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Стадион: Санкорп
1:2
Конец матча
1:0
14' ГолМаккароне Массимо
1:1
19' ГолБудзински Марчин
33' Желтая карточкаJack Hingert
52' Желтая карточкаScott Jamieson
1:2
66' ГолМаук Стефан
69' Желтая карточкаCorey Brown
71' Желтая карточкаHarrison Delbridge
|
14'
1:0
19'
1:1
33'
52'
66'
1:2
69'
Состав команд
Брисбен Роар
- Основной состав
- 21 Jamie Young Вратарь
- 6 Пападопулос Авраам Защитник
- 5 Corey Brown Защитник
- 19 Jack Hingert Защитник
- 22 Ботеак Эрик Полузащитник
- 9 Маккароне Массимо Полузащитник
- 10 Холман Бретт Полузащитник
- 17 Маккей Мэтт Полузащитник
- 7 Кристенсен Томас Полузащитник
- 8 Jacob Pepper Полузащитник
- 36 Daniel Leck
- Запасные игроки
- 77 Франьич Иван Защитник
- 11 Corey Gameiro Полузащитник
- 16 Mitchell Oxborrow Полузащитник
- 14 Бен-Халфаллах Фахид Полузащитник
- 31 Brendan White
- Главный тренер: John Aloisi
Мельбурн Сити
- Основной состав
- 1 Бузанис Деян Вратарь
- 10 Видошич Дарио Защитник
- 5 Шенквельд Барт Защитник
- 3 Scott Jamieson Защитник
- 13 Маук Стефан Полузащитник
- 27 Будзински Марчин Полузащитник
- 6 Osama Malik Полузащитник
- 22 Michael Jakobsen II Полузащитник
- 26 Брэттан Люк Полузащитник
- 4 Harrison Delbridge
- 14 Daniel Arzani
- Запасные игроки
- 18 Галекович Эуджен Вратарь
- 2 Мускат Эммануэль Защитник
- 11 Bruce Kamau Полузащитник
- 7 Nicholas Fitzgerald Полузащитник
- 35 Christian Cavallo
- Главный тренер: Michael Valkanis
Предыдущие игры
Брисбен Роар (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 27.01.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 23.01.2018 Брисбен Роар 2:3 Серес ЛЧА(
- 18.01.2018 Брисбен Роар 3:2 Перт Глори ЭЛ
- 12.01.2018 Ньюкасл Джетс 1:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 08.01.2018 Брисбен Роар 0:3 Сидней ЭЛ
- 05.01.2018 Брисбен Роар 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 30.12.2017 Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 21.12.2017 Брисбен Роар 1:2 Перт Глори ЭЛ
- 17.12.2017 Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 09.12.2017 Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 02.12.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 25.11.2017 Сидней 3:1 Брисбен Роар ЭЛ
- 17.11.2017 Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 11.11.2017 Мельбурн Виктори 1:1 Брисбен Роар ЭЛ
- 05.11.2017 Брисбен Роар 0:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 28.10.2017 Веллингтон Феникс 3:3 Брисбен Роар ЭЛ
- 22.10.2017 Брисбен Роар 1:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 13.10.2017 Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 06.10.2017 Мельбурн Сити 2:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 09.08.2017 Брисбен Роар 1:5 Мельбурн Виктори КФ
Мельбурн Сити (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 25.01.2018 Мельбурн Сити 2:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 21.01.2018 Мельбурн Сити 5:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 14.01.2018 Сентрал Кост Маринерз 2:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 09.01.2018 Перт Глори 0:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 06.01.2018 Мельбурн Сити 2:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 01.01.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 23.12.2017 Мельбурн Сити 0:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 15.12.2017 Сидней 3:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 10.12.2017 Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 02.12.2017 Ньюкасл Джетс 1:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 24.11.2017 Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори ЭЛ
- 17.11.2017 Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 12.11.2017 Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 03.11.2017 Мельбурн Сити 0:1 Сидней ЭЛ
- 28.10.2017 Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 21.10.2017 Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 14.10.2017 Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 06.10.2017 Мельбурн Сити 2:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 13.09.2017 Сидней 2:0 Мельбурн Сити КФ
- 29.08.2017 Акоа Сидней Сити Ист 2:3 Мельбурн Сити КФ
Последние игры между собой
Брисбен Роар: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Мельбурн Сити: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
- 17.11.2017 Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 06.10.2017 Мельбурн Сити 2:0 Брисбен Роар Эй-Лига
- 11.02.2017 Мельбурн Сити 2:2 Брисбен Роар Эй-Лига
- 03.12.2016 Мельбурн Сити 1:1 Брисбен Роар Эй-Лига
- 04.11.2016 Брисбен Роар 1:0 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 18.03.2016 Мельбурн Сити 3:1 Брисбен Роар Эй-Лига
- 27.12.2015 Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 20.11.2015 Брисбен Роар 1:1 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 28.03.2015 Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Эй-Лига
- 28.03.2015 Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Эй-Лига
- 08.11.2014 Брисбен Роар 1:3 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 28.03.2014 Брисбен Роар 2:1 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 23.02.2014 Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Эй-Лига
- 03.11.2013 Брисбен Роар 3:0 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 24.03.2013 Брисбен Роар 2:0 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 06.01.2013 Мельбурн Сити 3:2 Брисбен Роар Эй-Лига
- 09.11.2012 Мельбурн Сити 4:1 Брисбен Роар Эй-Лига
- 02.03.2012 Брисбен Роар 1:1 Мельбурн Сити Хёндай А-Лига
- 21.01.2012 Мельбурн Сити 1:1 Брисбен Роар Хёндай А-Лига
- 09.12.2011 Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Сити Хёндай А-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|19
|14
|4
|1
|46 - 14
|46
|2.
|Ньюкасл Джетс
|19
|11
|4
|4
|41 - 22
|37
|3.
|Мельбурн Сити
|19
|10
|3
|6
|30 - 22
|33
|4.
|Аделаида Юнайтед
|19
|8
|4
|7
|22 - 23
|28
|5.
|Мельбурн Виктори
|19
|7
|5
|7
|27 - 28
|26
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|18
|5
|7
|6
|20 - 31
|22
|7.
|Перт Глори
|19
|6
|1
|12
|23 - 39
|19
|8.
|Брисбен Роар
|19
|5
|4
|10
|22 - 30
|19
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|19
|3
|7
|9
|19 - 27
|16
|10.
|Веллингтон Феникс
|18
|3
|5
|10
|22 - 36
|14
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Мельбурн Сити делает замену. Усама Малик уходит с поля, а Мускат Эммануэль выходит на его замену.
83'
Брисбен Роар делает замену. Маккароне Массимо уходит с поля, а Corey Gameiro выходит на его замену.
83'
Мельбурн Сити делает замену. Маук Стефан уходит с поля, а Bruce Kamau выходит на его замену.
75'
Брисбен Роар делает замену. Ботеак Эрик уходит с поля, а Бен-Халфаллах Фахид выходит на его замену.
71'
Harrison Delbridge получил желтую карточку от судьи
69'
Corey Brown получил желтую карточку от судьи
68'
Мельбурн Сити делает замену. Daniel Arzani уходит с поля, а Николас Фицджеральд выходит на его замену.
66'
Г О О О О Л - Маук Стефан бьет в цель!
61'
Брисбен Роар делает замену. Daniel Leck уходит с поля, а Франьич Иван выходит на его замену.
52'
Скотт Джеймисон получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
33'
Джек Хингерт получил желтую карточку от судьи
19'
Г О О О О Л - Будзински Марчин бьет в цель!
14'
Г О О О О Л - Маккароне Массимо бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Suncorp Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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