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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Зрители: 15100
0:1
17' ГолЭнгин Ахмет
1:1
37' ГолЧжи Дон-Вонь
52' Желтая карточкаЧжи Дон-Вонь
64' Желтая карточкаНимейер Петер
77' Желтая карточкаБомхауэр Дастин
84' Желтая карточкаМедоевич Слободан
1:2
85' ГолИльюченко Станислав
|
17'
0:1
37'
1:1
52'
64'
77'
85'
1:2
Состав команд
11
Кемпе
Тобиас
17
Вольце
Кевин
26
Энгин
Ахмет
14
Альбутат
Тим
16
Лукас
Фрёде
24
Тащи
Борис
Дармштадт 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Фернандеш Даниэль Вратарь
- 19 Гросскройц Кевин Защитник
- 33 Брежери Ромен Защитник
- 4 Сулу Айтач Защитник
- 32 Холланд Фабиан Защитник
- 11 Кемпе Тобиас Полузащитник
- 18 Нимейер Петер Полузащитник
- 5 Медоевич Слободан Полузащитник
- 3 Джонс Джовин Полузащитник
- 9 Чжи Дон-Вонь Полузащитник
- 7 Платте Феликс Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Штритцель Флориан Вратарь
- 13 Штайнхефер Маркус Защитник
- 17 Сиригу Сандро Защитник
- 21 Хён Иммануэль Защитник
- 25 Штарк Янник Полузащитник
- 10 Розентал Ян Полузащитник
- 15 Бойд Терренс Нападающий
- Главный тренер: Фрингс Торстен
Дуйсбург 4-4-2
- Основной состав
- 1 Mark Flekken Вратарь
- 3 Хаджири Энис Защитник
- 4 Бомхауэр Дастин Защитник
- 6 Наубер Геррит Защитник
- 17 Вольце Кевин Защитник
- 26 Энгин Ахмет Полузащитник
- 14 Альбутат Тим Полузащитник
- 16 Лукас Фрёде Полузащитник
- 33 Штоппелькамп Мориц Полузащитник
- 24 Тащи Борис Нападающий
- 11 Ильюченко Станислав Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Давари Даниэль Вратарь
- 5 Бажич Бранимир Защитник
- 19 Клотц Нико Защитник
- 18 Бломейер Томас Защитник
- 27 Поггенберг Дан-Патрик Защитник
- 10 Онуэгбу Кингсли Нападающий
- 15 Lukas Daschner
- Главный тренер: Груев Илия
Предыдущие игры
Дармштадт (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 28.01.2018 Санкт-Паули 0:1 Дармштадт Б2
- 17.01.2018 Дармштадт 2:2 Гройтер Фюрт ТМК
- 09.01.2018 Дармштадт 3:0 Васланд-Беверен ТМК
- 17.12.2017 Гройтер Фюрт 1:1 Дармштадт Б2
- 08.12.2017 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Дармштадт Б2
- 03.12.2017 Дармштадт 0:1 Ян Б2
- 24.11.2017 Унион Берлин 3:3 Дармштадт Б2
- 17.11.2017 Дармштадт 1:2 Зандхаузен Б2
- 04.11.2017 Айнтрахт Бр 2:2 Дармштадт Б2
- 28.10.2017 Дармштадт 1:1 Хольштайн Киль Б2
- 20.10.2017 Фортуна 1:0 Дармштадт Б2
- 16.10.2017 Дармштадт 3:4 Нюрнберг Б2
- 29.09.2017 Ингольштадт 3:0 Дармштадт Б2
- 24.09.2017 Дармштадт 3:3 Динамо Дрезден Б2
- 20.09.2017 Хайденхайм 2:2 Дармштадт Б2
- 17.09.2017 Дармштадт 4:3 Арминия Б2
- 10.09.2017 Дармштадт 1:2 Бохум Б2
- 25.08.2017 Дуйсбург 1:2 Дармштадт Б2
- 18.08.2017 Дармштадт 3:0 Санкт-Паули Б2
- 12.08.2017 Ян 3:1 Дармштадт КГ
Дуйсбург (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 27.01.2018 Дуйсбург 3:3 Хайденхайм Б2
- 23.01.2018 Бохум 0:2 Дуйсбург Б2
- 13.01.2018 Аякс 1:1 Дуйсбург ТМК
- 17.12.2017 Дуйсбург 2:0 Динамо Дрезден Б2
- 10.12.2017 Санкт-Паули 2:2 Дуйсбург Б2
- 02.12.2017 Дуйсбург 2:0 Гройтер Фюрт Б2
- 25.11.2017 Ян 4:0 Дуйсбург Б2
- 19.11.2017 Дуйсбург 3:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 09.11.2017 Байер Л 3:3 Дуйсбург ТМК
- 03.11.2017 Зандхаузен 0:1 Дуйсбург Б2
- 29.10.2017 Дуйсбург 1:1 Унион Берлин Б2
- 22.10.2017 Кайзерслаутерн 0:1 Дуйсбург Б2
- 13.10.2017 Дуйсбург 0:0 Айнтрахт Бр Б2
- 02.10.2017 Фортуна 3:1 Дуйсбург Б2
- 22.09.2017 Дуйсбург 1:3 Хольштайн Киль Б2
- 19.09.2017 Ингольштадт 2:2 Дуйсбург Б2
- 16.09.2017 Дуйсбург 1:6 Нюрнберг Б2
- 09.09.2017 Арминия 0:4 Дуйсбург Б2
- 30.08.2017 Боруссия М 2:1 Дуйсбург ТМК
- 25.08.2017 Дуйсбург 1:2 Дармштадт Б2
Последние игры между собой
Дармштадт
Дуйсбург
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|21
|13
|4
|4
|33 - 22
|43
|2.
|Нюрнберг
|21
|12
|4
|5
|43 - 26
|40
|3.
|Хольштайн Киль
|21
|9
|9
|3
|40 - 26
|36
|4.
|Дуйсбург
|21
|9
|6
|6
|32 - 30
|33
|5.
|Ингольштадт
|21
|9
|5
|7
|32 - 23
|32
|6.
|Зандхаузен
|21
|9
|4
|8
|25 - 19
|31
|7.
|Ян
|21
|9
|3
|9
|33 - 30
|30
|8.
|Арминия
|20
|8
|5
|7
|31 - 29
|29
|9.
|Хайденхайм
|21
|8
|5
|8
|33 - 37
|29
|10.
|Унион Берлин
|20
|7
|6
|7
|35 - 29
|27
|11.
|Санкт-Паули
|21
|7
|6
|8
|22 - 34
|27
|12.
|Динамо Дрезден
|21
|7
|5
|9
|29 - 32
|26
|13.
|Айнтрахт Бр
|21
|5
|10
|6
|26 - 24
|25
|14.
|Бохум
|21
|6
|5
|10
|18 - 26
|23
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|21
|6
|5
|10
|21 - 34
|23
|16.
|Дармштадт
|20
|5
|7
|8
|30 - 33
|22
|17.
|Гройтер Фюрт
|21
|5
|5
|11
|21 - 33
|20
|18.
|Кайзерслаутерн
|20
|3
|6
|11
|17 - 34
|15
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Дуйсбург делает замену. Штоппелькамп Мориц уходит с поля, а Lukas Daschner выходит на его замену.
89'
Дуйсбург делает замену. Ильюченко Станислав уходит с поля, а Бажич Бранимир выходит на его замену.
87'
СК Дармштадт делает замену. Медоевич Слободан уходит с поля, а Розентал Ян выходит на его замену.
85'
Г О О О О Л - Ильюченко Станислав бьет в цель!
84'
Медоевич Слободан получил желтую карточку от судьи
78'
СК Дармштадт делает замену. Нимейер Петер уходит с поля, а Штарк Янник выходит на его замену.
77'
Бомхауэр Дастин получил желтую карточку от судьи
73'
Дуйсбург делает замену. Тащи Борис уходит с поля, а Онуэгбу Кингсли выходит на его замену.
68'
СК Дармштадт делает замену. Платте Феликс уходит с поля, а Бойд Терренс выходит на его замену.
64'
Нимейер Петер получил желтую карточку от судьи
52'
Чжи Дон-Вонь получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Г О О О О Л - Чжи Дон-Вонь бьет в цель!
17'
Г О О О О Л - Энгин Ахмет бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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