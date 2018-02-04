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Зрители: 15100
Дармштадт
1:2
Конец матча
Дуйсбург
0'
0:1
17' Гол
Энгин Ахмет
1:1
37' Гол
Чжи Дон-Вонь
52' Желтая карточка
Чжи Дон-Вонь
64' Желтая карточка
Нимейер Петер
77' Желтая карточка
Бомхауэр Дастин
84' Желтая карточка
Медоевич Слободан
1:2
85' Гол
Ильюченко Станислав
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Дуйсбург делает замену. Штоппелькамп Мориц уходит с поля, а Lukas Daschner выходит на его замену.
89'
Дуйсбург делает замену. Ильюченко Станислав уходит с поля, а Бажич Бранимир выходит на его замену.
87'
СК Дармштадт делает замену. Медоевич Слободан уходит с поля, а Розентал Ян выходит на его замену.
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Ильюченко Станислав бьет в цель!
Желтая карточка
84'
Медоевич Слободан получил желтую карточку от судьи

78'
СК Дармштадт делает замену. Нимейер Петер уходит с поля, а Штарк Янник выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Бомхауэр Дастин получил желтую карточку от судьи
73'
Дуйсбург делает замену. Тащи Борис уходит с поля, а Онуэгбу Кингсли выходит на его замену.
68'
СК Дармштадт делает замену. Платте Феликс уходит с поля, а Бойд Терренс выходит на его замену.
Желтая карточка
64'
Нимейер Петер получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
52'
Чжи Дон-Вонь получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Чжи Дон-Вонь бьет в цель!
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Энгин Ахмет бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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