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Зрители: 12300
Хайденхайм
3:1
Конец матча
Санкт-Паули
0'
0:1
8' Гол
Бухаддуз Азиз
1:1
15' Гол
Бирман Тимо
2:1
16' Гол
Тиль Максимилиан
27' Желтая карточка
Зобих Лассе
3:1
48' Гол
Ферхук Йон
90' Желтая карточка
Дуджак Джереми
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Дуджак Джереми получил желтую карточку от судьи
86'
Хайденхайм делает замену. Шнаттерер Марк уходит с поля, а Oliver Steurer выходит на его замену.
76'
Хайденхайм делает замену. Ферхук Йон уходит с поля, а Robert Glatzel выходит на его замену.
70'
Санкт-Паули делает замену. Шахин Дженк уходит с поля, а Richard Neudecker выходит на его замену.
68'
Хайденхайм делает замену. Томалла Денис уходит с поля, а Доведан Никола выходит на его замену.

62'
Санкт-Паули делает замену. Диамантакос Димитрис уходит с поля, а Аллаги Сами выходит на его замену.
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Ферхук Йон бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Санкт-Паули делает замену. Бубалья Даниэль уходит с поля, а Шахин Дженк выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
27'
Зобих Лассе получил желтую карточку от судьи
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Тиль Максимилиан бьет в цель!
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Бирман Тимо бьет в цель!
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Бухаддуз Азиз бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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