтая карточка
69'
Corey Brown получил желтую карточку от судьи
68'
Мельбурн Сити делает замену. Daniel Arzani уходит с поля, а Николас Фицджеральд выходит на его замену.
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Маук Стефан бьет в цель!
61'
Брисбен Роар делает замену. Daniel Leck уходит с поля, а Франьич Иван выходит на его замену.
Желтая карточка
52'
Скотт Джеймисон получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
33'
Джек Хингерт получил желтую карточку от судьи
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Будзински Марчин бьет в цель!
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Маккароне Массимо бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Suncorp Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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