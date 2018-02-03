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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Зрители: 12300
3:1
Конец матча
0:1
8' ГолБухаддуз Азиз
1:1
15' ГолБирман Тимо
2:1
16' ГолТиль Максимилиан
27' Желтая карточкаЗобих Лассе
3:1
48' ГолФерхук Йон
90' Желтая карточкаДуджак Джереми
|
8'
0:1
15'
1:1
16'
2:1
27'
48'
3:1
90'
Состав команд
33
Бирман
Тимо
15
Ферхук
Йон
Хайденхайм 4-4-2
- Основной состав
- 1 Kevin Mueller Вратарь
- 29 Штраусс Роберт Защитник
- 23 Kevin Kraus II Защитник
- 33 Бирман Тимо Защитник
- 30 Тоеркауф Норман Защитник
- 7 Шнаттерер Марк Полузащитник
- 18 Гризбек Себастьян Полузащитник
- 26 Титш-Риверо Марсель Полузащитник
- 21 Тиль Максимилиан Полузащитник
- 15 Ферхук Йон Нападающий
- 11 Томалла Денис Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Айхер Витус Вратарь
- 5 Виттек Матиас Полузащитник
- 27 Пуш Коля Полузащитник
- 9 Robert Glatzel Нападающий
- 10 Доведан Никола Нападающий
- 35 Kevin Lankford
- 4 Oliver Steuer
- Главный тренер: Шмидт Франк
Санкт-Паули 4-4-2
- Основной состав
- 30 Химмельман Робин Вратарь
- 19 Цандер Лука-Милан Защитник
- 3 Зобих Лассе Защитник
- 6 Авевор Кристофер Защитник
- 15 Бубалья Даниэль Защитник
- 8 Дуджак Джереми Полузащитник
- 23 Флюм Йоханнес Полузащитник
- 7 Нериг Бернд Полузащитник
- 28 Собота Вальдемар Полузащитник
- 45 Диамантакос Димитрис Нападающий
- 9 Бухаддуз Азиз Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Хеерваген Филипп Вратарь
- 2 Clemens Schoppenhauer Защитник
- 22 Шахин Дженк Полузащитник
- 20 Richard Neudecker Полузащитник
- 39 Yi-Young Park Полузащитник
- 29 Jan-Marc Schneider Нападающий
- 11 Аллаги Сами Нападающий
- Главный тренер: Линен Эвальд
Предыдущие игры
Хайденхайм (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 27.01.2018 Дуйсбург 3:3 Хайденхайм Б2
- 24.01.2018 Хайденхайм 2:0 Айнтрахт Бр Б2
- 14.01.2018 ЛАСК 2:1 Хайденхайм ТМК
- 10.01.2018 Хайденхайм 3:1 Ройал Антверпен ТМК
- 20.12.2017 Хайденхайм 1:2 Айнтрахт Фр КГ
- 16.12.2017 Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хайденхайм Б2
- 09.12.2017 Гройтер Фюрт 1:0 Хайденхайм Б2
- 01.12.2017 Хайденхайм 3:2 Кайзерслаутерн Б2
- 24.11.2017 Зандхаузен 1:2 Хайденхайм Б2
- 18.11.2017 Хайденхайм 4:3 Унион Берлин Б2
- 05.11.2017 Фортуна 2:2 Хайденхайм Б2
- 29.10.2017 Хайденхайм 1:0 Нюрнберг Б2
- 25.10.2017 Ян 2:5 Хайденхайм КГ
- 20.10.2017 Ингольштадт 3:0 Хайденхайм Б2
- 15.10.2017 Хайденхайм 3:5 Хольштайн Киль Б2
- 01.10.2017 Хайденхайм 0:2 Динамо Дрезден Б2
- 23.09.2017 Арминия 1:1 Хайденхайм Б2
- 20.09.2017 Хайденхайм 2:2 Дармштадт Б2
- 17.09.2017 Бохум 1:2 Хайденхайм Б2
- 08.09.2017 Хайденхайм 1:3 Ян Б2
Санкт-Паули (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 28.01.2018 Санкт-Паули 0:1 Дармштадт Б2
- 25.01.2018 Динамо Дрезден 1:3 Санкт-Паули Б2
- 17.01.2018 Санкт-Паули 1:1 Бохум ТМК
- 05.01.2018 Вольфсбург 3:1 Санкт-Паули ТМК
- 18.12.2017 Санкт-Паули 2:1 Бохум Б2
- 10.12.2017 Санкт-Паули 2:2 Дуйсбург Б2
- 01.12.2017 Арминия 5:0 Санкт-Паули Б2
- 26.11.2017 Гройтер Фюрт 4:0 Санкт-Паули Б2
- 19.11.2017 Санкт-Паули 2:2 Ян Б2
- 10.11.2017 Санкт-Паули 3:1 Оденсе ТМК
- 04.11.2017 Унион Берлин 1:0 Санкт-Паули Б2
- 27.10.2017 Санкт-Паули 1:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 23.10.2017 Зандхаузен 1:1 Санкт-Паули Б2
- 13.10.2017 Санкт-Паули 1:1 Кайзерслаутерн Б2
- 01.10.2017 Айнтрахт Бр 0:2 Санкт-Паули Б2
- 23.09.2017 Санкт-Паули 1:2 Фортуна Б2
- 19.09.2017 Хольштайн Киль 0:1 Санкт-Паули Б2
- 16.09.2017 Санкт-Паули 0:4 Ингольштадт Б2
- 11.09.2017 Нюрнберг 0:1 Санкт-Паули Б2
- 01.09.2017 Санкт-Паули 3:0 Гронинген ТМК
Последние игры между собой
Хайденхайм: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 3
Санкт-Паули: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 4
- 26.08.2017 Санкт-Паули 1:0 Хайденхайм Бундеслига 2
- 28.04.2017 Санкт-Паули 3:0 Хайденхайм Бундеслига 2
- 26.11.2016 Хайденхайм 2:0 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 06.03.2016 Хайденхайм 2:0 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 23.09.2015 Санкт-Паули 1:0 Хайденхайм Бундеслига 2
- 26.04.2015 Хайденхайм 2:1 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 08.11.2014 Санкт-Паули 0:3 Хайденхайм Бундеслига 2
Хайденхайм
Санкт-Паули
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|21
|13
|4
|4
|33 - 22
|43
|2.
|Нюрнберг
|21
|12
|4
|5
|43 - 26
|40
|3.
|Хольштайн Киль
|21
|9
|9
|3
|40 - 26
|36
|4.
|Ингольштадт
|21
|9
|5
|7
|32 - 23
|32
|5.
|Зандхаузен
|21
|9
|4
|8
|25 - 19
|31
|6.
|Дуйсбург
|20
|8
|6
|6
|30 - 29
|30
|7.
|Ян
|21
|9
|3
|9
|33 - 30
|30
|8.
|Арминия
|20
|8
|5
|7
|31 - 29
|29
|9.
|Хайденхайм
|21
|8
|5
|8
|33 - 37
|29
|10.
|Унион Берлин
|20
|7
|6
|7
|35 - 29
|27
|11.
|Санкт-Паули
|21
|7
|6
|8
|22 - 34
|27
|12.
|Айнтрахт Бр
|20
|5
|10
|5
|25 - 22
|25
|13.
|Динамо Дрезден
|20
|6
|5
|9
|27 - 32
|23
|14.
|Бохум
|20
|6
|5
|9
|18 - 24
|23
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|21
|6
|5
|10
|21 - 34
|23
|16.
|Дармштадт
|19
|5
|7
|7
|29 - 31
|22
|17.
|Гройтер Фюрт
|21
|5
|5
|11
|21 - 33
|20
|18.
|Кайзерслаутерн
|19
|2
|6
|11
|15 - 33
|12
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Дуджак Джереми получил желтую карточку от судьи
86'
Хайденхайм делает замену. Шнаттерер Марк уходит с поля, а Oliver Steurer выходит на его замену.
76'
Хайденхайм делает замену. Ферхук Йон уходит с поля, а Robert Glatzel выходит на его замену.
70'
Санкт-Паули делает замену. Шахин Дженк уходит с поля, а Richard Neudecker выходит на его замену.
68'
Хайденхайм делает замену. Томалла Денис уходит с поля, а Доведан Никола выходит на его замену.
62'
Санкт-Паули делает замену. Диамантакос Димитрис уходит с поля, а Аллаги Сами выходит на его замену.
48'
Г О О О О Л - Ферхук Йон бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
46'
Санкт-Паули делает замену. Бубалья Даниэль уходит с поля, а Шахин Дженк выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
27'
Зобих Лассе получил желтую карточку от судьи
16'
Г О О О О Л - Тиль Максимилиан бьет в цель!
15'
Г О О О О Л - Бирман Тимо бьет в цель!
8'
Г О О О О Л - Бухаддуз Азиз бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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